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Руският бизнес сам изгражда защита срещу украински дронове
  Тема: Украйна

Руският бизнес сам изгражда защита срещу украински дронове

26 Септември, 2026 09:16, обновена 26 Септември, 2026 09:19 945 15

  • русия-
  • украински дронове-
  • противовъздушна отбрана-
  • руски бизнес-
  • нефтопреработвателни заводи

Компании наемат ПВО, въоръжени охранители и инженери, докато Москва прехвърля част от отговорността за сигурността върху частния сектор.

Руският бизнес сам изгражда защита срещу украински дронове - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският частен бизнес все по-често организира сам защитата си срещу украински атаки с дронове. Компании наемат системи за противовъздушна отбрана, създават собствени средства за противодействие на безпилотници и търсят охранители, които да наблюдават небето и да стрелят по летателни апарати, съобщава „Уолстрийт джърнъл“, цитирано от УНИАН.

Според публикацията руските власти вече не оставят защитата само на военните и силовите структури. Москва е задължила компаниите да предприемат мерки за самозащита, а в указ, цитиран от изданието, се предупреждава, че предприятия, които не осигурят защита срещу украински дронове, могат временно да преминат под държавен контрол.

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Охранители следят небето срещу заплата от 240 000 рубли

В обяви за работа в руския сайт „Авито“ се търсят охранители, които да патрулират по периметъра, да откриват дронове и да ги свалят. В Московска област за такава дейност е предлагано възнаграждение от 240 000 рубли месечно, или почти 3000 долара. Охраната на Кримския мост може да бъде платена повече от два пъти по-високо.

Правителството е разширило и ролята на служители извън традиционните силови структури. По-рано през септември е било разрешено на служители на „Почта России“ да носят оръжие. От охраната на предприятията също се очаква да може да противодейства на безпилотници.

Бизнесът плаща за ПВО или изгражда собствени системи

Част от компаниите плащат на руското Министерство на отбраната за наем на системи за противовъздушна отбрана, включително за работата на инструктори и технически екипи. Други избират по-евтин вариант и наемат инженери от отбранителната промишленост, за да разработват собствени средства, често чрез копиране на чужди аналози. Информацията е предоставена от два източника, близки до руските делови среди, според „Уолстрийт джърнъл“.

По данни на държавната информационна агенция ТАСС през първата половина на 2026 г. търговски предприятия са похарчили над 440 милиона рубли за системи за противодействие на дронове. Сумата е почти седем пъти по-висока от разходите за същия период на предходната година.

Атаките засегнаха нефтопреработката и логистиката

Нарастващите разходи са свързани с увеличаването на ударите в дълбочина на руска територия. Според полската аналитична компания Rochan Consulting от март украински дронове са извършили около 200 атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи и са поразили най-малко 36 логистични центъра, включително складове на най-големите руски онлайн търговци Ozon и Wildberries.

На 21 септември Московският нефтопреработвателен завод е спрял преработката след атака с украински дронове. След пораженията са били извадени от строя над 45% от проектните мощности на руската нефтопреработка, съобщава УНИАН. Няколко дни по-късно са спрели работа и заводът в Новошахтинск, както и Пермският нефтопреработвателен завод.

Според „Уолстрийт джърнъл“ големите размери на Русия усложняват защитата, тъй като наличните средства за противовъздушна отбрана трябва да бъдат разпределени по огромна територия. На този фон частният сектор поема все повече разходи и задачи, свързани със сигурността на собствените му обекти.

Източници: УНИАН, Уолстрийт джърнъл, ТАСС


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имат

    5 3 Отговор
    Си пари руснаците, авават си се с украинците!

    09:24 26.09.2026

  • 2 Защита

    5 7 Отговор
    Това е началото на разпада на русията. Частните армии за защита ще стават
    все по-силни. Следва образуване на феоди с крепостни.

    09:29 26.09.2026

  • 3 Зеленски

    9 4 Отговор
    От самото начало заложи на куция кон на Борис Джонсън а не трябваше. Те нямат нито пари нито умения, винаги са разчитали на колониите си а сега тези колонии ги управляват

    09:30 26.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Путин:

    2 2 Отговор
    Русия печели

    09:34 26.09.2026

  • 6 Васил

    2 5 Отговор
    Долетят ли птичките на Зеленски няма спасение!

    09:36 26.09.2026

  • 7 НАТО да позволи на Путин да е самостятел

    1 5 Отговор
    Доксто западът контролира многоходовия милиционер, Русия няма как да спечели, понеже западът му забранява. Управляват го като дете

    Коментиран от #8

    09:36 26.09.2026

  • 8 777

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "НАТО да позволи на Путин да е самостятел":

    путин е дете, говори като дете и се държи като дете.

    09:38 26.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 така, така

    4 0 Отговор
    Пазарна икономика = държавата да не се бърка.

    09:42 26.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Украйна

    3 2 Отговор
    Не правим достатъчно, орките ще наваксат и край

    09:47 26.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кирил

    1 0 Отговор
    Което значи че в Русия никой вече не разчита на държавата

    10:26 26.09.2026

  • 15 оня с коня

    0 0 Отговор
    "Пари нема,действайте"

    10:36 26.09.2026

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