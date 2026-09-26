Президентът на Иран: Аятолахът Хаменеи е напълно здрав

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменеи, който от месеци не се появява публично, е "напълно" здрав. Това заяви президентът на ислямската република Масуд Пезешкиан, цитиран от в. "Хил".

Думите му бяха по повод съобщенията, че Хаменеи може да е починал или да е в мозъчна смърт.

Състоянието на Хаменеи е под въпрос, откакто се появиха сведения, че той е бил тежко ранен при американско-израелските въздушни удари на 28 февруари, при които загинаха баща му и негов предшественик на поста върховен лидер - аятолах Али Хаменеи - както и няколко членове на семейството му.

Смята се, че по-младият Хаменеи се е укрил и не е бил виждан публично, откакто бе избран за следващ върховен лидер на режима.

На въпрос кога за последно е виждал Хаменеи лично, иранският президент заяви, че двамата са се срещнали "преди около месец" и са "провели разговори".

"Не си спомням датите. Преди около месец, месец и половина", отбеляза Пезешкиан. "Срещнахме се за около седем часа".

Запитан за здравословното състояние на Хаменеи и дали той е способен да управлява, президентът отвърна: "Напълно, без никакво съмнение". Той добави, че неговото правителство получава указания и се консултира с Хаменеи.

Когато бе попитан защо върховният лидер все още не се е обърнал към обществеността от началото на войната, Пезешкиан обясни отсъствието му от публичното пространство с "липсата на сигурност, създадена от действията на чужденци", които той нарече "агресори".

По-рано, по повод медийни спекулации, че Хаменеи може да е починал или да е в мозъчна смърт, президентът Доналд Тръмп отхвърли информацията, като заяви, че не вярва върховният лидер да е загинал.

"Той беше много тежко ранен, но не мисля, че е мъртъв", коментира Тръмп.

"Ако е мъртъв, те доста добре разиграват спектакъла, защото постоянно говорят, че се връщат при него, за да получат окончателното му одобрение за нещата", добави той.

Тръмп заяви, че Хаменеи е получил много тежки рани при ударите по "лявата страна на тялото - ръката, крака, всичко".