Президентът на Иран: Аятолахът Хаменеи е напълно здрав

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменеи, който от месеци не се появява публично, е "напълно" здрав. Това заяви президентът на ислямската република Масуд Пезешкиан, цитиран от в. "Хил".
Думите му бяха по повод съобщенията, че Хаменеи може да е починал или да е в мозъчна смърт.
Състоянието на Хаменеи е под въпрос, откакто се появиха сведения, че той е бил тежко ранен при американско-израелските въздушни удари на 28 февруари, при които загинаха баща му и негов предшественик на поста върховен лидер - аятолах Али Хаменеи - както и няколко членове на семейството му.
Смята се, че по-младият Хаменеи се е укрил и не е бил виждан публично, откакто бе избран за следващ върховен лидер на режима.
На въпрос кога за последно е виждал Хаменеи лично, иранският президент заяви, че двамата са се срещнали "преди около месец" и са "провели разговори".
"Не си спомням датите. Преди около месец, месец и половина", отбеляза Пезешкиан. "Срещнахме се за около седем часа".
Запитан за здравословното състояние на Хаменеи и дали той е способен да управлява, президентът отвърна: "Напълно, без никакво съмнение". Той добави, че неговото правителство получава указания и се консултира с Хаменеи.
Когато бе попитан защо върховният лидер все още не се е обърнал към обществеността от началото на войната, Пезешкиан обясни отсъствието му от публичното пространство с "липсата на сигурност, създадена от действията на чужденци", които той нарече "агресори".
По-рано, по повод медийни спекулации, че Хаменеи може да е починал или да е в мозъчна смърт, президентът Доналд Тръмп отхвърли информацията, като заяви, че не вярва върховният лидер да е загинал.
"Той беше много тежко ранен, но не мисля, че е мъртъв", коментира Тръмп.
"Ако е мъртъв, те доста добре разиграват спектакъла, защото постоянно говорят, че се връщат при него, за да получат окончателното му одобрение за нещата", добави той.
Тръмп заяви, че Хаменеи е получил много тежки рани при ударите по "лявата страна на тялото - ръката, крака, всичко".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роко
10:30 26.09.2026
2 оня с коня
Коментиран от #3
10:30 26.09.2026
3 Роко
До коментар #2 от "оня с коня":Приятелю,изморих се да повтарям ,че на вас влашките роми -копанарите логиката не ви е силната страна ,прави лъжици ,черпаци,копанки ,ето тук ви е силата и майсторството .
10:41 26.09.2026
4 Валентина
0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0
10:49 26.09.2026
5 това е всичко, което трябва да знаете
10:50 26.09.2026