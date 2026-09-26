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Президентът на Иран: Аятолахът Хаменеи е напълно здрав

Президентът на Иран: Аятолахът Хаменеи е напълно здрав

26 Септември, 2026 10:19 548 5

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Върховният лидер без съмнение бил способен да управлява

Президентът на Иран: Аятолахът Хаменеи е напълно здрав - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
News.bg News.bg

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменеи, който от месеци не се появява публично, е "напълно" здрав. Това заяви президентът на ислямската република Масуд Пезешкиан, цитиран от в. "Хил".

Думите му бяха по повод съобщенията, че Хаменеи може да е починал или да е в мозъчна смърт.

Състоянието на Хаменеи е под въпрос, откакто се появиха сведения, че той е бил тежко ранен при американско-израелските въздушни удари на 28 февруари, при които загинаха баща му и негов предшественик на поста върховен лидер - аятолах Али Хаменеи - както и няколко членове на семейството му.

Смята се, че по-младият Хаменеи се е укрил и не е бил виждан публично, откакто бе избран за следващ върховен лидер на режима.

На въпрос кога за последно е виждал Хаменеи лично, иранският президент заяви, че двамата са се срещнали "преди около месец" и са "провели разговори".

"Не си спомням датите. Преди около месец, месец и половина", отбеляза Пезешкиан. "Срещнахме се за около седем часа".

Запитан за здравословното състояние на Хаменеи и дали той е способен да управлява, президентът отвърна: "Напълно, без никакво съмнение". Той добави, че неговото правителство получава указания и се консултира с Хаменеи.

Когато бе попитан защо върховният лидер все още не се е обърнал към обществеността от началото на войната, Пезешкиан обясни отсъствието му от публичното пространство с "липсата на сигурност, създадена от действията на чужденци", които той нарече "агресори".

По-рано, по повод медийни спекулации, че Хаменеи може да е починал или да е в мозъчна смърт, президентът Доналд Тръмп отхвърли информацията, като заяви, че не вярва върховният лидер да е загинал.

"Той беше много тежко ранен, но не мисля, че е мъртъв", коментира Тръмп.

"Ако е мъртъв, те доста добре разиграват спектакъла, защото постоянно говорят, че се връщат при него, за да получат окончателното му одобрение за нещата", добави той.

Тръмп заяви, че Хаменеи е получил много тежки рани при ударите по "лявата страна на тялото - ръката, крака, всичко".


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роко

    1 4 Отговор
    Вервам ти ща знаеш.

    10:30 26.09.2026

  • 2 оня с коня

    0 4 Отговор
    Ако наистина Хаменей е "напълно здрав",редно е да се появи пред Обществеността и ДА ПОЧЕРПИ че е прескочил Трапа!Ако пък няма пари в момента "по обективни причини",няма проблем - ще съберем нужната сума и ще му я предоставим,все пак сме хора:)

    Коментиран от #3

    10:30 26.09.2026

  • 3 Роко

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Приятелю,изморих се да повтарям ,че на вас влашките роми -копанарите логиката не ви е силната страна ,прави лъжици ,черпаци,копанки ,ето тук ви е силата и майсторството .

    10:41 26.09.2026

  • 4 Валентина

    0 0 Отговор
    пpoмоция! 50 eвppo пълнaa npoгpaмаа! 15 e cфиpkaa!
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    10:49 26.09.2026

  • 5 това е всичко, което трябва да знаете

    0 0 Отговор
    Работи с документи, човека!

    10:50 26.09.2026

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