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Русия ударила "входа" за оръжието от ЕС за Украйна
  Тема: Украйна

Русия ударила "входа" за оръжието от ЕС за Украйна

26 Септември, 2026 09:21, обновена 26 Септември, 2026 09:34 2 112 36

  • войната в украйна-
  • одеска област-
  • вилково-
  • маяки-
  • руско министерство на отбраната

Москва твърди, че са поразени още мост, логистичен център и център за данни. Украинските власти не са потвърдили публично всички посочени цели.

Русия ударила "входа" за оръжието от ЕС за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта са нанесени удари по обекти в Одеска област, Киев и акваторията на Черно море. Ведомството твърди, че сред поразените цели са пристанищен пункт във Вилково, автомобилният мост в Маяки и логистичен център на „Нова поща“.

„В град Одеса и Одеска област са поразени пристанищен пункт в населеното място Вилково, през който в Украйна са постъпвали оръжия и боеприпаси от европейски държави, както и автомобилният мост в населеното място Маяки, използван за превоз на товари с военно предназначение към подразделенията на Въоръжените сили на Украйна“, се казва в съобщението на руското ведомство.

Москва посочва още, че е поразен логистичен център на „Нова поща“ в Одеска област. Според руската версия там са се съхранявали военни товари за нуждите на украинската армия. Руското Министерство на отбраната не съобщава за броя на използваните безпилотни апарати, жертви или размера на щетите.

Твърдения за удар по център за данни в Киев

В същата сводка руското ведомство заявява, че в Киев е поразен центърът за обработка на данни „Космонова“. По твърдение на Москва обектът е осигурявал работата на мобилния интернет и поддръжката на спътниковата комуникационна система „Старлинк“ в интерес на украинските въоръжени сили.

Руската страна съобщава и за поразен морски сухотоварен кораб в Черно море. Според Министерството на отбраната на Русия корабът е превозвал товари с военно предназначение за Украйна, но не се посочват името на плавателния съд, флагът му или мястото на инцидента.

Няма потвърждение за всички посочени цели

Украинските власти не са потвърдили публично поразяването на конкретно изброените от руското ведомство обекти. Отделно от това на 25 септември „ДТЕК Одески електромережі“ съобщи, че руски дрон е ударил автомобил на неин екип в Одеска област. При инцидента един енергетик е загинал, а друг е бил ранен.

По-рано през септември руското Министерство на отбраната също съобщаваше за удари по логистични центрове и портова инфраструктура в Одеска област, включително по обекти, които според Москва са били използвани за снабдяване на украинските въоръжени сили. Независимо потвърждение на заявените щети и на военното предназначение на всички посочени обекти не е представено.

Източници: Интерфакс, Южный курьер


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаирлия

    35 7 Отговор
    Да е! Сега там, после още по натам!!

    09:36 26.09.2026

  • 2 Васил

    10 48 Отговор
    Рашистите както знаем умеят да преувеличават,

    Коментиран от #10

    09:37 26.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    40 5 Отговор
    Не вярно всички ракети са били свалени ,даже и повече

    09:37 26.09.2026

  • 4 Оги

    30 5 Отговор
    Бааавно почват да стоплят, жалко, че им отне години да загреят.

    Коментиран от #8

    09:37 26.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А можеше

    49 8 Отговор
    нищо да не удря и да си живееха в мир! Можеше но Зеленски се подведе по акъла на световните терористи англосаксите...

    Коментиран от #27

    09:38 26.09.2026

  • 7 ФАКТ

    10 28 Отговор
    На 6тата година детето Хаяско събра "кураж" да удари зачадните доставки муахахахай

    Коментиран от #21

    09:40 26.09.2026

  • 8 Путин многоходовия

    5 27 Отговор

    До коментар #4 от "Оги":

    Сорос ми каза да съм многоходов

    09:41 26.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анубис

    22 3 Отговор

    До коментар #2 от "Васил":

    А Украйна и западните олигофрени - Не?

    09:43 26.09.2026

  • 11 БАРС

    31 5 Отговор
    ОТЛИЧНА НОВИНА !С КЕФ ЩЕ СИ ИЗПИЯ СУТРИШНОТО КАФЕ.СЛАВА РОСИЯ.БЪЛГАРИЯ Е С ВАС

    09:43 26.09.2026

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    25 3 Отговор
    Мъка, мъка, укрофашистка МЪКА...

    Коментиран от #29

    09:43 26.09.2026

  • 13 ФАКТ

    4 29 Отговор
    Ватата не може да спечели войната, докато западът контрлира Президента им и му казва как да води военни действия

    Коментиран от #22

    09:44 26.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Няма и да има

    4 29 Отговор
    Няма такъв инфантил като руския Президент

    09:45 26.09.2026

  • 18 хихи

    20 1 Отговор
    Мир чрез Сила....

    09:46 26.09.2026

  • 19 Оръжие

    5 33 Отговор
    Не знам какъв вход са ударили руснаците, ама изходът на това оръжие
    ги докара до липса на бензин.

    09:47 26.09.2026

  • 20 Крокодила Гена

    23 3 Отговор
    Като запрегнат и урките пищят за мир! Ой много боли! Дончо не дава патриоти ( не че от тях има файда)! Ама урките иначе всичко свалят че и горница даже!

    09:49 26.09.2026

  • 21 Стената

    3 23 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Довечера ще го наберат по телефона в калния бункер и ще се извинява и усуква 3 часа подред на западните лидери.

    Коментиран от #28

    09:49 26.09.2026

  • 22 Орешник

    2 20 Отговор

    До коментар #13 от "ФАКТ":

    Да го оставят това ухилено дете Хаяско да си прави каквото иска ли? Това да не му е детската градина

    09:51 26.09.2026

  • 23 Джо Ножа

    3 19 Отговор
    Оръжия могат да се доставят в Украйна през хиляди места

    Коментиран от #35

    09:51 26.09.2026

  • 24 Моряка

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "БАРС":

    Отлична вест,ама относителна.Ако караме така,кафенце по кафенце,мостче по мостче,складче по складче,не искам да мисля,колко десетки години ще минат,докато Русия си възвърне Новорусия.

    Коментиран от #33

    09:54 26.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Антирашист 4630

    3 16 Отговор

    До коментар #6 от "А можеше":

    Фашистка просия е агресора ,тя отговаря на критериите за фашстка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    10:01 26.09.2026

  • 28 Орк

    12 1 Отговор

    До коментар #21 от "Стената":

    "Западните лидери"? Звучит смешно.

    10:04 26.09.2026

  • 29 Антирашист

    2 14 Отговор

    До коментар #12 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":

    Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава .

    10:04 26.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гост

    9 0 Отговор
    Тя Русия удари Изхода на НАТО и ЕС, вие входа мислите! Споко, тя във Входа ще свърши..... работата!!!

    10:08 26.09.2026

  • 32 Антирашист 4631

    0 6 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон Котарака 🐱":

    Подкрепяш вражеска фашистка държава ! Това в нормалните държави е предателство !

    Коментиран от #34

    10:10 26.09.2026

  • 33 Споко

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "Моряка":

    Русия не бърза, бавно и сигурно смила укрите и западните им господари.......За неразбралите, целта не е просто да се превземат няколко области в Украйна а да се промени целия световен ред, което пък задължително изисква разпада на ЕС и НАТО и силното отслабване на колективния запад. Неслучайно Китай и някои други държави твърдо помагат на руснаците, омръзнало им е от произвола на запада и знаят че ако Русия падне те ще бъдат следващите. В момента се пренареждат световните позиции и след като всичко приключи западът и неговите марионетни организации, използвани като инструмент вече няма да ги има.

    Коментиран от #36

    10:17 26.09.2026

  • 34 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Антирашист 4631":

    Лука-Соломон -Лука ,лапуркай го с много слюнка 😂😂😂

    10:25 26.09.2026

  • 35 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Джо Ножа":

    Джо,това може да стане,но само в някой разтопеен мозък.Оръжие може да се достави само по суша,вода и въздух.За сушата трябва шосета,мостове,които се строят с години и са уязвимии за минути.По вода трябва пристанища,които се строят с години и ги правят на салата,когато си поискат.По въздуха трябват летища,но пистите лесно стават на швейцарско сирене.Остава само чрез телепортиране,ама ................................................

    10:34 26.09.2026

  • 36 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Споко":

    Като стратегия е добре,съгласен,прав си,но като оперативно изкуство и тактика ставаме за смях.Взехме Покровск,после пак го превземаме,след известно време пак.Точно така навремето Жуков е командвал два фронта при най позорната,единствено засекрететата до днес Ржевска операция.Година и половина на едно място всеки ден атакуват едни и същи височини и не се завръщат.Милион и 400 000 избити поради фатмашкото мислене на Жуков.Сега историята се повтаря.Всеки ден проникваме в Константиновка.

    10:46 26.09.2026

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