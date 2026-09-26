Русия ударила "входа" за оръжието от ЕС за Украйна

Руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта са нанесени удари по обекти в Одеска област, Киев и акваторията на Черно море. Ведомството твърди, че сред поразените цели са пристанищен пункт във Вилково, автомобилният мост в Маяки и логистичен център на „Нова поща“.

„В град Одеса и Одеска област са поразени пристанищен пункт в населеното място Вилково, през който в Украйна са постъпвали оръжия и боеприпаси от европейски държави, както и автомобилният мост в населеното място Маяки, използван за превоз на товари с военно предназначение към подразделенията на Въоръжените сили на Украйна“, се казва в съобщението на руското ведомство.

Москва посочва още, че е поразен логистичен център на „Нова поща“ в Одеска област. Според руската версия там са се съхранявали военни товари за нуждите на украинската армия. Руското Министерство на отбраната не съобщава за броя на използваните безпилотни апарати, жертви или размера на щетите.

Твърдения за удар по център за данни в Киев

В същата сводка руското ведомство заявява, че в Киев е поразен центърът за обработка на данни „Космонова“. По твърдение на Москва обектът е осигурявал работата на мобилния интернет и поддръжката на спътниковата комуникационна система „Старлинк“ в интерес на украинските въоръжени сили.

Руската страна съобщава и за поразен морски сухотоварен кораб в Черно море. Според Министерството на отбраната на Русия корабът е превозвал товари с военно предназначение за Украйна, но не се посочват името на плавателния съд, флагът му или мястото на инцидента.

Няма потвърждение за всички посочени цели

Украинските власти не са потвърдили публично поразяването на конкретно изброените от руското ведомство обекти. Отделно от това на 25 септември „ДТЕК Одески електромережі“ съобщи, че руски дрон е ударил автомобил на неин екип в Одеска област. При инцидента един енергетик е загинал, а друг е бил ранен.

По-рано през септември руското Министерство на отбраната също съобщаваше за удари по логистични центрове и портова инфраструктура в Одеска област, включително по обекти, които според Москва са били използвани за снабдяване на украинските въоръжени сили. Независимо потвърждение на заявените щети и на военното предназначение на всички посочени обекти не е представено.

Източници: Интерфакс, Южный курьер