Русия ударила "входа" за оръжието от ЕС за Украйна

Руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта са нанесени удари по обекти в Одеска област, Киев и акваторията на Черно море. Ведомството твърди, че сред поразените цели са пристанищен пункт във Вилково, автомобилният мост в Маяки и логистичен център на „Нова поща“.
„В град Одеса и Одеска област са поразени пристанищен пункт в населеното място Вилково, през който в Украйна са постъпвали оръжия и боеприпаси от европейски държави, както и автомобилният мост в населеното място Маяки, използван за превоз на товари с военно предназначение към подразделенията на Въоръжените сили на Украйна“, се казва в съобщението на руското ведомство.
Москва посочва още, че е поразен логистичен център на „Нова поща“ в Одеска област. Според руската версия там са се съхранявали военни товари за нуждите на украинската армия. Руското Министерство на отбраната не съобщава за броя на използваните безпилотни апарати, жертви или размера на щетите.
Твърдения за удар по център за данни в Киев
В същата сводка руското ведомство заявява, че в Киев е поразен центърът за обработка на данни „Космонова“. По твърдение на Москва обектът е осигурявал работата на мобилния интернет и поддръжката на спътниковата комуникационна система „Старлинк“ в интерес на украинските въоръжени сили.
Руската страна съобщава и за поразен морски сухотоварен кораб в Черно море. Според Министерството на отбраната на Русия корабът е превозвал товари с военно предназначение за Украйна, но не се посочват името на плавателния съд, флагът му или мястото на инцидента.
Няма потвърждение за всички посочени цели
Украинските власти не са потвърдили публично поразяването на конкретно изброените от руското ведомство обекти. Отделно от това на 25 септември „ДТЕК Одески електромережі“ съобщи, че руски дрон е ударил автомобил на неин екип в Одеска област. При инцидента един енергетик е загинал, а друг е бил ранен.
По-рано през септември руското Министерство на отбраната също съобщаваше за удари по логистични центрове и портова инфраструктура в Одеска област, включително по обекти, които според Москва са били използвани за снабдяване на украинските въоръжени сили. Независимо потвърждение на заявените щети и на военното предназначение на всички посочени обекти не е представено.
Източници: Интерфакс, Южный курьер
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаирлия
09:36 26.09.2026
2 Васил
Коментиран от #10
09:37 26.09.2026
3 Kaлпазанин
09:37 26.09.2026
4 Оги
Коментиран от #8
09:37 26.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А можеше
Коментиран от #27
09:38 26.09.2026
7 ФАКТ
Коментиран от #21
09:40 26.09.2026
8 Путин многоходовия
До коментар #4 от "Оги":Сорос ми каза да съм многоходов
09:41 26.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Анубис
До коментар #2 от "Васил":А Украйна и западните олигофрени - Не?
09:43 26.09.2026
11 БАРС
09:43 26.09.2026
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
Коментиран от #29
09:43 26.09.2026
13 ФАКТ
Коментиран от #22
09:44 26.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Няма и да има
09:45 26.09.2026
18 хихи
09:46 26.09.2026
19 Оръжие
ги докара до липса на бензин.
09:47 26.09.2026
20 Крокодила Гена
09:49 26.09.2026
21 Стената
До коментар #7 от "ФАКТ":Довечера ще го наберат по телефона в калния бункер и ще се извинява и усуква 3 часа подред на западните лидери.
Коментиран от #28
09:49 26.09.2026
22 Орешник
До коментар #13 от "ФАКТ":Да го оставят това ухилено дете Хаяско да си прави каквото иска ли? Това да не му е детската градина
09:51 26.09.2026
23 Джо Ножа
Коментиран от #35
09:51 26.09.2026
24 Моряка
До коментар #5 от "БАРС":Отлична вест,ама относителна.Ако караме така,кафенце по кафенце,мостче по мостче,складче по складче,не искам да мисля,колко десетки години ще минат,докато Русия си възвърне Новорусия.
Коментиран от #33
09:54 26.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Антирашист 4630
До коментар #6 от "А можеше":Фашистка просия е агресора ,тя отговаря на критериите за фашстка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
10:01 26.09.2026
28 Орк
До коментар #21 от "Стената":"Западните лидери"? Звучит смешно.
10:04 26.09.2026
29 Антирашист
До коментар #12 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава .
10:04 26.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гост
10:08 26.09.2026
32 Антирашист 4631
До коментар #25 от "Соломон Котарака 🐱":Подкрепяш вражеска фашистка държава ! Това в нормалните държави е предателство !
Коментиран от #34
10:10 26.09.2026
33 Споко
До коментар #24 от "Моряка":Русия не бърза, бавно и сигурно смила укрите и западните им господари.......За неразбралите, целта не е просто да се превземат няколко области в Украйна а да се промени целия световен ред, което пък задължително изисква разпада на ЕС и НАТО и силното отслабване на колективния запад. Неслучайно Китай и някои други държави твърдо помагат на руснаците, омръзнало им е от произвола на запада и знаят че ако Русия падне те ще бъдат следващите. В момента се пренареждат световните позиции и след като всичко приключи западът и неговите марионетни организации, използвани като инструмент вече няма да ги има.
Коментиран от #36
10:17 26.09.2026
34 стоян георгиев
До коментар #32 от "Антирашист 4631":Лука-Соломон -Лука ,лапуркай го с много слюнка 😂😂😂
10:25 26.09.2026
35 Моряка
До коментар #23 от "Джо Ножа":Джо,това може да стане,но само в някой разтопеен мозък.Оръжие може да се достави само по суша,вода и въздух.За сушата трябва шосета,мостове,които се строят с години и са уязвимии за минути.По вода трябва пристанища,които се строят с години и ги правят на салата,когато си поискат.По въздуха трябват летища,но пистите лесно стават на швейцарско сирене.Остава само чрез телепортиране,ама ................................................
10:34 26.09.2026
36 Моряка
До коментар #33 от "Споко":Като стратегия е добре,съгласен,прав си,но като оперативно изкуство и тактика ставаме за смях.Взехме Покровск,после пак го превземаме,след известно време пак.Точно така навремето Жуков е командвал два фронта при най позорната,единствено засекрететата до днес Ржевска операция.Година и половина на едно място всеки ден атакуват едни и същи височини и не се завръщат.Милион и 400 000 избити поради фатмашкото мислене на Жуков.Сега историята се повтаря.Всеки ден проникваме в Константиновка.
10:46 26.09.2026