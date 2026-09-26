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Руски удар разруши дом в Запорожие, загинаха две жени
  Тема: Украйна

Руски удар разруши дом в Запорожие, загинаха две жени

26 Септември, 2026 08:58, обновена 26 Септември, 2026 09:00 648 15

  • запорожие-
  • руски удар-
  • украйна-
  • цивилни жертви-
  • война в украйна

При атаката е избухнал пожар, а спасители са открили телата на двете жертви под развалините. Засегнат е и пазар в града.

Руски удар разруши дом в Запорожие, загинаха две жени - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две жени загинаха при руски удар по частен дом в Запорожие, съобщи Запорожката областна военна администрация. Атаката е извършена сутринта, като са нанесени няколко удара по града.

След попадението в къщата е избухнал пожар. Спасителите са разчиствали развалините и първо са извадили тялото на едната жена, а след това са открили и втората жертва. По данни на областната администрация загиналите са Людмила и Василина.

Двете жени са майка и баба на тригодишно момче, което остава без тях. Името му не се посочва.

При руския удар е засегнат и един от пазарите в Запорожие. Размерът на щетите и останалите последици от атаката все още се уточняват.

Източници: Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    2 9 Отговор
    Можехме да вземем Киев, но Сорос видя, че съм бакшиш с Лада и ме набра по телефона и ми заповяда съм многоходов. Извинявайте копеи!

    09:07 26.09.2026

  • 2 ФАКТ

    3 11 Отговор
    Хората на запад са на светлинни години от блатарите. Как интелигентно им взеха Украйна с Майдан, а не като Птулер със 100 годипна многодова война с милиони жертви и разрушена руска икономика и внос на бензин от Индия БУАХАХАХАХ

    09:09 26.09.2026

  • 3 Руски срам

    4 12 Отговор
    Това е причината Путлер да води 100 г. тридневна специална военна операция. Сорос му казва да цели по 1 апартамент на ден и за 5 г руската войска все си е на 19 км от руската граница.

    09:11 26.09.2026

  • 4 Пенчо

    11 3 Отговор
    Още веднъж го напишете, че да хване дикиш!

    09:12 26.09.2026

  • 5 Дедо

    4 8 Отговор
    Не се насищат на славянска кръв руските монголоиди

    Коментиран от #6

    09:14 26.09.2026

  • 6 Болшевизъм

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    Тия дронове ги сглобяват корейци, а ги разработват ислямисти в Алабуга.

    Това е война на московските хазари и евразийските ислямисти срещу православието. Без ислямистите от Башкортостан октомврийската революция щеши да бъде стъпкана от белите - царистите. След победата на болшевиките с червеното знаме и сърпа (кой друг има червено знаме със сърп - ислямска Турция) започва тотално п.еследване и унищожаване на православието из бившите земи на бившата руска империя и установяването на сатанистки червен режим.

    09:27 26.09.2026

  • 7 УКРАИНСКА ИСТИНА И ФАКТИ

    5 3 Отговор
    Новите бойци на партийният фронт: Факти, Блиц, Фокус и всички други задминахте Работническо дело по времето на Бай Тошо!

    09:38 26.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 руzzко = боклук

    0 2 Отговор
    мръсни орки

    09:46 26.09.2026

  • 10 Как така не е имало деца

    4 2 Отговор
    Че да ревем цел ден.
    Прекалявате с тази Украйна.
    Ефектът от пропагандата е ге съчувствие, а отврат къ този народ и Зеленски!

    Коментиран от #11, #12

    09:47 26.09.2026

  • 11 Е, все пак две жени са убити,

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Как така не е имало деца":

    Радвайте се, възрожденците. Засега това, утре повече.

    09:52 26.09.2026

  • 12 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Как така не е имало деца":

    И нацистите нена виждаха други народи, точно като теб и фашагите в кремля

    09:53 26.09.2026

  • 13 Хм…

    4 0 Отговор
    Двете жени не са ли американски генерали от НАТО?

    Коментиран от #14

    09:54 26.09.2026

  • 14 Цъ...

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хм…":

    Монгольята вече унищожиха всички Н АТО вски генерали в болници,детски градини, училища, магазини и жилищни сгради! ))

    09:59 26.09.2026

  • 15 Руснак

    0 0 Отговор
    Абе кво ревете бе, дрона не е насочен умишлено на там а неделното пво на усрайна е виновно а и нищо чудно да е разрушена от пво. Целия евротъпанарсккте свят воюва с Русия и ръкопляскане на терористичните атаки на аркомана и се радват а сега ревете

    10:26 26.09.2026

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