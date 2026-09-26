Руски удар разруши дом в Запорожие, загинаха две жени

Две жени загинаха при руски удар по частен дом в Запорожие, съобщи Запорожката областна военна администрация. Атаката е извършена сутринта, като са нанесени няколко удара по града.

След попадението в къщата е избухнал пожар. Спасителите са разчиствали развалините и първо са извадили тялото на едната жена, а след това са открили и втората жертва. По данни на областната администрация загиналите са Людмила и Василина.

Двете жени са майка и баба на тригодишно момче, което остава без тях. Името му не се посочва.

При руския удар е засегнат и един от пазарите в Запорожие. Размерът на щетите и останалите последици от атаката все още се уточняват.

Източници: Украинска правда