Руски удар разруши дом в Запорожие, загинаха две жени

Две жени загинаха при руски удар по частен дом в Запорожие, съобщи Запорожката областна военна администрация. Атаката е извършена сутринта, като са нанесени няколко удара по града.
След попадението в къщата е избухнал пожар. Спасителите са разчиствали развалините и първо са извадили тялото на едната жена, а след това са открили и втората жертва. По данни на областната администрация загиналите са Людмила и Василина.
Двете жени са майка и баба на тригодишно момче, което остава без тях. Името му не се посочва.
При руския удар е засегнат и един от пазарите в Запорожие. Размерът на щетите и останалите последици от атаката все още се уточняват.
Източници: Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
09:07 26.09.2026
2 ФАКТ
09:09 26.09.2026
3 Руски срам
09:11 26.09.2026
4 Пенчо
09:12 26.09.2026
5 Дедо
Коментиран от #6
09:14 26.09.2026
6 Болшевизъм
До коментар #5 от "Дедо":Тия дронове ги сглобяват корейци, а ги разработват ислямисти в Алабуга.
Това е война на московските хазари и евразийските ислямисти срещу православието. Без ислямистите от Башкортостан октомврийската революция щеши да бъде стъпкана от белите - царистите. След победата на болшевиките с червеното знаме и сърпа (кой друг има червено знаме със сърп - ислямска Турция) започва тотално п.еследване и унищожаване на православието из бившите земи на бившата руска империя и установяването на сатанистки червен режим.
09:27 26.09.2026
7 УКРАИНСКА ИСТИНА И ФАКТИ
09:38 26.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 руzzко = боклук
09:46 26.09.2026
10 Как така не е имало деца
Прекалявате с тази Украйна.
Ефектът от пропагандата е ге съчувствие, а отврат къ този народ и Зеленски!
Коментиран от #11, #12
09:47 26.09.2026
11 Е, все пак две жени са убити,
До коментар #10 от "Как така не е имало деца":Радвайте се, възрожденците. Засега това, утре повече.
09:52 26.09.2026
12 Така е
До коментар #10 от "Как така не е имало деца":И нацистите нена виждаха други народи, точно като теб и фашагите в кремля
09:53 26.09.2026
13 Хм…
Коментиран от #14
09:54 26.09.2026
14 Цъ...
До коментар #13 от "Хм…":Монгольята вече унищожиха всички Н АТО вски генерали в болници,детски градини, училища, магазини и жилищни сгради! ))
09:59 26.09.2026
15 Руснак
10:26 26.09.2026