Унгария продължава да блокира присъединяването на Украйна към Европейския съюз, съобщава Deutshe Welle, позовавайки се на източници.

Според информацията на медията причината за блокирането от страна на Будапеща на отварянето на последните четири кластера по присъединяването на Украйна към ЕС са нерешените проблеми с правата на унгарското национално малцинство в Закарпатието, заявява високопоставен служител на европейските институции, пожелал да остане анонимен.

Унгарските дипломати, представляващи интересите на Будапеща в Брюксел, "следват инструкциите, идващи отгоре, от столицата“, посочва източникът на DW.

"Ако министър-председателят посочи да се постъпи по определен начин, посланикът е принуден да го направи, в противен случай ще трябва да подаде оставка“, добавя той.

Преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС са структурирани в шест тематични групи: две от тях бяха открити през юни и юли 2026 г., а останалите четири вече са технически готови за откриване, като Киев е изпълнил всички необходими условия за това, съобщиха от Европейската комисия. Отварянето им обаче зависи от постигането на консенсус между 27-те държави-членки на ЕС, отбелязва DW.