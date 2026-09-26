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DW: Унгария продължава да блокира Украйна за ЕС
  Тема: Украйна

DW: Унгария продължава да блокира Украйна за ЕС

26 Септември, 2026 09:57 812 18

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Унгария продължава да блокира присъединяването на Украйна към Европейския съюз, съобщава Deutshe Welle, позовавайки се на източници.

DW: Унгария продължава да блокира Украйна за ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгария продължава да блокира присъединяването на Украйна към Европейския съюз, съобщава Deutshe Welle, позовавайки се на източници.

Според информацията на медията причината за блокирането от страна на Будапеща на отварянето на последните четири кластера по присъединяването на Украйна към ЕС са нерешените проблеми с правата на унгарското национално малцинство в Закарпатието, заявява високопоставен служител на европейските институции, пожелал да остане анонимен.

Унгарските дипломати, представляващи интересите на Будапеща в Брюксел, "следват инструкциите, идващи отгоре, от столицата“, посочва източникът на DW.

"Ако министър-председателят посочи да се постъпи по определен начин, посланикът е принуден да го направи, в противен случай ще трябва да подаде оставка“, добавя той.

Преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС са структурирани в шест тематични групи: две от тях бяха открити през юни и юли 2026 г., а останалите четири вече са технически готови за откриване, като Киев е изпълнил всички необходими условия за това, съобщиха от Европейската комисия. Отварянето им обаче зависи от постигането на консенсус между 27-те държави-членки на ЕС, отбелязва DW.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опа

    6 7 Отговор
    Мунчо и Мафиотова не ги блокират.

    10:01 26.09.2026

  • 2 Кина

    11 2 Отговор
    Попитах изкуствения интелект защо тази система след като не работи както трябва да бъде отхвърлена. Той ми вика властелините държат медиите , медиите държат системата. Ако някой успее да скара тези два тумора системата ще рухне..!

    10:01 26.09.2026

  • 3 Мелинда

    8 2 Отговор
    Само така! И аз съм се научила да ги блокирам. Както ги заклещя, и вадене няма!

    10:02 26.09.2026

  • 4 Красимир Петров

    17 1 Отговор
    Никакъв ЕС за най-корумпираната и мафиотска държава в света.

    10:02 26.09.2026

  • 5 Перо

    18 1 Отговор
    Браво на Унгария! Как ще влезе в ЕС ционистки режим с националистическа поддръжка, дошли на власт с военен преврат и провокиращи геноцид и войни!

    10:07 26.09.2026

  • 6 Жмръц

    6 1 Отговор
    ...и така до края на света.

    10:15 26.09.2026

  • 7 европейчо

    7 1 Отговор
    Тоя друсаняк е по досаден и от ковида..

    10:16 26.09.2026

  • 8 Унгария - наследство от Австро-унгария

    2 7 Отговор
    Където за разлика от другите народи, са били в ролята на високопоставени слуги на австрийците. Сервилност, сметкаджийство, морал няма.

    Коментиран от #15

    10:17 26.09.2026

  • 9 България 🇧🇬

    6 3 Отговор
    БЪЛГАРИЯ МРАЗИ УКРАЙНА 🇺🇦🚾🖕🖕🖕

    10:20 26.09.2026

  • 10 България 🇧🇬

    5 3 Отговор
    БЪЛГАРИЯ МРАЗИ УКРАЙНА 🇺🇦🚾🖕🖕🖕

    10:21 26.09.2026

  • 11 Дядо Влайчо

    10 2 Отговор
    Зеленски Плъх Наркоман ! Вън УКРАИНСКИЕТЕ ГАНДОНИ ОТ БЪЛГАРИЯ ✊

    10:22 26.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шопо

    9 1 Отговор
    Закарпатето е унгарска територия сега е момента да си я вземат.

    10:25 26.09.2026

  • 14 Зелен ПОМИЯР🇺🇦🚾

    6 2 Отговор
    Вън Урките от БЪЛГАРИЯ!!!

    10:26 26.09.2026

  • 15 Не...

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Унгария - наследство от Австро-унгария":

    ...не са били , били са с някакъв статут и в държавна уния между унгарския крал и австрийския император ...ако не ти е известно унията е форма на обединение на монархически държави , както федерацията е на републики.
    Та значи Унгария е бира държава , чяст от монархически съюз - уния , а останалите в Австро- Унгария - чехи, словаци, т.нар.македонци, словенци, поляци и т.н , са били РОБИ. Само унгарците не са били.

    10:39 26.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Какъв съюз

    1 0 Отговор
    Какво нато. Ти не чуваш ли руснаците какво казват или ти се виждат малко жертвите които русия взе, заради твоята врътоглавщина. Ама нали не си ти на фронта!?

    10:47 26.09.2026

  • 18 Валентина

    0 0 Отговор
    пpoмоция! 50 eвppo пълнaa npoгpaмаа! 15 e cфиpkaa!
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    10:47 26.09.2026

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