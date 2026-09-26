DW: Унгария продължава да блокира Украйна за ЕС

Унгария продължава да блокира присъединяването на Украйна към Европейския съюз, съобщава Deutshe Welle, позовавайки се на източници.
Според информацията на медията причината за блокирането от страна на Будапеща на отварянето на последните четири кластера по присъединяването на Украйна към ЕС са нерешените проблеми с правата на унгарското национално малцинство в Закарпатието, заявява високопоставен служител на европейските институции, пожелал да остане анонимен.
Унгарските дипломати, представляващи интересите на Будапеща в Брюксел, "следват инструкциите, идващи отгоре, от столицата“, посочва източникът на DW.
"Ако министър-председателят посочи да се постъпи по определен начин, посланикът е принуден да го направи, в противен случай ще трябва да подаде оставка“, добавя той.
Преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС са структурирани в шест тематични групи: две от тях бяха открити през юни и юли 2026 г., а останалите четири вече са технически готови за откриване, като Киев е изпълнил всички необходими условия за това, съобщиха от Европейската комисия. Отварянето им обаче зависи от постигането на консенсус между 27-те държави-членки на ЕС, отбелязва DW.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опа
10:01 26.09.2026
2 Кина
10:01 26.09.2026
3 Мелинда
10:02 26.09.2026
4 Красимир Петров
10:02 26.09.2026
5 Перо
10:07 26.09.2026
6 Жмръц
10:15 26.09.2026
7 европейчо
10:16 26.09.2026
8 Унгария - наследство от Австро-унгария
Коментиран от #15
10:17 26.09.2026
9 България 🇧🇬
10:20 26.09.2026
10 България 🇧🇬
10:21 26.09.2026
11 Дядо Влайчо
10:22 26.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Шопо
10:25 26.09.2026
14 Зелен ПОМИЯР🇺🇦🚾
10:26 26.09.2026
15 Не...
До коментар #8 от "Унгария - наследство от Австро-унгария":...не са били , били са с някакъв статут и в държавна уния между унгарския крал и австрийския император ...ако не ти е известно унията е форма на обединение на монархически държави , както федерацията е на републики.
Та значи Унгария е бира държава , чяст от монархически съюз - уния , а останалите в Австро- Унгария - чехи, словаци, т.нар.македонци, словенци, поляци и т.н , са били РОБИ. Само унгарците не са били.
10:39 26.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Какъв съюз
10:47 26.09.2026
18 Валентина
0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0
10:47 26.09.2026