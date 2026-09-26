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"Левицата" ще търси коалиция за управлението на Берлин

"Левицата" ще търси коалиция за управлението на Берлин

26 Септември, 2026 10:45 314 1

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Разговорите ще започнат следващата седмица

"Левицата" ще търси коалиция за управлението на Берлин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Победителят на изборите за провинциален парламент в Берлин партията "Левицата" планира да започне проучвателни преговори със "Зелените" и Социалдемократите (СПД) за сформиране на ново правителство на германската столица.

Това писа ДПА.

"Левицата" планира да се срещне поотделно със "Зелените" и Социалдемократите, преди да премине към тристранни дискусии, уточни news.bg.

В петък вечерта делегатите на партийния конгрес одобриха тази стъпка с голямо мнозинство.

Сега се очаква ръководството на крайнолявата партия официално да отправи покана към двете партии.

Политическите наблюдатели очакват преговорите да започнат следващата седмица.

"Зелените" са се съгласили на предварителни преговори, а лидерът на берлинската СПД Щефан Крах също изрази готовност да участва.

Той все пак подчерта, че разговорите няма автоматично да доведат до официални коалиционни преговори.

Ако това се осъществи, то Елиф Ералп от "Левицата" ще е първият човек от турски произход, който ще оглави германската столица.


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  • 1 Нищо чудно

    1 0 Отговор
    Западните германци бягат към Швейцария,Австрия,Недерландия и на където и видят очите,източните гласуват за АзГ.А каква държава беше Германия само преди 20г.

    10:49 26.09.2026