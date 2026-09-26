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Румъния вдигна два F-18 заради въздушна цел край границата
  Тема: Украйна

Румъния вдигна два F-18 заради въздушна цел край границата

26 Септември, 2026 08:56 685 4

  • румъния-
  • украйна-
  • изтребители f-18-
  • въздушна тревога-
  • дронове

Радиолокационната система е засекла обект край украинския град Вилково. Няма данни за навлизане в румънското въздушно пространство.

Румъния вдигна два F-18 заради въздушна цел край границата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Румъния вдигна два изтребителя F-18 във въздуха през нощта на 26 септември след засичане на въздушна цел близо до границата с Украйна. Обектът е бил регистриран от румънската радиолокационна система в района на град Вилково в Одеска област, недалеч от румънската граница, съобщи Министерството на отбраната на Румъния.

След засичането на целта на жителите в северната част на окръг Тулча е изпратено предупреждение за въздушна опасност. Двата изтребителя са излетели, за да наблюдават ситуацията и да установят дали има заплаха за румънската територия.

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Въздушната тревога е отменена в 01:30 часа. Румънското военно министерство съобщи: „Не е съобщавано за навлизане в националното въздушно пространство.“

Втори случай за две нощи

Това е второ вдигане на румънски изтребители в района за две последователни нощи. В нощта срещу 25 септември военната авиация на страната е била активирана заради безпилотни летателни апарати, засечени близо до украинско-румънската граница.

Новият инцидент се случва на фона на продължаващата руска война срещу Украйна и на повишеното внимание на съседните държави към въздушни обекти, приближаващи границите им. В този случай няма данни румънската територия да е била нарушена, а целта е останала в близост до границата.

Полша подготвя инструкции за населението

Междувременно правителството на Полша е съобщило, че възнамерява да разпространява инструкции за действия при въздушни атаки. В тях ще бъдат обяснени основните правила за намиране на безопасно място както на открито, така и в сграда при въздушна заплаха.

Източници: Европейска правда


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    12 0 Отговор
    Милене, сънен си още. Откога Румъния притежава Ф-18, щото до вчера нямаше?

    Коментиран от #4

    09:08 26.09.2026

  • 2 ЛЕТАТЕЛНИЯ ЧАС НА ФЪ 18

    5 1 Отговор
    Е 250000 ДАЛАРА. ЗА ЕДИН ДРОН?!?!!!!!. ФЪ18 Е ХУБАВ ИЗТРЕБИТЕЛ НО ЗА СЪПИ ЦЕЛИ..........

    09:09 26.09.2026

  • 3 ВВС на Румъния не притежават

    6 0 Отговор
    самолети Ф-18.
    Поредният ви фейк.

    09:34 26.09.2026

  • 4 Зеления

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Най вероятно са испански ф18, които извършват въздушно патрулиране в Румъния, но ДА - Милен е сънен, самата Румъния няма Ф18, а Ф16.

    10:41 26.09.2026

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