Румъния вдигна два F-18 заради въздушна цел край границата

Румъния вдигна два изтребителя F-18 във въздуха през нощта на 26 септември след засичане на въздушна цел близо до границата с Украйна. Обектът е бил регистриран от румънската радиолокационна система в района на град Вилково в Одеска област, недалеч от румънската граница, съобщи Министерството на отбраната на Румъния.

След засичането на целта на жителите в северната част на окръг Тулча е изпратено предупреждение за въздушна опасност. Двата изтребителя са излетели, за да наблюдават ситуацията и да установят дали има заплаха за румънската територия.

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Въздушната тревога е отменена в 01:30 часа. Румънското военно министерство съобщи: „Не е съобщавано за навлизане в националното въздушно пространство.“

Втори случай за две нощи

Това е второ вдигане на румънски изтребители в района за две последователни нощи. В нощта срещу 25 септември военната авиация на страната е била активирана заради безпилотни летателни апарати, засечени близо до украинско-румънската граница.

Новият инцидент се случва на фона на продължаващата руска война срещу Украйна и на повишеното внимание на съседните държави към въздушни обекти, приближаващи границите им. В този случай няма данни румънската територия да е била нарушена, а целта е останала в близост до границата.

Полша подготвя инструкции за населението

Междувременно правителството на Полша е съобщило, че възнамерява да разпространява инструкции за действия при въздушни атаки. В тях ще бъдат обяснени основните правила за намиране на безопасно място както на открито, така и в сграда при въздушна заплаха.

Източници: Европейска правда