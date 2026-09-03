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Полският премиер: Пожарът във фабрика за дронове за Украйна е умишлен палеж, организиран от Русия

Полският премиер: Пожарът във фабрика за дронове за Украйна е умишлен палеж, организиран от Русия

3 Септември, 2026 09:44 793 56

  • пожар-
  • полша-
  • дронове-
  • украйна-
  • фабрика-
  • доналд туск-
  • палеж

Полските прокурори определиха инцидента като терористично престъпление, свързано с чуждестранна разузнавателна служба

Полският премиер: Пожарът във фабрика за дронове за Украйна е умишлен палеж, организиран от Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пожарът във фабрика на полската отбранителна компания WB Electronics е бил „умишлен палеж“, организиран от Русия. Това заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от Политико, предава News.bg.

„Това е продължение на ескалиращите действия на Русия в Европа“, заяви Туск. По думите му това „не са първите случаи и, което е по-лошо, със сигурност няма да са последните“.

В деня на нападението полските прокурори класифицираха инцидента като „терористично престъпление“, извършено от „чуждестранна разузнавателна служба“ и свързано с „умишлен палеж“.

Пожарът във фабриката

Фабриката на WB Electronics се е запалила в понеделник сутринта. Компанията е една от най-големите частни отбранителни компании в Полша и произвежда дронове и боеприпаси за временно дежурство, използвани от Украйна срещу руските войски.

Пожарът е бил бързо потушен, като няма жертви.

Инцидентът е станал на фона на зачестили руски атаки срещу съоръжения, свързани с военно производство за Украйна.

Втори пожар в Полша

В неделя в Полша е избухнал втори пожар - този път в завод в Люблин. Предприятието произвежда аерокосмически компоненти, включително части за самолети и хеликоптери.

Опит за палеж в Словакия

Съобщава се и за опит за палеж във фабрика на украински производител на дронове в Словакия.

Полицията е задържала трима заподозрени - двама латвийски граждани и един украинец. Според разследването те са планирали да предизвикат мащабен пожар в съоръжението. У тях са открити запалителна смес и план за атака.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЛАДА АЗИМУТ

    31 9 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #51

    09:45 03.09.2026

  • 3 ЛАДА АЗИМУТ

    29 8 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    09:45 03.09.2026

  • 4 ЛАДА АЗИМУТ

    17 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #52

    09:46 03.09.2026

  • 5 ЛАДА АЗИМУТ

    27 9 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:46 03.09.2026

  • 6 А ма разбира се

    43 7 Отговор
    че за всичко е виновна русия,даже и за това че сички в евросъюза и натото изглеждат като кая калас,тоест тъпи в геометрична прогресия,че даже и тукашните медии им пригласят

    09:47 03.09.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    31 8 Отговор
    ЩОМ ДРОНОВЕТЕ ПРОИЗВЕЖДАНИ В ЗАВОДА УБИВАТ РУСКИ ХОРА
    ....
    АЗ БИХ ИЗПОЛЗВАЛ И МАЛКО ТЕРМОЯДРЕНИ ЯДРЕНИ РЕАКЦИИ :)
    .....
    ДОБРЕ ЧЕ В КРЕМЪЛ НЕ ДА ЕМОЦИОНАЛНИ КАТО МЕН :)

    09:48 03.09.2026

  • 8 ТУСКоооо

    17 7 Отговор
    ЗА ПАЛЕЖА Е "ВИНОВЕН" ЕДИН .....БАНДЕРОЛ ЗА РУСКА ВОДКА

    09:50 03.09.2026

  • 9 Долу ЕС

    27 7 Отговор
    значи българите станаха гаранти по заем за 90 млрд, за да работи полска фабрика за войната в крайна.... ще сложа пред новата детска болница в софия казан за капачки..... просто бгексит е неизбежвн

    09:50 03.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 4444

    27 7 Отговор
    Ако войната в Украйна ескалира,причината ще бъде тя и нейните поддръжници,които я подкрепят с оръжия,боеприпаси и дронове.

    09:52 03.09.2026

  • 14 Не разбрах ?;

    36 8 Отговор
    Произвеждаш оръжие , за което предварително не само знаеш , ами и заявяваш , че е предназначено за убиване на руснаци . Ами защо смяташ , че не си легитимна военна цел за това ?? Малко са ги млатили укрите на времето .

    09:53 03.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Митето

    24 7 Отговор
    Явно в украйна здраво са я закъсали, щом и тия след германците започнаха с измислените провокации

    09:54 03.09.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 8 Отговор
    ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ПОЛША И РУМЪНИЯ
    В РАДИОАКТИВНИ ОСТРОВНИ ДЪРЖАВИ
    И БЛАТА
    .....
    Е НАЙ - СИГУРНОТО СРЕДСТВО ДА СЕ РАЗДЕЛЯТ
    ВРАЖДУВАЩИТЕ СТРАНИ :)

    09:55 03.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 подмолни руски Терористи

    8 21 Отговор
    русия гнездо на Тероризма

    Коментиран от #21, #23

    09:59 03.09.2026

  • 20 Вие какво очаквате ?!?

    23 6 Отговор
    Произвеждате дронове които урките изпращат дълбоко във вътрешността на Русия да правят пожари и Зеленски да се хвали уж че бил победил Победителя. Това няма как да продължава вечно.

    10:02 03.09.2026

  • 21 ХА ХА ХА

    16 7 Отговор

    До коментар #19 от "подмолни руски Терористи":

    подобни коментари ме карат да се срамувам, че съм българин.

    10:03 03.09.2026

  • 22 Маринов

    18 4 Отговор
    С тези украински фабрики за дронове в европейските страни ще запалите цяла Европа. Въпрос на доктрина и на водач. Засега Русия не смята да бомби тези фабрики. И засега либералът Путин е най отгоре на Русия. Но след време може да дойде друг, от типа на Натаняху, да не кажа Сталин и доктрината се сменя за един ден, без много приказки. Може би Полша, Словакия, Румъния и други ще имат един месец да ликвидират сами тия заводи преди руските ракети. Ако все още тази война не е приключила.

    Коментиран от #55

    10:07 03.09.2026

  • 23 глупости

    7 5 Отговор

    До коментар #19 от "подмолни руски Терористи":

    Защо идваш с три плюса наведнъж. Манипулираш нещо лайковете.

    Коментиран от #27, #49

    10:07 03.09.2026

  • 24 АБВ

    10 4 Отговор
    Браво на Петров и Баширов ! Герои на Русия !
    А намериха ли им паспортите да се търкалят около завода ?

    Коментиран от #40

    10:07 03.09.2026

  • 25 руската мечка

    5 9 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #29, #34

    10:07 03.09.2026

  • 26 Каменов

    12 0 Отговор
    Русия е виновна за всички природни бедствия.

    Моля спрете !

    10:08 03.09.2026

  • 27 ру БЛАТА

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "глупости":

    Ще успееш ли да заспиш довечера след като знаеш че плюсовете и минусите тук са манипулирани???

    Коментиран от #36

    10:09 03.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 глупости

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "руската мечка":

    Къде ще играе казачок ? Във Варшава в Берлин или в Париж. Щото пишеш пак. Тя вече игра казачок в Париж два пъти и в Берлин два пъти. Мечката.....

    10:11 03.09.2026

  • 30 В България има 12 палежа

    5 1 Отговор
    Мунчо мълчи!

    10:11 03.09.2026

  • 31 Разбира се, че е Русия

    2 6 Отговор
    По заповед на полудялото джудже.

    10:11 03.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кравария убер алес

    3 3 Отговор
    заподозрени - двама латвийски граждани и един украинец.
    Каква Русия?

    10:12 03.09.2026

  • 34 Бриджит Бардо

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "руската мечка":

    Това го пускаш за 1100-тен път, миризливтролсмотан. Нещо друго не можа ли да ти измъдри изкуфелия изкуствен интелект?

    10:13 03.09.2026

  • 35 ежко

    3 2 Отговор
    Ееееее...като помагате на Украйна, ще ядете хурката.Нима си мислехте,че ще ви се размине?

    10:13 03.09.2026

  • 36 Не се тревожи за мен

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "ру БЛАТА":

    Гледай себе си. Помисли и за бъдещето си , защото тоя модел няма да е вечен. Виждаш ми се зелен.

    Коментиран от #47

    10:13 03.09.2026

  • 37 Този луд, луд свят

    2 1 Отговор
    Значи е престъпление ако някой иска да ти играе една лопата и ти му я счупиш преди това?

    10:14 03.09.2026

  • 38 Вие Запада какво очаквате ?!?

    4 4 Отговор
    Произвеждате дронове които урките изпращат дълбоко във вътрешността на Русия да правят пожари и Зеленски да се хвали уж че бил победил Победителя. Това няма как да продължава вечно.

    10:15 03.09.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ДЯДОТО НА ДОНАЛД ТУСК Е СЛУЖИЛ ВЪВ ВЕРМАХТА .. ИМА СНИМКИ
    .... А СЕМЕЙСТВОТО МУ СА ПОМЕРАНЦИ - ЮЖНИ ГЕРМАНЦИ :)

    10:16 03.09.2026

  • 40 Петров и Боширов

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "АБВ":

    Всъщност са Чепига и Мишкин. За заблуда се представят за гейове, но всъщност не са. Опитват се да убият Скрипал, но вместо него умира чистачката. Въобще герои. Нищо общо с разузнавачката в Щатите, дето спеше с разни ВИП-ове, хванаха я, осъдиха я, размениха я и стана депутат в Държавната Дума.

    10:16 03.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Такър

    2 2 Отговор
    Е прав ЕС се управлява от много глупави хора! Дори да има руска следа те са си в правото, вие бълвате оръжия с които ги обстрелват! Макар че палежите са вътрешен саботаж, когато произвеждаш за да го подаряваш трябва да намериш начин да спреш да го правиш, докато нещата не се оправят!

    10:16 03.09.2026

  • 43 Някой

    3 2 Отговор
    Пожарите в руските рафинерии са умишлени, като са организирани от Полша, Великобритания, САЩ и останалите пудели. Затова трябва да има твърд отговор от страна на Русия.

    10:17 03.09.2026

  • 44 Цеко

    3 2 Отговор
    Наглите руски ват ници вече станаха и международни терористи... доста ги принизи Путлер. Не знам още как го търпят олигарсите.

    10:18 03.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ти пък ми се виждаш

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Не се тревожи за мен":

    Нафталинова к00пЕЙка на последни издихания

    10:19 03.09.2026

  • 48 Някой

    1 1 Отговор
    В момента е много удобно всяка проява на некадърност, на недоглеждане,липса на професионализъм или резултат от недалновидни действия в ЕС и Великобритания, да се приписва на руснаците. Така се бяга от личната отговорност и може да се наслагат още некадърни калинки на ръководни позиции. След това, за всеки техен провал ще се обвинява Русия.
    Би било смешно, ако не бе трагично за живущите на тези територии.

    10:19 03.09.2026

  • 49 Ти пък нищо не каза :)

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "глупости":

    Не знаеш ли, че проруските коментари тук получават автоматични лайкове; Да не мислиш, че потребители ги цъкат :) Неговият коментар няма как да е с автоматични лайкове.

    10:20 03.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЛАДА АЗИМУТ":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    10:20 03.09.2026

  • 52 Ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЛАДА АЗИМУТ":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    10:21 03.09.2026

  • 53 Обективни истини

    2 0 Отговор
    Време е украйна да приеме и без това напълно конструктивните искания на Русия и няма да има никакви саботажи, така украйна ще излезе победител, а именно няма да загиват и бусолизират хора против волята им. Това, ако не е ПОБЕДА, какво друго да бъде.

    10:21 03.09.2026

  • 54 И кво толкова

    1 0 Отговор
    Да би мирно седяло не би чудо видяло...

    10:23 03.09.2026

  • 55 Откъде накъде :)

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Маринов":

    Всяка държава си има военни заводи и си произвежда и продава каквото прецени. В Русия, Иран и Северна Корея също има военни заводи. Няма никакъв проблем.

    10:23 03.09.2026

  • 56 Тъпото руско говедо

    0 0 Отговор
    Най-големия майтап са фалшивите "анкети" в този русофилски сайт... и как русия не можело да не спечели тази война в Украйна и ...абе, вие сериозно ли си мислите, че Украйна ще се откаже да се сражава, за бащините си домове и ще се подари на гнусната русия... вие нормални ли сте?
    Доброто, рано или късно побеждава, защото негова е правдата... Украйна ще победи, защото путин е пътник към отвъдното, вече му е време да си тръгва... достатъчно мизерии направи, да гори в ада в адски мъки нещастника.

    10:24 03.09.2026

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