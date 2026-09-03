Полският премиер: Пожарът във фабрика за дронове за Украйна е умишлен палеж, организиран от Русия

Пожарът във фабрика на полската отбранителна компания WB Electronics е бил „умишлен палеж“, организиран от Русия. Това заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от Политико, предава News.bg.

„Това е продължение на ескалиращите действия на Русия в Европа“, заяви Туск. По думите му това „не са първите случаи и, което е по-лошо, със сигурност няма да са последните“.

В деня на нападението полските прокурори класифицираха инцидента като „терористично престъпление“, извършено от „чуждестранна разузнавателна служба“ и свързано с „умишлен палеж“.

Пожарът във фабриката

Фабриката на WB Electronics се е запалила в понеделник сутринта. Компанията е една от най-големите частни отбранителни компании в Полша и произвежда дронове и боеприпаси за временно дежурство, използвани от Украйна срещу руските войски.

Пожарът е бил бързо потушен, като няма жертви.

Инцидентът е станал на фона на зачестили руски атаки срещу съоръжения, свързани с военно производство за Украйна.

Втори пожар в Полша

В неделя в Полша е избухнал втори пожар - този път в завод в Люблин. Предприятието произвежда аерокосмически компоненти, включително части за самолети и хеликоптери.

Опит за палеж в Словакия

Съобщава се и за опит за палеж във фабрика на украински производител на дронове в Словакия.

Полицията е задържала трима заподозрени - двама латвийски граждани и един украинец. Според разследването те са планирали да предизвикат мащабен пожар в съоръжението. У тях са открити запалителна смес и план за атака.