Полският премиер: Пожарът във фабрика за дронове за Украйна е умишлен палеж, организиран от Русия

Пожарът във фабрика на полската отбранителна компания WB Electronics е бил „умишлен палеж“, организиран от Русия. Това заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от Политико, предава News.bg.
„Това е продължение на ескалиращите действия на Русия в Европа“, заяви Туск. По думите му това „не са първите случаи и, което е по-лошо, със сигурност няма да са последните“.
В деня на нападението полските прокурори класифицираха инцидента като „терористично престъпление“, извършено от „чуждестранна разузнавателна служба“ и свързано с „умишлен палеж“.
Пожарът във фабриката
Фабриката на WB Electronics се е запалила в понеделник сутринта. Компанията е една от най-големите частни отбранителни компании в Полша и произвежда дронове и боеприпаси за временно дежурство, използвани от Украйна срещу руските войски.
Пожарът е бил бързо потушен, като няма жертви.
Инцидентът е станал на фона на зачестили руски атаки срещу съоръжения, свързани с военно производство за Украйна.
Втори пожар в Полша
В неделя в Полша е избухнал втори пожар - този път в завод в Люблин. Предприятието произвежда аерокосмически компоненти, включително части за самолети и хеликоптери.
Опит за палеж в Словакия
Съобщава се и за опит за палеж във фабрика на украински производител на дронове в Словакия.
Полицията е задържала трима заподозрени - двама латвийски граждани и един украинец. Според разследването те са планирали да предизвикат мащабен пожар в съоръжението. У тях са открити запалителна смес и план за атака.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЛАДА АЗИМУТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #51
09:45 03.09.2026
3 ЛАДА АЗИМУТ
09:45 03.09.2026
4 ЛАДА АЗИМУТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #52
09:46 03.09.2026
5 ЛАДА АЗИМУТ
09:46 03.09.2026
6 А ма разбира се
09:47 03.09.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
АЗ БИХ ИЗПОЛЗВАЛ И МАЛКО ТЕРМОЯДРЕНИ ЯДРЕНИ РЕАКЦИИ :)
.....
ДОБРЕ ЧЕ В КРЕМЪЛ НЕ ДА ЕМОЦИОНАЛНИ КАТО МЕН :)
09:48 03.09.2026
8 ТУСКоооо
09:50 03.09.2026
9 Долу ЕС
09:50 03.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 4444
09:52 03.09.2026
14 Не разбрах ?;
09:53 03.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Митето
09:54 03.09.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В РАДИОАКТИВНИ ОСТРОВНИ ДЪРЖАВИ
И БЛАТА
.....
Е НАЙ - СИГУРНОТО СРЕДСТВО ДА СЕ РАЗДЕЛЯТ
ВРАЖДУВАЩИТЕ СТРАНИ :)
09:55 03.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 подмолни руски Терористи
Коментиран от #21, #23
09:59 03.09.2026
20 Вие какво очаквате ?!?
10:02 03.09.2026
21 ХА ХА ХА
До коментар #19 от "подмолни руски Терористи":подобни коментари ме карат да се срамувам, че съм българин.
10:03 03.09.2026
22 Маринов
Коментиран от #55
10:07 03.09.2026
23 глупости
До коментар #19 от "подмолни руски Терористи":Защо идваш с три плюса наведнъж. Манипулираш нещо лайковете.
Коментиран от #27, #49
10:07 03.09.2026
24 АБВ
А намериха ли им паспортите да се търкалят около завода ?
Коментиран от #40
10:07 03.09.2026
25 руската мечка
Коментиран от #29, #34
10:07 03.09.2026
26 Каменов
Моля спрете !
10:08 03.09.2026
27 ру БЛАТА
До коментар #23 от "глупости":Ще успееш ли да заспиш довечера след като знаеш че плюсовете и минусите тук са манипулирани???
Коментиран от #36
10:09 03.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 глупости
До коментар #25 от "руската мечка":Къде ще играе казачок ? Във Варшава в Берлин или в Париж. Щото пишеш пак. Тя вече игра казачок в Париж два пъти и в Берлин два пъти. Мечката.....
10:11 03.09.2026
30 В България има 12 палежа
10:11 03.09.2026
31 Разбира се, че е Русия
10:11 03.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Кравария убер алес
Каква Русия?
10:12 03.09.2026
34 Бриджит Бардо
До коментар #25 от "руската мечка":Това го пускаш за 1100-тен път, миризливтролсмотан. Нещо друго не можа ли да ти измъдри изкуфелия изкуствен интелект?
10:13 03.09.2026
35 ежко
10:13 03.09.2026
36 Не се тревожи за мен
До коментар #27 от "ру БЛАТА":Гледай себе си. Помисли и за бъдещето си , защото тоя модел няма да е вечен. Виждаш ми се зелен.
Коментиран от #47
10:13 03.09.2026
37 Този луд, луд свят
10:14 03.09.2026
38 Вие Запада какво очаквате ?!?
10:15 03.09.2026
39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... А СЕМЕЙСТВОТО МУ СА ПОМЕРАНЦИ - ЮЖНИ ГЕРМАНЦИ :)
10:16 03.09.2026
40 Петров и Боширов
До коментар #24 от "АБВ":Всъщност са Чепига и Мишкин. За заблуда се представят за гейове, но всъщност не са. Опитват се да убият Скрипал, но вместо него умира чистачката. Въобще герои. Нищо общо с разузнавачката в Щатите, дето спеше с разни ВИП-ове, хванаха я, осъдиха я, размениха я и стана депутат в Държавната Дума.
10:16 03.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Такър
10:16 03.09.2026
43 Някой
10:17 03.09.2026
44 Цеко
10:18 03.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ти пък ми се виждаш
До коментар #36 от "Не се тревожи за мен":Нафталинова к00пЕЙка на последни издихания
10:19 03.09.2026
48 Някой
Би било смешно, ако не бе трагично за живущите на тези територии.
10:19 03.09.2026
49 Ти пък нищо не каза :)
До коментар #23 от "глупости":Не знаеш ли, че проруските коментари тук получават автоматични лайкове; Да не мислиш, че потребители ги цъкат :) Неговият коментар няма как да е с автоматични лайкове.
10:20 03.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ха-ха
До коментар #2 от "ЛАДА АЗИМУТ":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
10:20 03.09.2026
52 Ха-ха
До коментар #4 от "ЛАДА АЗИМУТ":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
10:21 03.09.2026
53 Обективни истини
10:21 03.09.2026
54 И кво толкова
10:23 03.09.2026
55 Откъде накъде :)
До коментар #22 от "Маринов":Всяка държава си има военни заводи и си произвежда и продава каквото прецени. В Русия, Иран и Северна Корея също има военни заводи. Няма никакъв проблем.
10:23 03.09.2026
56 Тъпото руско говедо
Доброто, рано или късно побеждава, защото негова е правдата... Украйна ще победи, защото путин е пътник към отвъдното, вече му е време да си тръгва... достатъчно мизерии направи, да гори в ада в адски мъки нещастника.
10:24 03.09.2026