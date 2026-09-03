Андрий Сибига: Предстои „нова динамика“ в преговорите с Русия

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха обяви предстояща „нова динамика“ в преговорите с Русия за прекратяване на войната, предаде РБК-Украйна, цитирана от News.bg.

„Вярвам, че сега ще видим нова динамика в мирните усилия с завръщането на активна политическа и дипломатическа фаза в много столици по света. Така че, следете новините“, заяви Сибиха.

По думите му дипломацията трябва да играе все по-активна роля в процеса на прекратяване на конфликта. Украинският министър подчерта, че напредъкът в преговорите е невъзможен без американско участие, като посочи, че САЩ са в редовен контакт с Киев.

Путин: Има шанс за уреждане

На 3 септември руският президент Владимир Путин заяви, че за да бъде разрешен украинският конфликт, Русия и Украйна първо трябва да постигнат споразумение. Той отбеляза и че има шанс за уреждане.

Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че времето за разрешаване на конфликта в Украйна може да дойде съвсем скоро. Той подчерта и намерението си да се срещне с Путин, когато конфликтът в Украйна приключи.

Уиткоф и Кушнер са фокусирани върху мирните преговори

На 2 септември държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са изцяло фокусирани върху мирните преговори, включително тези за Украйна.