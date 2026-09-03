Андрий Сибига: Предстои „нова динамика“ в преговорите с Русия

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха обяви предстояща „нова динамика“ в преговорите с Русия за прекратяване на войната, предаде РБК-Украйна, цитирана от News.bg.
„Вярвам, че сега ще видим нова динамика в мирните усилия с завръщането на активна политическа и дипломатическа фаза в много столици по света. Така че, следете новините“, заяви Сибиха.
По думите му дипломацията трябва да играе все по-активна роля в процеса на прекратяване на конфликта. Украинският министър подчерта, че напредъкът в преговорите е невъзможен без американско участие, като посочи, че САЩ са в редовен контакт с Киев.
Путин: Има шанс за уреждане
На 3 септември руският президент Владимир Путин заяви, че за да бъде разрешен украинският конфликт, Русия и Украйна първо трябва да постигнат споразумение. Той отбеляза и че има шанс за уреждане.
Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че времето за разрешаване на конфликта в Украйна може да дойде съвсем скоро. Той подчерта и намерението си да се срещне с Путин, когато конфликтът в Украйна приключи.
Уиткоф и Кушнер са фокусирани върху мирните преговори
На 2 септември държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са изцяло фокусирани върху мирните преговори, включително тези за Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
14:14 03.09.2026
2 Овчар
14:19 03.09.2026
3 ДИНАМИКАТА Е СЛЕДНАТА
Коментиран от #6
14:21 03.09.2026
4 Боруна Лом
Коментиран от #8
14:24 03.09.2026
5 Когато всичко това отиде към
1. Да останат със Запада до край.
2. Да проведат Преговори с Руснаците за край на Войната.
Краят на Войната е зад ъгъла.
Тогава всички ЕС Политици които се снимаха със Зеленски в продължение на 5 и повече години и бяха циментирани като незаменими защото водят Война срещу Русия, тези ЕС Политици, включително местни такива Български ще са аут.
За Радев може да се кажат много неща но постоянството в позицията като Президент и сега Премиер ке го остави като победител и реалист в Българската История.
Това е моята реалистична прогноза за Войната в Украйна.
Коментиран от #7
14:25 03.09.2026
6 Динамиката е дледната
До коментар #3 от "ДИНАМИКАТА Е СЛЕДНАТА":Ка Путин на съд в Хага и Русия плаща 100г репарации.А на тебе до картофите в Ауспуха после шоколадов в чофффката.Анадъмо руски тръбата.
14:27 03.09.2026
7 Не позна
До коментар #5 от "Когато всичко това отиде към":Скоро Ка Путин ще клекне щото почва да гори и Мацква.Или ще го свалят леко с преврат или ще каже ,че е изпълнил СВО то си.
14:29 03.09.2026
8 Ти си
До коментар #4 от "Боруна Лом":Рядък Прос то пред.Не разбра ли ,че не искат руско робство и след това да му станат пушечно месо за следващите мераци.Я да те питам ,кой забули 1,4 милиона ватенки за тях не ти ли е жал нали са ти братушки.Кажи бе мозък.
14:32 03.09.2026
9 Динамиката на Преговори и Край на
В момента наблюдаваме последната част на войната в Украйна, която може да продължи от една до две години.
Но може да продължи и 3 до 4 месеца.
14:33 03.09.2026