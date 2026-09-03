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Андрий Сибига: Предстои „нова динамика“ в преговорите с Русия
  Тема: Украйна

Андрий Сибига: Предстои „нова динамика“ в преговорите с Русия

3 Септември, 2026 14:07, обновена 3 Септември, 2026 14:11 537 9

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  • русия

Украинският външен министър призова обществеността да „следи новините“ и подчерта ролята на САЩ в мирния процес

Андрий Сибига: Предстои „нова динамика“ в преговорите с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха обяви предстояща „нова динамика“ в преговорите с Русия за прекратяване на войната, предаде РБК-Украйна, цитирана от News.bg.

„Вярвам, че сега ще видим нова динамика в мирните усилия с завръщането на активна политическа и дипломатическа фаза в много столици по света. Така че, следете новините“, заяви Сибиха.

По думите му дипломацията трябва да играе все по-активна роля в процеса на прекратяване на конфликта. Украинският министър подчерта, че напредъкът в преговорите е невъзможен без американско участие, като посочи, че САЩ са в редовен контакт с Киев.

Путин: Има шанс за уреждане

На 3 септември руският президент Владимир Путин заяви, че за да бъде разрешен украинският конфликт, Русия и Украйна първо трябва да постигнат споразумение. Той отбеляза и че има шанс за уреждане.

Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че времето за разрешаване на конфликта в Украйна може да дойде съвсем скоро. Той подчерта и намерението си да се срещне с Путин, когато конфликтът в Украйна приключи.

Уиткоф и Кушнер са фокусирани върху мирните преговори

На 2 септември държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са изцяло фокусирани върху мирните преговори, включително тези за Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    5 0 Отговор
    Тръмп трябва да побърза да спре войната до декември, защото тогава връчват Нобеловата награда за мир.

    14:14 03.09.2026

  • 2 Овчар

    5 0 Отговор
    Сурата му говори че яденето и пиенето са на първо място а че гробищата се пълнят хич не му пука..!

    14:19 03.09.2026

  • 3 ДИНАМИКАТА Е СЛЕДНАТА

    9 1 Отговор
    ПОДПИСВАТЕ КАПИТУЛАЦИЯ И ПРЕДАВАТЕ ЗЕЛЕНСКИ И ШАЙКАТА МУ НА РУСКИ ТРИБУНАЛ И ВСИЧКО ЩЕ Е ТИП ТОП.

    Коментиран от #6

    14:21 03.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    УКРИОТПАДЪЦИ....УНИЩОЖИХТЕ СИ НАРОДА ЗА КЕФ НА АНГЛЕТАТА

    Коментиран от #8

    14:24 03.09.2026

  • 5 Когато всичко това отиде към

    2 1 Отговор
    своят край, Зеленски, Сибига и останалите в Украинското Правителство имат два Варианта,

    1. Да останат със Запада до край.

    2. Да проведат Преговори с Руснаците за край на Войната.

    Краят на Войната е зад ъгъла.

    Тогава всички ЕС Политици които се снимаха със Зеленски в продължение на 5 и повече години и бяха циментирани като незаменими защото водят Война срещу Русия, тези ЕС Политици, включително местни такива Български ще са аут.

    За Радев може да се кажат много неща но постоянството в позицията като Президент и сега Премиер ке го остави като победител и реалист в Българската История.

    Това е моята реалистична прогноза за Войната в Украйна.

    Коментиран от #7

    14:25 03.09.2026

  • 6 Динамиката е дледната

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДИНАМИКАТА Е СЛЕДНАТА":

    Ка Путин на съд в Хага и Русия плаща 100г репарации.А на тебе до картофите в Ауспуха после шоколадов в чофффката.Анадъмо руски тръбата.

    14:27 03.09.2026

  • 7 Не позна

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Когато всичко това отиде към":

    Скоро Ка Путин ще клекне щото почва да гори и Мацква.Или ще го свалят леко с преврат или ще каже ,че е изпълнил СВО то си.

    14:29 03.09.2026

  • 8 Ти си

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Рядък Прос то пред.Не разбра ли ,че не искат руско робство и след това да му станат пушечно месо за следващите мераци.Я да те питам ,кой забули 1,4 милиона ватенки за тях не ти ли е жал нали са ти братушки.Кажи бе мозък.

    14:32 03.09.2026

  • 9 Динамиката на Преговори и Край на

    0 0 Отговор
    Войната се решава от динамиката на бойното поле, там Руската Армия е unstoppable.

    В момента наблюдаваме последната част на войната в Украйна, която може да продължи от една до две години.
    Но може да продължи и 3 до 4 месеца.

    14:33 03.09.2026

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