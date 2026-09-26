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Зеленски: ЕС и МВФ трябва да помогнат на Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски: ЕС и МВФ трябва да помогнат на Украйна

26 Септември, 2026 06:07 826 27

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • мвф-
  • бюджетен дефицит

Киев търси още 27 милиарда долара за отбраната тази година и над 52 милиарда долара международна помощ за следващата.

Зеленски: ЕС и МВФ трябва да помогнат на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз и Международният валутен фонд разбират необходимостта да помогнат на Украйна да финансира бюджетния си дефицит и разходите за отбрана, заяви президентът Володимир Зеленски. Киев търси допълнителни 27 милиарда долара от международните си партньори за отбраната през тази година, предаде Ройтерс.

Украйна иска част от заема от Европейския съюз да бъде отпусната по-рано. Зеленски посочи, че войната оскъпява отбраната на страната, докато руските и украинските сили засилват атаките с дронове и ракети с голям обсег срещу военни и икономически цели. Сраженията по фронтовата линия продължават по протежение на около 1200 километра.

Украинският президент предупреди, че страната трябва да направи поръчки за дронове през октомври и ноември. В противен случай Киев може да се сблъска с недостиг в началото на следващата година.

„Всички разбират, че Украйна не може да бъде сама и че са необходими повече инвестиции в дронове и ракети, произведени в Украйна“, каза Зеленски.

Той съобщи, че е получил положителен отговор от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите му Украйна има нужда от допълнително финансиране не само за военните доставки, но и за поддържането на социалните и хуманитарните разходи.

Мисия на МВФ се очаква през ноември

Украйна очаква да се нуждае от над 52 милиарда долара международна финансова помощ през следващата година. Министърът на финансите Сергий Марченко заяви, че през ноември в страната трябва да пристигне мисия на МВФ за втори преглед на финансовата програма.

До посещението на мисията Киев трябва да има готов план за финансирането на бюджета за следващата година. Прегледът ще се проведе на фона на увеличаващите се разходи за отбрана и зависимостта на Украйна от външна помощ за социалните и хуманитарните плащания.

Щети върху украинска търговска инфраструктура

Компанията „Фози Груп“ съобщи, че руските атаки са унищожили или повредили повече от 20 нейни обекта между 1 август и 25 септември. Засегнати са дистрибуторски центрове, супермаркети и производствени мощности.

Компанията заяви, че загубата на инфраструктура и запаси е направила поддържането на дейността по-трудно и по-скъпо. Това е довело до съкращения в магазинната мрежа и офисите, но „Фози Груп“ продължава да наема служители за обектите, които са възстановени след атаките.

Източници: БТА, Ройтерс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕС са безумци

    35 66 Отговор
    Трябва-- за да имате още златни кенефи.

    06:10 26.09.2026

  • 2 Съдията

    43 64 Отговор
    Вдигай бялото знаме, бе просяк! Над 700 милиарда прибрахте по джобовете си и още искате! Но Европа пари вече няма, американците отдавна ти обясниха, че нямаш карти, а жеЛаещите отдавна са в ступор. Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #20

    06:12 26.09.2026

  • 3 Айляк

    33 63 Отговор
    Спри се бе, зелен от падък.
    Едно куче като се разбеснее много, накрая шапа го фаща. Доказано.
    Същата работа и със смра дливото Зеле.
    А дотогава пуканки и сеир от наша страна.

    Коментиран от #6

    06:15 26.09.2026

  • 4 УжасТ

    34 59 Отговор
    Такава публично изявена алчност не е демонстрирана никога, никъде! Този директно ни казва и посочва, че сме олигофрени, които нямаме право да мислим, а да изпълняваме.

    06:18 26.09.2026

  • 5 Дедо Дончо

    29 54 Отговор
    Не ти даде парички, само няколко договора и обещания. И сега се молиш пак на Брюксел и МВФ, ама пари няма. Заради теб каза бай Дончо, ти си виновен, че в света няма нефт, защото бомбиш руските рафинерии. Кой ще ти дади парички сега. Закъса го Зеленски трябва да продадеш имението на Чарлс.

    06:18 26.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фен

    24 44 Отговор
    Украйна трябваше да сключи мир през 2022 в Истанбул. Не и разрешиха, но и тя нямаше волята да вземе самостоятелно решение. Сега трябва да бъде оставена, да изпие чашата докрай. По-добре ужасен край, отколкото ужас без край.

    06:22 26.09.2026

  • 8 Сандо

    27 42 Отговор
    Досега Зеленски ходеше при своите спонсори-войнолюбци да проси,да заплашва и да моли,а вече почна и да лази в краката им и да реве и стене.Явно,края е близо!Жалко за козячетата,ще трябва бързо да се пребоядисват и от центаджии да станат копейки.

    Коментиран от #14

    06:24 26.09.2026

  • 9 Механик

    24 33 Отговор
    Не стига, че е просяк, ами е и нагъл просяк.
    И защо ТРЯБВА да ти помагаме? Ние ли скачахме с тенджери на главите и викахме, че ще се къпем в руска кръв и ще бесим руснаци?
    Когато се репчехте изобщо не говорехте, че някой трябва да ви издържа.

    06:25 26.09.2026

  • 10 Оня

    28 36 Отговор
    Иначе разправят че руската икономика била колабирала, а сега де! И колко още си мислиш че ще хранят бе умник? Редкоземните заминаха бляк рок пиха студена вода и американците се оттеглиха! Основните находища на желязна руда са под руски контрол! Заводите са аут! Не можеш да изнесеш едно корабче със зърно! Една Урсула ти остана, та колко още си мислиш че хората ще я търпят?

    06:26 26.09.2026

  • 11 Много..

    23 37 Отговор
    ....либералчета работят на смяна, как гледам цъкането на минуси на ком. срещу шмър калото .... работете работете, скоро у канала отичате

    Коментиран от #15

    06:26 26.09.2026

  • 12 кукузел

    18 35 Отговор
    Който Хунта създава, от нея и погива.

    06:27 26.09.2026

  • 13 Механик

    23 33 Отговор
    ТРЯБВА?? И защо трябва да помагаме? Вие се репчехте да разпадате Русия и когато го правехте не казвахте, че някой ще трябва да ви помага.
    И кой си ти та да ни казваш какво ТРЯБВА да правим?

    Коментиран от #16

    06:29 26.09.2026

  • 14 Антирашист 4625

    36 25 Отговор

    До коментар #8 от "Сандо":

    Просия започна войната ,тя е агресора и носи цялата отговорност за всички жертви и разрушения !

    Коментиран от #26

    06:29 26.09.2026

  • 15 Оня

    12 29 Отговор

    До коментар #11 от "Много..":

    Не са ,тия са дежурните минусчета от сайта!

    Коментиран от #22

    06:31 26.09.2026

  • 16 Истината

    0 33 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Писаното няма нищо общо с мен !

    06:31 26.09.2026

  • 17 Факти

    6 25 Отговор
    Зеленски: ЕССР и МВФ трябва да помогнат на Украйна

    06:37 26.09.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 20 Отговор
    ВЪПРОСА Е ЧЕ УКРАЙНА Е КРАДЛИВА ДУПКА
    ....
    БЕЗ НИ НАЙ - МАЛКАТА ПЕРСПЕКТИВА ДА ВЪРНЕ ПАРИТЕ:)
    ......
    СЛУЖБИТЕ НА УКРАЙНА ! ГЛЕДАХ ВИДЕО ПАК АРЕСТУВАХА ЕДИН ПАЛЕТ ! С КАШОНИ ПЪЛНИ С ДОЛАРИ - 140 МИЛИОНА НА ПАЧКИ ПО 10 000

    06:39 26.09.2026

  • 19 Маринов

    6 19 Отговор
    Така ли ще продължава? Няма да спират войната - това е и желанието на европейските им партньори. Но тогава да плащат, нали? Разбира се с голяма част се купува военна продукция от тях, малка част се връща към личните сметки на отбрани ръководители, по списък да го кажа. Не е ясно тия търсени милиарди заеми ли ще са, подаръци ли? Май на зеления, Урсула и сие им е все едно.
    Всичко това ще се промени ако в Германия, Франция и другаде сега управляващите се заменят с напиращите други. Тамошните народи застават зад партиите, които казват "стига" на т.н. помощи за Киев. АзГ вече искат не само да спрат парите за Киев, но си търсят и досега дадените. Натам вървят нещата.

    06:41 26.09.2026

  • 20 Търновец

    7 17 Отговор

    До коментар #2 от "Съдията":

    За последните 5 години според Западна медия печалбите на първите 5 нефтени компании да се увеличили с над 500 милиарда долара - банкерите натрупаха планини от пари на наш гръб. А Зеленски е корумпиран военнопрестъпник. Украйна е втори Израел или възобновена Отоманска империя.

    06:43 26.09.2026

  • 21 оня с коня

    2 14 Отговор
    няма страшно от Г-20 ще изпроси още пари и ще му останат даже

    06:47 26.09.2026

  • 22 Защо....

    2 10 Отговор

    До коментар #15 от "Оня":

    ....се мъчат, направо да ги изтриват ха ха ха

    06:49 26.09.2026

  • 23 Зеленката

    6 9 Отговор
    Ривъ от сутринта, шъ ривъ цял ден! И вчера ривах, познайте кво шъ прая утре?

    06:50 26.09.2026

  • 24 Беро

    5 8 Отговор
    С помощите за фашистка Осрайна, много държави в Европа, по света, както и организации нагледно доказват, че са за фашизма! Е, нито Путин, нито Русия ще отстъпят пред фашистите!

    06:52 26.09.2026

  • 25 ДВ винаги лъже!

    3 8 Отговор
    ФАКТИ мананипулират първата дузина постове в полза на укрофашистката хунта и изродите-военнолюбци, подпалили войната.

    06:53 26.09.2026

  • 26 само питам

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Антирашист 4625":

    от ефтините диванни тролчета ли си на галя?

    06:57 26.09.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ЯВНО НЯКОЙ УКРАИНЕЦ ЩЕ
    СТРОИ КОМПЛЕКС В БУРГАС
    ....
    И ТРЯБВА ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
    НА ПРОЕКТА :)

    06:59 26.09.2026

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