Зеленски: ЕС и МВФ трябва да помогнат на Украйна

Европейският съюз и Международният валутен фонд разбират необходимостта да помогнат на Украйна да финансира бюджетния си дефицит и разходите за отбрана, заяви президентът Володимир Зеленски. Киев търси допълнителни 27 милиарда долара от международните си партньори за отбраната през тази година, предаде Ройтерс.

Украйна иска част от заема от Европейския съюз да бъде отпусната по-рано. Зеленски посочи, че войната оскъпява отбраната на страната, докато руските и украинските сили засилват атаките с дронове и ракети с голям обсег срещу военни и икономически цели. Сраженията по фронтовата линия продължават по протежение на около 1200 километра.

Украинският президент предупреди, че страната трябва да направи поръчки за дронове през октомври и ноември. В противен случай Киев може да се сблъска с недостиг в началото на следващата година.

„Всички разбират, че Украйна не може да бъде сама и че са необходими повече инвестиции в дронове и ракети, произведени в Украйна“, каза Зеленски.

Той съобщи, че е получил положителен отговор от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите му Украйна има нужда от допълнително финансиране не само за военните доставки, но и за поддържането на социалните и хуманитарните разходи.

Мисия на МВФ се очаква през ноември

Украйна очаква да се нуждае от над 52 милиарда долара международна финансова помощ през следващата година. Министърът на финансите Сергий Марченко заяви, че през ноември в страната трябва да пристигне мисия на МВФ за втори преглед на финансовата програма.

До посещението на мисията Киев трябва да има готов план за финансирането на бюджета за следващата година. Прегледът ще се проведе на фона на увеличаващите се разходи за отбрана и зависимостта на Украйна от външна помощ за социалните и хуманитарните плащания.

Щети върху украинска търговска инфраструктура

Компанията „Фози Груп“ съобщи, че руските атаки са унищожили или повредили повече от 20 нейни обекта между 1 август и 25 септември. Засегнати са дистрибуторски центрове, супермаркети и производствени мощности.

Компанията заяви, че загубата на инфраструктура и запаси е направила поддържането на дейността по-трудно и по-скъпо. Това е довело до съкращения в магазинната мрежа и офисите, но „Фози Груп“ продължава да наема служители за обектите, които са възстановени след атаките.

Източници: БТА, Ройтерс