Зеленски: ЕС и МВФ трябва да помогнат на Украйна

Европейският съюз и Международният валутен фонд разбират необходимостта да помогнат на Украйна да финансира бюджетния си дефицит и разходите за отбрана, заяви президентът Володимир Зеленски. Киев търси допълнителни 27 милиарда долара от международните си партньори за отбраната през тази година, предаде Ройтерс.
Украйна иска част от заема от Европейския съюз да бъде отпусната по-рано. Зеленски посочи, че войната оскъпява отбраната на страната, докато руските и украинските сили засилват атаките с дронове и ракети с голям обсег срещу военни и икономически цели. Сраженията по фронтовата линия продължават по протежение на около 1200 километра.
Украинският президент предупреди, че страната трябва да направи поръчки за дронове през октомври и ноември. В противен случай Киев може да се сблъска с недостиг в началото на следващата година.
Той съобщи, че е получил положителен отговор от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите му Украйна има нужда от допълнително финансиране не само за военните доставки, но и за поддържането на социалните и хуманитарните разходи.
Мисия на МВФ се очаква през ноември
Украйна очаква да се нуждае от над 52 милиарда долара международна финансова помощ през следващата година. Министърът на финансите Сергий Марченко заяви, че през ноември в страната трябва да пристигне мисия на МВФ за втори преглед на финансовата програма.
До посещението на мисията Киев трябва да има готов план за финансирането на бюджета за следващата година. Прегледът ще се проведе на фона на увеличаващите се разходи за отбрана и зависимостта на Украйна от външна помощ за социалните и хуманитарните плащания.
Щети върху украинска търговска инфраструктура
Компанията „Фози Груп“ съобщи, че руските атаки са унищожили или повредили повече от 20 нейни обекта между 1 август и 25 септември. Засегнати са дистрибуторски центрове, супермаркети и производствени мощности.
Компанията заяви, че загубата на инфраструктура и запаси е направила поддържането на дейността по-трудно и по-скъпо. Това е довело до съкращения в магазинната мрежа и офисите, но „Фози Груп“ продължава да наема служители за обектите, които са възстановени след атаките.
Източници: БТА, Ройтерс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕС са безумци
06:10 26.09.2026
2 Съдията
Коментиран от #20
06:12 26.09.2026
3 Айляк
Едно куче като се разбеснее много, накрая шапа го фаща. Доказано.
Същата работа и със смра дливото Зеле.
А дотогава пуканки и сеир от наша страна.
Коментиран от #6
06:15 26.09.2026
4 УжасТ
06:18 26.09.2026
5 Дедо Дончо
06:18 26.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Фен
06:22 26.09.2026
8 Сандо
Коментиран от #14
06:24 26.09.2026
9 Механик
И защо ТРЯБВА да ти помагаме? Ние ли скачахме с тенджери на главите и викахме, че ще се къпем в руска кръв и ще бесим руснаци?
Когато се репчехте изобщо не говорехте, че някой трябва да ви издържа.
06:25 26.09.2026
10 Оня
06:26 26.09.2026
11 Много..
Коментиран от #15
06:26 26.09.2026
12 кукузел
06:27 26.09.2026
13 Механик
И кой си ти та да ни казваш какво ТРЯБВА да правим?
Коментиран от #16
06:29 26.09.2026
14 Антирашист 4625
До коментар #8 от "Сандо":Просия започна войната ,тя е агресора и носи цялата отговорност за всички жертви и разрушения !
Коментиран от #26
06:29 26.09.2026
15 Оня
До коментар #11 от "Много..":Не са ,тия са дежурните минусчета от сайта!
Коментиран от #22
06:31 26.09.2026
16 Истината
До коментар #13 от "Механик":Писаното няма нищо общо с мен !
06:31 26.09.2026
17 Факти
06:37 26.09.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
БЕЗ НИ НАЙ - МАЛКАТА ПЕРСПЕКТИВА ДА ВЪРНЕ ПАРИТЕ:)
......
СЛУЖБИТЕ НА УКРАЙНА ! ГЛЕДАХ ВИДЕО ПАК АРЕСТУВАХА ЕДИН ПАЛЕТ ! С КАШОНИ ПЪЛНИ С ДОЛАРИ - 140 МИЛИОНА НА ПАЧКИ ПО 10 000
06:39 26.09.2026
19 Маринов
Всичко това ще се промени ако в Германия, Франция и другаде сега управляващите се заменят с напиращите други. Тамошните народи застават зад партиите, които казват "стига" на т.н. помощи за Киев. АзГ вече искат не само да спрат парите за Киев, но си търсят и досега дадените. Натам вървят нещата.
06:41 26.09.2026
20 Търновец
До коментар #2 от "Съдията":За последните 5 години според Западна медия печалбите на първите 5 нефтени компании да се увеличили с над 500 милиарда долара - банкерите натрупаха планини от пари на наш гръб. А Зеленски е корумпиран военнопрестъпник. Украйна е втори Израел или възобновена Отоманска империя.
06:43 26.09.2026
21 оня с коня
06:47 26.09.2026
22 Защо....
До коментар #15 от "Оня":....се мъчат, направо да ги изтриват ха ха ха
06:49 26.09.2026
23 Зеленката
06:50 26.09.2026
24 Беро
06:52 26.09.2026
25 ДВ винаги лъже!
06:53 26.09.2026
26 само питам
До коментар #14 от "Антирашист 4625":от ефтините диванни тролчета ли си на галя?
06:57 26.09.2026
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СТРОИ КОМПЛЕКС В БУРГАС
....
И ТРЯБВА ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
НА ПРОЕКТА :)
06:59 26.09.2026