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Папа Лъв XIV: ООН рискува да превърне международния диалог във фарс
  Тема: Известни личности

Папа Лъв XIV: ООН рискува да превърне международния диалог във фарс

26 Септември, 2026 07:52, обновена 26 Септември, 2026 07:57 598 8

  • папа лев xiv-
  • оон-
  • юнеско-
  • международен диалог-
  • франция

В реч в централата на ЮНЕСКО понтификът предупреди за криза на многостранните организации и призова за възстановяване на доверието в международния диалог.

Папа Лъв XIV: ООН рискува да превърне международния диалог във фарс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV предупреди, че кризата на многостранните организации, включително ООН, може да превърне международния диалог във „фарс“. Понтификът направи изявлението по време на реч в централата на ЮНЕСКО в Париж на 25 септември.

„Международните институции преживяват криза на ефективността, особено когато диалогът се възприема като пречка за действията, а не като ресурс за мира“, заяви Лъв XIV. Ройтерс предаде, че папата е предупредил за риск разговорите между държавите да загубят смисъла си, ако бъдат заменени от едностранни действия.

Понтификът призова за възстановяване на доверието в международните организации и за укрепване на сътрудничеството между държавите. По думите му различията не трябва автоматично да се разглеждат като заплаха, а честният диалог може да доведе до по-добър общ резултат от действията на отделни страни.

Критика към избирателното прилагане на закона

В речта си Лъв XIV отправи критика и към начина, по който част от световните лидери използват принципа на върховенството на закона. Според него той се защитава, когато съответства на политическите интереси, но се пренебрегва, когато започне да поставя ограничения.

Папата свърза международното сътрудничество с решаването на проблеми, които не могат да бъдат преодолени от отделни държави. Той подчерта ролята на образованието, науката и културата за преодоляване на взаимното недоверие.

Първо посещение на папа в агенция на ООН извън Италия

Визитата в ЮНЕСКО е първото посещение на Лъв XIV в агенция на ООН извън Италия. То се състоя 46 години след визитата на папа Йоан Павел II в организацията. ЮНЕСКО определи речта като призив за подновено международно сътрудничество, мир и защита на човешкото достойнство.

Лъв XIV е на четиридневно посещение във Франция, което продължава до 28 септември. В програмата му са включени срещи в Париж, посещение в Сен Дени, пътуване до Лурд и междурелигиозна среща в Мец.

Източници: Ройтерс, РБК


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слава Украйна

    1 10 Отговор
    Героем слав

    Украйна водим най добрият Диалог със рафинерий те на Русия

    Коментиран от #4, #7

    08:02 26.09.2026

  • 2 Баце

    7 0 Отговор
    Лъве, Те превърнаха целия Свят в Театър на Абсурда и не им беше достатъчно, а това е само поредното представление. Подозирам, че желанието им е да бъде един Психодиспансер за нормални, а те девиантни санитари. Новата реалност е това, а вие седите и мълчите, а мълчанието е нак на знаете какво.

    08:06 26.09.2026

  • 3 Читател

    9 1 Отговор
    Католическото духовенство приказва общи приказки, колкото да покаже че съществува още, а всъщност губи страхотно много поддръжници и вярващи.
    А това е защото не споменават конкретно кое е доброто и кое е лошото в този свят.
    Кой вербува за противонравствен живот и проповядва сатанизъм и разединение.
    Мълчат като пънове когато трябва да посочат злото и неправдата.

    08:10 26.09.2026

  • 4 Рускиня

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Украйна":

    Добрият диалог ще допринесе на Украйна да загуби още от територията, която ѝ е подарена. Очаква я студ и глад за Коледа и Нова година 2027.

    08:11 26.09.2026

  • 5 Величко

    3 1 Отговор
    Оффф ... , дядо Лъвче , въпросния диалог отдааавна е превърнат във фарс ! Слушаме само глупавите монолози на дядо Дончо и сие ...

    08:12 26.09.2026

  • 6 ООН Е АНГЛОСАКСОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

    5 1 Отговор
    И трябва да бъде закрита заедно със всички други англосаксонски организации.

    08:14 26.09.2026

  • 7 Затова

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Украйна":

    ядем дървото !

    08:16 26.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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