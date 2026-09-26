Папа Лъв XIV: ООН рискува да превърне международния диалог във фарс

Папа Лъв XIV предупреди, че кризата на многостранните организации, включително ООН, може да превърне международния диалог във „фарс“. Понтификът направи изявлението по време на реч в централата на ЮНЕСКО в Париж на 25 септември.

„Международните институции преживяват криза на ефективността, особено когато диалогът се възприема като пречка за действията, а не като ресурс за мира“, заяви Лъв XIV. Ройтерс предаде, че папата е предупредил за риск разговорите между държавите да загубят смисъла си, ако бъдат заменени от едностранни действия.

Понтификът призова за възстановяване на доверието в международните организации и за укрепване на сътрудничеството между държавите. По думите му различията не трябва автоматично да се разглеждат като заплаха, а честният диалог може да доведе до по-добър общ резултат от действията на отделни страни.

Критика към избирателното прилагане на закона

В речта си Лъв XIV отправи критика и към начина, по който част от световните лидери използват принципа на върховенството на закона. Според него той се защитава, когато съответства на политическите интереси, но се пренебрегва, когато започне да поставя ограничения.

Папата свърза международното сътрудничество с решаването на проблеми, които не могат да бъдат преодолени от отделни държави. Той подчерта ролята на образованието, науката и културата за преодоляване на взаимното недоверие.

Първо посещение на папа в агенция на ООН извън Италия

Визитата в ЮНЕСКО е първото посещение на Лъв XIV в агенция на ООН извън Италия. То се състоя 46 години след визитата на папа Йоан Павел II в организацията. ЮНЕСКО определи речта като призив за подновено международно сътрудничество, мир и защита на човешкото достойнство.

Лъв XIV е на четиридневно посещение във Франция, което продължава до 28 септември. В програмата му са включени срещи в Париж, посещение в Сен Дени, пътуване до Лурд и междурелигиозна среща в Мец.

Източници: Ройтерс, РБК