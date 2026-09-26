Русия атакува Украйна със 173 дрона, свалени са 134

Русия е атакувала Украйна със 173 ударни дрона през нощта срещу 26 септември, съобщиха украинските военновъздушни сили. По предварителни данни противовъздушната отбрана е свалила или потиснала 134 безпилотни апарата.

Атаката е започнала вечерта на 25 септември. Използвани са дронове „Шахед“, „Герани“ и апарати имитатори „Пародия“, като повече от 50 от всички безпилотници са били реактивни. Те са изстреляни от направленията Орел, Курск, Милерово, Приморско-Ахтарск и Шаталово в Русия, както и от окупирани от Русия територии в Донецка област и Крим.

„През нощта на 26 септември противникът атакува със 173 ударни безпилотни летателни апарата от различни типове“, заявиха украинските военновъздушни сили.

По данни на украинската страна са регистрирани попадения на средства за въздушно нападение в 19 точки. В още осем точки са паднали отломки от свалени дронове. В съобщението не се посочват обобщени данни за жертви и щети, причинени от тази атака.

Украйна отчита 1710 руски загуби за денонощие

Украинският Генерален щаб съобщи и за 1710 руски военнослужещи, отчетени като бойни загуби през последното денонощие. Така общият брой на руските загуби на личен състав според украинската страна е достигнал около 1 527 280 души от началото на пълномащабната война.

За същия период украинският Генерален щаб отчита седем унищожени или повредени руски танка, 20 бойни бронирани машини и 96 артилерийски системи. Посочени са още три реактивни системи за залпов огън, четири средства за противовъздушна отбрана, 1445 оперативно-тактически дрона, 576 автомобила и автоцистерни и осем единици специална техника.

Според сводката общият брой на руските загуби включва още 12 376 танка, 25 435 бойни бронирани машини, 50 371 артилерийски системи, 2160 реактивни системи за залпов огън и 1673 средства за противовъздушна отбрана. Украинският Генерален щаб уточнява, че данните се актуализират. Посочените числа са оценки на украинската страна и не са независимо потвърдени.

Източници: Украинска правда