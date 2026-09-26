Новини
Свят »
Украйна »
Русия атакува Украйна със 173 дрона, свалени са 134
  Тема: Украйна

Русия атакува Украйна със 173 дрона, свалени са 134

26 Септември, 2026 07:48 734 24

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • въздушна атака-
  • руски загуби

Украинските военновъздушни сили съобщават за попадения в 19 точки и падане на отломки в още осем. Генералният щаб отчита 1710 руски загуби за последното денонощие.

Русия атакува Украйна със 173 дрона, свалени са 134 - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е атакувала Украйна със 173 ударни дрона през нощта срещу 26 септември, съобщиха украинските военновъздушни сили. По предварителни данни противовъздушната отбрана е свалила или потиснала 134 безпилотни апарата.

Атаката е започнала вечерта на 25 септември. Използвани са дронове „Шахед“, „Герани“ и апарати имитатори „Пародия“, като повече от 50 от всички безпилотници са били реактивни. Те са изстреляни от направленията Орел, Курск, Милерово, Приморско-Ахтарск и Шаталово в Русия, както и от окупирани от Русия територии в Донецка област и Крим.

„През нощта на 26 септември противникът атакува със 173 ударни безпилотни летателни апарата от различни типове“, заявиха украинските военновъздушни сили.

По данни на украинската страна са регистрирани попадения на средства за въздушно нападение в 19 точки. В още осем точки са паднали отломки от свалени дронове. В съобщението не се посочват обобщени данни за жертви и щети, причинени от тази атака.

Украйна отчита 1710 руски загуби за денонощие

Украинският Генерален щаб съобщи и за 1710 руски военнослужещи, отчетени като бойни загуби през последното денонощие. Така общият брой на руските загуби на личен състав според украинската страна е достигнал около 1 527 280 души от началото на пълномащабната война.

За същия период украинският Генерален щаб отчита седем унищожени или повредени руски танка, 20 бойни бронирани машини и 96 артилерийски системи. Посочени са още три реактивни системи за залпов огън, четири средства за противовъздушна отбрана, 1445 оперативно-тактически дрона, 576 автомобила и автоцистерни и осем единици специална техника.

Според сводката общият брой на руските загуби включва още 12 376 танка, 25 435 бойни бронирани машини, 50 371 артилерийски системи, 2160 реактивни системи за залпов огън и 1673 средства за противовъздушна отбрана. Украинският Генерален щаб уточнява, че данните се актуализират. Посочените числа са оценки на украинската страна и не са независимо потвърдени.

Източници: Украинска правда


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    40 1 Отговор
    До последния украинец и после бегам бате !

    Коментиран от #3

    07:52 26.09.2026

  • 2 Баце

    31 1 Отговор
    Украйна утече, ама т.нар. Запад чрез 404 си подритва "Здравната книжка" и се хили идиотски, лошото е, че залага живота и здравето на 500 млн. овце!

    07:54 26.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ ГЪ.....

    30 0 Отговор
    НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ......ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР - ЛЪЖЕ !!!!! ДО СЕГА И ВИНАГИ УКРОНАЦИСТИТЕ СА СВАЛЯЛИ ВСИЧКИ ДРОНОВЕ , РАКЕТИ , САМОЛЕТИ !!!!! ПРИЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕХВРЪКНЕ ПРЕЗ ПОКРАИНА !!!

    07:58 26.09.2026

  • 5 Ядосан

    22 0 Отговор
    На много лъжат тези журналя Ей!

    07:59 26.09.2026

  • 6 Оня

    27 1 Отговор
    Няма такова нещо, от 173 са свалили 273 загубите на руснаците за денонощие са минимум 10000 и поне десет милиона о началото на операцията! !!!!!!! Украинская ПРАВДА!!!!!!

    08:00 26.09.2026

  • 7 Мишел

    24 0 Отговор
    Размяната на тела на украински и руски военни 500 срещу 20 е обективен показател за съотношението на жертвите.

    Коментиран от #21

    08:01 26.09.2026

  • 8 Оня

    17 0 Отговор
    И руснаците със ракети на са стреляли ВЪОБЩЕ щото нямат свършиха ги още 22 година!

    Коментиран от #15

    08:03 26.09.2026

  • 9 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Източници: "Украинска правда"

    Или "Умрял кон не рита"

    08:04 26.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 маке

    18 0 Отговор
    Почнахте с глупостите....Изстреляни 173, свалени 258)))) Браво, тия са най великите войни, затова жалката им държавица няма да я има на картата

    08:09 26.09.2026

  • 12 Бря

    13 0 Отговор
    как ги преброихте. Смешни сте..

    08:12 26.09.2026

  • 13 просто

    10 0 Отговор
    и елементарно..пиши каквото ти скимне..примерно по моите непотвърдени данни украински загуби 5 млн. укрропейтриоти..който иска да проверява..да прави разкопки за останките..а там още има ръце, крака, глави, уши..затова никой не вижда там гладни кучета..

    08:14 26.09.2026

  • 14 Българин

    12 0 Отговор
    Сериозно,че вие сте свалили повече отколкото са изстреляни,фейк нюз от феик сайт.

    08:14 26.09.2026

  • 15 Склададжия

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Оня":

    Обаче имат много лопати, ей...., и то какви!?!

    08:16 26.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    12 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    08:17 26.09.2026

  • 18 Миленееееееее,

    8 0 Отговор
    всите дронове са свалени, ама като са достигнали и унищожили целите си бре пирон. А, били дал обяснение какво значи подтиснат дрон? Това жълтопаветните субекти не сте никак умни, а сте обратното на остър.

    08:21 26.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Абе грешка има

    3 0 Отговор
    От 173 са свалени 174 според властите

    08:27 26.09.2026

  • 21 Съотношението

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    На заровени трупове
    От Руснаците
    За да не се плаща Обезщетение
    За него кажи ?

    Тия изобщо не има пука
    За Мъртъвците .
    Кремъл не иска да плаща
    За Пушечното Месо.

    Коментиран от #24

    08:28 26.09.2026

  • 22 дядото

    3 0 Отговор
    нямат укрите ПВО и боеприпаси,проси зеленски пари от всякъде,кожите ни смъкнаха,но според милен явно не е така

    08:30 26.09.2026

  • 23 Украйна

    3 0 Отговор
    Със над 400 Дрона
    Атакува ....
    Но Всичките са свалени.

    Единствено Обломките
    Не Бяха Свалени .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Вот ЕТО ДВИЖУХА

    08:30 26.09.2026

  • 24 Нещо логиката,бате

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Съотношението":

    Пак тия функционално неграмотните кандидат-атлснтици.

    08:39 26.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания