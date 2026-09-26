Кремъл: Москва няма да бърза с нови посланици в Париж и Лондон

Москва не смята за необходимо да бърза с назначаването на нови руски посланици във Франция и Великобритания. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че може да мине „известно време“, докато бъдат определени наследници на досегашните дипломатически представители.
„Особено като се има предвид, че, както сами виждате, на фона на липсата на двустранни отношения, няма реална необходимост да се бърза“, каза Песков в отговор на журналистически въпрос. Позицията на Кремъл е свързана с отношенията на Москва с Париж и Лондон, които според руското президентство практически липсват в двустранен план.
Освободени са посланиците в Лондон и Париж
Руският президент Владимир Путин освободи от длъжност посланика на Русия във Великобритания Андрей Келин. Той заемаше поста в Лондон от 2019 година. Ден по-рано Путин подписа указ за освобождаването и на руския посланик във Франция Алексей Мечков, който представляваше Москва в Париж от 2017 година.
Към момента нови посланици на Русия в двете държави не са назначени. Франция и Великобритания са сред основните поддръжници на Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година. Оттогава отношенията им с Москва са се влошили значително, което поставя дипломатическите назначения в контекста на продължителното политическо напрежение.
Източници: БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А ми да
06:31 26.09.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" ВАС НЕ ВИ БРОИМ ЗА ХОРА"
Коментиран от #6
06:34 26.09.2026
3 добро утро-просиянски пръдльовци
Страхът от нови атаки с дронове, по-нататъшна мобилизация и ескалация на войната в Украйна очевидно изгонва все повече руснаци от страната. Според антивоенния проект "Ковчег", заявките за емиграция са се увеличили почти осемкратно от юли насам. Експлозивно: Дигиталната мобилизация може автоматично да доведе до забрана за напускане на страната. Точно това кара все повече хора да напуснат страната, преди името им да се появи в системата.Германците извадиха пушките от леглата.....
Коментиран от #4, #5
06:36 26.09.2026
4 Някой си
До коментар #3 от "добро утро-просиянски пръдльовци":Смени доставчика!
Коментиран от #7
06:37 26.09.2026
5 туморов
До коментар #3 от "добро утро-просиянски пръдльовци":Бегай от тука палячоо.
06:38 26.09.2026
6 Оня
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":А според мен се тълкува: защо да изпращам посланник при потенциална жертва!
Коментиран от #9
06:40 26.09.2026
7 добро утро-просиянски пос/рковци
До коментар #4 от "Някой си":Усещате ли полъха на .........тази с косата....и пусьо я усеща и двойниците му също.......идваа.....нато ще ви отнесе като лавина ,млад скиор.....Дойчооо извади пушкалата...калининград става пак Кьонигсберг!
06:44 26.09.2026
8 Истински европеец - певец
Всички ръкопляскаме и си лягаме спокойни.
06:45 26.09.2026
9 Според мен си отпадак
До коментар #6 от "Оня":Ама карай.
07:00 26.09.2026