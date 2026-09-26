Кремъл: Москва няма да бърза с нови посланици в Париж и Лондон

Москва не смята за необходимо да бърза с назначаването на нови руски посланици във Франция и Великобритания. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че може да мине „известно време“, докато бъдат определени наследници на досегашните дипломатически представители.

„Особено като се има предвид, че, както сами виждате, на фона на липсата на двустранни отношения, няма реална необходимост да се бърза“, каза Песков в отговор на журналистически въпрос. Позицията на Кремъл е свързана с отношенията на Москва с Париж и Лондон, които според руското президентство практически липсват в двустранен план.

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Освободени са посланиците в Лондон и Париж

Руският президент Владимир Путин освободи от длъжност посланика на Русия във Великобритания Андрей Келин. Той заемаше поста в Лондон от 2019 година. Ден по-рано Путин подписа указ за освобождаването и на руския посланик във Франция Алексей Мечков, който представляваше Москва в Париж от 2017 година.

Към момента нови посланици на Русия в двете държави не са назначени. Франция и Великобритания са сред основните поддръжници на Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година. Оттогава отношенията им с Москва са се влошили значително, което поставя дипломатическите назначения в контекста на продължителното политическо напрежение.

Източници: БТА