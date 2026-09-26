Колумбия екстрадира в САЩ лидер на отцепническа група от ФАРК

Колумбия екстрадира в САЩ Геовани Андрес Рохас, известен с прякора „Спайдър“ и обвинен в ръководството на отцепническа фракция, свързана с бившата бунтовническа групировка ФАРК. Той е заподозрян в наркотрафик и престъпен заговор, свързани с предполагаеми операции в Колумбия и Еквадор.

Рохас е бил предаден на американски служители при засилена охрана във военновъздушна база на колумбийската национална полиция в Богота. За екстрадицията са съобщили три източника от местната полиция, цитирани от Ройтерс. Информацията е разпространена от БТА.

Обвиненията срещу Рохас

Според американската прокуратура Рохас е обвинен в трафик на наркотици и престъпен заговор. Той е посочен като ръководител на фракцията „Гранични команди“ на Националния координатор на боливарската армия. Структурата е сред няколкото въоръжени групировки, създадени от бивши бойци на ФАРК, които са отхвърлили или са се оттеглили от мирното споразумение с колумбийското правителство от 2016 година.

Обвиненията срещу Рохас не представляват доказана вина. Предстои той да отговаря пред американските власти по повдигнатите обвинения.

Промяна в политиката на Богота

Екстрадицията е първата на висш командир на незаконна въоръжена групировка по време на мандата на президента Абелардо де ла Есприеля, който встъпи в длъжност през август. 49-годишният държавен глава се отказа от преговорната стратегия на своя предшественик Густаво Петро и прекрати мирните разговори с нелегални въоръжени групи, включително с някои отцепнически фракции на ФАРК.

След встъпването си в длъжност Де ла Есприеля започна военна офанзива за установяване на контрол над отдалечени планински и гористи територии. Колумбийските власти твърдят, че въоръжените групи финансират дейността си чрез трафик на кокаин, нелегален добив на полезни изкопаеми и изнудване.

Източници: Ройтерс, БТА