Руски дрон разруши къща в Запорожие, има жертви

Две жени са загинали, а 4-годишно момче и 45-годишен мъж са ранени при руска атака с дронове срещу Запорожие. Един от безпилотниците е ударил частен дом в града и го е разрушил напълно.

В къщата са се намирали четирима души, сред които и детето. По информация на съпредседателя на Съвета за отбрана на Запорожка област Иван Федоров пострадалите са получили наранявания, а спасителите са извадили изпод развалините телата на две жени.

„Изпод развалините бяха извадени телата на две загинали жени“, съобщи Иван Федоров.

При атаката са повредени още жилищна сграда и нежилищно помещение. Избухнал е пожар и на един от местните пазари. Данните за мащаба на щетите и броя на пострадалите са предварителни.

Украйна съобщи за 173 дрона през нощта

По данни на украинските ВВС от 18:00 часа на 25 септември руските сили са атакували Украйна със 173 ударни безпилотни летателни апарата. Използвани са дронове „Шахед“, „Гера“, както и безпилотници-имитатори „Пародия“. Повече от 50 от апаратите са били реактивни.

Към 07:30 часа украинската противовъздушна отбрана е свалила или подавила 134 дрона. Попадения на средства за въздушно нападение са регистрирани на 19 места, а падане на отломки от свалени безпилотници - на осем места.

Атаката срещу Запорожие е част от мащабен нощен удар по украински градове. На 25 септември при атака с дронове срещу Киев са загинали седем души, а близо 60 са били ранени, съобщава УНИАН.

Източници: УНИАН