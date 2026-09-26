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Руски дрон разруши къща в Запорожие, има жертви
  Тема: Украйна

Руски дрон разруши къща в Запорожие, има жертви

26 Септември, 2026 07:59, обновена 26 Септември, 2026 08:01 529 7

  • запорожие-
  • руски дронове-
  • иван федоров-
  • въздушна атака-
  • украйна

Две жени са загинали, а 4-годишно момче и 45-годишен мъж са ранени при нощната атака. Украйна съобщи за 173 дрона, използвани срещу страната.

Руски дрон разруши къща в Запорожие, има жертви - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две жени са загинали, а 4-годишно момче и 45-годишен мъж са ранени при руска атака с дронове срещу Запорожие. Един от безпилотниците е ударил частен дом в града и го е разрушил напълно.

В къщата са се намирали четирима души, сред които и детето. По информация на съпредседателя на Съвета за отбрана на Запорожка област Иван Федоров пострадалите са получили наранявания, а спасителите са извадили изпод развалините телата на две жени.

„Изпод развалините бяха извадени телата на две загинали жени“, съобщи Иван Федоров.

При атаката са повредени още жилищна сграда и нежилищно помещение. Избухнал е пожар и на един от местните пазари. Данните за мащаба на щетите и броя на пострадалите са предварителни.

Украйна съобщи за 173 дрона през нощта

По данни на украинските ВВС от 18:00 часа на 25 септември руските сили са атакували Украйна със 173 ударни безпилотни летателни апарата. Използвани са дронове „Шахед“, „Гера“, както и безпилотници-имитатори „Пародия“. Повече от 50 от апаратите са били реактивни.

Към 07:30 часа украинската противовъздушна отбрана е свалила или подавила 134 дрона. Попадения на средства за въздушно нападение са регистрирани на 19 места, а падане на отломки от свалени безпилотници - на осем места.

Атаката срещу Запорожие е част от мащабен нощен удар по украински градове. На 25 септември при атака с дронове срещу Киев са загинали седем души, а близо 60 са били ранени, съобщава УНИАН.

Източници: УНИАН


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Този път УНИАН замества
    Източници: "Украинска правда"
    но пресолява манджата с разрушена къща

    08:11 26.09.2026

  • 2 Стига

    6 2 Отговор
    това "лигавене" с тия дронове, върти с Орешника !

    Коментиран от #6

    08:13 26.09.2026

  • 3 Хахахахаха

    8 2 Отговор
    Гледам жертвите на фронта и не мога да повярвам руснаците как мачкат укрите и цялото Нато - по независими медии над 1,5 млн украинци са убити на фронта и поне още толкова безследно изчезнали и ранени, сравнявам ги с при руски сайтове които са против Кремъл и до момента по техни данни 256 000 руснака са убити за 6 години война, като по голямата част са затворници и от частни руски военни компании като Вагнер хахахах, демек войната почти не е засегнала руското население, докато украинското е на изчезване, красота голяма екак укрите все още вярват че всичко е наред хаахахахах

    08:14 26.09.2026

  • 4 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    9 1 Отговор
    Всички ли се събудихте.

    08:15 26.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Антирашист 4626

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стига":

    Не наситни фашисти ! Копейките подкрепят вражеска фашистка държава . Готови са като предатели на България !

    08:53 26.09.2026

  • 7 456

    0 0 Отговор
    Инфото е старо. Колкото до тази къща ,защо не де споменава ,че в нея се е намирал щаб на укрите?
    Всъщност историята за нея е доста интересна.

    08:56 26.09.2026

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