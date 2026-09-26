Петима ранени при нощна атака с дронове в Ростовска област

Петима души са ранени при нощна атака с безпилотни летателни апарати в Ростовска област, съобщи губернаторът Юрий Слюсар. Четирима от пострадалите са мъже в Ростов на Дон, а петият ранен е от Красносулински район.

„Петима души са получили наранявания: четирима мъже в Ростов на Дон и един в Красносулински район“, заяви Слюсар. По информация на губернатора на всички пострадали е оказана медицинска помощ, а двама са били настанени в болници в Ростов на Дон.

Още новини от Украйна

Щети по жилищни и търговски сгради

В Ростов на Дон отломки от дронове са повредили два многоетажни и два частни жилищни имота. Засегнати са още търговски и складови обекти, както и строящи се високи сгради. Възникналите пожари са били потушени.

В Красносулински район са нанесени частични щети по инфраструктурата и административна сграда на автомобилния пункт „Новошахтинск“. Пожарът там е ликвидиран, но движението в района е било ограничено.

Отломки са предизвикали пожар и в частна къща в Азовски район, където е повредена и административна сграда. В Мясниковски район са отчетени частични щети по няколко търговски обекта.

По думите на Слюсар силите за противовъздушна отбрана са действали във всички райони на областта. Губернаторът е заявил, че регионалните власти ще окажат необходимата помощ на пострадалите.

Източници: Интерфакс, Ведомости Юг