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Петима ранени при нощна атака с дронове в Ростовска област
  Тема: Украйна

Петима ранени при нощна атака с дронове в Ростовска област

26 Септември, 2026 07:36 342 5

  • ростовска област-
  • атака с дронове-
  • русия-
  • безпилотни летателни апарати-
  • юрий слюсарь

Четирима от пострадалите са в Ростов на Дон, а един е от Красносулински район. Повредени са жилищни и търговски сгради.

Петима ранени при нощна атака с дронове в Ростовска област - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души са ранени при нощна атака с безпилотни летателни апарати в Ростовска област, съобщи губернаторът Юрий Слюсар. Четирима от пострадалите са мъже в Ростов на Дон, а петият ранен е от Красносулински район.

„Петима души са получили наранявания: четирима мъже в Ростов на Дон и един в Красносулински район“, заяви Слюсар. По информация на губернатора на всички пострадали е оказана медицинска помощ, а двама са били настанени в болници в Ростов на Дон.

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Щети по жилищни и търговски сгради

В Ростов на Дон отломки от дронове са повредили два многоетажни и два частни жилищни имота. Засегнати са още търговски и складови обекти, както и строящи се високи сгради. Възникналите пожари са били потушени.

В Красносулински район са нанесени частични щети по инфраструктурата и административна сграда на автомобилния пункт „Новошахтинск“. Пожарът там е ликвидиран, но движението в района е било ограничено.

Отломки са предизвикали пожар и в частна къща в Азовски район, където е повредена и административна сграда. В Мясниковски район са отчетени частични щети по няколко търговски обекта.

По думите на Слюсар силите за противовъздушна отбрана са действали във всички райони на областта. Губернаторът е заявил, че регионалните власти ще окажат необходимата помощ на пострадалите.

Източници: Интерфакс, Ведомости Юг


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце

    1 0 Отговор
    Стига с тия димки. Напишете какво е реално ударено, складове, центрове за управление или военни производства.
    Не измествайте темата както се казва.

    Коментиран от #4

    07:45 26.09.2026

  • 2 Шопо

    2 1 Отговор
    Много пушек изпускат тези ракети, замърсяват атмосферата.
    ЕС да забрани производството на ракети поради екологични съображения.

    07:46 26.09.2026

  • 3 Давай Зеленски смело!

    2 1 Отговор
    И да не ти пука че руснаците отвръщат винаги десеторно.

    07:53 26.09.2026

  • 4 Прав си!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баце":

    И дори да няма нищо такова ударено, да проявят малко въображение, както обикновено. Нали са уж журналисти!
    Какво им става днес?

    07:59 26.09.2026

  • 5 Цеко

    0 1 Отговор
    Много руска смрадт измре.Много нещо е това.

    08:01 26.09.2026

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