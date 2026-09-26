Петима ранени при нощна атака с дронове в Ростовска област

Петима души са ранени при нощна атака с безпилотни летателни апарати в Ростовска област, съобщи губернаторът Юрий Слюсар. Четирима от пострадалите са мъже в Ростов на Дон, а петият ранен е от Красносулински район.
„Петима души са получили наранявания: четирима мъже в Ростов на Дон и един в Красносулински район“, заяви Слюсар. По информация на губернатора на всички пострадали е оказана медицинска помощ, а двама са били настанени в болници в Ростов на Дон.
Щети по жилищни и търговски сгради
В Ростов на Дон отломки от дронове са повредили два многоетажни и два частни жилищни имота. Засегнати са още търговски и складови обекти, както и строящи се високи сгради. Възникналите пожари са били потушени.
В Красносулински район са нанесени частични щети по инфраструктурата и административна сграда на автомобилния пункт „Новошахтинск“. Пожарът там е ликвидиран, но движението в района е било ограничено.
Отломки са предизвикали пожар и в частна къща в Азовски район, където е повредена и административна сграда. В Мясниковски район са отчетени частични щети по няколко търговски обекта.
По думите на Слюсар силите за противовъздушна отбрана са действали във всички райони на областта. Губернаторът е заявил, че регионалните власти ще окажат необходимата помощ на пострадалите.
Източници: Интерфакс, Ведомости Юг
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце
Не измествайте темата както се казва.
Коментиран от #4
07:45 26.09.2026
2 Шопо
ЕС да забрани производството на ракети поради екологични съображения.
07:46 26.09.2026
3 Давай Зеленски смело!
07:53 26.09.2026
4 Прав си!
До коментар #1 от "Баце":И дори да няма нищо такова ударено, да проявят малко въображение, както обикновено. Нали са уж журналисти!
Какво им става днес?
07:59 26.09.2026
5 Цеко
08:01 26.09.2026