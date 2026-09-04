Новини
Спорт »
Бг футбол »
Петко Христов промени решението си за Левски

Петко Христов промени решението си за Левски

4 Септември, 2026 11:30 608 0

  • петко христов-
  • футбол-
  • левски-
  • специя

През лятото се спекулираше за интерес към защитника от страна на Юве Стабия, Лугано и Легия Варшава

Петко Христов промени решението си за Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националът Петко Христов все пак може да премине в Левски. Защитникът първоначално отхвърли офертата на "сините", с което си навлече гнева на ръководството на настоящия си клуб Специя. Il Secolo XIX пише, че сега централният бранител е променил решението си и възможността за трансфер е реална.

След края на трансферния пазар в Италия, ръководството на Специя търси решение за футболистите, които са останали встрани от проекта на клуба. Пред Христов има два варианта - трансфер в чужбина или замразяване на статута му до януари.

Медиите в Италия добавят, че в следващите часове предстои среща между ръководството на Левски и агентите на Христов. От Специя вече са дали зелена светлина за осъществяване на сделката.

През лятото се спекулираше за интерес към защитника от страна на Юве Стабия, Лугано и Легия Варшава.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове