Петко Христов промени решението си за Левски

Националът Петко Христов все пак може да премине в Левски. Защитникът първоначално отхвърли офертата на "сините", с което си навлече гнева на ръководството на настоящия си клуб Специя. Il Secolo XIX пише, че сега централният бранител е променил решението си и възможността за трансфер е реална.

След края на трансферния пазар в Италия, ръководството на Специя търси решение за футболистите, които са останали встрани от проекта на клуба. Пред Христов има два варианта - трансфер в чужбина или замразяване на статута му до януари.

Медиите в Италия добавят, че в следващите часове предстои среща между ръководството на Левски и агентите на Христов. От Специя вече са дали зелена светлина за осъществяване на сделката.

През лятото се спекулираше за интерес към защитника от страна на Юве Стабия, Лугано и Легия Варшава.