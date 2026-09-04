Зеленски обяви „много важна“ новина: американска делегация ще лети за Киев и Москва

Руският президент Владимир Путин заяви, че има шанс за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна, докато украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американски преговарящи, които се опитват да посредничат за сделка, скоро ще посетят Москва и Киев.
Путин заяви, че редица страни, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят мирно уреждане на войната, предаде агенция „Ройтерс”.
„В крайна сметка обаче проблемът трябва да бъде решен от страните, участващи в конфликта - Русия и Украйна“, каза той. „Благодарни сме на всички, които се опитват да допринесат за споразумение. Има ли шанс? Според мен, да, има.“
В Киев Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение, че са определени предварителни дати за посещение на американски преговарящи. „Очакваме да видим представители на президента на САЩ тук в Киев“, каза Зеленски.
„Ще има среща с тях в Москва и в Киев. Очакваме среща с тях през следващите дни. Много е важно. Важно е Америка да продължи да бъде активна.“
Във Вашингтон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да види край на войната и на загубите, понесени от двете страни. „Просто искам да видя края на това. Мисля, че ще го постигнем“, каза Тръмп.
След 4 години и половина най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война, рядко се случва някоя от страните да предложи оптимистична оценка на перспективите за мир. Те се срещнаха за последно за преговори с посредничеството на САЩ през февруари.
Украинският външен министър Андрий Сибиха по-рано заяви пред репортери в Киев, че вижда „нова динамика“ в мирните усилия, с по-активно политическо и дипломатическо ангажиране.
Нито една от страните обаче не даде основания да очаква напредък. Напротив, лидерът на Кремъл заяви, че последните действия на Украйна представляват пречка.
В отговор на въпрос, Путин заяви, че украинските атаки срещу цивилни търговски кораби и „съобщените заплахи за атаки срещу цивилни самолети“ са „актове на държавен тероризъм“, което според него „усложнява перспективите за двустранни мирни преговори“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зИленски
Коментиран от #20
08:52 04.09.2026
2 Пълен въздух
08:52 04.09.2026
3 Борис джонсан
08:54 04.09.2026
4 Местим си го
08:54 04.09.2026
5 Айляк
08:54 04.09.2026
6 Вашето мнение
08:55 04.09.2026
7 иван костов
Коментиран от #10
08:55 04.09.2026
8 Пич
Американската делегация в Киев ще прави разследване, кой утрепа американците, и защо го пущия да избега?!
А в Москва американците ще се молят на Путин, да не изтрепва 2000-те украинци, които са в котела!!! Защото всички знаем, че щом Киев е признал за 2000, значи са 20000!!! Спокойно умножавай по десет!!!
08:57 04.09.2026
9 Риболовеца
08:58 04.09.2026
10 Вашето мнение
До коментар #7 от "иван костов":Край на войната ще има, когато украйна и украинските нацюги бъдат върнати за превъзпитание в Русия. Доналд отлично разбира това и сега просто гледа от къде да си върне загробените в тази авантюра милиарди.
Коментиран от #23
08:59 04.09.2026
11 Олеся Зеленска
09:03 04.09.2026
12 Гост
09:04 04.09.2026
13 ПО ТОЧНО
Коментиран от #14
09:04 04.09.2026
14 ПО ТОЧНО
До коментар #13 от "ПО ТОЧНО":Закърпиха ли двете дупки на генерала?
09:10 04.09.2026
15 Зеленият
09:11 04.09.2026
16 Стоянчо Пуканката
09:11 04.09.2026
17 йнпило
09:11 04.09.2026
18 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
09:12 04.09.2026
19 Стоянчо Пуканката
Същественото е, че КиеФ, лека полека, започна да се превръща в град-призрак...
09:14 04.09.2026
20 Става за журналяга
До коментар #1 от "зИленски":след войната може да постъпи в факти
09:18 04.09.2026
21 ТИР
Коментиран от #26
09:19 04.09.2026
22 ТОЗИ МУШМОРОК И "ГЕРОЙ"
09:19 04.09.2026
23 Антирашист 4272
До коментар #10 от "Вашето мнение":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
09:21 04.09.2026
24 @@@
Укрия фалира!
Молим Москва и Вашингтон за милост!
09:21 04.09.2026
25 матю хари
09:23 04.09.2026
26 Антирашист 4273
До коментар #21 от "ТИР":Просия е агресора ,тя започна войната и носи цялата отговорност за жертвите и разрушенията !
09:24 04.09.2026