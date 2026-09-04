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Зеленски обяви „много важна“ новина: американска делегация ще лети за Киев и Москва
  Тема: Украйна

Зеленски обяви „много важна“ новина: американска делегация ще лети за Киев и Москва

4 Септември, 2026 08:50 997 26

  • украйна-
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  • володимир зеленски

Представители на САЩ ще посетят двете столици в опит да се сложи край на войната

Зеленски обяви „много важна“ новина: американска делегация ще лети за Киев и Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че има шанс за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна, докато украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американски преговарящи, които се опитват да посредничат за сделка, скоро ще посетят Москва и Киев.

Путин заяви, че редица страни, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят мирно уреждане на войната, предаде агенция „Ройтерс”.

„В крайна сметка обаче проблемът трябва да бъде решен от страните, участващи в конфликта - Русия и Украйна“, каза той. „Благодарни сме на всички, които се опитват да допринесат за споразумение. Има ли шанс? Според мен, да, има.“

В Киев Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение, че са определени предварителни дати за посещение на американски преговарящи. „Очакваме да видим представители на президента на САЩ тук в Киев“, каза Зеленски.

„Ще има среща с тях в Москва и в Киев. Очакваме среща с тях през следващите дни. Много е важно. Важно е Америка да продължи да бъде активна.“

Във Вашингтон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да види край на войната и на загубите, понесени от двете страни. „Просто искам да видя края на това. Мисля, че ще го постигнем“, каза Тръмп.

След 4 години и половина най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война, рядко се случва някоя от страните да предложи оптимистична оценка на перспективите за мир. Те се срещнаха за последно за преговори с посредничеството на САЩ през февруари.

Украинският външен министър Андрий Сибиха по-рано заяви пред репортери в Киев, че вижда „нова динамика“ в мирните усилия, с по-активно политическо и дипломатическо ангажиране.

Нито една от страните обаче не даде основания да очаква напредък. Напротив, лидерът на Кремъл заяви, че последните действия на Украйна представляват пречка.

В отговор на въпрос, Путин заяви, че украинските атаки срещу цивилни търговски кораби и „съобщените заплахи за атаки срещу цивилни самолети“ са „актове на държавен тероризъм“, което според него „усложнява перспективите за двустранни мирни преговори“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    20 1 Отговор
    СЛЕД ТОВА АЗ ЩЕ ЛЕТЯ ЗА БОГОТА

    Коментиран от #20

    08:52 04.09.2026

  • 2 Пълен въздух

    17 1 Отговор
    Зеленко специално ще си отвори въздушното пространство между ушите по този повод.

    08:52 04.09.2026

  • 3 Борис джонсан

    20 1 Отговор
    Много слуша това момче

    08:54 04.09.2026

  • 4 Местим си го

    18 1 Отговор
    в другия крачол. Приключихте...

    08:54 04.09.2026

  • 5 Айляк

    13 1 Отговор
    Дано уредят нещо, ама...накрая хамериканците да не си останат само с летенето:))

    08:54 04.09.2026

  • 6 Вашето мнение

    27 1 Отговор
    Урсула и лакеите и са отново в паника. Краят на войната е и техният край. Ама този път дони си иска парите от европа. Затова тези дни коща обикаляше източна европа, трябва от някъде да се краде и да се връща.

    08:55 04.09.2026

  • 7 иван костов

    25 1 Отговор
    Край на войната без край на зеленски е немислим! Ако Путин направи тази грешка конфликтът ще продължи в бъдеще!

    Коментиран от #10

    08:55 04.09.2026

  • 8 Пич

    22 1 Отговор
    Да бе!!!
    Американската делегация в Киев ще прави разследване, кой утрепа американците, и защо го пущия да избега?!
    А в Москва американците ще се молят на Путин, да не изтрепва 2000-те украинци, които са в котела!!! Защото всички знаем, че щом Киев е признал за 2000, значи са 20000!!! Спокойно умножавай по десет!!!

    08:57 04.09.2026

  • 9 Риболовеца

    9 2 Отговор
    Тези шевици на дрехата на Зеленски никога не са в подобно съчетание на цветове. Обикновено се правят върху бяла основа, а самите мотиви са в червен, жълт, зелен цвят и др. Всяка тъкачка и бродирачка в България ще ви го каже. Стилистите на Зеленски да си скъсат дипломите.

    08:58 04.09.2026

  • 10 Вашето мнение

    19 0 Отговор

    До коментар #7 от "иван костов":

    Край на войната ще има, когато украйна и украинските нацюги бъдат върнати за превъзпитание в Русия. Доналд отлично разбира това и сега просто гледа от къде да си върне загробените в тази авантюра милиарди.

    Коментиран от #23

    08:59 04.09.2026

  • 11 Олеся Зеленска

    16 1 Отговор
    Зеллле,докато те подпишеш пълна капитулация- войната ще продължи

    09:03 04.09.2026

  • 12 Гост

    16 1 Отговор
    Наркомана е в абстиненция май.

    09:04 04.09.2026

  • 13 ПО ТОЧНО

    14 1 Отговор
    ЗЕЛЯ ДА СПРЕ БЕЛИЯ ПРАХ , А ДА ШИЕ БЕЛОТО ЗНАМЕ

    Коментиран от #14

    09:04 04.09.2026

  • 14 ПО ТОЧНО

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "ПО ТОЧНО":

    Закърпиха ли двете дупки на генерала?

    09:10 04.09.2026

  • 15 Зеленият

    10 1 Отговор
    Да готви бялото знаме, да не вземе да поникне някоя 🍄 над Киев.

    09:11 04.09.2026

  • 16 Стоянчо Пуканката

    9 1 Отговор
    Както и предполагах цру- шника бадева се въргаляше в краката на Императора, яво молбите му са били напразни, щом кравунделите ще пращат нова партида простите ли...

    09:11 04.09.2026

  • 17 йнпило

    9 1 Отговор
    Тая надрусана маймуна, днес няма ли да "побеждава"??? Сега като го почнаха руснаците да го ритат и бяга да моли за преговори господарите си в Америка. Спря внезапно да прави "перемоги". Гаргата мръсна си изби народа за да вземе някои долар и сега се надява на мирни преговори. Само че за Нова година ще го закачат обесен на стените на Кремъл да го калват гаргите и да го гледат всички фашаги. Слава на Господ Иисус Христос, Русия си кара военната операция по график. Ще му начупят гагата.

    09:11 04.09.2026

  • 18 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    1 9 Отговор
    До края на месеца полита балистика по Мисквабад.

    09:12 04.09.2026

  • 19 Стоянчо Пуканката

    13 1 Отговор
    И какво й е "важното" на новината?
    Същественото е, че КиеФ, лека полека, започна да се превръща в град-призрак...

    09:14 04.09.2026

  • 20 Става за журналяга

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "зИленски":

    след войната може да постъпи в факти

    09:18 04.09.2026

  • 21 ТИР

    5 1 Отговор
    Тези срещи можеха да се правят и преди а не да се пробват срещу РФ ,,, видя се че след пет години напъни не Русия а колектива изчерпиха военните запаси и влязоха в криза ,,,,

    Коментиран от #26

    09:19 04.09.2026

  • 22 ТОЗИ МУШМОРОК И "ГЕРОЙ"

    10 1 Отговор
    СВАЛИ ШОРТИЧКИТЕ.

    09:19 04.09.2026

  • 23 Антирашист 4272

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    09:21 04.09.2026

  • 24 @@@

    6 1 Отговор
    Зеленски обяви „много важна“ новина:
    Укрия фалира!
    Молим Москва и Вашингтон за милост!

    09:21 04.09.2026

  • 25 матю хари

    1 4 Отговор
    Русия капитулира.

    09:23 04.09.2026

  • 26 Антирашист 4273

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "ТИР":

    Просия е агресора ,тя започна войната и носи цялата отговорност за жертвите и разрушенията !

    09:24 04.09.2026

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