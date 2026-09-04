Зеленски обяви „много важна“ новина: американска делегация ще лети за Киев и Москва

Руският президент Владимир Путин заяви, че има шанс за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна, докато украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американски преговарящи, които се опитват да посредничат за сделка, скоро ще посетят Москва и Киев.

Путин заяви, че редица страни, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят мирно уреждане на войната, предаде агенция „Ройтерс”.

„В крайна сметка обаче проблемът трябва да бъде решен от страните, участващи в конфликта - Русия и Украйна“, каза той. „Благодарни сме на всички, които се опитват да допринесат за споразумение. Има ли шанс? Според мен, да, има.“

В Киев Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение, че са определени предварителни дати за посещение на американски преговарящи. „Очакваме да видим представители на президента на САЩ тук в Киев“, каза Зеленски.

„Ще има среща с тях в Москва и в Киев. Очакваме среща с тях през следващите дни. Много е важно. Важно е Америка да продължи да бъде активна.“

Във Вашингтон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да види край на войната и на загубите, понесени от двете страни. „Просто искам да видя края на това. Мисля, че ще го постигнем“, каза Тръмп.

След 4 години и половина най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война, рядко се случва някоя от страните да предложи оптимистична оценка на перспективите за мир. Те се срещнаха за последно за преговори с посредничеството на САЩ през февруари.

Украинският външен министър Андрий Сибиха по-рано заяви пред репортери в Киев, че вижда „нова динамика“ в мирните усилия, с по-активно политическо и дипломатическо ангажиране.

Нито една от страните обаче не даде основания да очаква напредък. Напротив, лидерът на Кремъл заяви, че последните действия на Украйна представляват пречка.

В отговор на въпрос, Путин заяви, че украинските атаки срещу цивилни търговски кораби и „съобщените заплахи за атаки срещу цивилни самолети“ са „актове на държавен тероризъм“, което според него „усложнява перспективите за двустранни мирни преговори“.