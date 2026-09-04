Престрелка между две украински служби за сигурност в Киев: води се вътрешно разследване

Президентът Володимир Зеленски заяви, че разследване ще установи какво е причинило спор между две украински служби за сигурност да ескалира до престрелка в Киев тази седмица, при която са били ранени трима членове на военното разузнаване на министерството на отбраната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Спорът се върти около изчезването за девет дни на руски националистически активист, който се бие заедно с украинските войски в 4‑годишната и половина война между Москва и Киев. Националистът твърди, че е бил задържан от Силите за сигурност на Украйна (ССУ/СБУ) и принуден да подпише признание, че е сътрудничил на руското разузнаване. По‑късно той оттегля това заявление.
Уличният сблъсък се е случил в центъра на Киев във вторник, след като домът на активиста е бил претърсен. Служители на СБУ са стреляли по членове на подразделение на ГУР. СБУ заяви, че е действала, за да предотврати вдъхновен от Москва заговор за убийство на руски анти‑кремълски активисти в Киев.
"Важно е истината да излезе наяве. И подобни ситуации да не се повтарят", каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение.
„Оценка на ръководителите на тези две служби — СБУ и ГУР — ще бъде направена въз основа на резултатите от вътрешното разследване. Напълно справедливо е и двете страни да бъдат подведени под отговорност. И двете са действали по начин, който не е трябвало да се случва", каза той.
Във връзка с инцидента двама военнослужещи от двете структури са били уведомени, че са заподозрени. Зеленски е освободил от длъжност ръководителя на отдела за защита на държавната тайна в СБУ, Олег Храмов.
Освен това Зеленски каза в своето вечерно видеообръщение, че са определени предварителни дати за посещение на американски преговарящи.
"Очакваме да видим представители на президента на САЩ тук, в Киев", подчерта Зеленски. "Очакваме среща с тях в следващите дни. Това е много важно. Важно е Америка да продължи да бъде активна."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 златен кенеф
10:03 04.09.2026
2 Работата е ясна
10:03 04.09.2026
3 ?????
Тва беше преди два дни.
Истината е че гетманите не са поделили кинти.
Коментиран от #5
10:04 04.09.2026
4 войната на хамерика
10:05 04.09.2026
5 Новичок
До коментар #3 от "?????":Абе вчера вече коментирахте .Авторе сами не си четете сайта пък искате ние да го четем.Пфу...
10:05 04.09.2026
6 гражданската започна
Коментиран от #22
10:06 04.09.2026
7 арбалета 🎯
10:06 04.09.2026
8 Пич
А...?!
И къде точно побеждавал Зелю...?!
10:06 04.09.2026
9 Ха....
10:09 04.09.2026
10 КОГАТО НАСТЪПИ ПАНИКАТА
10:09 04.09.2026
11 Смешник
10:10 04.09.2026
12 Стоянчо Пуканката
10:12 04.09.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
10:14 04.09.2026
14 Ице
10:15 04.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Трол
10:20 04.09.2026
17 Зеления път
10:20 04.09.2026
18 А най - смешното
10:20 04.09.2026
19 Гориил
10:28 04.09.2026
20 462634623
10:29 04.09.2026
21 Планинец
10:38 04.09.2026
22 Пророк
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