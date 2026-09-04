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Престрелка между две украински служби за сигурност в Киев: води се вътрешно разследване
  Тема: Украйна

Престрелка между две украински служби за сигурност в Киев: води се вътрешно разследване

4 Септември, 2026 10:01 1 130 23

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  • володимир зеленски-
  • киев

Служители на СБУ са стреляли по членове на подразделение на ГУР. "Важно е истината да излезе наяве", заяви Зеленски.

Престрелка между две украински служби за сигурност в Киев: води се вътрешно разследване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Володимир Зеленски заяви, че разследване ще установи какво е причинило спор между две украински служби за сигурност да ескалира до престрелка в Киев тази седмица, при която са били ранени трима членове на военното разузнаване на министерството на отбраната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Спорът се върти около изчезването за девет дни на руски националистически активист, който се бие заедно с украинските войски в 4‑годишната и половина война между Москва и Киев. Националистът твърди, че е бил задържан от Силите за сигурност на Украйна (ССУ/СБУ) и принуден да подпише признание, че е сътрудничил на руското разузнаване. По‑късно той оттегля това заявление.

Уличният сблъсък се е случил в центъра на Киев във вторник, след като домът на активиста е бил претърсен. Служители на СБУ са стреляли по членове на подразделение на ГУР. СБУ заяви, че е действала, за да предотврати вдъхновен от Москва заговор за убийство на руски анти‑кремълски активисти в Киев.

"Важно е истината да излезе наяве. И подобни ситуации да не се повтарят", каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение.

„Оценка на ръководителите на тези две служби — СБУ и ГУР — ще бъде направена въз основа на резултатите от вътрешното разследване. Напълно справедливо е и двете страни да бъдат подведени под отговорност. И двете са действали по начин, който не е трябвало да се случва", каза той.

Във връзка с инцидента двама военнослужещи от двете структури са били уведомени, че са заподозрени. Зеленски е освободил от длъжност ръководителя на отдела за защита на държавната тайна в СБУ, Олег Храмов.

Освен това Зеленски каза в своето вечерно видеообръщение, че са определени предварителни дати за посещение на американски преговарящи.

"Очакваме да видим представители на президента на САЩ тук, в Киев", подчерта Зеленски. "Очакваме среща с тях в следващите дни. Това е много важно. Важно е Америка да продължи да бъде активна."


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 златен кенеф

    37 1 Отговор
    Коя истина за златните ке.ефи или някоя друга.

    10:03 04.09.2026

  • 2 Работата е ясна

    32 0 Отговор
    Тъй като в украйна почти никой не говори на мова и някой е чул мова, и е почнал да стреля

    10:03 04.09.2026

  • 3 ?????

    36 1 Отговор
    Уф.
    Тва беше преди два дни.
    Истината е че гетманите не са поделили кинти.

    Коментиран от #5

    10:04 04.09.2026

  • 4 войната на хамерика

    25 1 Отговор
    купили 40% от земята на крайна но промоцията свърши

    10:05 04.09.2026

  • 5 Новичок

    24 0 Отговор

    До коментар #3 от "?????":

    Абе вчера вече коментирахте .Авторе сами не си четете сайта пък искате ние да го четем.Пфу...

    10:05 04.09.2026

  • 6 гражданската започна

    23 1 Отговор
    ...в Крайната. Зеленият е пътник!

    Коментиран от #22

    10:06 04.09.2026

  • 7 арбалета 🎯

    22 0 Отговор
    Урковците ще се избият помежду си , Путин само ще довърши останалото .

    10:06 04.09.2026

  • 8 Пич

    26 0 Отговор
    Както ви казах, вътрешната война върви с пълни сили!!! Служба срещу служба, а народа пък гърми по службите!!!
    А...?!

    И къде точно побеждавал Зелю...?!

    10:06 04.09.2026

  • 9 Ха....

    18 0 Отговор
    Некой откраднал белото на Зеля и тия са шсе изпотрепат кой -кой!

    10:09 04.09.2026

  • 10 КОГАТО НАСТЪПИ ПАНИКАТА

    23 0 Отговор
    И ЗАМИРИШИ НА ПОРАЖЕНИЕ,ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ТРЕПЯТ ПОМЕЖДУ СИ ПОНЕЖЕ НЕ ИМ ИЗДЪРЖАТ НЕРВИТЕ.

    10:09 04.09.2026

  • 11 Смешник

    12 1 Отговор
    Дано Америка е активна и да ти спре най накрая оръжието и сателитните данни та да настъпи мир.

    10:10 04.09.2026

  • 12 Стоянчо Пуканката

    19 0 Отговор
    Плъховете започнаха да е гризкат един друг...

    10:12 04.09.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    17 0 Отговор
    Путин умира от смях!🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    10:14 04.09.2026

  • 14 Ице

    11 0 Отговор
    Играли са белот и някой е лъгал, може да е казал терца, а да не е имал или нещо такова.

    10:15 04.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Трол

    5 0 Отговор
    Водил се е спор по въпроса кои са по-големи герои в борбата срещу Русия.

    10:20 04.09.2026

  • 17 Зеления път

    4 1 Отговор
    Зеленото трепери за вмирисаната си кожа, как да я спаси. Украйна е най-опасното място за него. Най-добрият вариант е да ги отвлекат (като Мадуро и жена му), в един и същи ден с жена му Елана и да ги третират в Русия като ВИП затворници.

    10:20 04.09.2026

  • 18 А най - смешното

    9 1 Отговор
    Е че ГУР и СБУ говореха на руски , след като е забранен от Радата .

    10:20 04.09.2026

  • 19 Гориил

    7 1 Отговор
    Слушайте, не усложнявайте прекалено причините за престрелката в Киев. Две тайни служби си разделяха сферите на контрол над криминалните структури на Украйна. СБУ сметна посегателството на ГУР върху финансови активи, получени от организирана престъпност, за проникване.

    10:28 04.09.2026

  • 20 462634623

    4 1 Отговор
    абе защо ги спирате , нека се работят хораТА , работаем, работаем ,

    10:29 04.09.2026

  • 21 Планинец

    1 1 Отговор
    Две украински банди, по точно!

    10:38 04.09.2026

  • 22 Пророк

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "гражданската започна":

    Некадърните предсказатели ги заплюват и други работи ...

    11:00 04.09.2026

  • 23 Православен ходжа

    1 0 Отговор
    Че то в България е същото. Преди изборите се водят престрелки между радевите русофили и възрожденските.

    11:01 04.09.2026

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