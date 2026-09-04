Германска бригада разполага значителни сили в Литва близо до границата с Русия

Бригада от германския Бундесвер разполага значителни сили и средства в Литва, изпращайки сигнал към Русия, че в случай на атака бойните действия ще започнат незабавно, съобщава Delfi, предава News.bg.

Според изданието приблизително 5000 германски военни и цивилни служители ще пристигнат в Литва, за да служат в Рукла, Пабраде и други военни съоръжения. Заедно с тях ще бъдат доставени и около 2000 единици военна техника.

Германските сили се разглеждат като най-добрата алтернатива в случай, че САЩ решат да изтеглят войските си.

Германия изпраща сигнал към Русия

Полковникът от запаса Гинтарас Ажубалис заяви, че възможностите на германската бригада са десетки пъти по-големи от тези на съюзническите сили, разположени преди това в Литва.

По думите му бригадата изпраща сигнал към Русия за единството на Алианса, а решенията на Германия не са случайни.

„Да не забравяме, че бригадата е разположена само на тридесет километра от границата, точно както Вилнюс. Мисля, че не е случайно, че германците са избрали това място, а не по-удобно от техническа гледна точка, като Рукла. В края на краищата, това е сложно и много рисковано място от военна гледна точка“, смята Ажубалис.

Според него в случай на нападение германските войски веднага ще се включат в защитата на Литва.

Германски разузнавателни възможности в Литва

Освен военните сили в Литва ще бъдат разположени и германски разузнавателни възможности.

„С пристигането на германците ще видим и чуем още повече. С други думи, цялата германска разузнавателна служба ще бъде концентрирана тук - както техническите ѝ средства, така и персоналът. За Германия е от решаващо значение бригадата, разположена тук, да не стане обект на провокации. Затова разузнаването ще работи много сериозно тук“, заяви бившият министър на отбраната на Литва Лауринас Кашчюнас.