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Германска бригада разполага значителни сили в Литва близо до границата с Русия

Германска бригада разполага значителни сили в Литва близо до границата с Русия

4 Септември, 2026 10:50, обновена 4 Септември, 2026 10:40 459 18

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  • русия-
  • граница

Около 5000 германски военни и цивилни служители и близо 2000 единици военна техника ще бъдат разположени в страната

Германска бригада разполага значителни сили в Литва близо до границата с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бригада от германския Бундесвер разполага значителни сили и средства в Литва, изпращайки сигнал към Русия, че в случай на атака бойните действия ще започнат незабавно, съобщава Delfi, предава News.bg.

Според изданието приблизително 5000 германски военни и цивилни служители ще пристигнат в Литва, за да служат в Рукла, Пабраде и други военни съоръжения. Заедно с тях ще бъдат доставени и около 2000 единици военна техника.

Германските сили се разглеждат като най-добрата алтернатива в случай, че САЩ решат да изтеглят войските си.

Германия изпраща сигнал към Русия

Полковникът от запаса Гинтарас Ажубалис заяви, че възможностите на германската бригада са десетки пъти по-големи от тези на съюзническите сили, разположени преди това в Литва.

По думите му бригадата изпраща сигнал към Русия за единството на Алианса, а решенията на Германия не са случайни.

„Да не забравяме, че бригадата е разположена само на тридесет километра от границата, точно както Вилнюс. Мисля, че не е случайно, че германците са избрали това място, а не по-удобно от техническа гледна точка, като Рукла. В края на краищата, това е сложно и много рисковано място от военна гледна точка“, смята Ажубалис.

Според него в случай на нападение германските войски веднага ще се включат в защитата на Литва.

Германски разузнавателни възможности в Литва

Освен военните сили в Литва ще бъдат разположени и германски разузнавателни възможности.

„С пристигането на германците ще видим и чуем още повече. С други думи, цялата германска разузнавателна служба ще бъде концентрирана тук - както техническите ѝ средства, така и персоналът. За Германия е от решаващо значение бригадата, разположена тук, да не стане обект на провокации. Затова разузнаването ще работи много сериозно тук“, заяви бившият министър на отбраната на Литва Лауринас Кашчюнас.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тея не разбират от дума

    18 1 Отговор
    Една от причините руснака да влезе в Украйна беше провокирана по този начин.
    Сега Литва.

    10:43 04.09.2026

  • 2 С Литва

    11 0 Отговор
    Руснаците няма да си играят на дронове. На германците им трябва боен опит, но те не разбират, че в условията на нападение с ТЯО такъв не може да се натрупа.

    Коментиран от #4

    10:46 04.09.2026

  • 3 без драна германия

    5 1 Отговор
    няма да е трета световна... явно са турбо мазохисти

    10:47 04.09.2026

  • 4 североизточен вятър

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "С Литва":

    в такъв случай,така наречените братушки,ще ни поздравят и нас!

    10:49 04.09.2026

  • 5 хахаха

    10 0 Отговор
    ха ха ха - честита германска окупация на литва, после ще бъдат разположени още 10 000

    10:49 04.09.2026

  • 6 111111

    9 2 Отговор
    "Според него в случай на нападение германските войски веднага ще се включат в защитата на Литва. веднага ще се включат в защитата на Литва."
    В случай на нападение германските войски въобще няма да разберат какво се е случило!

    Коментиран от #16

    10:50 04.09.2026

  • 7 ФАКТИ :

    3 0 Отговор
    ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.В МОМЕНТА ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА ЗАПАДНИТЕ СПОНСОРИ =450 МЛН.$. САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
    РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН.В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ. АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ. ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ = 3 % ОТ БВП !

    10:50 04.09.2026

  • 8 няма да ни се размине

    4 1 Отговор
    Германският проблем не беше решен. Това е капитална грешка на Сталин. Не е послушал Чърчил. Въпреки огромните жертви и разрушения Коба е взел хуманното решение да го отложи с 50 години. Ето го резултата. Непоправими. Искат война. Това е. На европа за жалост няма да и се размине. Тези ще въвлекат европейските народи в нова жестока война,за последен път.

    Коментиран от #12

    10:51 04.09.2026

  • 9 Сега

    4 0 Отговор
    ще се чува немска песен Und das heißt Erika.

    10:52 04.09.2026

  • 10 СЛАВА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

    1 5 Отговор
    СЛАВА ДОЙЧЛАНД,... БРАТЯ АРИЙЦИ ЗАВИНАГИ

    Коментиран от #11

    10:52 04.09.2026

  • 11 111111

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "СЛАВА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ":

    Чакай бре! Братя с украйнците, братя с арийците! С кого още?

    Коментиран от #15

    10:54 04.09.2026

  • 12 Война водят

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "няма да ни се размине":

    Монгольяк фашагите кремльовски и Фюрера ПЕ дал!
    Факт!
    Германия НЕ ВОЮВА срещу никого

    10:56 04.09.2026

  • 13 Анонимен

    4 0 Отговор
    И после Русия тествала търпението на НАТО...

    10:56 04.09.2026

  • 14 Айляк

    1 1 Отговор
    Тия джендъри от алеманско си нямат никаква представа какво ги чака, ако дори само си помислят да прекрачат границата или провокират с каквото и да било Русия:)
    Ама никаква представа се нямат.

    А тази фашистка бригадка?
    Компери ли ще вадят по границата? Или ще берат късен пиперец?
    Не става. Днешните дойчовци са мързеливи.

    Коментиран от #17, #18

    10:58 04.09.2026

  • 15 С целия

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "111111":

    свят трабва да сме братя, без орките разбира се.

    10:58 04.09.2026

  • 16 Тва го видееме

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "111111":

    Когиш 22 ядрени монгольяк републики и Фюрера ху йло нахлуха в независима УКРАЙНА!
    След 13 год оше мляскат украинските КУ ранаги у Донбас!
    Хихихихи
    ДОЙЧЛАНД не е Украйна, за 2 дня са в кремля
    Хихихихи

    11:01 04.09.2026

  • 17 Дай инфо !

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Айляк":

    нЯщо като...3 дневния Блицкриг у СИРИЯ?
    Или като оная Бригада десантчици дето освободи 2 монгольяк републики за...5 дня?
    Хихихихи

    11:03 04.09.2026

  • 18 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Айляк":

    помаршируват и попеят за цветето, жената и дъщерята Ерика ще се оправят.

    11:05 04.09.2026

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