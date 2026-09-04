Германска бригада разполага значителни сили в Литва близо до границата с Русия

Бригада от германския Бундесвер разполага значителни сили и средства в Литва, изпращайки сигнал към Русия, че в случай на атака бойните действия ще започнат незабавно, съобщава Delfi, предава News.bg.
Според изданието приблизително 5000 германски военни и цивилни служители ще пристигнат в Литва, за да служат в Рукла, Пабраде и други военни съоръжения. Заедно с тях ще бъдат доставени и около 2000 единици военна техника.
Германските сили се разглеждат като най-добрата алтернатива в случай, че САЩ решат да изтеглят войските си.
Германия изпраща сигнал към Русия
Полковникът от запаса Гинтарас Ажубалис заяви, че възможностите на германската бригада са десетки пъти по-големи от тези на съюзническите сили, разположени преди това в Литва.
По думите му бригадата изпраща сигнал към Русия за единството на Алианса, а решенията на Германия не са случайни.
„Да не забравяме, че бригадата е разположена само на тридесет километра от границата, точно както Вилнюс. Мисля, че не е случайно, че германците са избрали това място, а не по-удобно от техническа гледна точка, като Рукла. В края на краищата, това е сложно и много рисковано място от военна гледна точка“, смята Ажубалис.
Според него в случай на нападение германските войски веднага ще се включат в защитата на Литва.
Германски разузнавателни възможности в Литва
Освен военните сили в Литва ще бъдат разположени и германски разузнавателни възможности.
„С пристигането на германците ще видим и чуем още повече. С други думи, цялата германска разузнавателна служба ще бъде концентрирана тук - както техническите ѝ средства, така и персоналът. За Германия е от решаващо значение бригадата, разположена тук, да не стане обект на провокации. Затова разузнаването ще работи много сериозно тук“, заяви бившият министър на отбраната на Литва Лауринас Кашчюнас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тея не разбират от дума
Сега Литва.
10:43 04.09.2026
2 С Литва
Коментиран от #4
10:46 04.09.2026
3 без драна германия
10:47 04.09.2026
4 североизточен вятър
До коментар #2 от "С Литва":в такъв случай,така наречените братушки,ще ни поздравят и нас!
10:49 04.09.2026
5 хахаха
10:49 04.09.2026
6 111111
В случай на нападение германските войски въобще няма да разберат какво се е случило!
Коментиран от #16
10:50 04.09.2026
7 ФАКТИ :
ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН.В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ. АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ. ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ = 3 % ОТ БВП !
10:50 04.09.2026
8 няма да ни се размине
Коментиран от #12
10:51 04.09.2026
9 Сега
10:52 04.09.2026
10 СЛАВА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #11
10:52 04.09.2026
11 111111
До коментар #10 от "СЛАВА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ":Чакай бре! Братя с украйнците, братя с арийците! С кого още?
Коментиран от #15
10:54 04.09.2026
12 Война водят
До коментар #8 от "няма да ни се размине":Монгольяк фашагите кремльовски и Фюрера ПЕ дал!
Факт!
Германия НЕ ВОЮВА срещу никого
10:56 04.09.2026
13 Анонимен
10:56 04.09.2026
14 Айляк
Ама никаква представа се нямат.
А тази фашистка бригадка?
Компери ли ще вадят по границата? Или ще берат късен пиперец?
Не става. Днешните дойчовци са мързеливи.
Коментиран от #17, #18
10:58 04.09.2026
15 С целия
До коментар #11 от "111111":свят трабва да сме братя, без орките разбира се.
10:58 04.09.2026
16 Тва го видееме
До коментар #6 от "111111":Когиш 22 ядрени монгольяк републики и Фюрера ху йло нахлуха в независима УКРАЙНА!
След 13 год оше мляскат украинските КУ ранаги у Донбас!
Хихихихи
ДОЙЧЛАНД не е Украйна, за 2 дня са в кремля
Хихихихи
11:01 04.09.2026
17 Дай инфо !
До коментар #14 от "Айляк":нЯщо като...3 дневния Блицкриг у СИРИЯ?
Или като оная Бригада десантчици дето освободи 2 монгольяк републики за...5 дня?
Хихихихи
11:03 04.09.2026
18 Като
До коментар #14 от "Айляк":помаршируват и попеят за цветето, жената и дъщерята Ерика ще се оправят.
11:05 04.09.2026