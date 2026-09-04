Дания очаква да започне да изпраща мигранти в център за връщане извън ЕС до края на 2027 г.

Дания очаква да бъде готова до края на 2027 г. да изпрати мигранти без законно право на пребиваване в център за връщане извън Европейския съюз, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Министърът на имиграцията и интеграцията Мортен Бодсков ще се срещне в Копенхаген с колегите си от Германия, Австрия, Нидерландия и Гърция в рамките на т. нар. „Група на петте“. Те ще обсъдят конкретни стъпки за създаването на първото партньорско споразумение на ЕС с държава извън блока за изграждане на център за връщане.

„Изминахме дълъг път в работата по създаването на център за връщане извън ЕС и сега сме по-близо от всякога“, заяви Бодсков.

„Това означава, че от датска страна очакваме да сме готови да изпратим първите чужденци в партньорска страна до края на следващата година“, добави той.

Министърът не посочи коя страна или страни биха могли да бъдат партньори на петте държави.

Реформата на миграционната политика

През юни Европейският парламент одобри реформа на миграционната политика, насочена към ускоряване на депортациите и позволяваща на държавите членки да създават центрове за задържане в чужбина.

Според критиците подобна практика би могла да отслаби защитата на търсещите убежище.

През юли Съветът на Европа заяви, че центровете за връщане и другите мерки за прехвърляне на чужденци към трети страни носят „значителни рискове за човешките права“, включително риск от малтретиране и произволно задържане.

Съветът на Европа е организация, която не е част от структурите на ЕС и насърчава спазването на човешките права, демокрацията и върховенството на закона в Европа.