Дания очаква да започне да изпраща мигранти в център за връщане извън ЕС до края на 2027 г.

Дания очаква да бъде готова до края на 2027 г. да изпрати мигранти без законно право на пребиваване в център за връщане извън Европейския съюз, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.
Министърът на имиграцията и интеграцията Мортен Бодсков ще се срещне в Копенхаген с колегите си от Германия, Австрия, Нидерландия и Гърция в рамките на т. нар. „Група на петте“. Те ще обсъдят конкретни стъпки за създаването на първото партньорско споразумение на ЕС с държава извън блока за изграждане на център за връщане.
„Изминахме дълъг път в работата по създаването на център за връщане извън ЕС и сега сме по-близо от всякога“, заяви Бодсков.
„Това означава, че от датска страна очакваме да сме готови да изпратим първите чужденци в партньорска страна до края на следващата година“, добави той.
Министърът не посочи коя страна или страни биха могли да бъдат партньори на петте държави.
Реформата на миграционната политика
През юни Европейският парламент одобри реформа на миграционната политика, насочена към ускоряване на депортациите и позволяваща на държавите членки да създават центрове за задържане в чужбина.
Според критиците подобна практика би могла да отслаби защитата на търсещите убежище.
През юли Съветът на Европа заяви, че центровете за връщане и другите мерки за прехвърляне на чужденци към трети страни носят „значителни рискове за човешките права“, включително риск от малтретиране и произволно задържане.
Съветът на Европа е организация, която не е част от структурите на ЕС и насърчава спазването на човешките права, демокрацията и върховенството на закона в Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пламен
Коментиран от #3
11:32 04.09.2026
2 Някой
11:36 04.09.2026
3 Жожи
До коментар #1 от "Пламен":Лошото е, че в преговорите участва Гърция. Мерони направи такъв лагер в Албания. Май се готвят Балканите да ги направят мюсюлмански.
Коментиран от #5
11:37 04.09.2026
4 зле
11:38 04.09.2026
5 зле
До коментар #3 от "Жожи":исляма е на балканите от 1345 благодарение на безхаберието на европа та няма да се учудя да измислят нещо такова дано не сме лош пророк
Коментиран от #6
11:40 04.09.2026
6 Търновец
До коментар #5 от "зле":Според масово достъпни източници още през 8-9 век Евреите повикали консервативни Мюсюлмани главно от Арабския полуостров за да ги използуват срещу Християните - Северна Африка Испания и дори Франция оттогава Френски крал поискал Християнска Европа. А преди години Американската служба по имиграция направи хайка на летището ОХаре и всички Мексиканци без документи моментално бяха натоварени на самолети - без депортационни дела в съда. У нас една ограда не можем да направим.
11:53 04.09.2026
7 Баба Гошка
11:55 04.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Елементарно
12:19 04.09.2026
10 Център за връщане
12:25 04.09.2026