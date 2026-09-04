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Дания очаква да започне да изпраща мигранти в център за връщане извън ЕС до края на 2027 г.

Дания очаква да започне да изпраща мигранти в център за връщане извън ЕС до края на 2027 г.

4 Септември, 2026 11:26 474 10

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Копенхаген обсъжда с Германия, Австрия, Нидерландия и Гърция конкретни стъпки за създаването на такова съоръжение

Дания очаква да започне да изпраща мигранти в център за връщане извън ЕС до края на 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дания очаква да бъде готова до края на 2027 г. да изпрати мигранти без законно право на пребиваване в център за връщане извън Европейския съюз, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Министърът на имиграцията и интеграцията Мортен Бодсков ще се срещне в Копенхаген с колегите си от Германия, Австрия, Нидерландия и Гърция в рамките на т. нар. „Група на петте“. Те ще обсъдят конкретни стъпки за създаването на първото партньорско споразумение на ЕС с държава извън блока за изграждане на център за връщане.

„Изминахме дълъг път в работата по създаването на център за връщане извън ЕС и сега сме по-близо от всякога“, заяви Бодсков.

„Това означава, че от датска страна очакваме да сме готови да изпратим първите чужденци в партньорска страна до края на следващата година“, добави той.

Министърът не посочи коя страна или страни биха могли да бъдат партньори на петте държави.

Реформата на миграционната политика

През юни Европейският парламент одобри реформа на миграционната политика, насочена към ускоряване на депортациите и позволяваща на държавите членки да създават центрове за задържане в чужбина.

Според критиците подобна практика би могла да отслаби защитата на търсещите убежище.

През юли Съветът на Европа заяви, че центровете за връщане и другите мерки за прехвърляне на чужденци към трети страни носят „значителни рискове за човешките права“, включително риск от малтретиране и произволно задържане.

Съветът на Европа е организация, която не е част от структурите на ЕС и насърчава спазването на човешките права, демокрацията и върховенството на закона в Европа.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пламен

    6 1 Отговор
    В Гренландия е идеално.После може да я подарят на Ръмп барабар с палестинците. :)

    Коментиран от #3

    11:32 04.09.2026

  • 2 Някой

    3 0 Отговор
    Ей това, Дания се спасява, защото прие тръмп лайт политиките.

    11:36 04.09.2026

  • 3 Жожи

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пламен":

    Лошото е, че в преговорите участва Гърция. Мерони направи такъв лагер в Албания. Май се готвят Балканите да ги направят мюсюлмански.

    Коментиран от #5

    11:37 04.09.2026

  • 4 зле

    3 0 Отговор
    приакзки, САМО ТЕЗИ КОИТО НЯМАТ СТАТУС ще махат хахха те на повечето им дават жълта картоа още като пресекат границата

    11:38 04.09.2026

  • 5 зле

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Жожи":

    исляма е на балканите от 1345 благодарение на безхаберието на европа та няма да се учудя да измислят нещо такова дано не сме лош пророк

    Коментиран от #6

    11:40 04.09.2026

  • 6 Търновец

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "зле":

    Според масово достъпни източници още през 8-9 век Евреите повикали консервативни Мюсюлмани главно от Арабския полуостров за да ги използуват срещу Християните - Северна Африка Испания и дори Франция оттогава Френски крал поискал Християнска Европа. А преди години Американската служба по имиграция направи хайка на летището ОХаре и всички Мексиканци без документи моментално бяха натоварени на самолети - без депортационни дела в съда. У нас една ограда не можем да направим.

    11:53 04.09.2026

  • 7 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Да си ги настанят у тях си тез от съвета на европа и да ги търпят и да им плащат масраффа, не да ми изискват с нашите пари да им поддържаме доживот луксовете, докат се чешат и гледат коя невинна жертваа да из нас илят или из тър бушат. Алоууу. Човешките права са за Хора, не за навлеци, снесени ба дървото от родителките си

    11:55 04.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Елементарно

    0 0 Отговор
    Да ги установят от коя държава са и да ги връщат там. Ако държавата откаже санкции и дронове.

    12:19 04.09.2026

  • 10 Център за връщане

    0 0 Отговор
    Коя е държавата извън ЕС, в която ще ги връщат?

    12:25 04.09.2026

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