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МВнР информира за засилени мерки за сигурност и ограничения на движението в Солун

МВнР информира за засилени мерки за сигурност и ограничения на движението в Солун

4 Септември, 2026 11:36 856 1

  • солун-
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  • халкидики-
  • международен панаир

При пътуване към летище „Македония“ или Халкидики се препоръчва да се предвиди допълнително време

МВнР информира за засилени мерки за сигурност и ограничения на движението в Солун - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

МВнР информира за въвеждането на засилени мерки за сигурност и ограничения на движението в централната част на Солун във връзка с провеждането на 90-ия Международен панаир.

Ограничения за паркиране и движение:

От 15:00 ч. на 03.09.2026 г. до 20:00 ч. на 06.09.2026 г.: Забраняват се престоят и паркирането по бул. „Страту“ и ул. „3-ти септември“.

От 06:00 ч. на 04.09.2026 г.: Ограниченията за паркиране се разширяват около изложбения център и централната градска част, обхващайки улиците „Ангелаки“, „Етникис Аминас“, „Павлос Мелас“, „Ясониду“, „Арменопулу“, „Н. Герману“, „Олимпиадос“ и др.

От 15:00 ч. на 05.09.2026 г.: Поетапно, според динамиката на протестните прояви, ще се спира движението по основни пътни артерии в центъра, включително по булевардите „Егнатия“, „Цимиски“, „Никис“, „Константинос Караманлис“, „Василисис Олгас“, „Василеос Георгиу“, „Страту“, „Етникис Аминас“, както и други прилежащи улици.

Обявени протестни действия на 05.09.2026 г.:

17:00 ч.: Протестно събиране на земеделски организации в района на Бялата кула;

17:30 ч.: Събиране на синдикалната организация ПАМЕ на площад „ХАНТ“;

18:00 ч.: Протестно събиране на синдикатите ГСЕЕ/ЕКТ и АДЕДИ/ЕДОТ пред паметника на Елефтериос Венизелос, последвано от шествие.
Предвид мащаба и характера на планираните прояви се очакват съществени затруднения в трафика и поетапно налагане на допълнителни ограничения в централната част на града.

МВнР препоръчва на българските граждани да имат предвид въведените ограничения в централната част на Солун в периода 03-06.09. т.г., особено в следобедните часове на 05.09. т.г., и при възможност да използват Околовръстния път или други обходни маршрути. При пътуване към летище „Македония“ или Халкидики се препоръчва да се предвиди допълнително време поради очакваните затруднения в движението.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие българските граждани могат да се обръщат към:
• Посолството на Република България в Атина на следните контакти: телефони - +30 210 67 48 107; +30 210 67 48 105; +30 210 67 48 106; имейл адреси - [email protected]; [email protected];
• Генералното консулство на Република България в Солун на следните контакти: телефони - +30 2310 829 210 и дежурен телефон в извънработно време - +30 2310 869 510; имейл адрес: [email protected].

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/greece и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникване на спешна необходимост.


Гърция
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  • 1 Тръгвам с офците и аз за Солун

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    на 90-ия Международен панаир.

    12:02 04.09.2026

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