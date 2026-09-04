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Кирил Вълчев: Ще разчитам на юридическото си образование

Кирил Вълчев: Ще разчитам на юридическото си образование

4 Септември, 2026 11:32 584 33

  • кирил вълчев-
  • илияна йотова-
  • бта-
  • вицепрезидент

Според Вълчев съгласието не означава еднаквост

Кирил Вълчев: Ще разчитам на юридическото си образование - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова Кирил Вълчев заяви, че не се е стремял към номинацията и приема поканата като признание за работата си в Българската телеграфна агенция. В публикация във фейсбук той съобщи още, че от следващата седмица ще излезе в неплатен отпуск от БТА.

Вълчев направи изявлението след откриването на сезона на Софийската филхармония в зала „България“ с диригент Найден Тодоров и пианистката Хатия Буниатишвили. „Бог ми е свидетел, че не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент“, написа той.

По думите му решението на президента Илияна Йотова да го покани да бъде неин кандидат за вицепрезидент е признание и за свършеното от него като генерален директор на БТА.

Вълчев определи агенцията като институция, която дава пример за съгласие в България, поддържа връзката с българите по света и работи за съхраняването на националната памет. „Съгласието в общия ни дом България и обликът ѝ пред света трябва да бъдат и в президентството“, посочи той.

Според Вълчев обаче съгласието не означава еднаквост. Той разглежда номинацията си и като признание за ролята на медиите като пространство, в което различните части на обществото могат да разговарят помежду си. „Диалогът е важна част от демокрацията - участвам с надежда да допринеса за още гаранции в президентството за демокрацията и за България в Европа“, заяви Вълчев.

Той подчерта и европейската принадлежност на страната, като припомни историческия принос на българите към Европа и факта, че българската азбука е една от трите азбуки, използвани в Европейския съюз.

Вълчев определи номинацията и като признание за своите учители от 8-о училище „Васил Левски“, Националната гимназия за древни езици и култури и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Той посочи, че в евентуалната си работа като вицепрезидент ще разчита особено на юридическото си образование и на повече от 20-годишния си опит като адвокат. „Основната работа на вицепрезидента е с българското гражданство, помилването и предоставянето на убежище“, отбеляза Вълчев.

Той отправи послание и към останалите участници в президентската надпревара, като призова отношението към тях да бъде с уважение. „Да отдадем признание и на останалите кандидати, понеже са готови да поемат отговорност за служение на България и заслужават уважение. Гласувайте - избор има“, написа кандидатът за вицепрезидент.

Вълчев съобщи още, че заради участието си в предизборната кампания ще се оттегли временно от ръководството на БТА и ще бъде в неплатен отпуск.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РУСКИ ЧОРАПОГАЩНИК

    8 5 Отговор
    Аман от тия руски чорапи....

    Коментиран от #6, #14

    11:39 04.09.2026

  • 2 ЧУБАКА ПРЕЗИДЕНТ И КИРО

    2 2 Отговор
    С. Мааалкия СТАЖ. ВИЦЕ......

    11:39 04.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Не е случаен човек.Завършил със стипендия школата Маршал във Вашингтон където подготвят бъдещи лидери за Европа.САЩ си инсталираха шпионин в президентството.

    11:39 04.09.2026

  • 4 Гост

    10 1 Отговор
    Мунчовица как го гледа флюбено 🤭

    11:39 04.09.2026

  • 5 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    6 2 Отговор
    Българяните ще изберат отново някой чужд слуга и ще чакат различен резултат ... Класика. За сега... само доц Димов има нещо в главата

    11:43 04.09.2026

  • 6 Хахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "РУСКИ ЧОРАПОГАЩНИК":

    Учи се турски, умнико

    11:44 04.09.2026

  • 7 Леле - леле ! 🤔

    9 1 Отговор
    Директор на БТА ? По негово време уж "българскатата национална " агенция не служеше ли за преписване и разпространяване на писания от антируски пропагандни централи , като Ройтерс , Дойче веле ... ?

    11:45 04.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ОФФФ

    5 2 Отговор
    Хвани единия,удари другия!Повръща ми се как всички ръководни позиции в България са заети от Руски послушковци!

    11:50 04.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кууух

    3 2 Отговор
    по цялата глава . И мазен .

    11:52 04.09.2026

  • 12 Чума

    3 2 Отговор
    Много гиздав президент! Браво! Баш юрист! Дано да помилва децата от Пловдив и Гергана от Стумени!

    11:53 04.09.2026

  • 13 наблюдател

    3 0 Отговор
    Във физиогномиката силно изразената асиметрия се разглежда като директно отражение на вътрешни конфликти, дуалност в характера и житейски промени.
    По-обемната дясна част на главата се свързва с качествата, управлявани от лявото мозъчно полукълбо — логика, контрол, его и външна реализация.
    Ако единият ъгъл на устата е по-повдигнат, това издава вътрешен скептицизъм, склонност към ирония или скрита критичност към околните.

    11:54 04.09.2026

  • 14 Доктор

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "РУСКИ ЧОРАПОГАЩНИК":

    Нападат ви руснаци?
    Дългата ръка на Кремъл ви настига?
    Ватенки разпространяват руска пропаганда?
    Путин иска да превземе Европа?
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    Спешно отделение: +359/2/9702130

    Коментиран от #19, #23

    11:54 04.09.2026

  • 15 Българин

    2 5 Отговор
    Никой не го интересува някакво измислено образование! Ние искаме президент, който е поел ясен ангажимент, че ще служи на Русия! И то с делата си ще служи на Русия, а не с празни приказки!

    11:55 04.09.2026

  • 16 Боже !

    1 2 Отговор
    Къде Да Се Прекръстя ?

    Коментиран от #18

    11:55 04.09.2026

  • 17 Кочо

    2 3 Отговор
    Напук на компетентните есперти, аз считам, че Бочко ще изчака всички да си изгърмят кандидат мунициите и ще обяви двойката президенти, които подкрепя! Те няма да са тясно партийни, защото ще отвращават, а известни хора, успел в своите занимания, без ярки политически изяви и ще заседнат в гърлата на анализаторите! Изчакайте Костя Кузмич да изблее по въпроса и ще чуете и видите! Двойката ще има лек етнически привкус!

    Коментиран от #21, #30

    11:58 04.09.2026

  • 18 Може да го правиш

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Боже !":

    Навсякъде и по всяко време!

    Коментиран от #24

    11:58 04.09.2026

  • 19 сляп

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Доктор":

    Явно си сляп!?! Кажи една съседна на русия страна, в която да не е влизала руска фашистка войска?

    Коментиран от #22, #25

    11:59 04.09.2026

  • 20 Какъв е Този ?

    1 2 Отговор
    Смешник ?

    11:59 04.09.2026

  • 21 Да прави квото ще!

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Кочо":

    Бочко ще го избочкат по учебник!

    11:59 04.09.2026

  • 22 Доктор

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "сляп":

    А ти кажи една държава от западна Европа, която не е влизала в Русия, с идея да си откъсне нещо. През ВСВ Русия воюва срещу цяла Европа пак.

    12:01 04.09.2026

  • 23 Чума

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Доктор":

    Ние, ако можем да запазим спокойствие, няма да имаме нужда от Свети Наум №1! При тези симптоми, кмета и социалните трябва да действат превантивно, понеже в България това скоро няма да се получи, най нормалния изход е през терасата върху асмата!

    12:02 04.09.2026

  • 24 Отзад ?

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Може да го правиш":

    Или Отпред !

    Не съм Питал !

    Кога !

    Коментиран от #28

    12:03 04.09.2026

  • 25 УСА

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "сляп":

    САЩ имат 900 военни бази по целия свят. Те правят военни бази без да влизат войските там ли?

    12:05 04.09.2026

  • 26 Ще разчиташ

    1 0 Отговор
    на шараните рундеви

    12:09 04.09.2026

  • 27 Голям майтап

    0 2 Отговор
    Казват, че в ада било пълно с юристи с юридическо образование... хайде да помислим върху това... събрали са се русофили играещи по свирката на путин не бива да се допуска и президента да е русофил... нищо добро не излиза от тях, мислете добре на предстоящите избори. Поне президента ни трябва да е трезвомислещ проевропейски настроен, иначе затъването на България е гарантирано... не бива да допускаме това.

    12:10 04.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Златен мъж

    0 0 Отговор
    П₱0ст съм и ми е лесно, но вече не! Взел съм една туба вагинален крем и се мажа, изтръпнал от ужас, защото съм много над вас, но и ще бъда много под бай Ставри.🥵👮😜

    12:15 04.09.2026

  • 30 Гражданин

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Кочо":

    Двойката е брак по сметка между ГЕРБ и ПБ.
    Борисов изчакваше дали неговия гербажия Вълчев ще е вице. Така, че брака между ГЕРБ и ПБ е сключен.
    Честито на избирателите на ПБ.

    12:17 04.09.2026

  • 31 тоя е без разлиска от Гюров

    2 0 Отговор
    бай Добри в ю туб много добре е развил темата това вице какъв дявол е.

    12:20 04.09.2026

  • 32 истина ти казвам

    1 0 Отговор
    Кумчо вълчо и кума лиса!!!!🫤

    12:24 04.09.2026

  • 33 българин

    0 0 Отговор
    Ще разчитате прикаZът да влезе сила, ама надали и този път и дано - НЕ!!!

    12:28 04.09.2026

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