Кирил Вълчев: Ще разчитам на юридическото си образование

Кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова Кирил Вълчев заяви, че не се е стремял към номинацията и приема поканата като признание за работата си в Българската телеграфна агенция. В публикация във фейсбук той съобщи още, че от следващата седмица ще излезе в неплатен отпуск от БТА.

Вълчев направи изявлението след откриването на сезона на Софийската филхармония в зала „България“ с диригент Найден Тодоров и пианистката Хатия Буниатишвили. „Бог ми е свидетел, че не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент“, написа той.

По думите му решението на президента Илияна Йотова да го покани да бъде неин кандидат за вицепрезидент е признание и за свършеното от него като генерален директор на БТА.

Вълчев определи агенцията като институция, която дава пример за съгласие в България, поддържа връзката с българите по света и работи за съхраняването на националната памет. „Съгласието в общия ни дом България и обликът ѝ пред света трябва да бъдат и в президентството“, посочи той.

Според Вълчев обаче съгласието не означава еднаквост. Той разглежда номинацията си и като признание за ролята на медиите като пространство, в което различните части на обществото могат да разговарят помежду си. „Диалогът е важна част от демокрацията - участвам с надежда да допринеса за още гаранции в президентството за демокрацията и за България в Европа“, заяви Вълчев.

Той подчерта и европейската принадлежност на страната, като припомни историческия принос на българите към Европа и факта, че българската азбука е една от трите азбуки, използвани в Европейския съюз.

Вълчев определи номинацията и като признание за своите учители от 8-о училище „Васил Левски“, Националната гимназия за древни езици и култури и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Той посочи, че в евентуалната си работа като вицепрезидент ще разчита особено на юридическото си образование и на повече от 20-годишния си опит като адвокат. „Основната работа на вицепрезидента е с българското гражданство, помилването и предоставянето на убежище“, отбеляза Вълчев.

Той отправи послание и към останалите участници в президентската надпревара, като призова отношението към тях да бъде с уважение. „Да отдадем признание и на останалите кандидати, понеже са готови да поемат отговорност за служение на България и заслужават уважение. Гласувайте - избор има“, написа кандидатът за вицепрезидент.

Вълчев съобщи още, че заради участието си в предизборната кампания ще се оттегли временно от ръководството на БТА и ще бъде в неплатен отпуск.