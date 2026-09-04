Кирил Вълчев: Ще разчитам на юридическото си образование

Кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова Кирил Вълчев заяви, че не се е стремял към номинацията и приема поканата като признание за работата си в Българската телеграфна агенция. В публикация във фейсбук той съобщи още, че от следващата седмица ще излезе в неплатен отпуск от БТА.
Вълчев направи изявлението след откриването на сезона на Софийската филхармония в зала „България“ с диригент Найден Тодоров и пианистката Хатия Буниатишвили. „Бог ми е свидетел, че не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент“, написа той.
По думите му решението на президента Илияна Йотова да го покани да бъде неин кандидат за вицепрезидент е признание и за свършеното от него като генерален директор на БТА.
Вълчев определи агенцията като институция, която дава пример за съгласие в България, поддържа връзката с българите по света и работи за съхраняването на националната памет. „Съгласието в общия ни дом България и обликът ѝ пред света трябва да бъдат и в президентството“, посочи той.
Според Вълчев обаче съгласието не означава еднаквост. Той разглежда номинацията си и като признание за ролята на медиите като пространство, в което различните части на обществото могат да разговарят помежду си. „Диалогът е важна част от демокрацията - участвам с надежда да допринеса за още гаранции в президентството за демокрацията и за България в Европа“, заяви Вълчев.
Той подчерта и европейската принадлежност на страната, като припомни историческия принос на българите към Европа и факта, че българската азбука е една от трите азбуки, използвани в Европейския съюз.
Вълчев определи номинацията и като признание за своите учители от 8-о училище „Васил Левски“, Националната гимназия за древни езици и култури и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Той посочи, че в евентуалната си работа като вицепрезидент ще разчита особено на юридическото си образование и на повече от 20-годишния си опит като адвокат. „Основната работа на вицепрезидента е с българското гражданство, помилването и предоставянето на убежище“, отбеляза Вълчев.
Той отправи послание и към останалите участници в президентската надпревара, като призова отношението към тях да бъде с уважение. „Да отдадем признание и на останалите кандидати, понеже са готови да поемат отговорност за служение на България и заслужават уважение. Гласувайте - избор има“, написа кандидатът за вицепрезидент.
Вълчев съобщи още, че заради участието си в предизборната кампания ще се оттегли временно от ръководството на БТА и ще бъде в неплатен отпуск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РУСКИ ЧОРАПОГАЩНИК
Коментиран от #6, #14
11:39 04.09.2026
2 ЧУБАКА ПРЕЗИДЕНТ И КИРО
11:39 04.09.2026
3 Последния Софиянец
11:39 04.09.2026
4 Гост
11:39 04.09.2026
5 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
11:43 04.09.2026
6 Хахаха
До коментар #1 от "РУСКИ ЧОРАПОГАЩНИК":Учи се турски, умнико
11:44 04.09.2026
7 Леле - леле ! 🤔
11:45 04.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ОФФФ
11:50 04.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кууух
11:52 04.09.2026
12 Чума
11:53 04.09.2026
13 наблюдател
По-обемната дясна част на главата се свързва с качествата, управлявани от лявото мозъчно полукълбо — логика, контрол, его и външна реализация.
Ако единият ъгъл на устата е по-повдигнат, това издава вътрешен скептицизъм, склонност към ирония или скрита критичност към околните.
11:54 04.09.2026
14 Доктор
До коментар #1 от "РУСКИ ЧОРАПОГАЩНИК":Нападат ви руснаци?
Дългата ръка на Кремъл ви настига?
Ватенки разпространяват руска пропаганда?
Путин иска да превземе Европа?
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Коментиран от #19, #23
11:54 04.09.2026
15 Българин
11:55 04.09.2026
16 Боже !
Коментиран от #18
11:55 04.09.2026
17 Кочо
Коментиран от #21, #30
11:58 04.09.2026
18 Може да го правиш
До коментар #16 от "Боже !":Навсякъде и по всяко време!
Коментиран от #24
11:58 04.09.2026
19 сляп
До коментар #14 от "Доктор":Явно си сляп!?! Кажи една съседна на русия страна, в която да не е влизала руска фашистка войска?
Коментиран от #22, #25
11:59 04.09.2026
20 Какъв е Този ?
11:59 04.09.2026
21 Да прави квото ще!
До коментар #17 от "Кочо":Бочко ще го избочкат по учебник!
11:59 04.09.2026
22 Доктор
До коментар #19 от "сляп":А ти кажи една държава от западна Европа, която не е влизала в Русия, с идея да си откъсне нещо. През ВСВ Русия воюва срещу цяла Европа пак.
12:01 04.09.2026
23 Чума
До коментар #14 от "Доктор":Ние, ако можем да запазим спокойствие, няма да имаме нужда от Свети Наум №1! При тези симптоми, кмета и социалните трябва да действат превантивно, понеже в България това скоро няма да се получи, най нормалния изход е през терасата върху асмата!
12:02 04.09.2026
24 Отзад ?
До коментар #18 от "Може да го правиш":Или Отпред !
Не съм Питал !
Кога !
Коментиран от #28
12:03 04.09.2026
25 УСА
До коментар #19 от "сляп":САЩ имат 900 военни бази по целия свят. Те правят военни бази без да влизат войските там ли?
12:05 04.09.2026
26 Ще разчиташ
12:09 04.09.2026
27 Голям майтап
12:10 04.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Златен мъж
12:15 04.09.2026
30 Гражданин
До коментар #17 от "Кочо":Двойката е брак по сметка между ГЕРБ и ПБ.
Борисов изчакваше дали неговия гербажия Вълчев ще е вице. Така, че брака между ГЕРБ и ПБ е сключен.
Честито на избирателите на ПБ.
12:17 04.09.2026
31 тоя е без разлиска от Гюров
12:20 04.09.2026
32 истина ти казвам
12:24 04.09.2026
33 българин
12:28 04.09.2026