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Двамата българи, заподозрени за палеж на фирми за отбранителни технологии, ще се изправят пред съда в Германия
  Тема: Украйна

Двамата българи, заподозрени за палеж на фирми за отбранителни технологии, ще се изправят пред съда в Германия

4 Септември, 2026 10:32 528 23

  • българи-
  • мюнхен-
  • германия-
  • палеж

Съдията ще реши дали да удължи ареста на 28-годишната жена и 38-годишния мъж с българско гражданство

Двамата българи, заподозрени за палеж на фирми за отбранителни технологии, ще се изправят пред съда в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двамата българи, задържани по подозрение за извършване на палеж на строеж, близо до фирми за отбранителни технологии в Мюнхен, днес трябва да се явят пред разследващ съдия, съобщи Службата на криминалната полиция в провинция Бавария, цитирана от ДПА, предаде БТА.

Съдията ще реши дали ще удължи ареста на 28-годишната жена и 38-годишния мъж с българско гражданство.

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Те са заподозрени в участие в нападение в четвъртък, при което няколко запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу строеж, разположен близо до източната жп гара в Мюнхен и до съоръжения на компаниите за дронове “Хелзинг” и “Роде и Шварц”.

Най-малко едно от устройствата предизвика пламването на огън, който полицията загаси. Не са причинени значителни щети, съобщи говорител на полицията и уточни, че друго устройство е обезвредено от специалисти.

Говорителят на полицията отказа да коментира информацията на германския в. “Билд”, че след нападението е извършена полицейска операция в апартамент в Унтерхахинг, южно от Мюнхен. До момента няма други заподозрени по случая, заяви говорителят.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуснете хората, нацисти недобити

    9 15 Отговор
    Смър на германийката и всиките и любители, смър на еврастите в България

    Коментиран от #7

    10:36 04.09.2026

  • 2 Тиква Стайл

    13 11 Отговор
    Съд и строги осъдителни присъди за пишман диверсантите. Дано затвора ги излекува от тежката ментална и душевна болест "рашизъм".

    10:37 04.09.2026

  • 3 Овчар

    6 5 Отговор
    Моля медиите да не дезинформират народа ИДВА ЗИМА..

    10:39 04.09.2026

  • 4 обитател на територията

    5 4 Отговор
    а някои казват,че българин звучи гордо!

    10:39 04.09.2026

  • 5 Пак ни посрамиха

    12 9 Отговор
    Поданици на русофила Мунчо.

    10:41 04.09.2026

  • 6 България

    13 8 Отговор
    Дано им шибнат по 30 г...на тия копейки надничаре!

    Коментиран от #8

    10:41 04.09.2026

  • 7 Шефчето

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пуснете хората, нацисти недобити":

    Да са мислили за действията си . Българинът навсякъде си показва бай ганьовщината , един познат във чужбина много хубаво го казваше не очаквай помощ от сънародниците си във чужбина най-много да те прецакат .

    10:42 04.09.2026

  • 8 Гост

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "България":

    Последния комунист ще умре в България ..

    10:43 04.09.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 4 Отговор
    тия рашани не разбраха ли , че от копейките нищо не става..те от ЛИДЛ ги хващат даже , да крадат

    10:44 04.09.2026

  • 10 Никакви Българи не са

    5 6 Отговор
    Тия терористи и монголяк -кремльовски фашаги

    10:44 04.09.2026

  • 11 Соваж бейби

    4 4 Отговор
    По интересното е кой им е платил ,чудя се може ли да са толкова прости някой българи и за какви пари са го направили ?Защо не се е намерил германец или от друга националност хора от ЕС ами българин .

    Коментиран от #14

    10:45 04.09.2026

  • 12 Анонимен

    5 3 Отговор
    Абе германците не можаха да забележат три "вражески" дрона посред бял ден на най-натовареното си летище, пълно с хора, сега голям шум вдигат за някаква вандалска проява на строителна площадка.

    Дано оправдаят сънародниците ни.

    Коментиран от #15

    10:46 04.09.2026

  • 13 Някой

    1 1 Отговор
    В България подобно дело щеше да почне след 10 години (като за залятото село Бисер от държавен язовир с поне 8 убити) и щяха да го върнат за разследване.

    10:47 04.09.2026

  • 14 Защото

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Соваж бейби":

    Това са без- родни изме Кяри и копейки на Пияната

    Коментиран от #19

    10:48 04.09.2026

  • 15 Швейк

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Дано ги тикнат в затвора копейките!

    10:49 04.09.2026

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    СЛЕД ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ХВАНАХА ..................... В ГЕРМАНИЯ ШПИОНИ - ПОДПАЛВАЧИ НА .................... РЕZИДЕНТА НА КГБ, ДРУГАРЯ РУМЕН Г. РАДЕВ С "НЕЛЕГАЛНОТО" ИМЕ "МУНЧО" .................... ФАКТ !

    10:52 04.09.2026

  • 17 провинциалист

    4 2 Отговор
    Необяснимо защо се коментират българи, след като в статията пише за хора с български паспорти, не за българи.

    10:55 04.09.2026

  • 18 Софиянец

    3 3 Отговор
    Винаги с Русия в барбата й срещу евро еврейския фашизъм! 🇧🇬❤️🇷🇺

    10:57 04.09.2026

  • 19 Соваж бейби

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Защото":

    Мисля че са хора без човешки чувства и купени с цена за няколко хиляди евро колкото да изкара зимата и си напълни хладилника.В замяна на много починали хора с деца които работят по обектите на престъплението ,добре че не станало голяма бела с жертви .Един нормален човек няма да го направи дори и за няколко милиона предложени.Трябва да ги съдят и за предумишлено убийство.

    10:59 04.09.2026

  • 20 Преди да съдят, да проверят

    2 2 Отговор
    да не би, да не са им платили заплатите и извънредно изработените часове!

    Коментиран от #22

    11:00 04.09.2026

  • 21 Тези

    0 0 Отговор
    И тези са по изкарали парички.То и без това цяла Европа ни зне какви сме а сега и станахме и терорист и руски слуги.

    11:04 04.09.2026

  • 22 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Преди да съдят, да проверят":

    Никой не ги е карал да ходи в чужбина и да работи на черно без редовен договор,при положение че и в България заплатите са същитите както в Германия. Не мисля че е този случай, тука е по сериозна работата.

    11:05 04.09.2026

  • 23 браво на джурналята

    0 0 Отговор
    В заглавието- "заподозрени за палеж на фирми за отбранителни технологии"... и в съдържанието-"задържани по подозрение за извършване на палеж на строеж, близо до фирми за отбранителни технологии"

    11:07 04.09.2026

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