Двамата българи, заподозрени за палеж на фирми за отбранителни технологии, ще се изправят пред съда в Германия

Двамата българи, задържани по подозрение за извършване на палеж на строеж, близо до фирми за отбранителни технологии в Мюнхен, днес трябва да се явят пред разследващ съдия, съобщи Службата на криминалната полиция в провинция Бавария, цитирана от ДПА, предаде БТА.

Съдията ще реши дали ще удължи ареста на 28-годишната жена и 38-годишния мъж с българско гражданство.

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Те са заподозрени в участие в нападение в четвъртък, при което няколко запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу строеж, разположен близо до източната жп гара в Мюнхен и до съоръжения на компаниите за дронове “Хелзинг” и “Роде и Шварц”.

Най-малко едно от устройствата предизвика пламването на огън, който полицията загаси. Не са причинени значителни щети, съобщи говорител на полицията и уточни, че друго устройство е обезвредено от специалисти.

Говорителят на полицията отказа да коментира информацията на германския в. “Билд”, че след нападението е извършена полицейска операция в апартамент в Унтерхахинг, южно от Мюнхен. До момента няма други заподозрени по случая, заяви говорителят.