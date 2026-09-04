Двамата българи, заподозрени за палеж на фирми за отбранителни технологии, ще се изправят пред съда в Германия

Двамата българи, задържани по подозрение за извършване на палеж на строеж, близо до фирми за отбранителни технологии в Мюнхен, днес трябва да се явят пред разследващ съдия, съобщи Службата на криминалната полиция в провинция Бавария, цитирана от ДПА, предаде БТА.
Съдията ще реши дали ще удължи ареста на 28-годишната жена и 38-годишния мъж с българско гражданство.
Те са заподозрени в участие в нападение в четвъртък, при което няколко запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу строеж, разположен близо до източната жп гара в Мюнхен и до съоръжения на компаниите за дронове “Хелзинг” и “Роде и Шварц”.
Най-малко едно от устройствата предизвика пламването на огън, който полицията загаси. Не са причинени значителни щети, съобщи говорител на полицията и уточни, че друго устройство е обезвредено от специалисти.
Говорителят на полицията отказа да коментира информацията на германския в. “Билд”, че след нападението е извършена полицейска операция в апартамент в Унтерхахинг, южно от Мюнхен. До момента няма други заподозрени по случая, заяви говорителят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пуснете хората, нацисти недобити
Коментиран от #7
10:36 04.09.2026
2 Тиква Стайл
10:37 04.09.2026
3 Овчар
10:39 04.09.2026
4 обитател на територията
10:39 04.09.2026
5 Пак ни посрамиха
10:41 04.09.2026
6 България
Коментиран от #8
10:41 04.09.2026
7 Шефчето
До коментар #1 от "Пуснете хората, нацисти недобити":Да са мислили за действията си . Българинът навсякъде си показва бай ганьовщината , един познат във чужбина много хубаво го казваше не очаквай помощ от сънародниците си във чужбина най-много да те прецакат .
10:42 04.09.2026
8 Гост
До коментар #6 от "България":Последния комунист ще умре в България ..
10:43 04.09.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:44 04.09.2026
10 Никакви Българи не са
10:44 04.09.2026
11 Соваж бейби
Коментиран от #14
10:45 04.09.2026
12 Анонимен
Дано оправдаят сънародниците ни.
Коментиран от #15
10:46 04.09.2026
13 Някой
10:47 04.09.2026
14 Защото
До коментар #11 от "Соваж бейби":Това са без- родни изме Кяри и копейки на Пияната
Коментиран от #19
10:48 04.09.2026
15 Швейк
До коментар #12 от "Анонимен":Дано ги тикнат в затвора копейките!
10:49 04.09.2026
16 ЕДГАР КЕЙСИ
10:52 04.09.2026
17 провинциалист
10:55 04.09.2026
18 Софиянец
10:57 04.09.2026
19 Соваж бейби
До коментар #14 от "Защото":Мисля че са хора без човешки чувства и купени с цена за няколко хиляди евро колкото да изкара зимата и си напълни хладилника.В замяна на много починали хора с деца които работят по обектите на престъплението ,добре че не станало голяма бела с жертви .Един нормален човек няма да го направи дори и за няколко милиона предложени.Трябва да ги съдят и за предумишлено убийство.
10:59 04.09.2026
20 Преди да съдят, да проверят
Коментиран от #22
11:00 04.09.2026
21 Тези
11:04 04.09.2026
22 Соваж бейби
До коментар #20 от "Преди да съдят, да проверят":Никой не ги е карал да ходи в чужбина и да работи на черно без редовен договор,при положение че и в България заплатите са същитите както в Германия. Не мисля че е този случай, тука е по сериозна работата.
11:05 04.09.2026
23 браво на джурналята
11:07 04.09.2026