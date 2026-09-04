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Български гражданин е задържан за трафик на мигранти в Гърция

Български гражданин е задържан за трафик на мигранти в Гърция

4 Септември, 2026 09:55 510 5

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52-годишният мъж е арестуван край Аспровалта, докато превозвал чужденци без документи за самоличност

Български гражданин е задържан за трафик на мигранти в Гърция - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Български гражданин е задържан за трафик на мигранти в Гърция, предаде БТА, позовавайки се на солунския информационен портал „Тестивал“, предава News.bg.

52-годишният мъж е арестуван на 1 септември в района на тол пункт край Аспровалта. По първоначални данни той превозвал с автомобила си чужденци, които нямали документи за самоличност.

При друга проверка в същия район е задържан и 37-годишен сръбски гражданин, който също превозвал нелегални мигранти.

Гръцката полиция е открила и иззела парична сума и мобилни телефони, използвани от задържаните за комуникация.


Гърция
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    На такива хора от ЕС не само българина в този случай им трябва доживотна или някой бърза присъда да не мръси хубавият ни континент !Благодарение на такива като този от извозените и настанили се мигранти колко мизерия прави краде,насилва ,атентати ,държавно жилище и социални помощи.

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    а някои казват,че българин звучи гордо!

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