Български гражданин е задържан за трафик на мигранти в Гърция, предаде БТА, позовавайки се на солунския информационен портал „Тестивал“, предава News.bg.

52-годишният мъж е арестуван на 1 септември в района на тол пункт край Аспровалта. По първоначални данни той превозвал с автомобила си чужденци, които нямали документи за самоличност.

При друга проверка в същия район е задържан и 37-годишен сръбски гражданин, който също превозвал нелегални мигранти.

Гръцката полиция е открила и иззела парична сума и мобилни телефони, използвани от задържаните за комуникация.