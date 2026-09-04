Български гражданин е задържан за трафик на мигранти в Гърция, предаде БТА, позовавайки се на солунския информационен портал „Тестивал“, предава News.bg.
52-годишният мъж е арестуван на 1 септември в района на тол пункт край Аспровалта. По първоначални данни той превозвал с автомобила си чужденци, които нямали документи за самоличност.
При друга проверка в същия район е задържан и 37-годишен сръбски гражданин, който също превозвал нелегални мигранти.
Гръцката полиция е открила и иззела парична сума и мобилни телефони, използвани от задържаните за комуникация.
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1 Перник
09:59 04.09.2026
2 арбалета 🎯
10:01 04.09.2026
3 е там ще лежи
10:06 04.09.2026
4 Соваж бейби
10:33 04.09.2026
5 обитател на територията
10:35 04.09.2026