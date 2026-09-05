Новини
Свят »
Безработица и фалити в Източна Финландия заради затворената граница с Русия

Безработица и фалити в Източна Финландия заради затворената граница с Русия

5 Септември, 2026 07:42, обновена 5 Септември, 2026 07:51 1 841 62

  • финландия-
  • латвия-
  • русия-
  • украйна-
  • криза-
  • икономика-
  • война

Загубите на Украйна от блокираните черноморски пристанища растат лавинообразно; Латвия и Литва се подготвят да блокират руското зърно

Безработица и фалити в Източна Финландия заради затворената граница с Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа е изправена пред поредната вълна от икономически и логистични предизвикателства. Спирането на търговските потоци, руските удари по украинската инфраструктура и новите санкционни намерения на балтийските държави пренареждат икономическата карта на региона.

Финландия: Рекорден ръст на безработицата в приграничните райони

Решението на правителството в Хелзинки да затвори източната си граница с Русия доведе до сериозен трус на вътрешния пазар на труда. Според официални изявления на местни обществени организации (напр. Naapuriseura пред информационна агенция РИА Новости), безработицата в Източна Финландия вече доближава критичните 20%, което е близо два пъти повече от нивата в западните части на страната.

Липсата на руски туристи и пълното блокиране на трансграничната търговия доведоха до масови фалити на предприятия в сферата на услугите, хотелиерството и търговията на дребно. Експертите предупреждават за опасност от траен отток на населението от тези региони, ако държавата не предприеме незабавни спасителни мерки. Въпреки икономическия натиск, финландските власти планират да удължат действието на закона за погранична сигурност до края на 2028 година.

Украйна: Загубите от блокираните черноморски пристанища растат лавинообразно

Украинската икономика продължава да търпи тежки финансови удари заради парализата на ключовите си морски гари Одеса, Черноморск и Южни. Според актуални пазарни оценки, публикувани от анализаторите на GMK Center и агенция ТАСС, затварянето на портовете лишава страната от близо 2 милиарда долара загуби всеки месец.

Допълнителен натиск оказват продължаващите руски удари по причерноморската инфраструктура, които практически блокираха преминаването на големи чуждестранни търговски кораби. Проблемите се прехвърлят и върху металургичния сектор. От "Укрметалургпром" алармират, че износът на металопродукция може да спадне с над 50%. Дунавските маршрути не успяват да компенсират тези загуби заради ограничена пропускателна способност и климатични аномалии.

Балтика: Латвия и Литва се подготвят да блокират руското зърно

На фона на усложнената логистика в Черно море, Русия пренасочи значителна част от селскостопанския си експорт към балтийските пристанища, главно през Латвия. Източници на световната агенция Reuters обаче съобщават, че Рига и Вилнюс вече обмислят пълно прекратяване на транзита на руско зърно през своя инфраструктура.

Премиерът на Литва, Миндаугас Синкявичюс, отбеляза, че използването на литовски логистични мощности за руски държавни цели „противоречи на ценностите на страната“. Правителството на Латвия също свиква извънредни заседания на Кабинета на министрите, за да гласува пълна забрана на този транзит, предава медията Европейская правда. Единственото изключение от разглежданите санкции ще бъде транспортният коридор към Калининградска област.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос

    19 10 Отговор
    С Ротшилдите и нашите продажни, гладни "демократи" на запад, вече 5 г. не можем да спрем един милиционер с Лада.

    07:54 05.09.2026

  • 2 Град Козлодуй

    33 2 Отговор
    Да си правят сауна и да замезват финландска водка!

    07:54 05.09.2026

  • 3 Газпром

    53 12 Отговор
    Сбогом Русия здравей мизерия

    07:56 05.09.2026

  • 4 СЛЕД ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА

    45 1 Отговор
    Всичко ще се оправи.

    Коментиран от #38

    07:56 05.09.2026

  • 5 Ако обещаното

    28 2 Отговор
    се даваше и България щеше да е цветуща градина...

    07:57 05.09.2026

  • 6 Уффф

    53 3 Отговор
    Който вади санкции, от санкции ще загине!

    07:57 05.09.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 3 Отговор
    ДЕБИЛИТЕ ВЕЧЕ ПАДНАХА В РЪЧИЧКИТЕ НА БАЙ ДОНЬО СИНАГОГАТА :)
    ....
    ЧАКА ГИ С ЕДИН ГОЛЯМ САТЪР ДА ИМ ПРОДАВА НЕФТ И ГАЗ :)

    07:58 05.09.2026

  • 8 пак си прочел печатна грешка-ганчо!

    5 57 Отговор
    В момента заводите на Финландия за ДИЗЕЛ печелят луди пари ,защото в просия е спрян износа на дизел.Финландия в момента е както винаги много добре Финансово!

    Коментиран от #16, #19

    07:58 05.09.2026

  • 9 Литва и Латвия

    39 4 Отговор
    сами бягат от чист приход от транзитни и пристанищни такси! После и те ще са като Финландия - гладни, боси и голи...

    Коментиран от #37, #48

    08:00 05.09.2026

  • 10 стоян георгиев

    22 1 Отговор
    Санкции, санкции, санкции...😂😂😂

    08:00 05.09.2026

  • 11 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    25 1 Отговор
    Щял да бяга като разбрал, ме Литва и Латвия са се хванали да оправят положението.

    08:00 05.09.2026

  • 12 Софиянец

    23 1 Отговор
    Съсипаха я тази Русия 😂

    08:01 05.09.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 3 Отговор
    АМЕРИКАНСКИТЕ И КАНАДСКИТЕ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЩЕ ОСТАНАТ ПОД ПАРИ ...
    .... ЯКО МАЧКАНЕ НА ПОРТМОНЕТАТА НА ЕС ДЕБИЛИТЕ :)

    08:01 05.09.2026

  • 14 ........–

    22 0 Отговор
    Санкциите работят !

    08:02 05.09.2026

  • 15 Това е резултата

    36 1 Отговор
    когато на власт са продажни политици и им се нарежда какво да правят! Финландия бе толкова добре с добри отношения с Русия, но продажни политици сринаха това под заповедите на западните фашисти! От приятел до враг!

    08:02 05.09.2026

  • 16 четете просиянски меке...та!

    3 26 Отговор

    До коментар #8 от "пак си прочел печатна грешка-ганчо!":

    с минусите си показвате ,очевадната си Неосведоменост и бг-просиянска простотийна връзка!Мноого омраза бе ,ганчооо-бг!

    Коментиран от #27

    08:04 05.09.2026

  • 17 Това са

    23 3 Отговор
    Стари новини. Съвсем глътна вода Финландия

    08:04 05.09.2026

  • 18 Маринов

    20 3 Отговор
    Латвия и Литва дразнят мечката и се готвят да й станат храна. И член 5 няма да й помогне. Стига да приключи войната с окраинските националисти. Тогава ще видят как се блокират руски пристанища. А и как ще го направят?

    08:05 05.09.2026

  • 19 Руснаци

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "пак си прочел печатна грешка-ганчо!":

    Еми дай ни някакъв източник или пак просто си ги говорим нещата

    Коментиран от #33

    08:05 05.09.2026

  • 20 Така им се пада

    21 4 Отговор
    Враговете на Русия трябва да си понесат последствията. Набухаха се във война която не е тяхна и носят сега всякаква отговорност пред гражданите си. За всичко ! Съд заслужават категорично цялата ЕК

    08:06 05.09.2026

  • 21 Каква стана тя

    25 3 Отговор
    Уж санкциите бяха за Русия, а се оказва, че били за нас в Европа. Каква изненада...

    08:06 05.09.2026

  • 22 Ъхъ

    12 2 Отговор
    Безработица и сред контрабандистите

    08:07 05.09.2026

  • 23 Ний ша Ва упрайм

    19 2 Отговор
    бумеранга на санкциите работят ефективно! Капитализъмъ загнива

    08:07 05.09.2026

  • 24 Всичко умира във Финландия

    18 2 Отговор
    Безработицата реално минава 50%

    08:07 05.09.2026

  • 25 НАТЮ ши ги спаси бре

    12 2 Отговор
    А ние и ЕС ши ги храним

    08:08 05.09.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    ШВЕДСКАТА ВОДКА АБСОЛЮТ
    СЕ ПРАВИ ВЕЧЕ С АМЕРИКАНСКИ ГМО ЕЧЕМИК И ПШЕНИЦА :)
    .....
    УНИЩОЖИХА ДАЖЕ ЛЮБИМАТА ВОДКА НА ИМПЕРАТОР ПЬОТР АЛЕКСЕЕВИЧ:)

    08:09 05.09.2026

  • 27 На теб ти

    16 2 Отговор

    До коментар #16 от "четете просиянски меке...та!":

    На теб ти давам минус не е от омраза, а от съжаление, че си направен от наркоманка и пияница, съчуствам ти заради гадния ти живот. Надявам се един ден да спреш да работиш за центрове и да минеш на Евро, успех ти желая

    Коментиран от #34

    08:10 05.09.2026

  • 28 Източна

    17 2 Отговор
    Финландия се обезлюдява по естествен път. Там ще бъде военен полигон.

    Коментиран от #32

    08:11 05.09.2026

  • 29 Финландия и филанкишията

    14 2 Отговор
    съвсем опънаха търнака. 1 камион в Азия не са продали за 2 години и нещо

    08:11 05.09.2026

  • 30 незнайко

    20 1 Отговор
    Хак им е на всичките които се съгласиха със санкциите срещу Русия !

    08:11 05.09.2026

  • 31 отекчен

    11 1 Отговор
    правят си сепуко съми глупавите послушковци но народа овчи търпи малоумните вождове

    08:12 05.09.2026

  • 32 ще бъде военен полигон....

    2 8 Отговор

    До коментар #28 от "Източна":

    Та опънат зимата там само до полигони ще ти е

    08:13 05.09.2026

  • 33 Дядо дръмпир-хамериканец ще е 1ви!

    2 21 Отговор

    До коментар #19 от "Руснаци":

    Просия още от ПРЕДИ Месец забрани износа на Дизел,защото няма Дизел и за войната.виж цената на дизела на международните пазари и ако не можеш ,защо питаш??виж какво правят в момента финландските заводи за преработка на нефт.ако това го не можеш ,погледни цена на Дизел в бг и виж какво прави нефтохима ,ако и това не можеш ,какво да направя за теб освен да те калесам с пилето!

    Коментиран от #54

    08:14 05.09.2026

  • 34 дядо дръмпир

    0 6 Отговор

    До коментар #27 от "На теб ти":

    за себе си говориш,нали?Явно тази комбинация ти тежи...Моите Родители са погребани в Комунал Фритхоф в залцбург , а твоите вероятно не ги знаеш ,нали!

    Коментиран от #56

    08:18 05.09.2026

  • 35 Гост

    13 1 Отговор
    Санкциите направо се преработиха.
    Ей, тАпи го веда са това, евроGейците. Виждат, че си ритат канчето, но продължават.

    08:19 05.09.2026

  • 36 САНКЦИИТЕ "РАБОТЯТ"

    13 2 Отговор
    ..... ЗА КОЙТО ПИ КАЕ СРЕЩУ ВЕТЪРА ........!

    08:21 05.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гост

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "СЛЕД ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА":

    От няколко години по научните канали неспирно въртят филми за ВСВ, за нацисткият райх и се правят и натрапват паралели с руската политика. Омаловажава се руският принос за разгромът на Хитлер и армията му, като че ли не червеното знаме, а онази шарена краварска черга се е развяла над Райхстага.
    Иначе, за пиратстванията на янките в Иран- нито дума.

    08:24 05.09.2026

  • 39 Нещо се покриха евроатлантиците

    7 1 Отговор
    Кокорий, Дьенков, Мирчев и цялата гей дружинка... Що така бе Миме?

    08:28 05.09.2026

  • 40 гофнорит

    1 5 Отговор
    мацква

    08:28 05.09.2026

  • 41 Олга

    7 1 Отговор
    Евродебилите действат по принцип : «На пук на баба си ще си замразя носа» Спад на производство, безработица и фалити навсякъде. Най-чувствителните започнат ва се бесят.Даже и Хитлер на времето не издържа - свърши със суицида.

    08:31 05.09.2026

  • 42 Комитов

    2 5 Отговор
    Пускате текста от "статията" и "независимият журналист" за бърз анализ през AI , и:
    "Текстът, подписан от Милен Ганев, е класически пример за дезинформационен аналитичен материал / хибридна пропаганда, структуриран по начин, който наподобява обективен икономически обзор, но ползва манипулативни техники, неверни фактори и изкривени източници."
    Профил на автора (Милен Ганев)
    Името Милен Ганев е познато в българското онлайн пространство (особено във Facebook, Telegram и сайтове с проруска ориентираност) като автор/блогър, който систематично публикува текстове с изразена проруска и антиевропейска насоченост.

    Репутация и стил: Авторът регулярно превежда, компилира или адаптира тези от руски държавни и пропагандни медии (като РИА Новости, ТАСС, Лента.ру и др.) и ги представя като „независим икономически или геополитически анализ“.

    Цел: Създаване на внушение, че европейските държави и Украйна страдат пагубно от собствените си решения и санкции, докато действията на Русия се представят като ефективни или неизбежни.

    Коментиран от #44

    08:33 05.09.2026

  • 43 санкции

    6 1 Отговор
    чудесен лек за идиоти от ЕС..но ще има още 100-200..вече забравихме бройката..така става когато имаш работа с урсули-калинки..

    08:33 05.09.2026

  • 44 Комитов

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Комитов":

    забравил си хапчетата. Задължителни са...

    08:35 05.09.2026

  • 45 Гориил

    9 1 Отговор
    Балтийските държави продължават да увеличават броя на руските товари, приемани в техните пристанища. Първо, те имат железопътни габарити, съвместими с руските. Второ, руските минни корпорации и търговци на зърно са единствените доставчици на гигантски обеми товари, без които балтийските пристанища биха се превърнали в блата, а железопътните линии – в планини от ръждясал скрап.Шизофреничните пристъпи на балтийските политици не отразяват и не изразяват реалното състояние на нещата в областта на товарните превози и представляват черна и реакционна пропаганда, насочена към промиване на мозъците на деградиращите и умиращи народи.

    08:35 05.09.2026

  • 46 Путин

    1 10 Отговор
    Ужас, как ли е оцеляла Финландия до 1991ва със затворена съветска граница.

    Ганев, айде по-леко с тая пропаганда. Финландия има друг проблем. 20% от териториато й е окупирана от Москва, а много фински народи са под руско робство.

    08:35 05.09.2026

  • 47 Тръмп

    6 0 Отговор
    каза..Русия няма да атакува НАТО...сега кво ще правим..всеки божи ден мородьори он соросоидни медии ни облъчват как Москва ..ей сега ще атакува евротретополови..Защо да го прави..и без това иде краят на ЕС..ще бъдете превзети от мюслюмански братя или от Идил..все тая..КАПУТ за нежни европейски продажни душички..

    Коментиран от #51

    08:36 05.09.2026

  • 48 Биолог

    0 7 Отговор

    До коментар #9 от "Литва и Латвия":

    Москва не иска търговия и бизнес, а да заграбва и изсмуква.
    Както нас ни заграби 1944 изпи ни кръвта и ни захвърли 1989 като паяк изхвърля обвивката на изсмукана муха.

    Коментиран от #53

    08:37 05.09.2026

  • 49 Ганев, галмако

    0 8 Отговор
    Бомбят Русия, не Финландия.
    Фалити и в Русия заради затворената граница с финландия.

    08:38 05.09.2026

  • 50 Браво на всички балти

    6 1 Отговор
    Ще ходят голи,гладни и жадни,но са горди,че вместо в устата си го сложиха отзад.

    08:38 05.09.2026

  • 51 Я пъ тоа

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Тръмп":

    То Москва немаше да атакува и Украйна....

    08:38 05.09.2026

  • 52 Големи глупаци ей

    8 2 Отговор
    9 милиарда евро руснаците бяха приготвили съвместно с Финландия да направят Карелия най елитният курорт в Европа... Тъпите им млади атлантенца съсипаха всичко .... кретени не ами кретени

    08:38 05.09.2026

  • 53 ГЛУПАК

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Биолог":

    Още ползваш ток от централите дано са построени с руска помощ.

    08:40 05.09.2026

  • 54 Хахахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дядо дръмпир-хамериканец ще е 1ви!":

    Много думи ама само празни хахахаха, май си такъв и в живота, много говориш ама иначе си празен и беден

    08:44 05.09.2026

  • 55 първо фалити после като Украйна

    4 1 Отговор
    В НАТО е така!Да не ги учудва...

    08:47 05.09.2026

  • 56 Ххххахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "дядо дръмпир":

    Дядка пий си хапчетата, доказа ми тезата еоуич си умствено недоразвит и си дете на наркоманка и пияница хахахха, филмар

    08:48 05.09.2026

  • 57 СПОКО....

    1 1 Отговор
    ...още може -> така поне казват гранто-кресльовците урсулианци! Стискай зъби дока може, като приказката с магарето и яденето!

    08:48 05.09.2026

  • 58 Приматите сега ще ги опънат

    2 1 Отговор
    Влакова линия до Берлин да правят и ще им се вземе акъла 10 години поне. Китайците и те напуснаха Финландия. Сами се отказаха от няколко минни концесии и зарязаха всичко ...

    08:49 05.09.2026

  • 59 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Само там ли ?????? ЕС се управлява от идиоти

    08:49 05.09.2026

  • 60 Луд

    1 1 Отговор
    Винаги е било така и така ще бъде.За грешките на политиците плаща винаги народа.Затова трябва да се мисли на избори.Родените от 1935 до 1960год пораснаха във Глад и Мизерия и е истина и е вярно .Ако не са били двете световни воини навярно щяло да е друго.Северозападна България е мизерия и без воина ,Политиците носят пряка отговорност за нещастието на народите си .При нас вече 35год са едни и същи политици и никои не се чувства виновен че от държава я превърнаха във ,,КОЧИНА,, Същото е със Финландците тръгнали са по нашият път явно не са мислили като са гласували.

    08:51 05.09.2026

  • 61 Удмуртия

    0 1 Отговор
    и Дагестан процъфтяват!

    08:51 05.09.2026

  • 62 А щеха

    0 1 Отговор
    да си живеят ,като таджики в РФ !

    08:52 05.09.2026