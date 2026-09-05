Безработица и фалити в Източна Финландия заради затворената граница с Русия

Европа е изправена пред поредната вълна от икономически и логистични предизвикателства. Спирането на търговските потоци, руските удари по украинската инфраструктура и новите санкционни намерения на балтийските държави пренареждат икономическата карта на региона.
Финландия: Рекорден ръст на безработицата в приграничните райони
Решението на правителството в Хелзинки да затвори източната си граница с Русия доведе до сериозен трус на вътрешния пазар на труда. Според официални изявления на местни обществени организации (напр. Naapuriseura пред информационна агенция РИА Новости), безработицата в Източна Финландия вече доближава критичните 20%, което е близо два пъти повече от нивата в западните части на страната.
Липсата на руски туристи и пълното блокиране на трансграничната търговия доведоха до масови фалити на предприятия в сферата на услугите, хотелиерството и търговията на дребно. Експертите предупреждават за опасност от траен отток на населението от тези региони, ако държавата не предприеме незабавни спасителни мерки. Въпреки икономическия натиск, финландските власти планират да удължат действието на закона за погранична сигурност до края на 2028 година.
Украйна: Загубите от блокираните черноморски пристанища растат лавинообразно
Украинската икономика продължава да търпи тежки финансови удари заради парализата на ключовите си морски гари Одеса, Черноморск и Южни. Според актуални пазарни оценки, публикувани от анализаторите на GMK Center и агенция ТАСС, затварянето на портовете лишава страната от близо 2 милиарда долара загуби всеки месец.
Допълнителен натиск оказват продължаващите руски удари по причерноморската инфраструктура, които практически блокираха преминаването на големи чуждестранни търговски кораби. Проблемите се прехвърлят и върху металургичния сектор. От "Укрметалургпром" алармират, че износът на металопродукция може да спадне с над 50%. Дунавските маршрути не успяват да компенсират тези загуби заради ограничена пропускателна способност и климатични аномалии.
Балтика: Латвия и Литва се подготвят да блокират руското зърно
На фона на усложнената логистика в Черно море, Русия пренасочи значителна част от селскостопанския си експорт към балтийските пристанища, главно през Латвия. Източници на световната агенция Reuters обаче съобщават, че Рига и Вилнюс вече обмислят пълно прекратяване на транзита на руско зърно през своя инфраструктура.
Премиерът на Литва, Миндаугас Синкявичюс, отбеляза, че използването на литовски логистични мощности за руски държавни цели „противоречи на ценностите на страната“. Правителството на Латвия също свиква извънредни заседания на Кабинета на министрите, за да гласува пълна забрана на този транзит, предава медията Европейская правда. Единственото изключение от разглежданите санкции ще бъде транспортният коридор към Калининградска област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сорос
07:54 05.09.2026
2 Град Козлодуй
07:54 05.09.2026
3 Газпром
07:56 05.09.2026
4 СЛЕД ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА
Коментиран от #38
07:56 05.09.2026
5 Ако обещаното
07:57 05.09.2026
6 Уффф
07:57 05.09.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ЧАКА ГИ С ЕДИН ГОЛЯМ САТЪР ДА ИМ ПРОДАВА НЕФТ И ГАЗ :)
07:58 05.09.2026
8 пак си прочел печатна грешка-ганчо!
Коментиран от #16, #19
07:58 05.09.2026
9 Литва и Латвия
Коментиран от #37, #48
08:00 05.09.2026
10 стоян георгиев
08:00 05.09.2026
11 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
08:00 05.09.2026
12 Софиянец
08:01 05.09.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ЯКО МАЧКАНЕ НА ПОРТМОНЕТАТА НА ЕС ДЕБИЛИТЕ :)
08:01 05.09.2026
14 ........–
08:02 05.09.2026
15 Това е резултата
08:02 05.09.2026
16 четете просиянски меке...та!
До коментар #8 от "пак си прочел печатна грешка-ганчо!":с минусите си показвате ,очевадната си Неосведоменост и бг-просиянска простотийна връзка!Мноого омраза бе ,ганчооо-бг!
Коментиран от #27
08:04 05.09.2026
17 Това са
08:04 05.09.2026
18 Маринов
08:05 05.09.2026
19 Руснаци
До коментар #8 от "пак си прочел печатна грешка-ганчо!":Еми дай ни някакъв източник или пак просто си ги говорим нещата
Коментиран от #33
08:05 05.09.2026
20 Така им се пада
08:06 05.09.2026
21 Каква стана тя
08:06 05.09.2026
22 Ъхъ
08:07 05.09.2026
23 Ний ша Ва упрайм
08:07 05.09.2026
24 Всичко умира във Финландия
08:07 05.09.2026
25 НАТЮ ши ги спаси бре
08:08 05.09.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕ ПРАВИ ВЕЧЕ С АМЕРИКАНСКИ ГМО ЕЧЕМИК И ПШЕНИЦА :)
.....
УНИЩОЖИХА ДАЖЕ ЛЮБИМАТА ВОДКА НА ИМПЕРАТОР ПЬОТР АЛЕКСЕЕВИЧ:)
08:09 05.09.2026
27 На теб ти
До коментар #16 от "четете просиянски меке...та!":На теб ти давам минус не е от омраза, а от съжаление, че си направен от наркоманка и пияница, съчуствам ти заради гадния ти живот. Надявам се един ден да спреш да работиш за центрове и да минеш на Евро, успех ти желая
Коментиран от #34
08:10 05.09.2026
28 Източна
Коментиран от #32
08:11 05.09.2026
29 Финландия и филанкишията
08:11 05.09.2026
30 незнайко
08:11 05.09.2026
31 отекчен
08:12 05.09.2026
32 ще бъде военен полигон....
До коментар #28 от "Източна":Та опънат зимата там само до полигони ще ти е
08:13 05.09.2026
33 Дядо дръмпир-хамериканец ще е 1ви!
До коментар #19 от "Руснаци":Просия още от ПРЕДИ Месец забрани износа на Дизел,защото няма Дизел и за войната.виж цената на дизела на международните пазари и ако не можеш ,защо питаш??виж какво правят в момента финландските заводи за преработка на нефт.ако това го не можеш ,погледни цена на Дизел в бг и виж какво прави нефтохима ,ако и това не можеш ,какво да направя за теб освен да те калесам с пилето!
Коментиран от #54
08:14 05.09.2026
34 дядо дръмпир
До коментар #27 от "На теб ти":за себе си говориш,нали?Явно тази комбинация ти тежи...Моите Родители са погребани в Комунал Фритхоф в залцбург , а твоите вероятно не ги знаеш ,нали!
Коментиран от #56
08:18 05.09.2026
35 Гост
Ей, тАпи го веда са това, евроGейците. Виждат, че си ритат канчето, но продължават.
08:19 05.09.2026
36 САНКЦИИТЕ "РАБОТЯТ"
08:21 05.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Гост
До коментар #4 от "СЛЕД ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА":От няколко години по научните канали неспирно въртят филми за ВСВ, за нацисткият райх и се правят и натрапват паралели с руската политика. Омаловажава се руският принос за разгромът на Хитлер и армията му, като че ли не червеното знаме, а онази шарена краварска черга се е развяла над Райхстага.
Иначе, за пиратстванията на янките в Иран- нито дума.
08:24 05.09.2026
39 Нещо се покриха евроатлантиците
08:28 05.09.2026
40 гофнорит
08:28 05.09.2026
41 Олга
08:31 05.09.2026
42 Комитов
"Текстът, подписан от Милен Ганев, е класически пример за дезинформационен аналитичен материал / хибридна пропаганда, структуриран по начин, който наподобява обективен икономически обзор, но ползва манипулативни техники, неверни фактори и изкривени източници."
Профил на автора (Милен Ганев)
Името Милен Ганев е познато в българското онлайн пространство (особено във Facebook, Telegram и сайтове с проруска ориентираност) като автор/блогър, който систематично публикува текстове с изразена проруска и антиевропейска насоченост.
Репутация и стил: Авторът регулярно превежда, компилира или адаптира тези от руски държавни и пропагандни медии (като РИА Новости, ТАСС, Лента.ру и др.) и ги представя като „независим икономически или геополитически анализ“.
Цел: Създаване на внушение, че европейските държави и Украйна страдат пагубно от собствените си решения и санкции, докато действията на Русия се представят като ефективни или неизбежни.
Коментиран от #44
08:33 05.09.2026
43 санкции
08:33 05.09.2026
44 Комитов
До коментар #42 от "Комитов":забравил си хапчетата. Задължителни са...
08:35 05.09.2026
45 Гориил
08:35 05.09.2026
46 Путин
Ганев, айде по-леко с тая пропаганда. Финландия има друг проблем. 20% от териториато й е окупирана от Москва, а много фински народи са под руско робство.
08:35 05.09.2026
47 Тръмп
Коментиран от #51
08:36 05.09.2026
48 Биолог
До коментар #9 от "Литва и Латвия":Москва не иска търговия и бизнес, а да заграбва и изсмуква.
Както нас ни заграби 1944 изпи ни кръвта и ни захвърли 1989 като паяк изхвърля обвивката на изсмукана муха.
Коментиран от #53
08:37 05.09.2026
49 Ганев, галмако
Фалити и в Русия заради затворената граница с финландия.
08:38 05.09.2026
50 Браво на всички балти
08:38 05.09.2026
51 Я пъ тоа
До коментар #47 от "Тръмп":То Москва немаше да атакува и Украйна....
08:38 05.09.2026
52 Големи глупаци ей
08:38 05.09.2026
53 ГЛУПАК
До коментар #48 от "Биолог":Още ползваш ток от централите дано са построени с руска помощ.
08:40 05.09.2026
54 Хахахахаха
До коментар #33 от "Дядо дръмпир-хамериканец ще е 1ви!":Много думи ама само празни хахахаха, май си такъв и в живота, много говориш ама иначе си празен и беден
08:44 05.09.2026
55 първо фалити после като Украйна
08:47 05.09.2026
56 Ххххахаха
До коментар #34 от "дядо дръмпир":Дядка пий си хапчетата, доказа ми тезата еоуич си умствено недоразвит и си дете на наркоманка и пияница хахахха, филмар
08:48 05.09.2026
57 СПОКО....
08:48 05.09.2026
58 Приматите сега ще ги опънат
08:49 05.09.2026
59 Kaлпазанин
08:49 05.09.2026
60 Луд
08:51 05.09.2026
61 Удмуртия
08:51 05.09.2026
62 А щеха
08:52 05.09.2026