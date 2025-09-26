Новини
На 26 септември 1371 г. Край Черномен войските на Вълкашин и Углеша са разгромени от османците

26 Септември, 2025

  • черномен-
  • битка-
  • османци

Единствен Марко, син на Вълкашин запазил временно своите владения, служейки като верен васал на Мурад, а после и на сина му Баязид

На 26 септември 1371 г. Край Черномен войските на Вълкашин и Углеша са разгромени от османците - 1
Снимка: БГНЕС
На днешната дата през 1371г., край Черномен войските на Вълкашин и Углеша са разгромени от османците, водени от Лала Шахин. Победата на османците стабилизира позицията им на Балканите и на практика ликвидира единствената съпротива източно от Ниш. През следващото десетилетие османските владения на балканите ще се разширяват постоянно, чак до 1387г., когато при Плочник силите на Мурад I са победени от съюзените армии на Сърбия и Босна. За България, победата на османците означава надвисване на неминуема заплаха, която съвпада със смъртта на Иван Александър няколко месеца по-рано.

Това пише д-р Александър Стоянов за "Военна история".

Когато през 1364г. Амадео Савойски превзема Галиполи, османските владения са дефакто разделени на две части – Румелия, където се намира столицата Едирне и Анадолъ – османските владения в Мала Азия. Изворите и историците изказват различни предположения за това къде се намира османския владетел Мурад в периода, през който Дарданелите са извън османския контрол. Но най-вероятно султанът е бил „изолиран“ в Мала Азия, докато владенията му в Европа са се намирали под контрола на водачите на различните отряди гази (виж статията за ранната Османска армия в последния брой на „Военна История“). Основен водач на тези войни-авантюристи бил Лала Шахин, учител и верен служител на Мурад. Лала Шахин се проявил като талантлив пълководец и въпреки ограничените средства с които разполагал успял да стабилизира и опази османските владения на Балканите докато през 1374г. византийците не върнали Цимпе и Галиполи на османците. Ключова роля за тази стабилизация изиграла победата при Черномен.

Когато през 1355г. умрял най-забележителния сръбски владетел – Стефан Урош IV, наричан Душан, неговото кралство започнало да се разпада, като обширните територии в Македония и северна Гърция били поделени между различни, полунезависими, деспоти, сродени с управляващата династия на Неманичите. Някои от тези деспоти били до такава степен самостоятелни, че дори претендирали за собствени кралски титли. Именно такъв бил случая с братята Вълкашин и Углеша Мрнявчевич, които контролирали териториите на днешната република Македония. Вълкашин претендирал за титлата „крал на сърби и гърци“, която преди това използвал Душан като опозиция на душановия син Стефан Урош V Слаби.

След като през четиридесетте години на XIV османците успели да унищожат владенията на войводата Момчил, който контролирал Беломорска Тракия и Родопите, те продължили експанзията си със завземането на Дидимотика (Димотика) и Аркадиопол (Люлебургаз), с което окончателно се утвърдили в Тракия. Скоро банди гази започнали да атакуват владенията на македонските деспоти и Вълкашин и Углеша, почувствали се застрашени от новия враг, се заели да съберат армия, с която да разгромят османците и да ги прогонят от Адрианопол (Едирне). След като през 1364г. Амадео Савойски успял д апревземе Галиполи и Цимпе, османската позиция на Балканите била сериозно разклатена. Това бил сигнал за Углеша и Вълкашин и те започнали да събират необходимите средства за провеждането на поход. Армията била готова през 1371г., макар нейната численост да остава неясна. Според различните извори цифрата варира от 20 до 70 000 хиляди, но вероятно и двете предположения са грешни. Не бива да забравяме, че братя Мрнявевич, макар и най-силни сред македонските деспоти, разполагали с ограничени ресурси. Четири десетилетия по-рано, Михаил Шишман, начело на все още обединената българска държава събрал не повече от 17 000 души за кампанията срещу сърбите, като голяма част от тях били наемници. Да предполагаме, че двама деспоти с ограничена територия биха могли да мобилизират повече армия от българския цар, който наследил пълна хазна от Тертерите би било наивно. Логистиката, за която споменахме вчера, също играе своята роля. В този смисъл можем по-скоро да предположим, че деспотите едва ли са могли да съберат повече от 10-12 000 души, цифра, която сама по себе си била внушителна имайки се предвид фрагментацията на балканските територии.

От своя страна числеността на османците е силно подценена, като някои историци разчитат единствено на османските извори и предлагат цифра от 800 души. Подобно твърдение е смехотворно, поради простата причина, че дори с нощна атака, както става при Черномен, 800 души биха нанесили поражения на врага, но не и да го разгромят и обърнат в пълно бягство. Противното би предполагало, че османците са разполагали с някакъв вид командоси, които са притежавали необикновени за времето си бойни умения, оръжия и координация. От друга страна, всички са единодушни, макар и чрез различни цифри, че размерът на османските сили бил на половината на този на сърбите. Разликата идвала в качеството. За разлика от зле дисциплинираните опълчения, които допълвали сръбската тежка кавалерия, османците разполагали с армия, съставена предимно от професионални войни с дълъг опит в битките, грабежите, засадите и надхитрянето на врага. Съдейки от успехите, постигнати от Лала Шахин преди и след битката при Черномен, можем да заключим, че османските сили, останали „откъснати“ на Балканите били съставени от по-опитната част от газите, служещи на Мурад. В това има сериозна доза логика, като се има предвид, че Балканите били основния театър на османската експанзия и именно тук газите се сблъсквали с най-сериозна съпротива и получавали по-сериозна плячка. Логично, най-опитните войни били привлечени към този фронт с цел постигане на слава и завоюването на богатства, както и достигане на място в рая чрез война с неверниците. Следователно, османците разполагали с по-малобройна, но и по-добре подготвена армия.

Вълкашин и Углеша решили да се възползват от отсъствието на Мурад и от ограничения брой противникови части и да завладеят Едирне с което да ликвидират османската заплаха. Планът им бил да проведат таен поход и да нападнат неочаквано враговете. За целта армията им следвала поречието на Марица. Лала Шахин, стар ветеран и опитен в боевет в пресечен терен се задействал да предотврати напредването на врага. Изпратил необходимите съгледвачи, нещо, което непредпазливите сърби не сторили и се заел да изчака удобен момент да нанесе пръв удар срещу враговете. Този търсен момент се появил в нощта на 25 срещу 26ти септември, когато разположените на лагер край Марица християнски войски се отдали на пиршества и забравили да поставят постове, уверени в своето числено предимство. Силите на Лала Шахин изчакали враговете им да се напият порядъчно и в ранните часове на 26ти, османците атакували своите полузаспали, пияни врагове. Последвала поголовна сеч, в която загинали и Вълашин и Углеша, а онази част от армията им, която не била изклана се издавила, бягайки към река Марица. С един единствен удар Лала Шахин ликвидирал цяла една армия, лишавайки завинаги македонските деспоти от възможността да съберат нова подобна сила. Наистина, през следващите десет години не бил воден нов поход към Македония, но когато София паднала през 1382г, и армиите на Мурад поели на запад, земите по поречието на Вардар били покорени бързо и без сериозна съпротива. Единствен Марко, син на Вълкашин запазил временно своите владения, служейки като верен васал на Мурад, а после и на сина му Баязид. Същият този Марко по-късно се покрил със славата на народен герой за сърби и българи под името Крали Марко.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Мизерници

    10 21 Отговор
    Крали Марко е македонец, според източниците на историчарите.

    Коментиран от #4, #17

    04:33 26.09.2024

  • 3 00001

    31 7 Отговор
    Македонската Армия от 20 000 войника са били сигурни в победата си, Правят лагер на брега на река Марица малко под Свиленград, в село Черномен на Гръцкята страна на реката..Досега не сращнали никаква съпротива , се заели да отпразнуват с бъчви вино утрешната си победа и завладяването на Адрианопол/Одрин който е наблизо. Османите са 3000 всички, Изчакват Македонците да се напият добре и ги нападат през ноща в 2 часа сутринта, като всеки Османски Конник е носил по 2 запалени факела , за да изгелждат повече отколкото са реално.Македонците както е описано нямат стражи на лагера, ибез да могат да се съпротивяват са изклани.газите акинжи не са нито най-обучените, нито най добрите войни, нито са най добре въоръжените. Мнозинството от тях ползват тояги са оръжив, и мнозинството от тях са християниот района на Никея по това време Но те са най-мотивирани довчерашния ромейски селянин, сега има власт да заграби всичко което довчерашния му господар има, включително и да вземе жена му или дъщеря му за сек суална робиня.Всичко което има стойност и е преносимо се ограбва,виротните са отвеждат, реколтата се опжарява, храните се откарват, а хората се поробват и продават в Мала Азия.такива отради се пускат по наколко пъти доката направят местноста лесна за завладяване, Мурад не е бил на Балканите ,те идват за грабежи, и по късно се установяват на Балканите,Всеки един гази задъжва 80 % ит плячката за себе си, за това и има толкова много желаеши, не за вярата.Спред съвременн

    Коментиран от #18

    05:36 26.09.2024

  • 4 00001

    23 4 Отговор

    До коментар #2 от "Мизерници":

    Крали Марко е най верния васал на Османите, след като е убите от войниците на Мирча Стари в Румъния,битак която Баязид губи.Баязид идва от север и влиза в Никопол без бой , повиква Цар Иван Шишман на разговор и го обезглавава пред портата на Никопол. Името му е Иоан Шишман, Иван като име не съществува в България по това време, нито цар, точната титла е Цесар. Най-верен слуга и васал на Баязид след смърта на крали Марко е Стефан Лазаревич .Крали Марко е участвал в завладяването на България.Османска империя по това време няма , има Османски Бейлик/Княжество/Принцство- едно от многото такива в Мала Азия

    06:15 26.09.2024

  • 5 Истината е

    56 37 Отговор
    Турците ако бяха направили както испанците в Южна Америка,сега жителите на три континента официалния им език щеше да е турски и вярата ислям. ...За 500 години нито вярата ни са сменили, нито езика, затова и казваме османско владичество. Само за 50 години в СССР всички проговориха руски

    Коментиран от #9, #24

    06:42 26.09.2024

  • 6 Анонимен

    24 8 Отговор
    Стига политкоректност.Наречете "османската империя" с истинското и име Турски султанат.

    07:35 26.09.2024

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    33 17 Отговор
    орките от Анадола са се били като сегашните талибани ходжите са им набивали у неграмотните кратуни че загинеш ли в бой с неверниците отиваш в рая със 100 девици! Нищо ново и сега дето се взривяват сами сред друверци!

    08:03 26.09.2024

  • 8 Един българин

    43 6 Отговор
    България пада под осм.робство заради трите царства които са били разединени и когато са ни предлагали помощ околните държави сме се подигравали и сме били с вирнати носове и това ни коства точно 482 г.робство.официално и документално

    08:46 26.09.2024

  • 9 Коя истина

    29 12 Отговор

    До коментар #5 от "Истината е":

    А сега за 34 год. всички носите шарени знамена.

    Коментиран от #11

    09:34 26.09.2024

  • 10 БАЙО

    34 1 Отговор
    Откак свят светува е имало войни за власт и богатства и още ще има.Човекът си остава алчен и самовлюбен, прави поразии за векове наред а живее едва 70-80 години

    13:59 26.09.2024

  • 11 така е

    10 28 Отговор

    До коментар #9 от "Коя истина":

    Всички копейковци са с шарени знамена и се целуват уста в уста, както навремето Живков и Брежнев

    Коментиран от #19, #22, #23

    14:20 26.09.2024

  • 12 Българин

    27 3 Отговор
    Македония е област,както Тракия, Добруджа,така че мизернико не кради и от Българската азбука.

    14:45 26.09.2024

  • 13 Българин

    26 8 Отговор
    До 5.То на прос.таци не трябва да се отговаря,но ти си и нагъл,ако Българите говорят на руски,то те говорят и македонски,и сръбски,че и в много от други езици има думи разбираеми за Българите,но не и на англосаксонските джендуря

    14:52 26.09.2024

  • 14 Куртю

    18 1 Отговор
    От началото на новата ера,0 до края на 19-ти век никой не се самоопределял като македонец, нито някой летописец некъде е писал за наличието на подобна народност, камо ли държава! Деспотите географска от област се самоопределят като владетели на сърби и гърци. Няма македонци тогава, както не е имало и по времето на Самуил - племенникът муб който го наследява се самоопределя,като Цар на българите в Битолския надпис.

    21:53 26.09.2024

  • 15 Арника

    13 1 Отговор
    Статията е много интересна, но не разбирам уж сърби, а пък се казва Вълкашин, абсолютно сръбско име, уж сърби, пък владеели Македония и епископията май беше българска в Охрид, а не сръбска... Малко сърбизирано ми се вижда

    23:27 26.09.2024

  • 16 Арника

    15 0 Отговор
    Много интересен материя. Ама да попитам, как така сърбин, а със звучното сръбско име Вълкашин, как така сръбска Македония, а с българска архиепископия. Май има недоглеждане господа и нечисто плътни опити за сърбизиране.

    23:32 26.09.2024

  • 17 Арника

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мизерници":

    Ей, македонци, та македонци. Моля бъдете коректни. Върши макета с български имена!!!!

    23:35 26.09.2024

  • 18 Арника

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "00001":

    Върши макета с български имена!!!

    23:36 26.09.2024

  • 19 АЛОООООУ

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "така е":

    Ами те, копейките, до един са с розови прашки - иначе с панталони се маскират !

    Коментиран от #25

    09:58 27.09.2024

  • 21 КараКолю

    10 1 Отговор
    Какъв е тоя спонтанен интерес към историята на колония бг и тия псевдо патриотарски статийки по въпроса...нещо покрай предизборната кампания ли се възбудихте. .. Я по-добре вземете ощастливете матряла с някоя и друга лакърдии за евроатлантическите лгбт ценности, като смяна на пола на пеленачета или война с Русия до последния джендър. Ей за тва пишете, не ми падайте в очите

    12:26 27.09.2024

  • 23 К-р доКоленко

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "така е":

    Ей джендърлякПъпчив отивай да се целуваш дудукВуста с някоя евроафроатлантическаЛанга та да мирясаш

    12:37 27.09.2024

  • 25 да виСЕ-PА фоccтата жълтопавeтници

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "АЛОООООУ":

    нали има банани защо пак квичите заХУЙ? яжте банана и мълчете

    03:27 26.09.2025

