Времето днес, прогноза за събота, 26 септември: Облаци и локални валежи

Облачно време и местни валежи се очакват в България в събота, 26 септември. Минималните температури ще бъдат приблизително между 9 и 16 градуса, а дневните в основните градове – между 18 и 22 градуса. По-хладно ще бъде в Западна България, докато по-високи стойности се очакват в Северна и Източна България.

В София са възможни валежи през нощта и сутринта. Следобед облачността временно ще намалее, а максималната температура ще бъде около 18 градуса. В Пловдив ще преобладава облачно време, като краткотрайни превалявания са възможни вечерта. Там температурите ще достигнат около 19 градуса.

По Черноморието също ще остане предимно облачно. Във Варна се очакват около 22 градуса, като валежи са възможни в късните вечерни часове. В Бургас максималната температура ще бъде около 21 градуса, а краткотрайни превалявания са възможни през сутринта и около обяд.

В Русе облачността ще бъде значителна, но валежи не се очакват през по-голямата част от деня. Максималната температура там ще бъде около 22 градуса. Вечерта температурите постепенно ще се понижат, като в София ще бъдат около 12 градуса, в Пловдив – около 16 градуса, а по Черноморието – между 17 и 18 градуса.