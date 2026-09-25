ЕК: Украйна ще има достъп до допълнителни европейски средства за отбрана

Украйна ще има достъп до средствата за отбрана, предвидени първоначално за развитие на военните способности на държавите от ЕС, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, пише БТА.

Той посочи, че се очаква 10-20 млрд. евро да останат на разположение от предварително определените 150 милиарда евро бюджет за превъоръжаване. Говорителят уточни, че Украйна ще може да участва в съвместни европейски проекти и комисията подготвя съответното предложение до Съвета на ЕС.

По неговите думи държавите, които желаят да поканят Украйна в своите проекти, ще могат да изготвят отново планове за одобрение. Тези средства се осигуряват от заеми, уточни говорителят. По неговите думи решенията по плановете ще бъдат взимани бързо от ЕС заради нуждите в областта на отбраната.

Следващата седмица предстои министрите на отбраната да участват в заседание на Съвета на ЕС в Брюксел под председателството на върховния европейски представител по външната политика и сигурността Кая Калас. На срещата ще бъде обсъдена по-нататъшната военна помощ за Киев, като в разговора с видеоконферентна връзка ще се включи украинският министър на отбраната Евгений Хмара. Предвижда се основните въпроси да бъдат свързани с осигуряването на повече способности за противоракетна защита на украинската страна и производственото сътрудничество в областта на отбраната.