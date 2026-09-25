ЕК: Украйна ще има достъп до допълнителни европейски средства за отбрана

Украйна ще има достъп до средствата за отбрана, предвидени първоначално за развитие на военните способности на държавите от ЕС, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, пише БТА.
Той посочи, че се очаква 10-20 млрд. евро да останат на разположение от предварително определените 150 милиарда евро бюджет за превъоръжаване. Говорителят уточни, че Украйна ще може да участва в съвместни европейски проекти и комисията подготвя съответното предложение до Съвета на ЕС.
По неговите думи държавите, които желаят да поканят Украйна в своите проекти, ще могат да изготвят отново планове за одобрение. Тези средства се осигуряват от заеми, уточни говорителят. По неговите думи решенията по плановете ще бъдат взимани бързо от ЕС заради нуждите в областта на отбраната.
Следващата седмица предстои министрите на отбраната да участват в заседание на Съвета на ЕС в Брюксел под председателството на върховния европейски представител по външната политика и сигурността Кая Калас. На срещата ще бъде обсъдена по-нататъшната военна помощ за Киев, като в разговора с видеоконферентна връзка ще се включи украинският министър на отбраната Евгений Хмара. Предвижда се основните въпроси да бъдат свързани с осигуряването на повече способности за противоракетна защита на украинската страна и производственото сътрудничество в областта на отбраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УРСУЛАТА ЩЕ НИ ДОКАРА
Коментиран от #21
20:56 25.09.2026
2 Kaлпазанин
20:56 25.09.2026
3 А ДАНО
20:58 25.09.2026
4 КАК САМО ЗВУЧИ
21:04 25.09.2026
5 az СВО Победа 81
Гответе се за глад, студ и мрак.... 🤣
21:07 25.09.2026
6 Наглецо
21:07 25.09.2026
7 Време е
21:10 25.09.2026
8 точка
21:11 25.09.2026
9 666
21:11 25.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 пешо
21:14 25.09.2026
12 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
Средствата от Европейския инструмент за мир ще бъдат разпределени, както следва: 1 милиард евро ще бъдат отпуснати за нови съвместни покупки на военно оборудване за Украйна, 900 милиона евро за тренировъчната мисия EUMAM Ukraine и други 4,7 милиарда евро ще бъдат използвани за компенсиране на страните от ЕС за оръжия и оборудване, които преди това са дарили на Украйна.
Някои страни може да пренасочат полученото обезщетение към военна помощ за Украйна. Вярване 😄
Европейският инструмент за мир е отделен извънбюджетен фонд на ЕС, който финансира доставки на оръжие и военни програми. Общата военна подкрепа за Украйна от ЕС и неговите държави членки се оценява на приблизително 93 милиарда евро.
21:20 25.09.2026
13 Само да уточня
21:21 25.09.2026
14 Ние да не сме под
А за нас достъп няма! Сега пак ни санкционират и пак ще плащаме.
Рундъо ни доразби!
21:26 25.09.2026
15 Досега в 404
21:26 25.09.2026
16 НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ !
И ПАК , И ПАК И ПАК НА НАШ ГРЪБ ЗА ЕЕВРОУКРОХУНТИТЕ .
А БЕ ХОРА , НА МАСОВИ НЕСПИРНИ ППРОТЕСТИ С/У ТАЯ УУРСУЛФАШВЪРХУШКА , ДО КОГА ЩЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАМЕ ДА НИ ОБИРАТ, ДО КОГА ЩЕ РОБУВАНЕНЕ НА НАЦФАШИСТКИЯ РЕЖИМ! В ЗАТВОРИТЕ ДО ЖИВОТ ! ТОВА Е ЧЧУДОВИЩНО , НЕТЪРПИМО ПОВЕЧЕ!
21:36 25.09.2026
17 нннн
21:38 25.09.2026
18 ....
21:40 25.09.2026
19 Накого
21:43 25.09.2026
20 ЕССидиотите
21:45 25.09.2026
21 Луд
До коментар #1 от "УРСУЛАТА ЩЕ НИ ДОКАРА":От Давна всичко е ограбено.Сега ще гледаме втора част ТРАГИ комедията ,,БОГАТ БЕДЕН,,
21:57 25.09.2026