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ЕК: Украйна ще има достъп до допълнителни европейски средства за отбрана
  Тема: Украйна

ЕК: Украйна ще има достъп до допълнителни европейски средства за отбрана

25 Септември, 2026 20:53 817 21

  • украйна-
  • русия-
  • кая калас-
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Следващата седмица предстои министрите на отбраната да участват в заседание на Съвета на ЕС в Брюксел под председателството на върховния европейски представител по външната политика и сигурността Кая Калас

ЕК: Украйна ще има достъп до допълнителни европейски средства за отбрана - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна ще има достъп до средствата за отбрана, предвидени първоначално за развитие на военните способности на държавите от ЕС, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, пише БТА.

Той посочи, че се очаква 10-20 млрд. евро да останат на разположение от предварително определените 150 милиарда евро бюджет за превъоръжаване. Говорителят уточни, че Украйна ще може да участва в съвместни европейски проекти и комисията подготвя съответното предложение до Съвета на ЕС.

По неговите думи държавите, които желаят да поканят Украйна в своите проекти, ще могат да изготвят отново планове за одобрение. Тези средства се осигуряват от заеми, уточни говорителят. По неговите думи решенията по плановете ще бъдат взимани бързо от ЕС заради нуждите в областта на отбраната.

Следващата седмица предстои министрите на отбраната да участват в заседание на Съвета на ЕС в Брюксел под председателството на върховния европейски представител по външната политика и сигурността Кая Калас. На срещата ще бъде обсъдена по-нататъшната военна помощ за Киев, като в разговора с видеоконферентна връзка ще се включи украинският министър на отбраната Евгений Хмара. Предвижда се основните въпроси да бъдат свързани с осигуряването на повече способности за противоракетна защита на украинската страна и производственото сътрудничество в областта на отбраната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УРСУЛАТА ЩЕ НИ ДОКАРА

    39 0 Отговор
    До просешка тояга с този Зеленски.

    Коментиран от #21

    20:56 25.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    26 0 Отговор
    А Урсула ще ни топли и храни зимата

    20:56 25.09.2026

  • 3 А ДАНО

    33 0 Отговор
    Руската армия да освободи окраина по-бързо и да се приключи с тази кражба.

    20:58 25.09.2026

  • 4 КАК САМО ЗВУЧИ

    23 0 Отговор
    Върховния европейски представител по външната политика и сигурността Кая Калас.

    21:04 25.09.2026

  • 5 az СВО Победа 81

    23 0 Отговор
    Ясноооо!

    Гответе се за глад, студ и мрак.... 🤣

    21:07 25.09.2026

  • 6 Наглецо

    23 1 Отговор
    Къде са 1000 та милярда? Прости джендъри. В златните кенефи и именията. България трябва да излезе от тая секта ЕС, тогава ако искат и задните части да му подаряват на Наркомана.

    21:07 25.09.2026

  • 7 Време е

    22 0 Отговор
    Време е да се опълчим на тези некад@рници и да ги набутаме където им е мястото !!

    21:10 25.09.2026

  • 8 точка

    13 0 Отговор
    ми то ЕСъто си е филиал на украта,тъй че може директно да ни рови в джоба!!!!!Как само приятно звучи....,,10/15 милиарда могат да останат/за ЕСъто/ от 150 милиарда!!!!!!!!!!!!без думиостава човек.

    21:11 25.09.2026

  • 9 666

    8 4 Отговор
    ЗИМАТА ЩЕ ЯДЕМ КАРТОФИ И ТУРШИЯ ОТ ЗЕЛЕ. РАКИЯ ИМА. НЕМА СТРАШНО. ЩОМ ПРЕЖИВЯХМЕ ВИДЕНОВАТА ЗИМА ПРЕЗ 97Г.И ТАЗИ ЗИМА ЩЕ Я ИЗКАРАМЕ. АЙДЕ НАЗДРАВЕ.

    21:11 25.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 пешо

    22 0 Отговор
    кой ще плаща , вън от НАТО и ЕС такава мизерия и при соца не е имало

    21:14 25.09.2026

  • 12 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    3 1 Отговор
    ЕС отблокира 6,6 милиарда евро военна помощ за Украйна. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на оръжие, обучение на украинските въоръжени сили и компенсиране на държави за вече прехвърлено оборудване, казва Кая Калас.

    Средствата от Европейския инструмент за мир ще бъдат разпределени, както следва: 1 милиард евро ще бъдат отпуснати за нови съвместни покупки на военно оборудване за Украйна, 900 милиона евро за тренировъчната мисия EUMAM Ukraine и други 4,7 милиарда евро ще бъдат използвани за компенсиране на страните от ЕС за оръжия и оборудване, които преди това са дарили на Украйна.

    Някои страни може да пренасочат полученото обезщетение към военна помощ за Украйна. Вярване 😄

    Европейският инструмент за мир е отделен извънбюджетен фонд на ЕС, който финансира доставки на оръжие и военни програми. Общата военна подкрепа за Украйна от ЕС и неговите държави членки се оценява на приблизително 93 милиарда евро.

    21:20 25.09.2026

  • 13 Само да уточня

    1 0 Отговор
    Допомога украини ши има ли тука да даря ...един кестял 😄😄😄🐽🐽🐽🐽🐽

    21:21 25.09.2026

  • 14 Ние да не сме под

    9 0 Отговор
    Командването на Украйна!
    А за нас достъп няма! Сега пак ни санкционират и пак ще плащаме.
    Рундъо ни доразби!

    21:26 25.09.2026

  • 15 Досега в 404

    11 0 Отговор
    са потънали над 300 милиарда евро. Не е нужно да се учудвате защо сме на този хал. И всичко това благодарение на шепа безмозъчни бандери в ЕС и нашите продажни марионетки.

    21:26 25.09.2026

  • 16 НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ !

    8 0 Отговор
    ТАКА ЛИ , КАК ТАКА ШЕПА ХОРА ЩЕ РЕШАВАТ ПОСТОЯННО , ПО КАКВИ ЛИ НЕ ОБИРДЖИЙСКИ МАНИПУЛАТИВНИ ПРИЧИНИ ДА ККРАДАТ НАШИТЕ ПАРИ , СТОТИЦИ ММИЛЯРДИ ОТ БЮДЖЕТА!!!
    И ПАК , И ПАК И ПАК НА НАШ ГРЪБ ЗА ЕЕВРОУКРОХУНТИТЕ .
    А БЕ ХОРА , НА МАСОВИ НЕСПИРНИ ППРОТЕСТИ С/У ТАЯ УУРСУЛФАШВЪРХУШКА , ДО КОГА ЩЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАМЕ ДА НИ ОБИРАТ, ДО КОГА ЩЕ РОБУВАНЕНЕ НА НАЦФАШИСТКИЯ РЕЖИМ! В ЗАТВОРИТЕ ДО ЖИВОТ ! ТОВА Е ЧЧУДОВИЩНО , НЕТЪРПИМО ПОВЕЧЕ!

    21:36 25.09.2026

  • 17 нннн

    7 0 Отговор
    Значи, средствата за отбрана, предвидени за развитие на военните способности на Европа, са пари за Зеленски.

    21:38 25.09.2026

  • 18 ....

    1 0 Отговор
    Годината е 3267 г. Примерно. ЕК намираше средства да дава на буферайна.

    21:40 25.09.2026

  • 19 Накого

    5 0 Отговор
    са тези пари, дето Кая ги раздава на укробандерите?

    21:43 25.09.2026

  • 20 ЕССидиотите

    5 0 Отговор
    Наистина водят война. Нещо повече - канят се да я разширят. Но тъй като са рафинирани подьлецьи, все още не смеят да влязат пряко в Украйна. Както винаги предпочитат черната работа да свърши някое местно магаре. "Късметлии", разполагат с цял табун свастики. Е, свастика по свастика, всеки по реда си.

    21:45 25.09.2026

  • 21 Луд

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "УРСУЛАТА ЩЕ НИ ДОКАРА":

    От Давна всичко е ограбено.Сега ще гледаме втора част ТРАГИ комедията ,,БОГАТ БЕДЕН,,

    21:57 25.09.2026

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