Обстановката в Украйна остава изключително напрегната, белязана от тежки въздушни удари срещу цивилна инфраструктура и рекорден брой бойни сблъсъци на фронтовата линия.

Атаката над Запорожие: 15 ранени и разрушения

През изминалото денонощие руските сили извършиха масирана атака с безпилотни летателни апарати (БпЛА) срещу жилищни райони в град Запорожие. Според информация на местните власти и съобщения в медиите, броят на пострадалите достигна 15 души, които вече се намират под медицинско наблюдение.

Ударите са нанесени предимно във втората половина на деня и късно вечерта, като са предизвикали сериозни пожари в няколко жилищни сгради. Освен домовете на мирни граждани, руски дрон е поразил и административна сграда (нежилищно помещение) в един от районите на града, където е регистрирано силно задимяване. Спасителните екипи продължават работа на местата на пристиганията. Подробности за инцидента и изявления на местната администрация бяха препредадени от Украинская правда.

Критична ситуация на фронта: Над 200 сблъсъка

Наземните операции по цялата фронтова линия също бележат пикови нива на интензивност. По данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), през изминалото денонощие са регистрирани повече от 200 бойни сблъсъка.

Най-горещата точка остава Покровското направление, където руската армия е атакувала позициите на украинските защитници общо 38 пъти. Руските войски правят непрекъснати опити за напредък в районите на редица населени места, опитвайки се да пробият отбраната. Сводката на военното ръководство на Украйна показва, че ожесточени боеве се водят и по Константиновското, Лиманското и Купянското направления. Данните от вечерния доклад на Генщаба са публикувани от информационния портал Цензор.НЕТ.

Фокусът на международната общност остава насочени към източната част на страната, където интензивността на руските щурмове не стихва, а цивилното население в прифронтовите градове ежедневно понася удари от артилерия и дронове-камикадзе.