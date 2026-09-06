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15 ранени и разрушения след руски атаки срещу Запорожие
  Тема: Украйна

15 ранени и разрушения след руски атаки срещу Запорожие

6 Септември, 2026 05:27, обновена 6 Септември, 2026 05:32 723 5

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Русия засилва натиска по Покровското направление с десетки щурмове

15 ранени и разрушения след руски атаки срещу Запорожие - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обстановката в Украйна остава изключително напрегната, белязана от тежки въздушни удари срещу цивилна инфраструктура и рекорден брой бойни сблъсъци на фронтовата линия.

Атаката над Запорожие: 15 ранени и разрушения

През изминалото денонощие руските сили извършиха масирана атака с безпилотни летателни апарати (БпЛА) срещу жилищни райони в град Запорожие. Според информация на местните власти и съобщения в медиите, броят на пострадалите достигна 15 души, които вече се намират под медицинско наблюдение.

Ударите са нанесени предимно във втората половина на деня и късно вечерта, като са предизвикали сериозни пожари в няколко жилищни сгради. Освен домовете на мирни граждани, руски дрон е поразил и административна сграда (нежилищно помещение) в един от районите на града, където е регистрирано силно задимяване. Спасителните екипи продължават работа на местата на пристиганията. Подробности за инцидента и изявления на местната администрация бяха препредадени от Украинская правда.

Критична ситуация на фронта: Над 200 сблъсъка

Наземните операции по цялата фронтова линия също бележат пикови нива на интензивност. По данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), през изминалото денонощие са регистрирани повече от 200 бойни сблъсъка.

Най-горещата точка остава Покровското направление, където руската армия е атакувала позициите на украинските защитници общо 38 пъти. Руските войски правят непрекъснати опити за напредък в районите на редица населени места, опитвайки се да пробият отбраната. Сводката на военното ръководство на Украйна показва, че ожесточени боеве се водят и по Константиновското, Лиманското и Купянското направления. Данните от вечерния доклад на Генщаба са публикувани от информационния портал Цензор.НЕТ.

Фокусът на международната общност остава насочени към източната част на страната, където интензивността на руските щурмове не стихва, а цивилното население в прифронтовите градове ежедневно понася удари от артилерия и дронове-камикадзе.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НеМирен жител

    8 1 Отговор
    "Освен домовете на мирни граждани, руски дрон е поразил и административна сграда (нежилищно помещение) в един от районите на града, където е регистрирано силно задимяване." :)

    Защо ни занимавате само с попаденията на украинското ПВО?
    Нета е пълен с видеа и сателитни снимки от десетките попадения на руските дронове и ракети!

    Коментиран от #5

    06:10 06.09.2026

  • 2 Механик

    4 1 Отговор
    Снимката е покъртителна и говори много за тоя дето я е избрал за тая статия.
    Снимката е от обикновен, битов пожар, а не от пожар предизвикан от взрив.
    Дори 250 гр. тротил и картината щеше да включва изпочупени джамове до 3 етажа наоколо.

    06:15 06.09.2026

  • 3 Абе по Покровското направление

    6 1 Отговор
    ама доста на запад от Покровск, нали?
    Изпюйте камъчето де:) Ще ви олекне.

    "Русия засилва натиска по Покровското направление с десетки щурмове"

    06:26 06.09.2026

  • 4 Ха ха ха

    6 0 Отговор
    Ха така. Смачкай ги Вова и да се оцъклят през зимата, че до гуша ни е дошло от тях.

    06:57 06.09.2026

  • 5 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "НеМирен жител":

    Защото за това му плащат на този мидир бе. Затова. Носителка работа, но ще амнистират само една мисирка в щатите.

    07:02 06.09.2026

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