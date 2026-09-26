Президентът на Йемен призова за мобилизация срещу хусите

Председателят на Президентския съвет на Йемен Рашад ал Алими призова жителите на страната към обща мобилизация срещу хусите и към присъединяване към въоръжените сили и силите за сигурност. Ал Алими, който се намира в Рияд, отправи призива в телевизионно обръщение.

Той заяви, че целта е „възстановяване на държавните институции и разпростиране на суверенитета върху цялата национална територия“, включително върху столицата Сана. Градът е под контрола на хусите от 2014 г.

Ал Алими обяви и гаранции за безопасно завръщане и амнистия за всеки, който изостави движението. Обещанието е насочено към бойци и други лица, които прекратят участието си в хусите и се върнат на страната на международно признатото йеменско правителство.

Призив към жителите на районите под контрола на хусите

В обръщението си Ал Алими се обърна и към хората в районите, контролирани от хусите. Той ги призова да пазят живота на децата си и да не ги изпращат да се сражават на страната на движението.

„Държавата не ви разглежда като страна в конфликта, а като свои граждани и партньори“, заяви Рашад ал Алими.

По думите му мобилизацията трябва да обедини населението около въоръжените сили и да възстанови държавната власт в районите, които в момента не са под контрола на правителството.

Боевете по западното крайбрежие се засилиха

Хусите воюват срещу подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство повече от десетилетие. Примирието от 2022 г. замрази конфликта до голяма степен, но не доведе до окончателно споразумение между страните.

През последните седмици боевете отново са се засилили. Според информацията, цитирана от БТА, хусите са поели контрол над западното крайбрежие на Йемен. Това им осигурява достъп до стратегически позиции по Червено море и поражда опасения за корабоплаването по един от ключовите морски маршрути.

Ройтерс съобщи, че призивът на Ал Алими идва на фона на нова военна ескалация между силите на правителството и подкрепяните от Иран хуси. ДПА също представи обръщението като призив за обща мобилизация в подкрепа на правителствените сили.

Източници: БТА, Ройтерс, ДПА