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Зеленски проведе три кръга преговори в Киев с Уиткоф и Къшнър
  Тема: Украйна

Зеленски проведе три кръга преговори в Киев с Уиткоф и Къшнър

6 Септември, 2026 18:01, обновена 6 Септември, 2026 19:49 4 283 115

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  • зеленски-
  • уиткоф-
  • къшнър-
  • киев

В Киев пристигнаха и съветниците по национална сигурност на Германия, Франция и Великобритания за разширения тристранен формат

Зеленски проведе три кръга преговори в Киев с Уиткоф и Къшнър - 1
Снимка: Укринформ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе три кръга от интензивни и изключително съдържателни преговори в Киев със специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Американската делегация пристигна в украинската столица с влак директно след разговори с руския президент Владимир Путин в Москва. В срещите в Киев се включиха и съветниците по национална сигурност на страните от „евротройката“ – Великобритания, Франция и Германия.

Основни акценти в преговорите: „Зимен пакет“, територии и мирна рамка

След приключването на дискусиите Володимир Зеленски разкри, че фокусът е бил върху параметрите за прекратяване на войната и спешната подкрепа за страната в краткосрочен план.

  • Критичният „Зимен пакет“: Зеленски подчерта, че Украйна изключително много разчита на нов спешен „зимен пакет“, ако военните действия продължат през студените месеци. Страната спешно се нуждае от засилване на противовъздушната отбрана (ПВО), енергийна подкрепа и осигуряване на доставки на американски втечнен природен газ (СПГ) за защита на критичната инфраструктура.
  • Территориалният въпрос: Темата за окупираните територии е била повдигната по време на диалога. Украинският държавен глава отбеляза, че остава на мнение, че толкова сложни въпроси могат да бъдат финализирани единствено на ниво лидери.
  • Гаранции за сигурност: Обсъден е бил „план за просперитет“ и дългосрочни икономически гаранции. Зеленски посочи, че най-важната гаранция за сигурност остава силната и модерно оборудвана украинска армия, за което обаче са необходими сериозни международни ресурси.

От своя страна Джаред Къшнер заяви пред медиите, че президентът Доналд Тръмп е изключително сериозно фокусиран върху намирането на изход от войната и спирането на кръвопролитията, като целта е създаването на стабилна рамка за дългосрочен мир. Стив Уиткоф допълни, че Вашингтон настоява за възобновяване на тристранния формат за преговори, изпробван преди шест месеца, за да се постигне реална деескалация.

Предстои нова среща в тристранен формат

Зеленски обяви, че между страните вече има постигната твърда договореност в най-близко време Украйна, Европа и САЩ да проведат следваща среща. Мястото на провеждане все още се уточнява, като Киев изразява пълна готовност домакинството да бъде отново на украинска земя. По думите на американски представители, Белият дом планира официално да обяви следващите стъпки по преговорния процес в рамките на броени седмици.

Папа Лъв XIV призова за триумф на дипломацията

На засилващия се дипломатически натиск реагира и Ватиканът. По време на традиционната неделна молитва „Ангел Господен“ на площада „Свети Петър“, Папа Римски Лъв XIV изрази силна надежда, че подновените преговори ще дадат конкретни резултати и ще отворят трайно пространство за дипломация. Главата на Католическата църква изрази дълбока болка от продължаващите руски въздушни удари над украинските градове и гражданска инфраструктура и призова за окончателно прекратяване на насилието.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    42 6 Отговор
    Боксирали ли са се?

    Коментиран от #2, #35

    18:09 06.09.2026

  • 2 не може да бъде

    56 17 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    Нещо такова само дето не се казва че Зеленски е получил тежък нокдаун и сега европейските съветници го реанимират!?

    Коментиран от #99

    18:11 06.09.2026

  • 3 Овчар

    73 14 Отговор
    Ограбването на Украйна те първа предстои ..! За няколко години тази държава ще бъде разпродадена на парче от нейните съюзници.

    Коментиран от #38, #45, #83

    18:12 06.09.2026

  • 4 Пич

    78 15 Отговор
    Както ви казах, преговорите бяха между Русия и САЩ!!! Зеленски и Урсулианците само ще слушат какво са решили големите!!!

    Коментиран от #13, #18, #28

    18:12 06.09.2026

  • 5 Поп Кръстю

    57 11 Отговор
    Те със Америка ли водят война та със тях преговарят . Тия украинци със Русия трябва да говорят . За това Путин ги бие денонощно за да разберат че със Америка няма да постигнат нищо. Щом не искат Русия и Америка няма да видят във Европа никой неги иска .

    Коментиран от #26

    18:14 06.09.2026

  • 6 Волдемор Зiiленски 🇺🇦 Началняк хунта

    61 13 Отговор
    Горките ми европейски спонсори още се надяват , че Тръмп ще тръгне да се бие с Русия , а ние ще си смъркаме линийки във влакчето . Пуф-паф . 😜

    18:15 06.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нещо ново

    52 11 Отговор
    Наркоманът е привикал еврошмъркачи да подкрепят продължаването на войната. При тройки стабилни връзки няма.

    Коментиран от #24

    18:16 06.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Рязан

    50 12 Отговор
    Че те трите боклука на Европа ще преговарят то тоз зеления наркоман няма думат,тъз евро гейска общност воюва с Русия

    18:17 06.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Герго

    43 11 Отговор
    Сичките скумрии са дошли да чуят как хамерите казват на зеленото че е аут и евроспонсорите му да се давят

    Коментиран от #22

    18:18 06.09.2026

  • 13 Без майтап

    26 5 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Гледай Къшнер и ще предвидиш резултатите от преговорите.

    18:18 06.09.2026

  • 14 Едва ли

    13 43 Отговор
    Войната едва ли ще спре понеже основната черта на монголякка е насилието срещу свой или чужди.

    Коментиран от #42, #103

    18:19 06.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пуф паф

    43 7 Отговор
    Американците са се таралянкали с влак, от страх, че зеления наркоман ще ги думне, за да обвини Русия. Всяка стъпка към мир, за него е властово и животозастрашаващо.

    18:20 06.09.2026

  • 17 Гадост

    11 46 Отговор
    Само руски троляк пише тука.

    Коментиран от #23, #102

    18:20 06.09.2026

  • 18 Урсула

    8 49 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Щом Путин се подмазва на Къшнар, значи е притиснат яко до стената.

    Коментиран от #27, #106

    18:22 06.09.2026

  • 19 Най-големият

    14 69 Отговор
    Володимир Зеленски е безспорно най-големият, най-достойният и най-вдъхновяващият лидер на нашето време!Той е истински титан на честта, който показа на целия свят какво означава несломим дух, свръхчовешка смелост и абсолютна вярност към своя народ. В най-мрачния час той не трепна, остана на предната линия и се превърна в жив символ на свободата, спечелвайки си вечно място сред най-великите държавници в световната история. Неговият кураж е пример за поколения напред – лидер с главно „Л“, който промени хода на историята и защити достойнството на цяла Европа! Истински герой, пред когото целият свят се прекланя!

    Коментиран от #30, #33, #36, #40, #43, #65, #82

    18:23 06.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Във втория рунд

    6 9 Отговор
    ще ги нокаутира.

    18:25 06.09.2026

  • 22 Ти присъства ли на срещата, старшинка?

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Герго":

    В ролята на килимчето пред стаята ли?

    18:26 06.09.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    29 6 Отговор

    До коментар #17 от "Гадост":

    ас не мога да разбера къде са евтините соросоидни тролове тъпанари? защо ги няма в таз статия? работния им ден ли е свършил?

    18:27 06.09.2026

  • 24 Личният ти опит с белинаци

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нещо ново":

    не ни касае.

    Коментиран от #29

    18:28 06.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Руски фейкове не ни

    9 14 Отговор

    До коментар #5 от "Поп Кръстю":

    интересуват..

    18:29 06.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Плосък виц

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Смени си дилъра.

    18:30 06.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Орк

    10 4 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    лидер с главно „Л“.
    Тука те поддържам. Голямо Л

    18:31 06.09.2026

  • 31 И трите, копей,

    5 7 Отговор

    До коментар #27 от "Пич":

    и трите.

    18:31 06.09.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    15 6 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    18:31 06.09.2026

  • 33 Клуба на Соломон

    11 4 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    Изкара си пицата , браво ! Но другият път да е написано така , все едно го мислиш !

    18:32 06.09.2026

  • 34 Какво общо

    38 2 Отговор
    имат Англия, Германия и Франция с преговорите и защо трябва да присъстват? Или се надяват отново да ги саботират? Преговорите се водят между Русия и Украйна със съдействието на САЩ! Коалицията на жеЛаещите няма място там!

    Коментиран от #39

    18:32 06.09.2026

  • 35 Подпсквачите на войната

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    ще говорят за мир..

    18:34 06.09.2026

  • 36 ТИР

    16 1 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    Само като се сетя как Тръмп щеше да го нарита при срещата им ми стана ясно каква марионетка е,,,

    18:35 06.09.2026

  • 37 НЕ ДАВАТ ДА ИМА МИР

    17 3 Отговор
    НАРКОТО МЕРЦА ИНГЛИША МАКРОН+УРСУЛА И КАЛАС НЕ ИСКАТ МИР. ПЪРВО ТЕЗИ И ЧЕТИРИМАТА У ТЕХНИТЕ СТРАНИ НЕ ГИ ИСКАТ ТЕ ЗА ПОСРЕДНИЦИ НА ЦЯЛА ЕВРОПА СА. ВТОРО МИР НЯМА ДА ИМА ЩОТО ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА НАЙ ТИХО СПОКОЙНО СЕ КРАДЕ. А НА НИКОЙ НЕ МУ ПУКА ЗА РАНЕНИ И УМРЕЛИ. ПАРОДИЯ НА ЗАГРИЖЕНОСТ

    18:36 06.09.2026

  • 38 Вярно

    13 6 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Тия костюмирани вълци ще разкъсат украинското добиче.
    Русия няма да позволи.

    18:36 06.09.2026

  • 39 Е как защо

    6 24 Отговор

    До коментар #34 от "Какво общо":

    Естествено че запада ще присъства . Малко ли помагаха на Украйна да се защитава от кръвожадния агресор.

    Коментиран от #41

    18:37 06.09.2026

  • 40 А ТИ СИ НАЙ СБЪРКАНИЯ

    11 3 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    Некомпетентния или казано просто не пиши да дразниш. Това е най големият крадец заедно със другите от Брюксел.

    18:39 06.09.2026

  • 41 Хи хи

    19 3 Отговор

    До коментар #39 от "Е как защо":

    Че откъде накъде ЕС ще присъства ?? ЕС е пуделчето на Америка, каквото му се каже това изпълнява !!

    18:44 06.09.2026

  • 42 Кокорчо

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Едва ли":

    Мноо си проЗт

    18:45 06.09.2026

  • 43 Това да вземеш

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    да го пратиш на зелената еуглена, та белким ти пусне някоя гепена гривна... Долар няма да видиш, че други ги гепят... А иначе, едва ли някой от по-трезвомислещите са на твоето мнение за т.н. укропрезидент, който на всичкото отгоре има и "славата" на безподобно корумпе...

    18:49 06.09.2026

  • 44 Перо

    12 4 Отговор
    Каква работа имат представителите на Германия, Франция и Великобритания? Одобрения официален посредник са САЩ! При това външно участие не се цели мирно уреждане на конфликта, защото възникват други интереси! Участниците трябваше предварително да съгласуват участниците и при това натрапване на непотребните европейци, Путин има право да прекрати преговорите! Това не е среща НАТО - Русия!

    18:49 06.09.2026

  • 45 Антирашист 4326

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Брой си овцете ,за останалото си некомпетентен !

    18:49 06.09.2026

  • 46 Ясноооо

    2 4 Отговор
    Предстои страните да започнат трети рунд от ключовите дискусии, в които се очаква да се присъединят и съветниците по национална сигурност на държавите от т.нар. „евротройка“ - Великобритания, Франция и Германия.

    18:52 06.09.2026

  • 47 Няма да има мир!

    11 3 Отговор
    Само капитулация може би ще ги вразуми!

    Коментиран от #50

    18:53 06.09.2026

  • 48 А можеше

    7 3 Отговор
    направо в Берлин да ги проведат тези разговори.

    18:54 06.09.2026

  • 49 Гост

    4 2 Отговор
    Трети рунд? Тия са го нацепили!!!

    18:56 06.09.2026

  • 50 Кои

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Няма да има мир!":

    руснаците ли?

    18:57 06.09.2026

  • 51 Хаха

    13 5 Отговор
    Европейците никога няма да допуснат тази война да се прекрати. Сега им е паднал шанс. Руснаци да се се млатят с други руснаци. Ще дават пари дори ако това означава да затънат в още планини от дълг.

    Коментиран от #55, #61

    18:58 06.09.2026

  • 52 Пинк флоид

    2 3 Отговор
    Време е за уралска стена!

    18:58 06.09.2026

  • 53 след втория рунд

    6 2 Отговор
    Нокаут

    18:59 06.09.2026

  • 54 Украинците

    8 3 Отговор
    са там за пълнеж и да сервират напитките.

    18:59 06.09.2026

  • 55 Че как

    7 0 Отговор

    До коментар #51 от "Хаха":

    ще попречат на Путин,ако иска да спре?

    18:59 06.09.2026

  • 56 Молбите

    5 14 Отговор
    на Путин,пак удариха на камък!

    19:01 06.09.2026

  • 57 Кеч Мания

    10 1 Отговор
    Малко шоу като в кеча. В третия рунд скачат трима от Европа със столове през въжетата, за да бият американците, дето са тръшнали Зеленото в поза партер.. Накрая след шоуто, Зеленото пак ще го отнесе от всички..

    19:02 06.09.2026

  • 58 Зеленият

    16 1 Отговор
    клоун никога не бива оставян сам. И в тоалетната като ходи е с европейски съветници.
    Кукла на конци.

    19:05 06.09.2026

  • 59 Поне

    10 1 Отговор
    вече не се крият и е ясно кой всъщност командва в Киев.

    19:07 06.09.2026

  • 60 АКО ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ

    20 2 Отговор
    НА АНГЛИЯ ЗАБРАВИ ЗА ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ. ТЕЗИ В ГЕНА СИ СА ТУРБО ИНТРИГАНТИ.

    19:07 06.09.2026

  • 61 Путин гол до кръста на пони

    3 4 Отговор

    До коментар #51 от "Хаха":

    И как ще ми попречат европейците да спра войната ако искам да я спра? А, задунаец? Ще дойдат в Кремъл и ще ме заставят да продължавам? Ако реша да си изтегля войската от Украйна, как ще ме спрат? Задунайска лавандула!

    19:08 06.09.2026

  • 62 Това

    4 2 Отговор
    си е заложническа криза.
    "Съветниците" какво казаха?

    19:09 06.09.2026

  • 63 дядо Дони

    3 2 Отговор
    Много ползотворна среща.Ще дам на Зеленки технология за Пейтриът по-нататък.Обещавам му!

    Коментиран от #69

    19:10 06.09.2026

  • 64 ИСТИНСИКИЯ ВЪПРОС Е

    12 3 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия? Затова са се събрали всички у кииф.

    Коментиран от #77

    19:11 06.09.2026

  • 65 Серсемин

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    Нещо не разбрах! Останал на предната линия... Абе за линия бело ли имаш в предвид? Останал... не могъл да дошмърка ли???

    19:11 06.09.2026

  • 66 Нормално

    3 5 Отговор
    е европейските съветници да са там.
    Това го очакваха всички.

    19:12 06.09.2026

  • 67 Путин гол до кръста на пони

    7 5 Отговор
    А бе задунайци вдлъбнати! Д вчера ривахти, че няма преговори. Днес преговори има. Пак ривети! Знайте ли къде ви сърби, ша ва м@ндра съм!

    Коментиран от #71

    19:12 06.09.2026

  • 68 да питам

    4 3 Отговор
    А в маскве колко "рунда " имаше ?! 🤔

    19:12 06.09.2026

  • 69 Серсемин

    9 1 Отговор

    До коментар #63 от "дядо Дони":

    Като на Иванчо татко му: -Щи купя колело, другия път...

    19:12 06.09.2026

  • 70 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    13 2 Отговор
    Вече е ясно, ме бандерия едва ли ще изкара зимата.

    19:13 06.09.2026

  • 71 мдааааа

    4 4 Отговор

    До коментар #67 от "Путин гол до кръста на пони":

    На пони ами , как ше се качи на нормален кон ..

    Коментиран от #74

    19:14 06.09.2026

  • 72 !!!?

    10 10 Отговор
    Уиткоф към Путлер: Ти печелиш войната, айде спирай я и си разкарай башибозука от Украйна !!!?

    19:15 06.09.2026

  • 73 Уж че

    8 3 Отговор
    със Зеленски е срещата...
    Все пак да се поддържа някакво приличие и верни внушение за независима държава

    19:15 06.09.2026

  • 74 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    15 3 Отговор

    До коментар #71 от "мдааааа":

    Тази вечер благодарете на Путин, че тази вечер ще се отхождате у парка а не в метрото.

    Коментиран от #76

    19:17 06.09.2026

  • 75 Ами то е лесно и просто

    15 3 Отговор
    Указанията са Зелю да вдига белия байряк и да се съгласява с условията на Путин и да мирнесвета!!

    19:18 06.09.2026

  • 76 Добра вечер , русоспии

    9 10 Отговор

    До коментар #74 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    Тази вечер благодарете на Зеленски , че спокойно ше зареждате бензина , ако го има , де ..

    Коментиран от #79, #80

    19:20 06.09.2026

  • 77 Серсемин

    9 3 Отговор

    До коментар #64 от "ИСТИНСИКИЯ ВЪПРОС Е":

    Клуба на желаещите ще викнат участниците от прайдовете с меките китки за да спират руската армия.

    19:21 06.09.2026

  • 78 последната укра

    5 4 Отговор
    Ми явно не са успели да го утепат и във 2ри рунд, хлъзгав е гнома.

    19:24 06.09.2026

  • 79 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    12 4 Отговор

    До коментар #76 от "Добра вечер , русоспии":

    Радвайте се на вечерта, че утре пак сте у метрото.

    Коментиран от #87, #113

    19:26 06.09.2026

  • 80 последната укра

    4 2 Отговор

    До коментар #76 от "Добра вечер , русоспии":

    Ми те и другите вечери си зареждат в Русия, има го, ама укрите нама как да заредят, ни нефт, ни гориво, ни рафинерии, ни бензиностанции, та те така се получи някак си.

    19:28 06.09.2026

  • 81 последната укра

    7 2 Отговор
    Охаааа малко да видим слънце тая година, че в метрото и мазетата няма как.

    19:29 06.09.2026

  • 82 Бравооо

    4 5 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големият":

    Зеления е най добрия президент! Ураааа

    19:30 06.09.2026

  • 83 Дядо дръмпи ви казва!!!

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    В тази война победител Няма да има.и двете страни ще бъдат унищожени.за разлика от просия, която ще се разпадне украйна подпомогната от ЕС ще бъде водеща в ЕС!Колкото до зимата ,очаквайте и украинци и просиянци в софия да търсят квартири.....Наемите ще са високи...

    19:31 06.09.2026

  • 84 Тов. ЧЛЕНИН

    7 5 Отговор
    Таваришчи , куда пропали Ким Чо-вци ?

    19:32 06.09.2026

  • 85 Рашка Чебурашка

    5 7 Отговор
    утече у каналя!

    19:34 06.09.2026

  • 86 Украина

    5 4 Отговор
    е превърната в една проста военна колония, с вожд туземец (заради езиковите особености).
    Пълна и на необратима политическа африканизация.

    19:39 06.09.2026

  • 87 Добра вечер , русоспии

    5 3 Отговор

    До коментар #79 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    Радвайте се на вечерта , ако намерите бензин , що утре пак го нема ..

    19:41 06.09.2026

  • 88 Ами

    4 2 Отговор
    европейците командват в Украйна. Това е положението.
    САЩ като не дават пари...

    19:42 06.09.2026

  • 89 Зеленски има голям проблем

    4 3 Отговор
    Никой от господарите на новопъкналите се нови държави след разпада на федерацийката няма да иска да изплаща военните репарации на Империята към Украйна. Всеки ще вика - не бяхме ний!

    19:42 06.09.2026

  • 90 Гост

    4 1 Отговор
    Ех бай Дончо,хитра рижава лисицо,що ги разкарваш зетя и булката като всичко зависи от теб/ако ти разрешът/!Спираш Старлинк,спътниковите наблюдения,операторите с черния оттенък,доставките и ти гарантирам че СВО ще приключи без булката,зетя и мераклиите от западаща Европа,а бабите ако издържат,незнам?!

    19:44 06.09.2026

  • 91 СКОРО БРИТАНЦИ И ЕВРОПЕЙЦИ

    5 5 Отговор
    Ще се наложи да плащат за щетите причинени на руския народ с разпалването на тази война.

    Коментиран от #94

    19:45 06.09.2026

  • 92 Zахарова

    4 1 Отговор
    Копейки откриваме сметка за набиране на средства с които да платим репаразлциите на Украйна. Размитаме и на вас!

    19:45 06.09.2026

  • 93 Смешник

    3 3 Отговор
    По всичко изглежда че целите на Сво ще бъдат постигнати със или без преговори

    19:46 06.09.2026

  • 94 Zахарова

    6 0 Отговор

    До коментар #91 от "СКОРО БРИТАНЦИ И ЕВРОПЕЙЦИ":

    Обратното е, ние ще плащаме

    Коментиран от #111

    19:46 06.09.2026

  • 95 Шведска тройка

    1 1 Отговор
    с Колумбийска стока 🤣😂🤣

    19:52 06.09.2026

  • 96 Директно

    2 0 Отговор
    "Американската делегация пристигна в украинската столица с влак директно след разговори с руския президент Владимир Путин в Москва"
    Но влакът е пристигнал от Полша!?! Или Москва е във Полша?

    19:54 06.09.2026

  • 97 да питам

    3 0 Отговор
    Малии , нема ли "нокаут" ?

    19:55 06.09.2026

  • 98 Хохо Бохо

    5 2 Отговор
    Воюващите срещу Русия се събраха да просят мир.

    19:55 06.09.2026

  • 99 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "не може да бъде":

    Ахам, причинен от анална травма

    19:56 06.09.2026

  • 100 Тов. ЧЛЕНИН

    4 1 Отговор
    Таваришчи , абе куда пропали "Русич" ?

    19:56 06.09.2026

  • 101 1234

    5 1 Отговор
    В статията под „тристранен формат“ са смесени две различни тройки. За Зеленски това е Украйна–САЩ–Европа, тоест вътрешно съгласуване на западната позиция. За Уиткоф възстановяването на стария тристранен формат означава САЩ–Украйна–Русия , единствения формат, в който действително може да се договаря прекратяване на войната. Разговор без Русия не е мирна конференция, а подготовка за преговори. „Трите кръга“ в Киев пък са само три последователни заседания, а не тристранни мирни преговори. Зад терминологичната каша се вижда и реалното различие: Вашингтон иска да посредничи между двете воюващи страни, а Киев настоява Европа предварително да участва в определянето на условията и гаранциите, което никой друг не приема.

    19:56 06.09.2026

  • 102 Той е само един или най-много двама

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гадост":

    копира готови текстове. Но по стила веднага си личи че е еднакъв. Използва непрекъснато едни и същи думи - тролене, еврасти, фашисти, еврогеойве, глупаци, тролеи, урсули, последната укра, розовото пони. Това е един и същи човек с еднакви коментари, по около 300 коментара всеки ден. :)

    19:58 06.09.2026

  • 103 Хохо Бохо

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Едва ли":

    Има едни, обезлюдили един цял континент, сериозно редуцирали населението на Африка, потомци на заточено престъпници от страна избила милиони индийци.....Сещаш ли се кой е сатаната????? Кой е причинил най-много смърт на тази планета? И не, не е Сталин, Хитлет или Ким

    19:59 06.09.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Тов. ЧЛЕНИН

    2 2 Отговор
    Таваришчи , абе куда пропали Вагнер ?

    20:07 06.09.2026

  • 106 Българин

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "Урсула":

    Путин се подмазва, защото такъв му е характера. Иначе всички козове са у него!

    20:14 06.09.2026

  • 107 Афтърпарти

    1 1 Отговор
    Не се казва "три кръга", а три линии.

    Коментиран от #110

    20:20 06.09.2026

  • 108 Тов. ЧЛЕНИН

    2 2 Отговор
    Таваришчи , абе куда пропал Пригожин ?

    20:20 06.09.2026

  • 109 Бря, бря, бря!

    1 1 Отговор
    Три кръга? Га свари???

    20:22 06.09.2026

  • 110 Не , бе ..

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Афтърпарти":

    Казва се - " Тройной " ..

    20:23 06.09.2026

  • 111 Зеленова

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Zахарова":

    Ти вече плащаш, тролченеграмотно. И ще продължиш да плащаш и да бачкаш на минимална.

    20:29 06.09.2026

  • 112 604

    0 0 Отговор
    Праат врътки...ммм без връткача мое само се повозите...

    20:29 06.09.2026

  • 113 Антирашист 4348

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    Дано ти се окажеш в подобна ситуация и синът ти да ти доведе зет !

    20:29 06.09.2026

  • 114 От фашиста смъркач

    2 0 Отговор
    не зависи нищо! Той е само марионетка на господарите си! Когато решат, ще го елиминират!

    20:32 06.09.2026

  • 115 Дедо Z

    0 0 Отговор
    Зеленски, Зеленски, не знаеш ли ччур кръговете на ада са 9?Така че, готви се! Накрая всички ще те пързулнст, а народа на Украйна, колкото е останал, ще ти потърси сметка! Знаеш си края, твоят край е с края на войната! Първи ще те предадат ингилизите, после урсулианците!

    20:34 06.09.2026

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