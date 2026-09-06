Зеленски проведе три кръга преговори в Киев с Уиткоф и Къшнър

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе три кръга от интензивни и изключително съдържателни преговори в Киев със специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Американската делегация пристигна в украинската столица с влак директно след разговори с руския президент Владимир Путин в Москва. В срещите в Киев се включиха и съветниците по национална сигурност на страните от „евротройката“ – Великобритания, Франция и Германия.

Основни акценти в преговорите: „Зимен пакет“, територии и мирна рамка

След приключването на дискусиите Володимир Зеленски разкри, че фокусът е бил върху параметрите за прекратяване на войната и спешната подкрепа за страната в краткосрочен план.

Критичният „Зимен пакет“: Зеленски подчерта, че Украйна изключително много разчита на нов спешен „зимен пакет“, ако военните действия продължат през студените месеци. Страната спешно се нуждае от засилване на противовъздушната отбрана (ПВО), енергийна подкрепа и осигуряване на доставки на американски втечнен природен газ (СПГ) за защита на критичната инфраструктура.

Зеленски подчерта, че Украйна изключително много разчита на нов спешен „зимен пакет“, ако военните действия продължат през студените месеци. Страната спешно се нуждае от засилване на противовъздушната отбрана (ПВО), енергийна подкрепа и осигуряване на доставки на американски втечнен природен газ (СПГ) за защита на критичната инфраструктура. Территориалният въпрос: Темата за окупираните територии е била повдигната по време на диалога. Украинският държавен глава отбеляза, че остава на мнение, че толкова сложни въпроси могат да бъдат финализирани единствено на ниво лидери.

Темата за окупираните територии е била повдигната по време на диалога. Украинският държавен глава отбеляза, че остава на мнение, че толкова сложни въпроси могат да бъдат финализирани единствено на ниво лидери. Гаранции за сигурност: Обсъден е бил „план за просперитет“ и дългосрочни икономически гаранции. Зеленски посочи, че най-важната гаранция за сигурност остава силната и модерно оборудвана украинска армия, за което обаче са необходими сериозни международни ресурси.

От своя страна Джаред Къшнер заяви пред медиите, че президентът Доналд Тръмп е изключително сериозно фокусиран върху намирането на изход от войната и спирането на кръвопролитията, като целта е създаването на стабилна рамка за дългосрочен мир. Стив Уиткоф допълни, че Вашингтон настоява за възобновяване на тристранния формат за преговори, изпробван преди шест месеца, за да се постигне реална деескалация.

Предстои нова среща в тристранен формат

Зеленски обяви, че между страните вече има постигната твърда договореност в най-близко време Украйна, Европа и САЩ да проведат следваща среща. Мястото на провеждане все още се уточнява, като Киев изразява пълна готовност домакинството да бъде отново на украинска земя. По думите на американски представители, Белият дом планира официално да обяви следващите стъпки по преговорния процес в рамките на броени седмици.

Папа Лъв XIV призова за триумф на дипломацията

На засилващия се дипломатически натиск реагира и Ватиканът. По време на традиционната неделна молитва „Ангел Господен“ на площада „Свети Петър“, Папа Римски Лъв XIV изрази силна надежда, че подновените преговори ще дадат конкретни резултати и ще отворят трайно пространство за дипломация. Главата на Католическата църква изрази дълбока болка от продължаващите руски въздушни удари над украинските градове и гражданска инфраструктура и призова за окончателно прекратяване на насилието.