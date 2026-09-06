Зеленски проведе три кръга преговори в Киев с Уиткоф и Къшнър

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе три кръга от интензивни и изключително съдържателни преговори в Киев със специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
Американската делегация пристигна в украинската столица с влак директно след разговори с руския президент Владимир Путин в Москва. В срещите в Киев се включиха и съветниците по национална сигурност на страните от „евротройката“ – Великобритания, Франция и Германия.
Основни акценти в преговорите: „Зимен пакет“, територии и мирна рамка
След приключването на дискусиите Володимир Зеленски разкри, че фокусът е бил върху параметрите за прекратяване на войната и спешната подкрепа за страната в краткосрочен план.
- Критичният „Зимен пакет“: Зеленски подчерта, че Украйна изключително много разчита на нов спешен „зимен пакет“, ако военните действия продължат през студените месеци. Страната спешно се нуждае от засилване на противовъздушната отбрана (ПВО), енергийна подкрепа и осигуряване на доставки на американски втечнен природен газ (СПГ) за защита на критичната инфраструктура.
- Территориалният въпрос: Темата за окупираните територии е била повдигната по време на диалога. Украинският държавен глава отбеляза, че остава на мнение, че толкова сложни въпроси могат да бъдат финализирани единствено на ниво лидери.
- Гаранции за сигурност: Обсъден е бил „план за просперитет“ и дългосрочни икономически гаранции. Зеленски посочи, че най-важната гаранция за сигурност остава силната и модерно оборудвана украинска армия, за което обаче са необходими сериозни международни ресурси.
От своя страна Джаред Къшнер заяви пред медиите, че президентът Доналд Тръмп е изключително сериозно фокусиран върху намирането на изход от войната и спирането на кръвопролитията, като целта е създаването на стабилна рамка за дългосрочен мир. Стив Уиткоф допълни, че Вашингтон настоява за възобновяване на тристранния формат за преговори, изпробван преди шест месеца, за да се постигне реална деескалация.
Предстои нова среща в тристранен формат
Зеленски обяви, че между страните вече има постигната твърда договореност в най-близко време Украйна, Европа и САЩ да проведат следваща среща. Мястото на провеждане все още се уточнява, като Киев изразява пълна готовност домакинството да бъде отново на украинска земя. По думите на американски представители, Белият дом планира официално да обяви следващите стъпки по преговорния процес в рамките на броени седмици.
Папа Лъв XIV призова за триумф на дипломацията
На засилващия се дипломатически натиск реагира и Ватиканът. По време на традиционната неделна молитва „Ангел Господен“ на площада „Свети Петър“, Папа Римски Лъв XIV изрази силна надежда, че подновените преговори ще дадат конкретни резултати и ще отворят трайно пространство за дипломация. Главата на Католическата църква изрази дълбока болка от продължаващите руски въздушни удари над украинските градове и гражданска инфраструктура и призова за окончателно прекратяване на насилието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
Коментиран от #2, #35
18:09 06.09.2026
2 не може да бъде
До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":Нещо такова само дето не се казва че Зеленски е получил тежък нокдаун и сега европейските съветници го реанимират!?
Коментиран от #99
18:11 06.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #38, #45, #83
18:12 06.09.2026
4 Пич
Коментиран от #13, #18, #28
18:12 06.09.2026
5 Поп Кръстю
Коментиран от #26
18:14 06.09.2026
6 Волдемор Зiiленски 🇺🇦 Началняк хунта
18:15 06.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Нещо ново
Коментиран от #24
18:16 06.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Рязан
18:17 06.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Герго
Коментиран от #22
18:18 06.09.2026
13 Без майтап
До коментар #4 от "Пич":Гледай Къшнер и ще предвидиш резултатите от преговорите.
18:18 06.09.2026
14 Едва ли
Коментиран от #42, #103
18:19 06.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пуф паф
18:20 06.09.2026
17 Гадост
Коментиран от #23, #102
18:20 06.09.2026
18 Урсула
До коментар #4 от "Пич":Щом Путин се подмазва на Къшнар, значи е притиснат яко до стената.
Коментиран от #27, #106
18:22 06.09.2026
19 Най-големият
Коментиран от #30, #33, #36, #40, #43, #65, #82
18:23 06.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Във втория рунд
18:25 06.09.2026
22 Ти присъства ли на срещата, старшинка?
До коментар #12 от "Герго":В ролята на килимчето пред стаята ли?
18:26 06.09.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "Гадост":ас не мога да разбера къде са евтините соросоидни тролове тъпанари? защо ги няма в таз статия? работния им ден ли е свършил?
18:27 06.09.2026
24 Личният ти опит с белинаци
До коментар #8 от "Нещо ново":не ни касае.
Коментиран от #29
18:28 06.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Руски фейкове не ни
До коментар #5 от "Поп Кръстю":интересуват..
18:29 06.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Плосък виц
До коментар #4 от "Пич":Смени си дилъра.
18:30 06.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Орк
До коментар #19 от "Най-големият":лидер с главно „Л“.
Тука те поддържам. Голямо Л
18:31 06.09.2026
31 И трите, копей,
До коментар #27 от "Пич":и трите.
18:31 06.09.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
18:31 06.09.2026
33 Клуба на Соломон
До коментар #19 от "Най-големият":Изкара си пицата , браво ! Но другият път да е написано така , все едно го мислиш !
18:32 06.09.2026
34 Какво общо
Коментиран от #39
18:32 06.09.2026
35 Подпсквачите на войната
До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":ще говорят за мир..
18:34 06.09.2026
36 ТИР
До коментар #19 от "Най-големият":Само като се сетя как Тръмп щеше да го нарита при срещата им ми стана ясно каква марионетка е,,,
18:35 06.09.2026
37 НЕ ДАВАТ ДА ИМА МИР
18:36 06.09.2026
38 Вярно
До коментар #3 от "Овчар":Тия костюмирани вълци ще разкъсат украинското добиче.
Русия няма да позволи.
18:36 06.09.2026
39 Е как защо
До коментар #34 от "Какво общо":Естествено че запада ще присъства . Малко ли помагаха на Украйна да се защитава от кръвожадния агресор.
Коментиран от #41
18:37 06.09.2026
40 А ТИ СИ НАЙ СБЪРКАНИЯ
До коментар #19 от "Най-големият":Некомпетентния или казано просто не пиши да дразниш. Това е най големият крадец заедно със другите от Брюксел.
18:39 06.09.2026
41 Хи хи
До коментар #39 от "Е как защо":Че откъде накъде ЕС ще присъства ?? ЕС е пуделчето на Америка, каквото му се каже това изпълнява !!
18:44 06.09.2026
42 Кокорчо
До коментар #14 от "Едва ли":Мноо си проЗт
18:45 06.09.2026
43 Това да вземеш
До коментар #19 от "Най-големият":да го пратиш на зелената еуглена, та белким ти пусне някоя гепена гривна... Долар няма да видиш, че други ги гепят... А иначе, едва ли някой от по-трезвомислещите са на твоето мнение за т.н. укропрезидент, който на всичкото отгоре има и "славата" на безподобно корумпе...
18:49 06.09.2026
44 Перо
18:49 06.09.2026
45 Антирашист 4326
До коментар #3 от "Овчар":Брой си овцете ,за останалото си некомпетентен !
18:49 06.09.2026
46 Ясноооо
18:52 06.09.2026
47 Няма да има мир!
Коментиран от #50
18:53 06.09.2026
48 А можеше
18:54 06.09.2026
49 Гост
18:56 06.09.2026
50 Кои
До коментар #47 от "Няма да има мир!":руснаците ли?
18:57 06.09.2026
51 Хаха
Коментиран от #55, #61
18:58 06.09.2026
52 Пинк флоид
18:58 06.09.2026
53 след втория рунд
18:59 06.09.2026
54 Украинците
18:59 06.09.2026
55 Че как
До коментар #51 от "Хаха":ще попречат на Путин,ако иска да спре?
18:59 06.09.2026
56 Молбите
19:01 06.09.2026
57 Кеч Мания
19:02 06.09.2026
58 Зеленият
Кукла на конци.
19:05 06.09.2026
59 Поне
19:07 06.09.2026
60 АКО ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ
19:07 06.09.2026
61 Путин гол до кръста на пони
До коментар #51 от "Хаха":И как ще ми попречат европейците да спра войната ако искам да я спра? А, задунаец? Ще дойдат в Кремъл и ще ме заставят да продължавам? Ако реша да си изтегля войската от Украйна, как ще ме спрат? Задунайска лавандула!
19:08 06.09.2026
62 Това
"Съветниците" какво казаха?
19:09 06.09.2026
63 дядо Дони
Коментиран от #69
19:10 06.09.2026
64 ИСТИНСИКИЯ ВЪПРОС Е
Коментиран от #77
19:11 06.09.2026
65 Серсемин
До коментар #19 от "Най-големият":Нещо не разбрах! Останал на предната линия... Абе за линия бело ли имаш в предвид? Останал... не могъл да дошмърка ли???
19:11 06.09.2026
66 Нормално
Това го очакваха всички.
19:12 06.09.2026
67 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #71
19:12 06.09.2026
68 да питам
19:12 06.09.2026
69 Серсемин
До коментар #63 от "дядо Дони":Като на Иванчо татко му: -Щи купя колело, другия път...
19:12 06.09.2026
70 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
19:13 06.09.2026
71 мдааааа
До коментар #67 от "Путин гол до кръста на пони":На пони ами , как ше се качи на нормален кон ..
Коментиран от #74
19:14 06.09.2026
72 !!!?
19:15 06.09.2026
73 Уж че
Все пак да се поддържа някакво приличие и верни внушение за независима държава
19:15 06.09.2026
74 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
До коментар #71 от "мдааааа":Тази вечер благодарете на Путин, че тази вечер ще се отхождате у парка а не в метрото.
Коментиран от #76
19:17 06.09.2026
75 Ами то е лесно и просто
19:18 06.09.2026
76 Добра вечер , русоспии
До коментар #74 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":Тази вечер благодарете на Зеленски , че спокойно ше зареждате бензина , ако го има , де ..
Коментиран от #79, #80
19:20 06.09.2026
77 Серсемин
До коментар #64 от "ИСТИНСИКИЯ ВЪПРОС Е":Клуба на желаещите ще викнат участниците от прайдовете с меките китки за да спират руската армия.
19:21 06.09.2026
78 последната укра
19:24 06.09.2026
79 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
До коментар #76 от "Добра вечер , русоспии":Радвайте се на вечерта, че утре пак сте у метрото.
Коментиран от #87, #113
19:26 06.09.2026
80 последната укра
До коментар #76 от "Добра вечер , русоспии":Ми те и другите вечери си зареждат в Русия, има го, ама укрите нама как да заредят, ни нефт, ни гориво, ни рафинерии, ни бензиностанции, та те така се получи някак си.
19:28 06.09.2026
81 последната укра
19:29 06.09.2026
82 Бравооо
До коментар #19 от "Най-големият":Зеления е най добрия президент! Ураааа
19:30 06.09.2026
83 Дядо дръмпи ви казва!!!
До коментар #3 от "Овчар":В тази война победител Няма да има.и двете страни ще бъдат унищожени.за разлика от просия, която ще се разпадне украйна подпомогната от ЕС ще бъде водеща в ЕС!Колкото до зимата ,очаквайте и украинци и просиянци в софия да търсят квартири.....Наемите ще са високи...
19:31 06.09.2026
84 Тов. ЧЛЕНИН
19:32 06.09.2026
85 Рашка Чебурашка
19:34 06.09.2026
86 Украина
Пълна и на необратима политическа африканизация.
19:39 06.09.2026
87 Добра вечер , русоспии
До коментар #79 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":Радвайте се на вечерта , ако намерите бензин , що утре пак го нема ..
19:41 06.09.2026
88 Ами
САЩ като не дават пари...
19:42 06.09.2026
89 Зеленски има голям проблем
19:42 06.09.2026
90 Гост
19:44 06.09.2026
91 СКОРО БРИТАНЦИ И ЕВРОПЕЙЦИ
Коментиран от #94
19:45 06.09.2026
92 Zахарова
19:45 06.09.2026
93 Смешник
19:46 06.09.2026
94 Zахарова
До коментар #91 от "СКОРО БРИТАНЦИ И ЕВРОПЕЙЦИ":Обратното е, ние ще плащаме
Коментиран от #111
19:46 06.09.2026
95 Шведска тройка
19:52 06.09.2026
96 Директно
Но влакът е пристигнал от Полша!?! Или Москва е във Полша?
19:54 06.09.2026
97 да питам
19:55 06.09.2026
98 Хохо Бохо
19:55 06.09.2026
99 Хохо Бохо
До коментар #2 от "не може да бъде":Ахам, причинен от анална травма
19:56 06.09.2026
100 Тов. ЧЛЕНИН
19:56 06.09.2026
101 1234
19:56 06.09.2026
102 Той е само един или най-много двама
До коментар #17 от "Гадост":копира готови текстове. Но по стила веднага си личи че е еднакъв. Използва непрекъснато едни и същи думи - тролене, еврасти, фашисти, еврогеойве, глупаци, тролеи, урсули, последната укра, розовото пони. Това е един и същи човек с еднакви коментари, по около 300 коментара всеки ден. :)
19:58 06.09.2026
103 Хохо Бохо
До коментар #14 от "Едва ли":Има едни, обезлюдили един цял континент, сериозно редуцирали населението на Африка, потомци на заточено престъпници от страна избила милиони индийци.....Сещаш ли се кой е сатаната????? Кой е причинил най-много смърт на тази планета? И не, не е Сталин, Хитлет или Ким
19:59 06.09.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Тов. ЧЛЕНИН
20:07 06.09.2026
106 Българин
До коментар #18 от "Урсула":Путин се подмазва, защото такъв му е характера. Иначе всички козове са у него!
20:14 06.09.2026
107 Афтърпарти
Коментиран от #110
20:20 06.09.2026
108 Тов. ЧЛЕНИН
20:20 06.09.2026
109 Бря, бря, бря!
20:22 06.09.2026
110 Не , бе ..
До коментар #107 от "Афтърпарти":Казва се - " Тройной " ..
20:23 06.09.2026
111 Зеленова
До коментар #94 от "Zахарова":Ти вече плащаш, тролченеграмотно. И ще продължиш да плащаш и да бачкаш на минимална.
20:29 06.09.2026
112 604
20:29 06.09.2026
113 Антирашист 4348
До коментар #79 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":Дано ти се окажеш в подобна ситуация и синът ти да ти доведе зет !
20:29 06.09.2026
114 От фашиста смъркач
20:32 06.09.2026
115 Дедо Z
20:34 06.09.2026