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Москва не изключва възможността за провеждане на тристранна среща между президентите на Русия, САЩ и Китай

Москва не изключва възможността за провеждане на тристранна среща между президентите на Русия, САЩ и Китай

6 Септември, 2026 16:05 864 26

  • русия-
  • китай-
  • доналд тръмп-
  • си дзинпин-
  • владимир путин

По-рано този месец съветникът на Кремъл Юри Ушаков повдигна въпроса за възможността за такава среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин по време на срещата на високо равнище на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шенжен

Москва не изключва възможността за провеждане на тристранна среща между президентите на Русия, САЩ и Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви днес, че Москва не изключва възможността за провеждане на тристранна среща между президентите на Русия, САЩ и Китай, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Въпреки това преди да се пристъпи към самата подготовка за срещата „е необходимо да се разбере какъв ще бъде дневният ѝ ред“, каза Рябков.

„Тук основният въпрос се свежда до това как ще бъде формулирано съдържанието на срещата и какво можем да очакваме като резултат“, добави той.

По-рано този месец съветникът на Кремъл Юри Ушаков повдигна въпроса за възможността за такава среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин по време на срещата на високо равнище на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шенжен, Китай, през ноември.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Де е Юропата

    8 6 Отговор
    На евродебилите подкрепящи сегашния ЕС, ЕК, и ЕП им се види края.

    Коментиран от #13, #25

    16:10 06.09.2026

  • 2 Зеленото:

    5 4 Отговор
    А, аз? Не може ли поне някакви скечове да правя на тази среща? Все пак моята съдба ще решават..

    16:10 06.09.2026

  • 3 Гоце Делчев

    5 4 Отговор
    Ще разделят света.

    Коментиран от #5, #8

    16:12 06.09.2026

  • 4 Kaлпазанин

    2 8 Отговор
    Обора с долара затъва ,и сега кой ще ги спасввам

    16:13 06.09.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Гоце Делчев":

    Нова Ялта🤔
    Къде ли ще е България на новата салфетка 🤔

    Коментиран от #7

    16:14 06.09.2026

  • 6 Мосад

    4 0 Отговор
    подгответе пейджерите...

    16:17 06.09.2026

  • 7 Разделена

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    на пет !

    16:17 06.09.2026

  • 8 Само

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гоце Делчев":

    Сибир ?

    16:18 06.09.2026

  • 9 И кой пита Москва??

    6 1 Отговор
    Китай ли??
    Или САЩ??

    Украйна се справя добре
    Както казва Зеленски с Терористи не се преговаря

    Коментиран от #11

    16:23 06.09.2026

  • 10 Стига бе

    1 4 Отговор
    Ами зеленото .айно нема ли да ходи!

    16:24 06.09.2026

  • 11 Хахахахаахах

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "И кой пита Москва??":

    Затова Зе реве ,че нема ора!

    16:25 06.09.2026

  • 12 Пламен

    6 0 Отговор
    Малкия къде се бута между шамарите?!
    Той може само да сервира на чичо Сам и чичо Си .

    16:26 06.09.2026

  • 13 Европеец

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Де е Юропата":

    Зеления май посрещна емисарите на Дончо в Лвова не в Киев, така ми се видя по една френска телевизия......

    Коментиран от #23

    16:26 06.09.2026

  • 14 голем смех

    4 1 Отговор
    Е що бе, Москва страхува ли се от тях, че е готова да преговаря преди даже да са ѝ предложили? С Киев от 10 години отказва всякакви преговори, но се прави на горгорбашия на тяхна територия.

    Коментиран от #19

    16:28 06.09.2026

  • 15 Да бе

    5 1 Отговор
    и каква е ролята на московия на тази среща? да носи кафе?

    16:30 06.09.2026

  • 16 Бордърлайн

    0 3 Отговор
    Расия пабеда

    Коментиран от #18

    16:35 06.09.2026

  • 17 Незнайко

    3 0 Отговор
    Не знам, но се чудя на самочувствието на московците. Кой им е втълпил, че могат се сравняват със САЩ и Китай? Нямат същота геополитическа мощ и влияние! Затова да си налагат парцалите и да се измитат от Украйна!

    Коментиран от #20

    16:35 06.09.2026

  • 18 Русия боклук

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бордърлайн":

    Мдаа.

    16:36 06.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тоя па

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Незнайко":

    Китаецът с кого си взаимодейства, бе? Да не би с американеца, дето не го знаеш сутринта като каже нещо, дали на обяд няма да му е дошло нещо друго на ум, а вечерта да направи друго, нямащо нищо общо с двете преди това? И понеже Рижия не го слуша главата, Си изобщо не му обръща внимание. А когато Рижия направи нещо в ущърб на Китай, Си му отвръща на секундата с ходове, от които на онзи му пламва още повече перчемът. Викнали са го просто за да му кажат какво са намислили и да си наляга парцалите и да им помага, че иначе и той ще потъне барабар с изгнилата си държава с трилионни дългове.

    Коментиран от #22

    16:46 06.09.2026

  • 21 Няма такава възможност

    5 0 Отговор
    без жертвата Украйна.
    Въпрос: защо Путин трепери от челна среща със Зеленски?
    Гузен негонен бяга.

    16:54 06.09.2026

  • 22 На кого му пука

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тоя па":

    Важното е, че Китай не слуша Путин, а го управлява как си иска. И му е забранил да ползва ядро. И не му дава ни войници, ни оръжие, само стоки за бита.

    16:57 06.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ура, Мерц

    2 0 Отговор
    печели.

    Коментиран от #26

    16:58 06.09.2026

  • 25 ЕС, ЕК и ЕП

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Де е Юропата":

    Добре, путинче, спираме да те подкрепяме със
    социални помощи. Спасявай се в Русия!

    17:02 06.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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