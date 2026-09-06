Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви днес, че Москва не изключва възможността за провеждане на тристранна среща между президентите на Русия, САЩ и Китай, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
Въпреки това преди да се пристъпи към самата подготовка за срещата „е необходимо да се разбере какъв ще бъде дневният ѝ ред“, каза Рябков.
„Тук основният въпрос се свежда до това как ще бъде формулирано съдържанието на срещата и какво можем да очакваме като резултат“, добави той.
По-рано този месец съветникът на Кремъл Юри Ушаков повдигна въпроса за възможността за такава среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин по време на срещата на високо равнище на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шенжен, Китай, през ноември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Де е Юропата
Коментиран от #13, #25
16:10 06.09.2026
2 Зеленото:
16:10 06.09.2026
3 Гоце Делчев
Коментиран от #5, #8
16:12 06.09.2026
4 Kaлпазанин
16:13 06.09.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Гоце Делчев":Нова Ялта🤔
Къде ли ще е България на новата салфетка 🤔
Коментиран от #7
16:14 06.09.2026
6 Мосад
16:17 06.09.2026
7 Разделена
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":на пет !
16:17 06.09.2026
8 Само
До коментар #3 от "Гоце Делчев":Сибир ?
16:18 06.09.2026
9 И кой пита Москва??
Или САЩ??
Украйна се справя добре
Както казва Зеленски с Терористи не се преговаря
Коментиран от #11
16:23 06.09.2026
10 Стига бе
16:24 06.09.2026
11 Хахахахаахах
До коментар #9 от "И кой пита Москва??":Затова Зе реве ,че нема ора!
16:25 06.09.2026
12 Пламен
Той може само да сервира на чичо Сам и чичо Си .
16:26 06.09.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "Де е Юропата":Зеления май посрещна емисарите на Дончо в Лвова не в Киев, така ми се видя по една френска телевизия......
Коментиран от #23
16:26 06.09.2026
14 голем смех
Коментиран от #19
16:28 06.09.2026
15 Да бе
16:30 06.09.2026
16 Бордърлайн
Коментиран от #18
16:35 06.09.2026
17 Незнайко
Коментиран от #20
16:35 06.09.2026
18 Русия боклук
До коментар #16 от "Бордърлайн":Мдаа.
16:36 06.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тоя па
До коментар #17 от "Незнайко":Китаецът с кого си взаимодейства, бе? Да не би с американеца, дето не го знаеш сутринта като каже нещо, дали на обяд няма да му е дошло нещо друго на ум, а вечерта да направи друго, нямащо нищо общо с двете преди това? И понеже Рижия не го слуша главата, Си изобщо не му обръща внимание. А когато Рижия направи нещо в ущърб на Китай, Си му отвръща на секундата с ходове, от които на онзи му пламва още повече перчемът. Викнали са го просто за да му кажат какво са намислили и да си наляга парцалите и да им помага, че иначе и той ще потъне барабар с изгнилата си държава с трилионни дългове.
Коментиран от #22
16:46 06.09.2026
21 Няма такава възможност
Въпрос: защо Путин трепери от челна среща със Зеленски?
Гузен негонен бяга.
16:54 06.09.2026
22 На кого му пука
До коментар #20 от "Тоя па":Важното е, че Китай не слуша Путин, а го управлява как си иска. И му е забранил да ползва ядро. И не му дава ни войници, ни оръжие, само стоки за бита.
16:57 06.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ура, Мерц
Коментиран от #26
16:58 06.09.2026
25 ЕС, ЕК и ЕП
До коментар #1 от "Де е Юропата":Добре, путинче, спираме да те подкрепяме със
социални помощи. Спасявай се в Русия!
17:02 06.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.