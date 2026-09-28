ЕС подготвя пътни карти за членството на Украйна, Молдова, Албания и Черна гора

Европейският съюз обмисля изготвянето на специални пътни карти за присъединяването на Украйна, Молдова, Албания и Черна гора, съобщава „Политико“, позовавайки се на двама високопоставени представители на Европейската комисия, запознати с подготовката, предава News.bg.

Идеята е четирите държави, които са сред най-напредналите кандидати, да получат по-ясен и поетапен план към членство. Документите трябва да посочват конкретните реформи, които се очакват от всяка страна, както и ориентировъчни срокове за приключване на отделните етапи от преговорите.

Предложението идва на фона на опитите на Брюксел да ускори процеса на разширяване, който при някои кандидати продължава от години. Пътните карти ще съдържат и ангажименти от страна на държавите членки, чието съгласие е необходимо за придвижването на преговорите.

По данни на Европейската комисия Черна гора вече е отворила всичките 33 преговорни глави и към юли 2026 г. е затворила временно 18 от тях. Албания също бележи значителен напредък, докато Украйна и Молдова през юни започнаха работа по първите преговорни клъстери.

Преговорите за Украйна и Молдова се развиват с ускорени темпове. През юни двете страни получиха зелена светлина за отваряне на клъстера „Основи“, който обхваща върховенството на закона, функционирането на демократичните институции и основните права. През юли Украйна и Молдова отвориха и преговори по клъстера „Външни отношения“.

Според информацията на „Политико“ на този етап подобни пътни карти няма да бъдат предложени на други кандидати, които са на по-ранен етап от процеса - сред тях Косово, Северна Македония и Босна и Херцеговина. Същото се отнася за Грузия, Турция и Сърбия, при които преговорите са изправени пред различни политически и институционални препятствия.

Говорител на Европейската комисия потвърди, че замисълът на новите документи е да очертаят пътя към приключване на преговорите, като определят приоритети, срокове и конкретни резултати, които най-напредналите кандидати трябва да постигнат.

Пътните карти обаче няма да отменят основния принцип на процеса - членството остава обвързано с изпълнението на необходимите реформи и с окончателното съгласие на всички държави членки.