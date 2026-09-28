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ЕС подготвя пътни карти за членството на Украйна, Молдова, Албания и Черна гора

ЕС подготвя пътни карти за членството на Украйна, Молдова, Албания и Черна гора

28 Септември, 2026 15:38, обновена 28 Септември, 2026 15:39 601 18

  • албания-
  • черна гора-
  • украйна-
  • молдова-
  • ес-
  • членство

Плановете трябва да определят конкретни реформи, етапи и ориентировъчни срокове за най-напредналите кандидати

ЕС подготвя пътни карти за членството на Украйна, Молдова, Албания и Черна гора - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз обмисля изготвянето на специални пътни карти за присъединяването на Украйна, Молдова, Албания и Черна гора, съобщава „Политико“, позовавайки се на двама високопоставени представители на Европейската комисия, запознати с подготовката, предава News.bg.

Идеята е четирите държави, които са сред най-напредналите кандидати, да получат по-ясен и поетапен план към членство. Документите трябва да посочват конкретните реформи, които се очакват от всяка страна, както и ориентировъчни срокове за приключване на отделните етапи от преговорите.

Предложението идва на фона на опитите на Брюксел да ускори процеса на разширяване, който при някои кандидати продължава от години. Пътните карти ще съдържат и ангажименти от страна на държавите членки, чието съгласие е необходимо за придвижването на преговорите.

По данни на Европейската комисия Черна гора вече е отворила всичките 33 преговорни глави и към юли 2026 г. е затворила временно 18 от тях. Албания също бележи значителен напредък, докато Украйна и Молдова през юни започнаха работа по първите преговорни клъстери.

Преговорите за Украйна и Молдова се развиват с ускорени темпове. През юни двете страни получиха зелена светлина за отваряне на клъстера „Основи“, който обхваща върховенството на закона, функционирането на демократичните институции и основните права. През юли Украйна и Молдова отвориха и преговори по клъстера „Външни отношения“.

Според информацията на „Политико“ на този етап подобни пътни карти няма да бъдат предложени на други кандидати, които са на по-ранен етап от процеса - сред тях Косово, Северна Македония и Босна и Херцеговина. Същото се отнася за Грузия, Турция и Сърбия, при които преговорите са изправени пред различни политически и институционални препятствия.

Говорител на Европейската комисия потвърди, че замисълът на новите документи е да очертаят пътя към приключване на преговорите, като определят приоритети, срокове и конкретни резултати, които най-напредналите кандидати трябва да постигнат.

Пътните карти обаче няма да отменят основния принцип на процеса - членството остава обвързано с изпълнението на необходимите реформи и с окончателното съгласие на всички държави членки.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отреазвяващ

    15 1 Отговор
    След като приключи сериалът ,, Украйна ",няма да има ЕС.Така,че да не бързат!

    Коментиран от #6

    15:44 28.09.2026

  • 2 хехе

    13 1 Отговор
    ЕС на урсулите да си подготви пътната карта, че вече е пътник.

    15:44 28.09.2026

  • 3 Ресторант Синият Лъв ви поздравява

    12 2 Отговор
    Същи така на Непал,Пакистан,Шириланка и Индонезия.

    15:45 28.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 5-та година "Киев за 3 дня"

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Отреазвяващ":

    До 2, най много 3 дена и ще приключи.

    Коментиран от #8

    15:47 28.09.2026

  • 7 Къде си, онко?

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Даа...":

    Този скоротечен рак ти е изпил мозъка.

    15:48 28.09.2026

  • 8 Къде си, онко?

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    Този скоротечен рак ти е изпил мозъка.

    15:48 28.09.2026

  • 9 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    2 5 Отговор
    Абе от толкова много BrъZpoждeнци, няма ли кой да изкряска "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    15:51 28.09.2026

  • 10 Хаха

    3 3 Отговор
    ЕС подготвя пътни карти за членството на Украйна, Молдова, Албания и Черна гора

    Рсм увяхна

    15:53 28.09.2026

  • 11 Към петроханеца

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Незнам дали някой ще изкряска, но все ще се намери някой да ти отвори подопашните бузи, и се претиснявам , че ще ти хареса и неможем се отърва от тебе

    15:57 28.09.2026

  • 12 Перо

    7 1 Отговор
    Какъв ЕС за Султаната Украйна и султана, без избори и мандатност! На всичко отгоре е във война!

    16:02 28.09.2026

  • 13 УдоМача

    11 0 Отговор
    Мда-а-а. Нужни са нови колонии за оглозгване...

    16:08 28.09.2026

  • 14 Завещават ни Война

    4 1 Отговор
    Непрекъснатата експанзия на европейската империя е предпоставка и основна причина конфронтация с РФ.
    Путин искаше по малко на то по неговите граници , но получи ПОВЕЧЕ на то.
    Същевременно ни ОБРАБОТВАТ Русия прекалено много се приближи до нашите граници.
    Без необходимата буферна зона у крайна , конфликтът между западният свят и Русия е неизбежен. И руската покрайнина , Грузия , Молдова и други страни по нататък включени в евро империята ще предизвикат неизбежен сблъсък и поредна война .
    Война ли ще завещаем на идните поколения ?

    Коментиран от #15

    16:26 28.09.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Завещават ни Война":

    Що ли тия държави не искат да да руски губернии.

    17:06 28.09.2026

  • 16 Вътю Т Панчев

    0 0 Отговор
    А кога украйна ще си затвори изключиъелно опасните руски реактори ??

    17:07 28.09.2026

  • 17 хаха

    0 0 Отговор
    А фиРОМия се изпонаcpa ...але але!

    17:13 28.09.2026

  • 18 Бойкот

    0 0 Отговор
    Ние другите ще излезем😂🤣🤣

    17:14 28.09.2026

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