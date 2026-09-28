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Украйна оцени нуждите си за войната на 155 млрд. долара
  Тема: Украйна

Украйна оцени нуждите си за войната на 155 млрд. долара

28 Септември, 2026 15:45, обновена 28 Септември, 2026 15:51 1 250 103

  • украйна-
  • война-
  • нужди-
  • млрд долара-
  • милиарди

Премиерът Юлия Свириденко заяви, че в сумата са включени както бюджетните разходи, така и военната помощ от партньорите

Украйна оцени нуждите си за войната на 155 млрд. долара - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна е оценила общите си нужди за водене на войната през 2026 г. на 155 милиарда долара, заяви премиерът Юлия Свириденко в ефира на украинския телемаратон „Єдині новини“, предава Фокус.

По думите ѝ сумата е била представена на срещата във формата „Рамщайн“ през февруари. В нея са включени както бюджетните и извънбюджетните разходи, така и пряката военна помощ от международните партньори.

Свириденко уточни, че става дума не само за финансови средства, а и за материални активи - ракети за системите Patriot, пускови установки, самолети и друго военно оборудване. Стойността на тази помощ е включена в общата оценка от 155 милиарда долара.

Премиерът обясни и произхода на посочваната разлика от 27 милиарда долара в украинския отбранителен бюджет. Според нея сумата представлява част от общите военни нужди, заложени във финансовата стратегия на страната.

Документът е изготвен във връзка с европейския Ukraine Support Loan на стойност 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г. При подготовката му украинското правителство отново е посочило оценката от 155 милиарда долара като очаквана стойност на войната за страната.

Така, по думите на Свириденко, „дупката“ от 27 милиарда долара не е отделна сметка извън общите разходи, а част от общо изчислените 155 милиарда долара.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    70 2 Отговор
    тия много нагли бе..... А дано да им приседне...

    Коментиран от #10

    15:49 28.09.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    64 2 Отговор
    Тия познават ли парите Какви са тези цифри

    Коментиран от #4, #51, #85

    15:49 28.09.2026

  • 3 НРБ

    58 2 Отговор
    Да търси пари от Тръмп , най - крадливи са укритие ...

    15:49 28.09.2026

  • 4 Европеец

    45 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    въпросът ти е риторичен, но Да ти кажа много добре ги познават парите тия...... Въпросът е че ние ще спираме, като гледам как обедняваме благодарение на нормалните управници на колониалния съюз и тука в бг територията....

    15:51 28.09.2026

  • 5 Отреазвяващ

    39 1 Отговор
    Рушветите и отчисленията,отделно.

    15:51 28.09.2026

  • 6 Курабийка и сие

    27 1 Отговор
    Въй,въй

    15:52 28.09.2026

  • 7 Урсула

    39 1 Отговор
    А месо осигурихте ли? Искам да бусифицирате всичко от 16 год нагоре, без значение от пола, вече сте небинарни!

    15:53 28.09.2026

  • 8 Памперс с камуфлаж

    32 2 Отговор
    Това се казва голяма нужда.

    15:54 28.09.2026

  • 9 Малиии

    23 1 Отговор
    Те тука ше има ескалация ... 😁

    15:55 28.09.2026

  • 10 Лесна работа

    29 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Да им напечатаме както фашистите през 2СВ печатаха фалшиви левове..
    А бензина ще покрие разходите на 4 евро литъра..

    15:55 28.09.2026

  • 11 Олена Зеленска

    34 1 Отговор
    Само на мене няма да стигнат за шопинг 155 млрд.!

    15:55 28.09.2026

  • 12 Добра сделка

    36 1 Отговор
    55 млрд за войната и 100 ще си поделят хиените.

    Коментиран от #76

    15:56 28.09.2026

  • 13 Хммм

    6 10 Отговор
    От толкова смени на комунисти вие така и не разбрахте че Юлия Свириденко не е премиерът на Покрайна! То не че имаизначение де.

    15:56 28.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    26 0 Отговор
    Имат нужда да свалят Зеленски и бандеровците и да се договорят с руснаците. Забрана на бандеровщината (самоопределящи се за фашисти). Контрол на обучавана история.

    15:56 28.09.2026

  • 16 ...

    28 0 Отговор
    златните кенефи включени ли са?

    15:57 28.09.2026

  • 17 И на мен ми трябват няколко

    29 0 Отговор
    Милиардчета. Но не за дрога А за ядене пиене тези три неща. Няма да мръдна от плажа с палмите на който съм. За съжаление Брюксел отпуска само за дрога А аз такова не употребявам. Замислям се дали да не стана наркоман и да започна война

    15:57 28.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Шегувам се

    18 2 Отговор
    По 155 милиарда всеки месец трябва да даваме.

    15:58 28.09.2026

  • 20 Мдаа...

    26 0 Отговор
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с над две трети, територията с една четвърт, икономиката клони остро към нулата. За целта нато и ЕсеС изгориха над трилион кеш и планини от оръжие и попиляха собствените си икономики.

    Найс, а?

    15:58 28.09.2026

  • 21 Перо

    17 7 Отговор
    Йотова да плаща нуждите на ционисткия шут за издръжката на войната! Тя е изявила подкрепа за Украйна!

    15:58 28.09.2026

  • 22 Чалготека

    21 0 Отговор
    Оооо тигре, тигре, имаш ли пари.....

    15:59 28.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    2 27 Отговор
    Това е нищо. Пада се по по-малко от едно Евро на всеки Европеец от ЕС. Като добавим и останалите държави подкрепящи украинските ни братя, се пада по 0,5 € на човек.
    Нищо работа за да държат монголските варвари далеч от границите ни и децата ни да спят спокойно .

    Коментиран от #79

    16:01 28.09.2026

  • 26 менчапилков

    14 1 Отговор
    а от тия нужди за джобовете ще останат ли?

    16:04 28.09.2026

  • 27 Анонимен

    14 1 Отговор
    От нагли,по нагли.

    16:04 28.09.2026

  • 28 Хохо Бохо

    16 1 Отговор
    НАемника си има цена и ФАЩ, ЕССР с охота ще я платят

    16:04 28.09.2026

  • 29 Таваршчи

    2 13 Отговор
    Това колко рубли са ?

    Коментиран от #33

    16:04 28.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Жестока реалност

    2 19 Отговор
    Рашистите на Путлер харчат в пъти повече, но ефект няма - 5-та година се мятат в калта като Zakлана кокошка.

    Коментиран от #35

    16:05 28.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 пешо

    6 3 Отговор
    искали са да кажат 155 милиарда гривни

    16:06 28.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 8888

    18 1 Отговор
    Намериха балъци и точат.

    16:07 28.09.2026

  • 37 Розовото пони зеля

    14 1 Отговор
    Укрите са изявили желание милиардите да се праща направо в златни тоалетни, че стоманолеарните им заводи са взривени и е трудна преработката и се налага да ги държат еврата в кашони от фризери.

    Коментиран от #45

    16:07 28.09.2026

  • 38 Украйна е принудена

    0 19 Отговор
    Иначе Русия ще я освободи. Но самата Русия харчи същите пари за да се сдобие с територия, която, както знаем, не ѝ достига.

    16:07 28.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 7676

    17 1 Отговор
    Ако приемем показания коефициент на преувеличение и респективно занижение между 5 и10 до сега можем да предполагаме, че истинската цифра е да кажем 35 млд. И все пак бизнесът си е бизнес и когато GB и EU казаха преди 4 г. "бийте се, ние ще помагаме с уръжие и ще финансираме" сега ще плащат каквото им се поиска. Ще усетят какво им се е случило, когато паднат финансово на колени пред твърдата голяма украинска "истина".

    16:10 28.09.2026

  • 43 Баста

    9 0 Отговор
    БАСТА

    16:10 28.09.2026

  • 44 Кака

    17 0 Отговор
    Надрусания евреин и цялото му еврейското обкръжение във властта ( някои дори с израелските паспорти) не са наяли още. Скоро ще пукнат от преяждане на пари от европейските данъкоплатци. Почти всички във властта в Украина са евреи.А евреите са там ,където има пари.

    Коментиран от #92

    16:11 28.09.2026

  • 45 Само факти

    1 10 Отговор

    До коментар #37 от "Розовото пони зеля":

    Пудела на Путлер - Янкулович беше със златните тоалетни, съквартиранта на Асад .

    Коментиран от #56

    16:12 28.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Калъчев

    15 1 Отговор
    Като иска да воюва срещу РФ, нека укра сами си произведе тези ресурси. Омръзна ни главния просяк на планетата всеки ден напушен от хероин и други прахчета да моли за милиарди, за патриоти и други ракетки, дронове. Излиза, че тоя елемент избива народа живущ в земите укра, съдействайки на бизнеса на главните сатани на планетата, печащи пари и бълващи оръжия и боеприпаси в техните ВПК. Какъв му е дерта на света да бълва стотици милиарди да потъват в украинската разпърчосана каца?! Вместо да правим пътища, магистрали и качествени храни, за здраве и почивки, пилеем средства за кръвотеч. Укра да си се оправя с РФ. Спрат ли нашите пари, до 2 седмици ще настъпи мир.

    Коментиран от #58

    16:14 28.09.2026

  • 48 Зима на хоризонта!

    16 1 Отговор
    Брюксел призовава страните от ЕС да намалят потреблението на газ и електроенергия, но това не се отнася за Украйна!

    Коментиран от #61

    16:14 28.09.2026

  • 49 Бонбонко ,

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Къде си, онко?":

    Внимавай какво си пожелаваш .. 😁

    16:15 28.09.2026

  • 50 Отговорът

    5 1 Отговор
    Европа да напъва здравоооо у г.зоо

    16:16 28.09.2026

  • 51 Зелю

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Абе ти да не мислиш, че сичко е сал за назе, за "ресто" не си ли чул?
    Оно и Брюсел го обичат.
    Айде, давайте...

    16:16 28.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Чи колко са бре ...

    7 0 Отговор
    България ще ви ги даде тея 155 млрд. долара

    16:19 28.09.2026

  • 54 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН

    6 0 Отговор
    Пипа на дебело.

    16:20 28.09.2026

  • 55 Че подкрепяй си я бре пуяк изтръпнал

    7 0 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Някой пречи ли ти? Трябва да сме толерантни към хората със специални потребности все пак

    Коментиран от #57

    16:21 28.09.2026

  • 56 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Само факти":

    Калушко,какъв Янкулович бре:)))) ти не знаеш името му,но за тоалетните му говориш:)

    16:22 28.09.2026

  • 57 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #55 от "Че подкрепяй си я бре пуяк изтръпнал":

    Ние я подкрепяме ..ес и страните от нато също.това е в нашия интерес.

    16:23 28.09.2026

  • 58 Б.си бokлyka !

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "Калъчев":

    Ти пък кога си дал някога на някого ?!
    Не стига, че паразитирате над социалната система, ами и претенции имат.

    16:23 28.09.2026

  • 59 Няма да обиждаш прабългарите мурджо

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Че били азиатските изнасилвачи и убийци ! Нещо много почна да си позволяваш ми се струва

    Коментиран от #63

    16:23 28.09.2026

  • 60 А ТИ

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Колко твои заплати дари на зеленски.

    16:23 28.09.2026

  • 61 стоян георгиев

    0 7 Отговор

    До коментар #48 от "Зима на хоризонта!":

    Безспорно и ние трябва да положим усилия за да се спре руската напаст.нашите усилия обаче са далеч от тези на украинците.

    Коментиран от #98

    16:24 28.09.2026

  • 62 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Ха ха ха Русия се простира на по голяма територия на Европа от всички останали държавички взети заедно:) Толкова сте н.еграмотни..Не зная дали ти знаеш на кой континент се намира и България:)))

    Коментиран от #65, #68

    16:25 28.09.2026

  • 63 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #59 от "Няма да обиждаш прабългарите мурджо":

    Какво общо имат прабългарите с руските изнасилвачи и убиици че не се разбра?

    Коментиран от #69

    16:25 28.09.2026

  • 64 Розовото пони зеля

    5 0 Отговор
    Укрите са изявили желание милиардите да се пращат направо в златни тоалетни, че стоманолеарните им заводи са взривени и е трудна преработката и се налага да ги държат еврата в кашони от фризери.

    16:26 28.09.2026

  • 65 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    То и ти се пишеш че си атина палада ама си гинка от доброславци...хах...

    Коментиран от #73

    16:26 28.09.2026

  • 66 Нещо да не са се побъркали тея съвсем

    3 0 Отговор
    нужди да залагат във някаква "финансова стратегия" на "страната" . Да си теглят кредити тогава ако има финансова институция във галактиката която да им ги даде. Успех, но без нас ...

    16:27 28.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Коректор

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    Няма такава страна Русия !
    Има Руска Федерация, в която са 22 Републики.

    16:29 28.09.2026

  • 69 Щот си кух

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    За тва. Прабългарите от къде мислиш че са дошли ? От Финландия ли ?

    Коментиран от #71

    16:29 28.09.2026

  • 70 Ццц

    5 0 Отговор
    В сумата са включени разходите на президентството, макар президент да няма, за виждане на победи, макар победи да няма, за изграждане на тоалетни, макар тоалет да няма, за корупция в ЕС, макар в корупция в ЕД да няма, изобщо за финансиране на държава, макар държава да няма! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #78

    16:30 28.09.2026

  • 71 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #69 от "Щот си кух":

    И от къде са дошли прабългарите ?от москва ли или от сибир?давай да видим колко си чел и за тях...хах

    16:30 28.09.2026

  • 72 За колко

    2 0 Отговор
    БреееЙ ,че скромни п.Итеци ! За колко златни цукала ще стигнат?

    16:31 28.09.2026

  • 73 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    И това променя ли факта,че Русия заема 2/3 от територията на тази част от континента Евразия,наречена Европа? Останалите държавички сме в кюшето на Европа..:)))
    Та,ако трябва някой да претендира за държава простряла се на територията на Европа,това е Русия..Ние сме в покрайнините .

    Коментиран от #77

    16:32 28.09.2026

  • 74 Ще ви съборим и

    3 0 Отговор
    Баба Алино даже нацисти! Нищо няма да получите. И хотел Приморец в Бургас ще ви национализираме до Евровизия

    16:32 28.09.2026

  • 75 Реалист

    0 3 Отговор
    Смятай как крадат и колко са некадърни рашистите на Путлер, щом Украйна с една четвърт от разходите на москвичите ги бият като маче у дерек на фронта.

    16:33 28.09.2026

  • 76 Нещо бъркаш

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Добра сделка":

    5 милиарда за война , другите в джоба .

    16:34 28.09.2026

  • 77 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Атина Палада":

    Да не е 3/4 от европа а?всъщност проблема не е географски а манталитетен.русия не е европа като манталитет и практика.не се притеснявай ,но няма да го разбереш.човек дето се пише атина палада няма как да разбере.

    Коментиран от #80, #84

    16:35 28.09.2026

  • 78 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ццц":

    Това е истината! Нито повече,нито по малко!

    16:36 28.09.2026

  • 79 Леле

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Госпожата ти по математика те търси да те бие.

    16:40 28.09.2026

  • 80 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "стоян георгиев":

    Ха ха ха МАНТАЛИТЕТЕН 🤣🤣🤣🤣🤣
    Вярно е,че Русия няма колониалната и хищническа политика на "манталитетният" Запад !

    Коментиран от #81

    16:41 28.09.2026

  • 81 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #80 от "Атина Палада":

    Да те питам като нямат колонии какво правят в урал сибир кавказ?или там са живяли руснаци когато са дошли?верно си атина палада личи ти отдалеч...хха

    Коментиран от #83, #86

    16:43 28.09.2026

  • 82 Зельо

    1 0 Отговор
    Колко златни тоалетни са включени в сумата?Сякаш по добре да закръглим на 200млрд че лесно се помни...

    16:49 28.09.2026

  • 83 Поне да беше прочел

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "стоян георгиев":

    Какво означава "колония" - след това пак пиши простотии.

    Коментиран от #88

    16:50 28.09.2026

  • 84 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "стоян георгиев":

    И къв е манталитета в Европа?Италиянски или скандинавски?Или ганьобалкански?

    Коментиран от #91, #95

    16:51 28.09.2026

  • 85 Милиардите

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    За нищо ги нямат и някой трябва да им ги дава

    16:53 28.09.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #83 от "Поне да беше прочел":

    Какво е колония?сибир е руска колония както и кавказ както и камчатка и т.н.преди 150 години самата русия е имала програма за колонизиране и колониалисти.хора със специален статут на заселване в колонизираните земи.естествено трябва да се чете ама когато кашляш от четенето е проблем.атина палада колко хубаво име ...хах

    16:54 28.09.2026

  • 89 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Смених пола преди две години

    16:55 28.09.2026

  • 90 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Деси Димитрова":

    Мило ами къде да съм .нали знаеш че с моята заплата на пазвинтин на соларен парк и твоята на контрольорка сме заникъде ...хахах .

    Коментиран от #97

    16:56 28.09.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Аз разлика между колония и колониална политика не правя щото паднах от втория етаж на главата си

    16:58 28.09.2026

  • 94 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    16:58 28.09.2026

  • 95 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #84 от "Зевзек":

    Хуманизъм и свобода .това е еврооа.русия е обратното .

    Коментиран от #100, #102

    16:58 28.09.2026

  • 96 Май май

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "стоян георгиев":

    Ни спира тока, газа и бензина

    17:00 28.09.2026

  • 97 Деси Димитрова

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "стоян георгиев":

    Кой ти плаща да пазиш като и жена си не можеш да опазиш

    17:01 28.09.2026

  • 98 Гого

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "стоян георгиев":

    СиСи ,кво само фитили даваш ,заминавай на фронта в Украйна ,ако не ставаш за друго поне ще облекчаваш бандеровците .

    17:02 28.09.2026

  • 99 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Хуманизъм .свобода и православие .това е Русия .

    17:03 28.09.2026

  • 100 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "стоян георгиев":

    Хуманизъм са червените фенери в Холандия.Затворените като животни момичета?Или емигрантите роби на мафията в Сицилия?

    17:04 28.09.2026

  • 101 в240

    1 0 Отговор
    Ох ох.. що глава има да пати-нашата разбира се!

    17:05 28.09.2026

  • 102 Деси Димитрова

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "стоян георгиев":

    Отивай на фронта че да се отърва най сетне

    Коментиран от #103

    17:07 28.09.2026

  • 103 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Деси Димитрова":

    Муцка 👄ти си била голяма майтапчийка .какъв фронт .какви пет лева .всичко е измама .редя празни приказки тук та да пада по някоя стотинка .

    17:14 28.09.2026

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