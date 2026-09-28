Украйна оцени нуждите си за войната на 155 млрд. долара

Украйна е оценила общите си нужди за водене на войната през 2026 г. на 155 милиарда долара, заяви премиерът Юлия Свириденко в ефира на украинския телемаратон „Єдині новини“, предава Фокус.
По думите ѝ сумата е била представена на срещата във формата „Рамщайн“ през февруари. В нея са включени както бюджетните и извънбюджетните разходи, така и пряката военна помощ от международните партньори.
Свириденко уточни, че става дума не само за финансови средства, а и за материални активи - ракети за системите Patriot, пускови установки, самолети и друго военно оборудване. Стойността на тази помощ е включена в общата оценка от 155 милиарда долара.
Премиерът обясни и произхода на посочваната разлика от 27 милиарда долара в украинския отбранителен бюджет. Според нея сумата представлява част от общите военни нужди, заложени във финансовата стратегия на страната.
Документът е изготвен във връзка с европейския Ukraine Support Loan на стойност 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г. При подготовката му украинското правителство отново е посочило оценката от 155 милиарда долара като очаквана стойност на войната за страната.
Така, по думите на Свириденко, „дупката“ от 27 милиарда долара не е отделна сметка извън общите разходи, а част от общо изчислените 155 милиарда долара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #10
15:49 28.09.2026
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #4, #51, #85
15:49 28.09.2026
3 НРБ
15:49 28.09.2026
4 Европеец
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":въпросът ти е риторичен, но Да ти кажа много добре ги познават парите тия...... Въпросът е че ние ще спираме, като гледам как обедняваме благодарение на нормалните управници на колониалния съюз и тука в бг територията....
15:51 28.09.2026
5 Отреазвяващ
15:51 28.09.2026
6 Курабийка и сие
15:52 28.09.2026
7 Урсула
15:53 28.09.2026
8 Памперс с камуфлаж
15:54 28.09.2026
9 Малиии
15:55 28.09.2026
10 Лесна работа
До коментар #1 от "Европеец":Да им напечатаме както фашистите през 2СВ печатаха фалшиви левове..
А бензина ще покрие разходите на 4 евро литъра..
15:55 28.09.2026
11 Олена Зеленска
15:55 28.09.2026
12 Добра сделка
Коментиран от #76
15:56 28.09.2026
13 Хммм
15:56 28.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Някой
15:56 28.09.2026
16 ...
15:57 28.09.2026
17 И на мен ми трябват няколко
15:57 28.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Шегувам се
15:58 28.09.2026
20 Мдаа...
Найс, а?
15:58 28.09.2026
21 Перо
15:58 28.09.2026
22 Чалготека
15:59 28.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Нищо работа за да държат монголските варвари далеч от границите ни и децата ни да спят спокойно .
Коментиран от #79
16:01 28.09.2026
26 менчапилков
16:04 28.09.2026
27 Анонимен
16:04 28.09.2026
28 Хохо Бохо
16:04 28.09.2026
29 Таваршчи
Коментиран от #33
16:04 28.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Жестока реалност
Коментиран от #35
16:05 28.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 пешо
16:06 28.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 8888
16:07 28.09.2026
37 Розовото пони зеля
Коментиран от #45
16:07 28.09.2026
38 Украйна е принудена
16:07 28.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 7676
16:10 28.09.2026
43 Баста
16:10 28.09.2026
44 Кака
Коментиран от #92
16:11 28.09.2026
45 Само факти
До коментар #37 от "Розовото пони зеля":Пудела на Путлер - Янкулович беше със златните тоалетни, съквартиранта на Асад .
Коментиран от #56
16:12 28.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Калъчев
Коментиран от #58
16:14 28.09.2026
48 Зима на хоризонта!
Коментиран от #61
16:14 28.09.2026
49 Бонбонко ,
До коментар #33 от "Къде си, онко?":Внимавай какво си пожелаваш .. 😁
16:15 28.09.2026
50 Отговорът
16:16 28.09.2026
51 Зелю
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Абе ти да не мислиш, че сичко е сал за назе, за "ресто" не си ли чул?
Оно и Брюсел го обичат.
Айде, давайте...
16:16 28.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Чи колко са бре ...
16:19 28.09.2026
54 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН
16:20 28.09.2026
55 Че подкрепяй си я бре пуяк изтръпнал
До коментар #52 от "стоян георгиев":Някой пречи ли ти? Трябва да сме толерантни към хората със специални потребности все пак
Коментиран от #57
16:21 28.09.2026
56 Атина Палада
До коментар #45 от "Само факти":Калушко,какъв Янкулович бре:)))) ти не знаеш името му,но за тоалетните му говориш:)
16:22 28.09.2026
57 стоян георгиев
До коментар #55 от "Че подкрепяй си я бре пуяк изтръпнал":Ние я подкрепяме ..ес и страните от нато също.това е в нашия интерес.
16:23 28.09.2026
58 Б.си бokлyka !
До коментар #47 от "Калъчев":Ти пък кога си дал някога на някого ?!
Не стига, че паразитирате над социалната система, ами и претенции имат.
16:23 28.09.2026
59 Няма да обиждаш прабългарите мурджо
До коментар #52 от "стоян георгиев":Че били азиатските изнасилвачи и убийци ! Нещо много почна да си позволяваш ми се струва
Коментиран от #63
16:23 28.09.2026
60 А ТИ
До коментар #52 от "стоян георгиев":Колко твои заплати дари на зеленски.
16:23 28.09.2026
61 стоян георгиев
До коментар #48 от "Зима на хоризонта!":Безспорно и ние трябва да положим усилия за да се спре руската напаст.нашите усилия обаче са далеч от тези на украинците.
Коментиран от #98
16:24 28.09.2026
62 Атина Палада
До коментар #52 от "стоян георгиев":Ха ха ха Русия се простира на по голяма територия на Европа от всички останали държавички взети заедно:) Толкова сте н.еграмотни..Не зная дали ти знаеш на кой континент се намира и България:)))
Коментиран от #65, #68
16:25 28.09.2026
63 стоян георгиев
До коментар #59 от "Няма да обиждаш прабългарите мурджо":Какво общо имат прабългарите с руските изнасилвачи и убиици че не се разбра?
Коментиран от #69
16:25 28.09.2026
64 Розовото пони зеля
16:26 28.09.2026
65 стоян георгиев
До коментар #62 от "Атина Палада":То и ти се пишеш че си атина палада ама си гинка от доброславци...хах...
Коментиран от #73
16:26 28.09.2026
66 Нещо да не са се побъркали тея съвсем
16:27 28.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Коректор
До коментар #62 от "Атина Палада":Няма такава страна Русия !
Има Руска Федерация, в която са 22 Републики.
16:29 28.09.2026
69 Щот си кух
До коментар #63 от "стоян георгиев":За тва. Прабългарите от къде мислиш че са дошли ? От Финландия ли ?
Коментиран от #71
16:29 28.09.2026
70 Ццц
Коментиран от #78
16:30 28.09.2026
71 стоян георгиев
До коментар #69 от "Щот си кух":И от къде са дошли прабългарите ?от москва ли или от сибир?давай да видим колко си чел и за тях...хах
16:30 28.09.2026
72 За колко
16:31 28.09.2026
73 Атина Палада
До коментар #65 от "стоян георгиев":И това променя ли факта,че Русия заема 2/3 от територията на тази част от континента Евразия,наречена Европа? Останалите държавички сме в кюшето на Европа..:)))
Та,ако трябва някой да претендира за държава простряла се на територията на Европа,това е Русия..Ние сме в покрайнините .
Коментиран от #77
16:32 28.09.2026
74 Ще ви съборим и
16:32 28.09.2026
75 Реалист
16:33 28.09.2026
76 Нещо бъркаш
До коментар #12 от "Добра сделка":5 милиарда за война , другите в джоба .
16:34 28.09.2026
77 стоян георгиев
До коментар #73 от "Атина Палада":Да не е 3/4 от европа а?всъщност проблема не е географски а манталитетен.русия не е европа като манталитет и практика.не се притеснявай ,но няма да го разбереш.човек дето се пише атина палада няма как да разбере.
Коментиран от #80, #84
16:35 28.09.2026
78 Атина Палада
До коментар #70 от "Ццц":Това е истината! Нито повече,нито по малко!
16:36 28.09.2026
79 Леле
До коментар #25 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Госпожата ти по математика те търси да те бие.
16:40 28.09.2026
80 Атина Палада
До коментар #77 от "стоян георгиев":Ха ха ха МАНТАЛИТЕТЕН 🤣🤣🤣🤣🤣
Вярно е,че Русия няма колониалната и хищническа политика на "манталитетният" Запад !
Коментиран от #81
16:41 28.09.2026
81 стоян георгиев
До коментар #80 от "Атина Палада":Да те питам като нямат колонии какво правят в урал сибир кавказ?или там са живяли руснаци когато са дошли?верно си атина палада личи ти отдалеч...хха
Коментиран от #83, #86
16:43 28.09.2026
82 Зельо
16:49 28.09.2026
83 Поне да беше прочел
До коментар #81 от "стоян георгиев":Какво означава "колония" - след това пак пиши простотии.
Коментиран от #88
16:50 28.09.2026
84 Зевзек
До коментар #77 от "стоян георгиев":И къв е манталитета в Европа?Италиянски или скандинавски?Или ганьобалкански?
Коментиран от #91, #95
16:51 28.09.2026
85 Милиардите
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":За нищо ги нямат и някой трябва да им ги дава
16:53 28.09.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 стоян георгиев
До коментар #83 от "Поне да беше прочел":Какво е колония?сибир е руска колония както и кавказ както и камчатка и т.н.преди 150 години самата русия е имала програма за колонизиране и колониалисти.хора със специален статут на заселване в колонизираните земи.естествено трябва да се чете ама когато кашляш от четенето е проблем.атина палада колко хубаво име ...хах
16:54 28.09.2026
89 стоян георгиев
16:55 28.09.2026
90 стоян георгиев
До коментар #86 от "Деси Димитрова":Мило ами къде да съм .нали знаеш че с моята заплата на пазвинтин на соларен парк и твоята на контрольорка сме заникъде ...хахах .
Коментиран от #97
16:56 28.09.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 стоян георгиев
16:58 28.09.2026
94 стоян георгиев
16:58 28.09.2026
95 стоян георгиев
До коментар #84 от "Зевзек":Хуманизъм и свобода .това е еврооа.русия е обратното .
Коментиран от #100, #102
16:58 28.09.2026
96 Май май
До коментар #52 от "стоян георгиев":Ни спира тока, газа и бензина
17:00 28.09.2026
97 Деси Димитрова
До коментар #90 от "стоян георгиев":Кой ти плаща да пазиш като и жена си не можеш да опазиш
17:01 28.09.2026
98 Гого
До коментар #61 от "стоян георгиев":СиСи ,кво само фитили даваш ,заминавай на фронта в Украйна ,ако не ставаш за друго поне ще облекчаваш бандеровците .
17:02 28.09.2026
99 стоян георгиев
17:03 28.09.2026
100 Зевзек
До коментар #95 от "стоян георгиев":Хуманизъм са червените фенери в Холандия.Затворените като животни момичета?Или емигрантите роби на мафията в Сицилия?
17:04 28.09.2026
101 в240
17:05 28.09.2026
102 Деси Димитрова
До коментар #95 от "стоян георгиев":Отивай на фронта че да се отърва най сетне
Коментиран от #103
17:07 28.09.2026
103 стоян георгиев
До коментар #102 от "Деси Димитрова":Муцка 👄ти си била голяма майтапчийка .какъв фронт .какви пет лева .всичко е измама .редя празни приказки тук та да пада по някоя стотинка .
17:14 28.09.2026