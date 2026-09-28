Украйна оцени нуждите си за войната на 155 млрд. долара

Украйна е оценила общите си нужди за водене на войната през 2026 г. на 155 милиарда долара, заяви премиерът Юлия Свириденко в ефира на украинския телемаратон „Єдині новини“, предава Фокус.

По думите ѝ сумата е била представена на срещата във формата „Рамщайн“ през февруари. В нея са включени както бюджетните и извънбюджетните разходи, така и пряката военна помощ от международните партньори.

Свириденко уточни, че става дума не само за финансови средства, а и за материални активи - ракети за системите Patriot, пускови установки, самолети и друго военно оборудване. Стойността на тази помощ е включена в общата оценка от 155 милиарда долара.

Премиерът обясни и произхода на посочваната разлика от 27 милиарда долара в украинския отбранителен бюджет. Според нея сумата представлява част от общите военни нужди, заложени във финансовата стратегия на страната.

Документът е изготвен във връзка с европейския Ukraine Support Loan на стойност 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г. При подготовката му украинското правителство отново е посочило оценката от 155 милиарда долара като очаквана стойност на войната за страната.

Така, по думите на Свириденко, „дупката“ от 27 милиарда долара не е отделна сметка извън общите разходи, а част от общо изчислените 155 милиарда долара.