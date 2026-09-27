Руснаците опитват пробив към Запорожие по дъното на язовир

Руските сили използват дъното на бившия Каховски язовир за придвижване на малки пехотни групи в посока към Запорожие. Информацията е част от последния анализ на базирания в САЩ Институт за изследване на войната, който се позовава на украински командири и военни анализатори. Според оценката целта е инфилтрация на север, а не потвърдена мащабна офанзива в този сектор.

Украинските военни предупреждават, че есенно-зимните условия могат да улеснят действията на руската пехота. Гъстата растителност, високата влажност и продължителните мъгли затрудняват разузнаването и наблюдението по пресъхналото корито на язовира.

Малки групи вместо мащабно настъпление

Дмитро „Перун“ Филатов, командир на 1-ви отделен щурмови полк, заяви пред „Суспилне“ през август, че руските сили вече са правили ежедневни опити за проникване през украинските линии. Обикновено групите са били съставени от по двама или трима пехотинци.

По думите му през август основните руски усилия са били насочени към Доброполе и Константиновка, докато активността в Запорожкото направление е останала по-ниска. Филатов посочи, че най-сериозен риск може да възникне в района на бившия Каховски язовир, където теренът е труден за наблюдение.

„Не става въпрос за мащабна офанзива в този сектор, а по-скоро за същия тип тактика на проникване - но осъществявана при по-благоприятни условия“, заяви Филатов.

Командирът припомни, че през миналата година руските сили са използвали подобни метеорологични условия, за да проникнат в Приморско. Селището в момента е под украински контрол, но руската пехота продължава да прави опити за настъпление в района.

Руски групи са достигнали до Малокатериновка

Украинският военен анализатор Константин Машовец съобщи, че след неуспешни опити за пробив по суша руските сили са засилили придвижването по дъното на бившия язовир. По негови данни руска пехотна група е успяла да достигне до Малокатериновка около седмица преди публикуването на анализа, но впоследствие е била блокирана.

Машовец посочва още, че ограничените руски позиции в южната част на Приморско могат да бъдат подсилвани именно през язовира. Украинските сили контролират северната част на Плавни и участък от пътя М-18, който свързва Мелитопол със Запорожие, което ограничава възможностите за снабдяване по суша.

Според Института за изследване на войната руски военни блогъри и украински командири съобщават за използване на пресъхналото корито за инфилтрационни действия през лятото. В същото време наличните данни описват придвижване на малки групи и отделни позиции, а не установен пробив към самия град Запорожие.

Източници: news.bg