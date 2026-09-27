Руснаците опитват пробив към Запорожие по дъното на язовир

Руските сили използват дъното на бившия Каховски язовир за придвижване на малки пехотни групи в посока към Запорожие. Информацията е част от последния анализ на базирания в САЩ Институт за изследване на войната, който се позовава на украински командири и военни анализатори. Според оценката целта е инфилтрация на север, а не потвърдена мащабна офанзива в този сектор.
Украинските военни предупреждават, че есенно-зимните условия могат да улеснят действията на руската пехота. Гъстата растителност, високата влажност и продължителните мъгли затрудняват разузнаването и наблюдението по пресъхналото корито на язовира.
Малки групи вместо мащабно настъпление
Дмитро „Перун“ Филатов, командир на 1-ви отделен щурмови полк, заяви пред „Суспилне“ през август, че руските сили вече са правили ежедневни опити за проникване през украинските линии. Обикновено групите са били съставени от по двама или трима пехотинци.
По думите му през август основните руски усилия са били насочени към Доброполе и Константиновка, докато активността в Запорожкото направление е останала по-ниска. Филатов посочи, че най-сериозен риск може да възникне в района на бившия Каховски язовир, където теренът е труден за наблюдение.„Не става въпрос за мащабна офанзива в този сектор, а по-скоро за същия тип тактика на проникване - но осъществявана при по-благоприятни условия“, заяви Филатов.
Командирът припомни, че през миналата година руските сили са използвали подобни метеорологични условия, за да проникнат в Приморско. Селището в момента е под украински контрол, но руската пехота продължава да прави опити за настъпление в района.
Руски групи са достигнали до Малокатериновка
Украинският военен анализатор Константин Машовец съобщи, че след неуспешни опити за пробив по суша руските сили са засилили придвижването по дъното на бившия язовир. По негови данни руска пехотна група е успяла да достигне до Малокатериновка около седмица преди публикуването на анализа, но впоследствие е била блокирана.
Машовец посочва още, че ограничените руски позиции в южната част на Приморско могат да бъдат подсилвани именно през язовира. Украинските сили контролират северната част на Плавни и участък от пътя М-18, който свързва Мелитопол със Запорожие, което ограничава възможностите за снабдяване по суша.
Според Института за изследване на войната руски военни блогъри и украински командири съобщават за използване на пресъхналото корито за инфилтрационни действия през лятото. В същото време наличните данни описват придвижване на малки групи и отделни позиции, а не установен пробив към самия град Запорожие.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Украински командир предупреждава, че есенната мъгла и влагата могат да улеснят подобни действия.
Мдааа, ако не са бурените, ще е мъглата или пък влагата!!!
Абе, 5 години смях!!!
Коментиран от #6, #10, #12
19:59 27.09.2026
2 Възраждане
Хихихихи
Коментиран от #19
20:01 27.09.2026
3 Хихихи
Няма край руския позор! НЯМА
Коментиран от #20
20:02 27.09.2026
4 Хахахаха
Киев, Харков, Херсон, Суми Одеса, Запорожие -- монголски навсегда?
Ааааахахаха
20:02 27.09.2026
5 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #24
20:04 27.09.2026
6 Нема се сдухваш, Петушара
До коментар #1 от "Гост":2 дня и все!
След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лиса бон
Ааааахахаха
Коментиран от #15
20:04 27.09.2026
7 Аа майкуууу
20:06 27.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Убаво де...
Хихихихи
Коментиран от #11
20:07 27.09.2026
10 Нема се плашиш
До коментар #1 от "Гост":Те тия винаги "познават"... След края на конфликта можем да направим статистика..
20:08 27.09.2026
11 Руски
До коментар #9 от "Убаво де...":Моето момче.
20:09 27.09.2026
12 Ами
До коментар #1 от "Гост":5 години орките се въргалят в калта.И няма излизане освен в насипно състояние.
20:10 27.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Баце ЕООД
20:10 27.09.2026
15 Сметах,сметах
До коментар #6 от "Нема се сдухваш, Петушара":Вече трябваше да са на Пенсилвания Авеню.
20:11 27.09.2026
16 Лъжата
20:12 27.09.2026
17 Ристе кьоравото
Се ми се чинат ,що дека са..пе деразини
Коментиран от #21, #26
20:13 27.09.2026
18 Аз не разбирам само
Коментиран от #22
20:32 27.09.2026
19 явно ги разбираш нещата
До коментар #2 от "Възраждане":я разкажи нещо за сектата ПП
20:32 27.09.2026
20 така е
До коментар #3 от "Хихихи":ако беше ходил в казармата, щеше да знаеш нещо за тези неща, вместо да пишеш простотии
20:35 27.09.2026
21 Мирчев нискочелия
До коментар #17 от "Ристе кьоравото":Коги започни перемогата на продупчения зелен rном.
Коментиран от #23, #25
20:35 27.09.2026
22 Дзак
До коментар #18 от "Аз не разбирам само":По какво съдите?
20:36 27.09.2026
23 Копейкин късия
До коментар #21 от "Мирчев нискочелия":коги жужи се покаже от бункера
20:38 27.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ивайло Мирчев -ДБ
До коментар #21 от "Мирчев нискочелия":Кой ме търси ,винаги съм отговорно на линия ?!
20:41 27.09.2026
26 Санде Глухия
До коментар #17 от "Ристе кьоравото":Лап Пай У Йоттт бре горноджумайски хъесосс ,кривоглав шиптар !
20:43 27.09.2026