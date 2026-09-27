Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Руснаците опитват пробив към Запорожие по дъното на язовир
  Тема: Украйна

Руснаците опитват пробив към Запорожие по дъното на язовир

27 Септември, 2026 19:51, обновена 27 Септември, 2026 19:55 1 100 26

  • русия-
  • украйна-
  • запорожие-
  • каховски язовир-
  • военни действия

Украински командир предупреждава, че есенната мъгла и влагата могат да улеснят подобни действия.

Руснаците опитват пробив към Запорожие по дъното на язовир - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили използват дъното на бившия Каховски язовир за придвижване на малки пехотни групи в посока към Запорожие. Информацията е част от последния анализ на базирания в САЩ Институт за изследване на войната, който се позовава на украински командири и военни анализатори. Според оценката целта е инфилтрация на север, а не потвърдена мащабна офанзива в този сектор.

Украинските военни предупреждават, че есенно-зимните условия могат да улеснят действията на руската пехота. Гъстата растителност, високата влажност и продължителните мъгли затрудняват разузнаването и наблюдението по пресъхналото корито на язовира.

Малки групи вместо мащабно настъпление

Дмитро „Перун“ Филатов, командир на 1-ви отделен щурмови полк, заяви пред „Суспилне“ през август, че руските сили вече са правили ежедневни опити за проникване през украинските линии. Обикновено групите са били съставени от по двама или трима пехотинци.

По думите му през август основните руски усилия са били насочени към Доброполе и Константиновка, докато активността в Запорожкото направление е останала по-ниска. Филатов посочи, че най-сериозен риск може да възникне в района на бившия Каховски язовир, където теренът е труден за наблюдение.

„Не става въпрос за мащабна офанзива в този сектор, а по-скоро за същия тип тактика на проникване - но осъществявана при по-благоприятни условия“, заяви Филатов.

Командирът припомни, че през миналата година руските сили са използвали подобни метеорологични условия, за да проникнат в Приморско. Селището в момента е под украински контрол, но руската пехота продължава да прави опити за настъпление в района.

Руски групи са достигнали до Малокатериновка

Украинският военен анализатор Константин Машовец съобщи, че след неуспешни опити за пробив по суша руските сили са засилили придвижването по дъното на бившия язовир. По негови данни руска пехотна група е успяла да достигне до Малокатериновка около седмица преди публикуването на анализа, но впоследствие е била блокирана.

Машовец посочва още, че ограничените руски позиции в южната част на Приморско могат да бъдат подсилвани именно през язовира. Украинските сили контролират северната част на Плавни и участък от пътя М-18, който свързва Мелитопол със Запорожие, което ограничава възможностите за снабдяване по суша.

Според Института за изследване на войната руски военни блогъри и украински командири съобщават за използване на пресъхналото корито за инфилтрационни действия през лятото. В същото време наличните данни описват придвижване на малки групи и отделни позиции, а не установен пробив към самия град Запорожие.

Източници: news.bg


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    12 10 Отговор
    Цитат:
    Украински командир предупреждава, че есенната мъгла и влагата могат да улеснят подобни действия.

    Мдааа, ако не са бурените, ще е мъглата или пък влагата!!!

    Абе, 5 години смях!!!

    Коментиран от #6, #10, #12

    19:59 27.09.2026

  • 2 Възраждане

    6 13 Отговор
    Че то тва Запорожие. ..нали педофила го беше записал у Конституцията преди..22 год?!?
    Хихихихи

    Коментиран от #19

    20:01 27.09.2026

  • 3 Хихихи

    7 15 Отговор
    Преди 2 години опитваха по отходни канали и шахти, сега в тинята на язовир!
    Няма край руския позор! НЯМА

    Коментиран от #20

    20:02 27.09.2026

  • 4 Хахахаха

    6 9 Отговор
    Та.. Как викаше у Йло?
    Киев, Харков, Херсон, Суми Одеса, Запорожие -- монголски навсегда?
    Ааааахахаха

    20:02 27.09.2026

  • 5 ЛЕ о ПА р Д🐱

    4 8 Отговор
    има ли смисъл да се коментира тяхната многоходовост?

    Коментиран от #24

    20:04 27.09.2026

  • 6 Нема се сдухваш, Петушара

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    2 дня и все!
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лиса бон
    Ааааахахаха

    Коментиран от #15

    20:04 27.09.2026

  • 7 Аа майкуууу

    4 4 Отговор
    Малокатериновка😂😂😂😂😂

    20:06 27.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Убаво де...

    5 3 Отговор
    ТВА... Херсон, Запорожие, Харков, Одеса...Чии са?!?
    Хихихихи

    Коментиран от #11

    20:07 27.09.2026

  • 10 Нема се плашиш

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Те тия винаги "познават"... След края на конфликта можем да направим статистика..

    20:08 27.09.2026

  • 11 Руски

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Убаво де...":

    Моето момче.

    20:09 27.09.2026

  • 12 Ами

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    5 години орките се въргалят в калта.И няма излизане освен в насипно състояние.

    20:10 27.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баце ЕООД

    4 5 Отговор
    Ахахахаха, големи глупости, за големи глупаци от тоя "голям институт".

    20:10 27.09.2026

  • 15 Сметах,сметах

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Нема се сдухваш, Петушара":

    Вече трябваше да са на Пенсилвания Авеню.

    20:11 27.09.2026

  • 16 Лъжата

    6 5 Отговор
    Това са пълни глупости. Никой няма да каже нищо за военни действия. Това не тв игра м/у два отбора. Единствено лъжите на Наркомана ги пробутват като пропаганда иначе няма кинти!

    20:12 27.09.2026

  • 17 Ристе кьоравото

    3 3 Отговор
    Юбаво де, когиш ше е парадо на тия пиздоглазци .. Ким и педофило ..и Киев?
    Се ми се чинат ,що дека са..пе деразини

    Коментиран от #21, #26

    20:13 27.09.2026

  • 18 Аз не разбирам само

    2 3 Отговор
    Как тия озлобени русофоби, нямат компания за вечеря в неделя 🤣🤣🤣

    Коментиран от #22

    20:32 27.09.2026

  • 19 явно ги разбираш нещата

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Възраждане":

    я разкажи нещо за сектата ПП

    20:32 27.09.2026

  • 20 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хихихи":

    ако беше ходил в казармата, щеше да знаеш нещо за тези неща, вместо да пишеш простотии

    20:35 27.09.2026

  • 21 Мирчев нискочелия

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ристе кьоравото":

    Коги започни перемогата на продупчения зелен rном.

    Коментиран от #23, #25

    20:35 27.09.2026

  • 22 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Аз не разбирам само":

    По какво съдите?

    20:36 27.09.2026

  • 23 Копейкин късия

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мирчев нискочелия":

    коги жужи се покаже от бункера

    20:38 27.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ивайло Мирчев -ДБ

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Мирчев нискочелия":

    Кой ме търси ,винаги съм отговорно на линия ?!

    20:41 27.09.2026

  • 26 Санде Глухия

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ристе кьоравото":

    Лап Пай У Йоттт бре горноджумайски хъесосс ,кривоглав шиптар !

    20:43 27.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания