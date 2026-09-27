Напрежението в Северна Ирландия се покачва: Върховният съд в Белфаст одобри спорно шествие

Британският премиер Анди Бърнам призова за спокойствие в Северна Ирландия, след като провеждането на спорно шествие бе одобрено от Върховния съд в Белфаст, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Шествието бе одобрено по време на късно заседание на съда, което приключи в 02:15 ч. през нощта днес (04:15 ч. българско време), отбелязва още агенцията.

Хиляди протестиращи, носещи шапка тип "балаклава", се събраха да блокират шествието на Оранжевия орден - протестанстко братство, което твърдо подкрепя оставането на Северна Ирландия в рамките на Обединеното кралство.

В градчето Портадаун, където се състоя шествието, много хора се застъпват за присъединяването на Северна Ирландия към Република Ирландия. Именно затова веднага бе свикано "контрашествие" срещу Оранжевия орден. Противниците на Ордена запалиха фойерверки в близост да членовете му и бяха предупредени по мегафон, че може да бъдат арестувани, тъй като участват в неодобрено контрашествие.

Премиерът Бърнам призова за "спокойствие от всички страни" по време на шествието, като изтъкна, че "по въпросите за Северна Ирландия е постигнат голям напредък, който не трябва да регресира".

Решението на съда означава, че за първи път от 30 години на Оранжевия орден бе позволено да премине по улица "Гарваги" в Портадаун.

Улицата става арена на ожесточени сблъсъци в продължение на няколко години, преди Споразумението от Разпети петък 1998 г. да сложи край на кръвопролитието между католици и протестанти в Северна Ирландия, при което бяха убити 3600 души, а още 50 000 бяха ранени и хиляди изгубиха близките си.

След прекратяването на конфликта в Северна Ирландия, наричан още Смутните времена, трябваше да бъде постигнат баланс между съперничещите си етно-национални групи, които останаха на територията на Обединеното кралство, след като останалата част от Ирландия обяви независимостта си преди повече от век. Ирландските националисти, живеещи в северната част на острова, които са предимно католици, желаят обединение с Република Ирландия, докато протестантите юнионисти искат да останат част от Великобритания.

Мери Лу Макдоналд, председателката на партията "Шин Фейн", свързана исторически с Ирландската републиканска армия (ИРА), заяви, че "хората на "Гарваги роуд" няма да се върнат в миналото".

"Това е лудост. Това всъщност е примитивно отношение към която и да е общност в 2026 г. Това е недопустимо и няма да бъде толерирано", подчерта тя.

Гавин Робинсън, лидерът на Демократическата юнионистка партия - най-голямата политическа сила в Северна Ирландия, застъпваща се за оставането ѝ във Великобритания, обвини лидерите на "Шин Фейн", че наливат допълнително масло в огъня. "Върховенството на закона не може да се прилага само когато на "Шин Фейн" ѝ харесва резултатът. Нашите институции са изградени на принципа на уважението към полицията, съдилищата и върховенството на закона", посочи Робинсън.