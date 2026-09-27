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Напрежението в Северна Ирландия се покачва: Върховният съд в Белфаст одобри спорно шествие

Напрежението в Северна Ирландия се покачва: Върховният съд в Белфаст одобри спорно шествие

27 Септември, 2026 17:21 1 418 11

  • анди бърнам-
  • северна ирландия-
  • белфаст-
  • оранжев орден

По въпросите за Северна Ирландия е постигнат голям напредък, който не трябва да регресира, заяви премиерът

Напрежението в Северна Ирландия се покачва: Върховният съд в Белфаст одобри спорно шествие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Анди Бърнам призова за спокойствие в Северна Ирландия, след като провеждането на спорно шествие бе одобрено от Върховния съд в Белфаст, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Шествието бе одобрено по време на късно заседание на съда, което приключи в 02:15 ч. през нощта днес (04:15 ч. българско време), отбелязва още агенцията.

Хиляди протестиращи, носещи шапка тип "балаклава", се събраха да блокират шествието на Оранжевия орден - протестанстко братство, което твърдо подкрепя оставането на Северна Ирландия в рамките на Обединеното кралство.

В градчето Портадаун, където се състоя шествието, много хора се застъпват за присъединяването на Северна Ирландия към Република Ирландия. Именно затова веднага бе свикано "контрашествие" срещу Оранжевия орден. Противниците на Ордена запалиха фойерверки в близост да членовете му и бяха предупредени по мегафон, че може да бъдат арестувани, тъй като участват в неодобрено контрашествие.

Премиерът Бърнам призова за "спокойствие от всички страни" по време на шествието, като изтъкна, че "по въпросите за Северна Ирландия е постигнат голям напредък, който не трябва да регресира".

Решението на съда означава, че за първи път от 30 години на Оранжевия орден бе позволено да премине по улица "Гарваги" в Портадаун.

Улицата става арена на ожесточени сблъсъци в продължение на няколко години, преди Споразумението от Разпети петък 1998 г. да сложи край на кръвопролитието между католици и протестанти в Северна Ирландия, при което бяха убити 3600 души, а още 50 000 бяха ранени и хиляди изгубиха близките си.

След прекратяването на конфликта в Северна Ирландия, наричан още Смутните времена, трябваше да бъде постигнат баланс между съперничещите си етно-национални групи, които останаха на територията на Обединеното кралство, след като останалата част от Ирландия обяви независимостта си преди повече от век. Ирландските националисти, живеещи в северната част на острова, които са предимно католици, желаят обединение с Република Ирландия, докато протестантите юнионисти искат да останат част от Великобритания.

Мери Лу Макдоналд, председателката на партията "Шин Фейн", свързана исторически с Ирландската републиканска армия (ИРА), заяви, че "хората на "Гарваги роуд" няма да се върнат в миналото".

"Това е лудост. Това всъщност е примитивно отношение към която и да е общност в 2026 г. Това е недопустимо и няма да бъде толерирано", подчерта тя.

Гавин Робинсън, лидерът на Демократическата юнионистка партия - най-голямата политическа сила в Северна Ирландия, застъпваща се за оставането ѝ във Великобритания, обвини лидерите на "Шин Фейн", че наливат допълнително масло в огъня. "Върховенството на закона не може да се прилага само когато на "Шин Фейн" ѝ харесва резултатът. Нашите институции са изградени на принципа на уважението към полицията, съдилищата и върховенството на закона", посочи Робинсън.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОБЕКТИВЕН

    29 0 Отговор
    Нали сте много "демократични"? Нали сте за "самоопределението"? Нали сте за "свободата" на идентичността? Хайде де, щом искат, пуснете ги да се обединят. Ааа, сетих се... Тези фалшиви приказки са за нас, аборигените. Стане ли дума за вашите интереси, кютек, полиция, фашизоидни мерки - всичко, което потрябва, за да сте добре.

    17:29 27.09.2026

  • 2 Ирландско уиски

    20 0 Отговор
    Ингилизите ще берат ядове тепърва. Ама така става, като гледат краварите и се бутат по света, където не им е място.

    17:30 27.09.2026

  • 3 УЕЛС,ШОТЛАНДИЯ

    25 0 Отговор
    И ДВЕТЕ ИРЛАНДИИ ЩЕ СЕ ОТДЕЛЯТ И ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЩЕ ОСТАНЕ САМО СПОМЕН.

    17:42 27.09.2026

  • 4 Град Козлодуй

    18 0 Отговор
    Северна Ирландия е на Ирландия! Англетата налагат волята си със сила и са окупирали тази част на Ирландия.

    17:43 27.09.2026

  • 5 Ами

    23 0 Отговор
    Нали уж планът беше да се разпада Русия, а не британските емирства :)

    17:43 27.09.2026

  • 6 АтТатюрк

    15 0 Отговор
    Малко им беше при Чанаккале.Тоя бой от Ататюрк никога няма да о забравят.Чърчил до смъртта си не можа да преглътне този срам.

    17:45 27.09.2026

  • 7 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    ЗАПОЧНА НАЧАЛОТО НА КРАЯ ЗА НАГЛЕТАТА

    17:52 27.09.2026

  • 8 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    Англетата не са наглета а НАРГИЛЕТА......

    17:58 27.09.2026

  • 9 Дудов

    4 0 Отговор
    Англичаните с пъхат носовете навсякъде а виж колко инерисно може да стане в задния им двор

    18:14 27.09.2026

  • 10 Шотландски боец

    2 0 Отговор
    Уолъс "Смело с ръце" ще ни води да победим бледите спирохети

    18:24 27.09.2026

  • 11 Илиян Кънев

    2 0 Отговор
    Трябва Ирландия да се обедини в една страна. Вместо кръв трябва да се лее уиски по улиците.

    18:26 27.09.2026

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