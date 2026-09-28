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Кремъл: Оставката на Вучич няма да попречи на конструктивните отношения между Русия и Сърбия

Кремъл: Оставката на Вучич няма да попречи на конструктивните отношения между Русия и Сърбия

28 Септември, 2026 16:35 383 7

  • кремъл-
  • русия-
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  • вучич-
  • оставка

Дмитрий Песков заяви, че отношенията между Москва и Белград не зависят от конкретни политически личности

Кремъл: Оставката на Вучич няма да попречи на конструктивните отношения между Русия и Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Отношенията между Русия и Сърбия ще продължат да се развиват конструктивно независимо от политическите промени в Белград, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Интерфакс“, предава Фокус.

На въпрос дали Москва очаква да запази близките си отношения със Сърбия и при евентуален наследник на Александър Вучич, Песков заяви, че Кремъл не очаква промяна в развитието на двустранните връзки.

По думите му отношенията между двете страни не се определят единствено от отделни политически личности и обхващат широк кръг от области.

„Отношенията между Русия и Сърбия далеч надхвърлят само отделни личности. Ето защо сме убедени, че отношенията ни ще продължат да се развиват много конструктивно във всяка възможна област“, заяви Песков.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Рушат Шипка и изнасят камъните с камиони.Росен и Антон са там да ги спрат.

    Коментиран от #4, #5

    16:36 28.09.2026

  • 2 Червен кхмер

    2 4 Отговор
    Вечна дружба и вечна мизерия.Щом и сърбите заедно с узбеки, таджики, пакистанци, ......започнаха да идват да работят у нас посоката е правилна .Който иска да е приятел с Проссия го очаква тотална мизерия.
    И ния след 45г.вечна дружба и три фалита ни докараха до просешка тояга.Поне не ни изпращаха ножки Буша като на големият "брат".

    Коментиран от #7

    16:44 28.09.2026

  • 3 Недорасляка уйде

    1 2 Отговор
    Остана си само ВАСАЛ на ПОДНЕБЕСНАТА и момче за всичко на... Ким
    Хехехехе

    16:44 28.09.2026

  • 4 Софиянец оригинал

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На тебе няма ли да започнат да ти рушат незаконната шкембеджийница?

    Коментиран от #6

    16:46 28.09.2026

  • 5 Че кво ше правят

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тия двамката от прайда на Шипка?!?

    16:47 28.09.2026

  • 6 Тоа скъса няк

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец оригинал":

    НЕМА НИЩО! Дойде от Самоковските села и спеше у един гараж със 2 му ргавелки строители!
    Миеше фритюрниците на едно капанче на Женския пазар
    Хихихи

    16:51 28.09.2026

  • 7 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Червен кхмер":

    Просията се задава на хоризонта пред тебе. Утивай да събираш дърва че Урсулата наредила да мръзнеш

    17:02 28.09.2026

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