Кремъл: Оставката на Вучич няма да попречи на конструктивните отношения между Русия и Сърбия

Отношенията между Русия и Сърбия ще продължат да се развиват конструктивно независимо от политическите промени в Белград, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Интерфакс“, предава Фокус.
На въпрос дали Москва очаква да запази близките си отношения със Сърбия и при евентуален наследник на Александър Вучич, Песков заяви, че Кремъл не очаква промяна в развитието на двустранните връзки.
По думите му отношенията между двете страни не се определят единствено от отделни политически личности и обхващат широк кръг от области.
„Отношенията между Русия и Сърбия далеч надхвърлят само отделни личности. Ето защо сме убедени, че отношенията ни ще продължат да се развиват много конструктивно във всяка възможна област“, заяви Песков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #5
16:36 28.09.2026
2 Червен кхмер
И ния след 45г.вечна дружба и три фалита ни докараха до просешка тояга.Поне не ни изпращаха ножки Буша като на големият "брат".
Коментиран от #7
16:44 28.09.2026
3 Недорасляка уйде
Хехехехе
16:44 28.09.2026
4 Софиянец оригинал
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На тебе няма ли да започнат да ти рушат незаконната шкембеджийница?
Коментиран от #6
16:46 28.09.2026
5 Че кво ше правят
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тия двамката от прайда на Шипка?!?
16:47 28.09.2026
6 Тоа скъса няк
До коментар #4 от "Софиянец оригинал":НЕМА НИЩО! Дойде от Самоковските села и спеше у един гараж със 2 му ргавелки строители!
Миеше фритюрниците на едно капанче на Женския пазар
Хихихи
16:51 28.09.2026
7 Орк
До коментар #2 от "Червен кхмер":Просията се задава на хоризонта пред тебе. Утивай да събираш дърва че Урсулата наредила да мръзнеш
17:02 28.09.2026