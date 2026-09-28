Кремъл: Оставката на Вучич няма да попречи на конструктивните отношения между Русия и Сърбия

Отношенията между Русия и Сърбия ще продължат да се развиват конструктивно независимо от политическите промени в Белград, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Интерфакс“, предава Фокус.

На въпрос дали Москва очаква да запази близките си отношения със Сърбия и при евентуален наследник на Александър Вучич, Песков заяви, че Кремъл не очаква промяна в развитието на двустранните връзки.

По думите му отношенията между двете страни не се определят единствено от отделни политически личности и обхващат широк кръг от области.

„Отношенията между Русия и Сърбия далеч надхвърлят само отделни личности. Ето защо сме убедени, че отношенията ни ще продължат да се развиват много конструктивно във всяка възможна област“, заяви Песков.