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ЕС обсъжда санкции срещу ирландска рафинерия, свързана с руския алуминиев гигант „Русал“

ЕС обсъжда санкции срещу ирландска рафинерия, свързана с руския алуминиев гигант „Русал“

28 Септември, 2026 14:54 440 4

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Разследване свързва произведения в Aughinish алуминий с руски компании от отбранителната индустрия, но не доказва произхода на конкретни партиди

ЕС обсъжда санкции срещу ирландска рафинерия, свързана с руския алуминиев гигант „Русал“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз обсъжда възможността да наложи ограничения върху износа на алуминиев оксид за Русия, което би засегнало и ирландската рафинерия Aughinish Alumina - най-голямото подобно предприятие в Европа. Заводът в графство Лимерик е собственост на руския алуминиев гигант „Русал“, пише News.bg.

Темата попадна във фокуса на европейските институции след разследване на „Айриш таймс“ и OCCRP, което проследява пътя на произведения в Ирландия алуминиев оксид до руски алуминиеви заводи, а впоследствие и до московската компания Aluminium Sales Company (ASK). Според изтекли финансови данни ASK доставя алуминий на десетки руски предприятия, включително компании от отбранителния сектор.

Разследването обаче не установява, че конкретни партиди алуминиев оксид от Aughinish са попаднали в руски оръжия. Причината е, че суровината се смесва с продукция от други източници при производството на алуминий. Данните показват връзка по веригата на доставки, но не позволяват проследяването на конкретен материал до определено оръжие.

Руският пазар е важен за Aughinish. По актуализирани данни на ирландската статистическа служба през 2025 г. 43% от износа на алуминиев оксид на рафинерията е бил предназначен за Русия, или около 776 000 тона. През първите шест месеца на 2026 г. делът е достигнал близо 49%, преди последващи статистически корекции.

В същото време рафинерията остава важен работодател в Ирландия и доставя алуминиев оксид и на европейски производители. Компанията отхвърля твърденията, че продукцията ѝ е свързана с руския военно-промишлен комплекс, като подчертава, че алуминиевият оксид е основна суровина с широко приложение в гражданската индустрия.

Aughinish е собственост на „Русал“, компания, основана от руския бизнесмен Олег Дерипаска. Самият Дерипаска е под санкции на ЕС, но предприятието не е включено в санкционните списъци.

В Ирландия евентуалните ограничения предизвикват допълнителен дебат заради икономическото значение на завода. Европейската комисия засега не бърза с решение, а ирландско правителствено разследване не е открило достатъчно доказателства, за да установи категорично, че продукцията на Aughinish се използва от руски производители на оръжия.

Въпросът остава част от по-широките обсъждания в ЕС за затягане на ограниченията срещу руската икономика и за прекъсване на веригите за доставки, които могат да подпомагат руския военно-промишлен сектор.


Ирландия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обективен

    1 0 Отговор
    Лудите ирландци изобщо не...ват бурсула и кая.

    15:08 28.09.2026

  • 2 Последно, какво ще

    1 0 Отговор
    Направи за процентите
    Как ще ги шзчисли

    15:15 28.09.2026

  • 3 Поискаха да се обединяват

    3 0 Отговор
    И ги почнаха със санкциите!

    15:19 28.09.2026

  • 4 българина

    0 0 Отговор
    Искаме една ирландия, да видим тогава какви санкции

    15:26 28.09.2026

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