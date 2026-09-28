Националната академия на науките в Киев е била поразена от руски дрон

Руски дрон порази сградата на украинската Национална академия на науките в центъра на Киев, при което бе убит един човек, а трима души бяха ранени, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирайки кмета Виталий Кличко.
„В Шевченкивски район в центъра на Киев, дрон се удари в нежилищна сграда. Избухна пожар. Спешните служби са напът към мястото“, написа Кличко в публикация в Телеграм, предаде БТА.
Пресслужбата на Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) съобщи, че руски дрон директно е ударил сградата на НАНУ, която се намира в центъра на Киев.
По-рано днес руски дрон падна и на територията на нежилищен комплекс в Оболонски район в Киев, припомня Укринформ.
Кремъл днес по-рано заяви, че Украйна плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци, докато силите на Москва систематично поразяват различни обекти на украинска територия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Руският президент Владимир Путин в петък заяви, че Москва е готова да поднови преговорите си с Киев след произведените този месец парламентарни избори в Русия. Той обаче изрази недоволство от масираната украинска атака срещу Москва по време на изборите, както и срещу Санкт Петербург по време на международния икономически форум там през юли.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес бе запитан на пресконференция каква е позицията на Москва относно мирните преговори. „Украйна ще трябва да плати цената за действията си от последните месеци. Това се случва в момента. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция“, отговори Песков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:39 28.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #6, #30
16:39 28.09.2026
3 стоян георгиев
16:40 28.09.2026
4 стоян георгиев
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ха..хах що росен бе не трябва ли да е румен?до къде го докарахте русофилите да рушат шипка докато управлявате страната...хах...
16:41 28.09.2026
5 Айляк
Той е клоун.
Бело, бело му дай на него:)
16:42 28.09.2026
6 Някой
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Глупости. Анонимността не ти дава право да разпространяваш фалшиви новини.
Коментиран от #29
16:44 28.09.2026
7 И Киев е Руски
16:45 28.09.2026
8 ужас
Коментиран от #19
16:46 28.09.2026
9 Примати
Коментиран от #13, #20, #32
16:47 28.09.2026
10 Софиянец
Коментиран от #23
16:49 28.09.2026
11 браво руски мизерници
Коментиран от #17, #18
16:49 28.09.2026
12 Живанши
16:49 28.09.2026
13 Мдаа
До коментар #9 от "Примати":Тия бандеровски легенди само в укро телеграм каналите съществуват 😂 вярваш ли им сериозно?
16:50 28.09.2026
14 За това мразим русия
Коментиран от #26
16:50 28.09.2026
15 Бай той Толстой
16:51 28.09.2026
16 Били са на крачка
16:51 28.09.2026
17 Тагарев бягай
До коментар #11 от "браво руски мизерници":Те накрая и теб няма да подминат както са я подкарали.Много са агресивни напоследък
16:52 28.09.2026
18 стига
До коментар #11 от "браво руски мизерници":стига рива, бе! само ти ли не разбра, че в Русия като удари цивилна болница, детска градина, училще или църква, някак си след това има вторични взривове поне два дена, хахахах! Ех тия цивилни цели, бе!
16:52 28.09.2026
19 Верно ли
До коментар #8 от "ужас":голям кеф!
16:53 28.09.2026
20 Живанши
До коментар #9 от "Примати":Укрите редовно ги пращат на концерт на Вивалди на живо.
16:53 28.09.2026
21 Тръмпутин
16:54 28.09.2026
22 Ний ша Ва упрайм
16:56 28.09.2026
23 Космическия гений
До коментар #10 от "Софиянец":Курольов е украинец!
16:56 28.09.2026
24 Ццц
Коментиран от #33, #34
16:56 28.09.2026
25 Гснка Йотова
16:57 28.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Въй,въй
16:59 28.09.2026
28 Нежилищни сгради?
17:00 28.09.2026
29 стоян георгиев
До коментар #6 от "Някой":Дава му.24/7 разпространява проруски лъжи .
17:00 28.09.2026
30 Пеевски
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ще ги монтират в Кюрдистан бе!
17:00 28.09.2026
31 Сега дали ще обявят Академията за щаб
17:03 28.09.2026
32 Мозъчно сакат си
До коментар #9 от "Примати":Географен сакат си, бре. Къде е Запорожие, къде е Краснодарския край?
17:04 28.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Имаш проблем с грамотността
До коментар #24 от "Ццц":Съдържанието дори не ми се коментира.
17:08 28.09.2026
35 Ако путинци знаеха какви поклонници сте
17:10 28.09.2026