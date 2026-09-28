Националната академия на науките в Киев е била поразена от руски дрон

Руски дрон порази сградата на украинската Национална академия на науките в центъра на Киев, при което бе убит един човек, а трима души бяха ранени, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирайки кмета Виталий Кличко.

„В Шевченкивски район в центъра на Киев, дрон се удари в нежилищна сграда. Избухна пожар. Спешните служби са напът към мястото“, написа Кличко в публикация в Телеграм, предаде БТА.

Пресслужбата на Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) съобщи, че руски дрон директно е ударил сградата на НАНУ, която се намира в центъра на Киев.

По-рано днес руски дрон падна и на територията на нежилищен комплекс в Оболонски район в Киев, припомня Укринформ.

Кремъл днес по-рано заяви, че Украйна плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци, докато силите на Москва систематично поразяват различни обекти на украинска територия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Руският президент Владимир Путин в петък заяви, че Москва е готова да поднови преговорите си с Киев след произведените този месец парламентарни избори в Русия. Той обаче изрази недоволство от масираната украинска атака срещу Москва по време на изборите, както и срещу Санкт Петербург по време на международния икономически форум там през юли.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес бе запитан на пресконференция каква е позицията на Москва относно мирните преговори. „Украйна ще трябва да плати цената за действията си от последните месеци. Това се случва в момента. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция“, отговори Песков.