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Националната академия на науките в Киев е била поразена от руски дрон
  Тема: Украйна

Националната академия на науките в Киев е била поразена от руски дрон

28 Септември, 2026 16:37 575 35

  • украйна-
  • киев-
  • русия-
  • академия на науките-
  • дрон-
  • виталий кличко

Един човек е бил убит при атаката, други трима са пострадали, заяви кметът на украинската столица

Националната академия на науките в Киев е била поразена от руски дрон - 1
Снимка: Шевченківська РДА | Київ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски дрон порази сградата на украинската Национална академия на науките в центъра на Киев, при което бе убит един човек, а трима души бяха ранени, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирайки кмета Виталий Кличко.

„В Шевченкивски район в центъра на Киев, дрон се удари в нежилищна сграда. Избухна пожар. Спешните служби са напът към мястото“, написа Кличко в публикация в Телеграм, предаде БТА.

Пресслужбата на Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) съобщи, че руски дрон директно е ударил сградата на НАНУ, която се намира в центъра на Киев.

По-рано днес руски дрон падна и на територията на нежилищен комплекс в Оболонски район в Киев, припомня Укринформ.

Кремъл днес по-рано заяви, че Украйна плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци, докато силите на Москва систематично поразяват различни обекти на украинска територия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Руският президент Владимир Путин в петък заяви, че Москва е готова да поднови преговорите си с Киев след произведените този месец парламентарни избори в Русия. Той обаче изрази недоволство от масираната украинска атака срещу Москва по време на изборите, както и срещу Санкт Петербург по време на международния икономически форум там през юли.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес бе запитан на пресконференция каква е позицията на Москва относно мирните преговори. „Украйна ще трябва да плати цената за действията си от последните месеци. Това се случва в момента. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция“, отговори Песков.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 1 Отговор
    Ако стане пожар в БАН, то ще да е заради казанката в мазето.

    16:39 28.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    ДПС руши Шипка и изнасят камъните с камиони.Росен и Антон с колите си са блокирали камионите.

    Коментиран от #4, #6, #30

    16:39 28.09.2026

  • 3 стоян георгиев

    3 12 Отговор
    Нормална ситуация при комунягите.освобождават поредния град от поредната галерия църква или блок.

    16:40 28.09.2026

  • 4 стоян георгиев

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ха..хах що росен бе не трябва ли да е румен?до къде го докарахте русофилите да рушат шипка докато управлявате страната...хах...

    16:41 28.09.2026

  • 5 Айляк

    14 2 Отговор
    На бандерин Зеле наука не му трябва, за кво му е?!
    Той е клоун.
    Бело, бело му дай на него:)

    16:42 28.09.2026

  • 6 Някой

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Глупости. Анонимността не ти дава право да разпространяваш фалшиви новини.

    Коментиран от #29

    16:44 28.09.2026

  • 7 И Киев е Руски

    14 4 Отговор
    Каква академия на науката имат тия фашисти

    16:45 28.09.2026

  • 8 ужас

    14 4 Отговор
    В деня на изборите в Русия зеленски пусна 1600 ракети и дронове. Разруши пунктове за гласуване и уби членове на комисии. Какво е очаквал да му се случи. Путиннай най накрая апочна тая война

    Коментиран от #19

    16:46 28.09.2026

  • 9 Примати

    4 15 Отговор
    Трета част на операция Вивалди приключи успешно. От началото на операцията Украйна си върна почти 200 квадратни километра. С поразяването на четири склада за гориво в Краснодарска област руските части в Запорожието фактически остават без гориво. И как иначе след като Украйна извади от строя четири рафинерии в краснодар… а отгоре на всичкото единствения път за доставки за Запорожието е магистралата на смъртта през Мариупол и мелитопол…Русия наистина върви към военно поражение

    Коментиран от #13, #20, #32

    16:47 28.09.2026

  • 10 Софиянец

    11 3 Отговор
    Украйнска академия на науките - това е като някакъв виц, хахахаха! Виж бандеровска академия на клоуните по-върви!

    Коментиран от #23

    16:49 28.09.2026

  • 11 браво руски мизерници

    5 11 Отговор
    църкви, училища, академии, отлични цели за руските Фашисти

    Коментиран от #17, #18

    16:49 28.09.2026

  • 12 Живанши

    10 3 Отговор
    Русия всеки Божи ден си буха Славните Херои - с авиация, дрони и ракети. САЩ не смеят да барнат килимите, че ги чака голям бой. Кой сега е хартиен тигър питаме умната и красива публика?

    16:49 28.09.2026

  • 13 Мдаа

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "Примати":

    Тия бандеровски легенди само в укро телеграм каналите съществуват 😂 вярваш ли им сериозно?

    16:50 28.09.2026

  • 14 За това мразим русия

    3 13 Отговор
    За това всички прогресивни умни хора мразят руския Агресор!

    Коментиран от #26

    16:50 28.09.2026

  • 15 Бай той Толстой

    8 3 Отговор
    Удри,вова!

    16:51 28.09.2026

  • 16 Били са на крачка

    3 3 Отговор
    от създаване на ядрена бомба!

    16:51 28.09.2026

  • 17 Тагарев бягай

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "браво руски мизерници":

    Те накрая и теб няма да подминат както са я подкарали.Много са агресивни напоследък

    16:52 28.09.2026

  • 18 стига

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "браво руски мизерници":

    стига рива, бе! само ти ли не разбра, че в Русия като удари цивилна болница, детска градина, училще или църква, някак си след това има вторични взривове поне два дена, хахахах! Ех тия цивилни цели, бе!

    16:52 28.09.2026

  • 19 Верно ли

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "ужас":

    голям кеф!

    16:53 28.09.2026

  • 20 Живанши

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Примати":

    Укрите редовно ги пращат на концерт на Вивалди на живо.

    16:53 28.09.2026

  • 21 Тръмпутин

    1 2 Отговор
    Ударихме ядрената програма...

    16:54 28.09.2026

  • 22 Ний ша Ва упрайм

    3 3 Отговор
    там бандерките крият наемниците

    16:56 28.09.2026

  • 23 Космическия гений

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Софиянец":

    Курольов е украинец!

    16:56 28.09.2026

  • 24 Ццц

    1 4 Отговор
    За сметка на това Националната академия на неуките е цяла целеничка, както и Школата за клоуни, за да не разгневи и.д. президента, който да започне нови терористични атаки срещу цивилното население. Дрогираният има за наука жунглирането, гълтането на огън, ходенето по въже и такива маймунджалъци, така че тази сграда даже не знаеше за какво служи преди да му кажат.

    Коментиран от #33, #34

    16:56 28.09.2026

  • 25 Гснка Йотова

    0 2 Отговор
    Голема работа!Крачка към мира!

    16:57 28.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Въй,въй

    2 2 Отговор
    Мани,сичко замина,кока кола,дейт центрове, там центъра за науки, целата перачница замина

    16:59 28.09.2026

  • 28 Нежилищни сгради?

    1 2 Отговор
    Нов задължителен журналистически израз за нищоказваща информация! Подсказан им от украинсото командване и наложен от сценаристите.

    17:00 28.09.2026

  • 29 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Дава му.24/7 разпространява проруски лъжи .

    17:00 28.09.2026

  • 30 Пеевски

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ще ги монтират в Кюрдистан бе!

    17:00 28.09.2026

  • 31 Сега дали ще обявят Академията за щаб

    1 2 Отговор
    на НАТО, пълен с англосакси, за свърталище на бандеровци академици или е поредното случайно попадение, гледаме да уцелим града, пък каквото това. Училище, жилищен блок, академия, детска площадка… Величието на Путин достига връх след връх.

    17:03 28.09.2026

  • 32 Мозъчно сакат си

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Примати":

    Географен сакат си, бре. Къде е Запорожие, къде е Краснодарския край?

    17:04 28.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Имаш проблем с грамотността

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ццц":

    Съдържанието дори не ми се коментира.

    17:08 28.09.2026

  • 35 Ако путинци знаеха какви поклонници сте

    1 0 Отговор
    щяха да ви удостоят с медали или поне с георгиевски лентички.

    17:10 28.09.2026

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