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Германия: Русия не желае да преговаря за край на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Германия: Русия не желае да преговаря за край на войната в Украйна

28 Септември, 2026 15:02 805 47

  • украйна-
  • германия-
  • русия-
  • война-
  • йохан вадефул

Берлин обяви, че двете страни остават на "силно раздалечени" позиции и Русия не желае да започне сериозни преговори

Германия: Русия не желае да преговаря за край на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Берлин заяви, че първите му преки разговори с Москва след пълномащабната руска инвазия в Украйна са показали, че двете страни остават на "силно раздалечени" позиции и че Русия не желае да започне сериозни преговори за прекратяване на войната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Нашите позиции, разбира се, остават силно раздалечени, факт, който за сетен път пролича ясно", заяви говорител на германското Министерство на външните работи, два дни след срещата между външния министър на Федералната република Йохан Вадефул и руския му колега Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН.

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Говорителят добави, че разговорите са затвърдили мнението на Берлин, че Москва не желае да преговаря нито за спиране на огъня, нито за край на войната.

Германският външен министър Йохан Вадефул се срещна с руския си колега Сергей Лавров в събота в Ню Йорк, предаде ДПА.

Двамата разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН, като това бе първата им двустранна среща от години насам. Германската страна е поискала срещата, заяви говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Това са първите разговори на такова равнище от началото на войната срещу Украйна през 2022 г. Въпреки че оттогава представители на германското и руското правителство са присъствали заедно на различни международни форуми, преки разговори между външните министри не е имало.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пътят за мир

    21 7 Отговор
    Зелю, вокзал, Москва, подпис на капитулацията и да мирне света!!!

    Коментиран от #5, #15

    15:06 28.09.2026

  • 2 !!!?

    8 21 Отговор
    Кремъл не желае да преговаря за край на варварската си война в Украйна..., то затова Мистър Кеш, Йотовица и целокупния русофилски планктон само за "мирни преговори" говорят...!!!?

    Коментиран от #14, #24

    15:06 28.09.2026

  • 3 ?????

    25 5 Отговор
    Уф.
    Да ги попитам швабите - има ли руски танкове в Германия щото немските танкове бяха в Курска област.

    Коментиран от #9, #31

    15:07 28.09.2026

  • 4 Стенли

    21 2 Отговор
    Що ли управляващите в германистан се страхуват от предсрочни избори , а щото о на обикновените дойчовци се усетиха че ги правят на простаци , Аз,Г ще стане първа сила , а там има разумни хора които искат нормални отношения с Руската федерация

    15:07 28.09.2026

  • 5 Тов. ЧЛЕНИН

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пътят за мир":

    Таваришчи , музиката ЩЕ ви направи Свободни ...

    15:07 28.09.2026

  • 6 Майкъл Филтър

    10 1 Отговор
    Москва не вярва на сълзи.

    15:08 28.09.2026

  • 7 Гост

    14 1 Отговор
    С кой да преговаря? И за какво? Победителите не преговарят, те диктуват какво искат! Е, малко наобратно е в другия край на света, ама там си ги знаеме...

    15:08 28.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 !!!?

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "?????":

    Немски танкове има и в Москва...!

    Коментиран от #17

    15:08 28.09.2026

  • 10 Русия

    14 1 Отговор
    е готова да преговаря и дори е казала условията си. Но немците, явно още не са огладенли и замръзнали достатъчно. Нищо, зимата иде, газ няма.
    Но нека да спрат и климатика / парното на Урсула, а не само на цялата останала сграда Брюксел

    Коментиран от #35

    15:08 28.09.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    двете страни остават на "силно разделечени" позиции и Русия не желае да започне сериозни преговори

    Харманистанците наистина се очертават като абсолютни олигота - Русия откровено диктува положението на бойното поле - къв и е на Русия кяра да си сближава позициите с Украйна! КОГАТО УКРАЙНА ЗАПОЧНЕ ДА РАЗБИРА ЧЕ Е ЗАГУБИЛА И СИ СБЛИЖИ ПОЗИЦИИТЕ ДО РУСКИТЕ - ТОГАВА ЩЕ ИМА И ПРЕГОВОРИ И МИР!

    Германистанците лаят пак по грешния човек - да хванат ненормалника в Киве, да му набият кофата и да ходи да подписва! Другото е алабалистика, че Русия не желаела да приеме връщане на завзетите територии! Крайната олигофрения в Европа е вече токсична и убива!

    15:09 28.09.2026

  • 12 Хохо Бохо

    14 1 Отговор
    Бе тя Русия иска ама не ви изнасят условията. Ще ви бъхте докато не кандисате на всичките условия

    15:09 28.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "!!!?":

    Да не заплачкаш само 😂

    15:10 28.09.2026

  • 15 Зеленски

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пътят за мир":

    " Ще ида само на ракета в москва , по дяволите " .. край на цитата .

    15:11 28.09.2026

  • 16 Минското овчарче

    7 2 Отговор
    Кой преговаря с лъжци?

    15:11 28.09.2026

  • 17 Мдаа

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "!!!?":

    Да, на изложението кръстено "Срама на нато!" хахахахах

    15:11 28.09.2026

  • 18 То и аз

    2 0 Отговор
    искам да преговаряме но Путин не ми обръща внимание.

    15:11 28.09.2026

  • 19 Ох боли

    4 1 Отговор
    Германия си слага Д..то там, където другите си мерят сабите.

    15:11 28.09.2026

  • 20 А Таурус

    0 1 Отговор
    желаят ли?

    15:11 28.09.2026

  • 21 ЧЕ ТОВА ВОЙНА ЛИ Е

    2 0 Отговор
    Дробчета бонбончета заводи сгради бензиностанции енергийни обекти най вече бомбят и се дърлят. Жалко само че заради зел нарко евреин Еди просещ и крадлив наистина умират хора. И не само много млади този конфликт им беше извинвнието да избягат и уж убежище да търсят. АМА НА СЛЪНЧАКА И У КУРОРТИТЕ. У СЕЛО ЗВЕЗДЕЦ НЯМА ЕДИН ОКРАЯНО.

    15:12 28.09.2026

  • 22 ЧЕ ТОВА ВОЙНА ЛИ Е

    1 1 Отговор
    ДроНчета бонбончета заводи сгради бензиностанции енергийни обекти най вече бомбят и се дърлят. Жалко само че заради зел нарко евреин Еди просещ и крадлив наистина умират хора. И не само много млади този конфликт им беше извинвнието да избягат и уж убежище да търсят. АМА НА СЛЪНЧАКА И У КУРОРТИТЕ. У СЕЛО ЗВЕЗДЕЦ НЯМА ЕДИН ОКРАЯНО.

    15:13 28.09.2026

  • 23 Реалност

    3 9 Отговор
    Според Путин светът е на път към Трета световна война.
    А дали?
    Руската армия е сянка на предишното си аз
    Русия в момента губи териториите, които преди това беше завладяла.
    Руската икономика е в разруха.
    Руската нефтена и газова инфраструктура е бомбардирана до забрава.
    Русия не може да победи Украйна, камо ли НАТО.
    Русия няма нито войските, нито материалите, нито икономиката, нито възможността да воюва срещу Украйна, камо ли НАТО.
    И така, за какво са всички тези публикации, които се правят в момента?
    В момента той се бави, надявайки се, че ще се случи някакво случайно събитие, при което ще си възвърне част от преговорното си влияние, което е загубил през 2026 г.
    Единственият проблем с тази позиция е, че преговорната позиция на Путин продължава да се влошава.
    Той губи все повече територия
    Той губи все повече градове в селата
    И Украйна нанася удари все по-дълбоко и по-дълбоко в руската родина в опит да осакати способността на Русия да води война.
    Третата световна война е просто тактика, използвана от Путин, за да се опита да подобри влиянието си, когато е принуден да седне срещу Зеленски на масата за преговори.

    Коментиран от #30, #37

    15:13 28.09.2026

  • 24 Брачет

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "!!!?":

    Прав си .. Не знаех новата формула на " мирни преговори" означава - капитулация ..

    15:15 28.09.2026

  • 25 според кой

    5 2 Отговор
    първо Германия като каква се явява с конфликта - второ защо Русия трябва да приема усвловията на една банда либерални джендъри от ек .трето ако някой се интерсува в ЕК всяка втора дума е че трябва да има война между европа и Русия -въпрос кой ще воюва срещу Русия миграните в европа като сириици или африканци или араби който са трайно на социал за сметка на всички нас кой .може би нашите либерални подлоги който се водят диванни коментатори на заплата от някое нпо - кой - и ако някой си мисли че виско това ще се случи и войната ще е като в украйна чак смешно всичко ще свърши за няколко мин

    Коментиран от #28

    15:15 28.09.2026

  • 26 Войната

    0 6 Отговор
    ще свърши за 100 годишнината на Путин,с превземане на Донецк и Луганск!

    Коментиран от #34

    15:16 28.09.2026

  • 27 И друго решение

    6 1 Отговор
    Запада спира да налива джепанета и всичко си идва на мястото!!!

    Коментиран от #29, #32

    15:16 28.09.2026

  • 28 Без преговори

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "според кой":

    не знае условията!

    15:17 28.09.2026

  • 29 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "И друго решение":

    ха ха

    15:17 28.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Добър въпрос

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "?????":

    Ама и аз да питам - Студебейкърите какво правеха в СССР ?

    15:18 28.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Путин е готов

    1 0 Отговор
    да преговаря !С Лукашенко !

    15:19 28.09.2026

  • 34 въпрос към диванен коментатор като

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Войната":

    теб наясно ли си въобще какво драскаш - второ някога в живота с меки@те си пръсти държал ли си автомат не питам дали си зареждал оръжието и си стрелял .само дали си държал или като си се събудил тази сутрин си държал сала№ма на мъ@жката си поло@№винка

    Коментиран от #40

    15:22 28.09.2026

  • 35 От два месеца

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Русия":

    бъхтят и Русия!Украйна издържа 5 години,Русия може много повече!

    Коментиран от #42

    15:22 28.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Реалност":

    Ей на това му се вика либерастка реалност:))),затова либерастите лидери и в своите страни вече нямат подкрепа:),защото на подобни фейкове вече не вярват нито в Германия,нито във Франция:)И дано все така да им се "подобряват "преговорните позиции на бандерите:)))

    15:23 28.09.2026

  • 38 Антон

    5 2 Отговор
    А защо Русия трябва да преговаря. Тя има всички преимущества. Няма нужда от преговори.Ако искат край на войната, укрите обявяват капитулация и всичко приключва. Задапа искаше да си поиграе на война с Русия, е наиграха се. няма иди ми дойди ми.Каквото търсеха, намериха го. въобще историите на запада с някакви пародии. Хем Печелят срещу Русия, хем се молят за мир. И ние сме съюзници на тези. С такива врагове не ти трябват.

    15:23 28.09.2026

  • 39 тъпа каска

    5 2 Отговор
    Русия искаше да преговаря преди началото на СВО, но някои реши да не спазва Минските споразумения, за да имала крайна време да се приготви за войната ... като почна патакламата, пък за второ път решиха , че ще се бият, като не отидоха в Истанбул. Така че стига немски тъпотии!

    15:23 28.09.2026

  • 40 Не е ясно

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "въпрос към диванен коментатор като":

    защо се вълнуваш?

    15:24 28.09.2026

  • 41 Е да де

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Соломон":

    Ама то и тях нямаше да ги има...

    15:24 28.09.2026

  • 42 кого бъхтят чак смешно

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "От два месеца":

    с помоща на 50 държави и над 500 милиарда който повече от половината са потънали в джобовете на зеленски и компания с помоща на сателити и какво ли не и за тези 5 години украйна е тотал щета

    Коментиран от #45

    15:24 28.09.2026

  • 43 Шопаров

    0 1 Отговор
    "раздЕлечени"?! Браво, Миме! Че и три пъти си го написала. Или това е нова дума компилация между "раздалечени" и "разделени"?

    15:26 28.09.2026

  • 44 АМИ РУСИЯ НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ

    1 1 Отговор
    ДА ПРЕГОВАРЯ С ДЕБИЛНИ ЗОМБИТА
    НЕ ИМ ЗНАЕ ЕЗИКА
    БИЛА НЕКВА МОВА
    ТА ПЪРВО ДА НАУЧАТ РУСКИ

    15:26 28.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ако Путин

    0 0 Отговор
    умре,Зеленски с кой ще преговаря?

    15:28 28.09.2026

  • 47 гаранция

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Соломон":

    щеше да я има, само войната може би била би по-дълга и с повече жертви! Четете внимателно историята на ВСВ от външни независими източници! Не слушайте и не вярвайте на продажните наши историци, журналисти и медиите им !

    15:31 28.09.2026

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