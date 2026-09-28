Германия: Русия не желае да преговаря за край на войната в Украйна

Берлин заяви, че първите му преки разговори с Москва след пълномащабната руска инвазия в Украйна са показали, че двете страни остават на "силно раздалечени" позиции и че Русия не желае да започне сериозни преговори за прекратяване на войната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Нашите позиции, разбира се, остават силно раздалечени, факт, който за сетен път пролича ясно", заяви говорител на германското Министерство на външните работи, два дни след срещата между външния министър на Федералната република Йохан Вадефул и руския му колега Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН.
Говорителят добави, че разговорите са затвърдили мнението на Берлин, че Москва не желае да преговаря нито за спиране на огъня, нито за край на войната.
Германският външен министър Йохан Вадефул се срещна с руския си колега Сергей Лавров в събота в Ню Йорк, предаде ДПА.
Двамата разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН, като това бе първата им двустранна среща от години насам. Германската страна е поискала срещата, заяви говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.
Това са първите разговори на такова равнище от началото на войната срещу Украйна през 2022 г. Въпреки че оттогава представители на германското и руското правителство са присъствали заедно на различни международни форуми, преки разговори между външните министри не е имало.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пътят за мир
Коментиран от #5, #15
15:06 28.09.2026
2 !!!?
Коментиран от #14, #24
15:06 28.09.2026
3 ?????
Да ги попитам швабите - има ли руски танкове в Германия щото немските танкове бяха в Курска област.
Коментиран от #9, #31
15:07 28.09.2026
4 Стенли
15:07 28.09.2026
5 Тов. ЧЛЕНИН
До коментар #1 от "Пътят за мир":Таваришчи , музиката ЩЕ ви направи Свободни ...
15:07 28.09.2026
6 Майкъл Филтър
15:08 28.09.2026
7 Гост
15:08 28.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 !!!?
До коментар #3 от "?????":Немски танкове има и в Москва...!
Коментиран от #17
15:08 28.09.2026
10 Русия
Но нека да спрат и климатика / парното на Урсула, а не само на цялата останала сграда Брюксел
Коментиран от #35
15:08 28.09.2026
11 ДрайвингПлежър
Харманистанците наистина се очертават като абсолютни олигота - Русия откровено диктува положението на бойното поле - къв и е на Русия кяра да си сближава позициите с Украйна! КОГАТО УКРАЙНА ЗАПОЧНЕ ДА РАЗБИРА ЧЕ Е ЗАГУБИЛА И СИ СБЛИЖИ ПОЗИЦИИТЕ ДО РУСКИТЕ - ТОГАВА ЩЕ ИМА И ПРЕГОВОРИ И МИР!
Германистанците лаят пак по грешния човек - да хванат ненормалника в Киве, да му набият кофата и да ходи да подписва! Другото е алабалистика, че Русия не желаела да приеме връщане на завзетите територии! Крайната олигофрения в Европа е вече токсична и убива!
15:09 28.09.2026
12 Хохо Бохо
15:09 28.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Софиянец
До коментар #2 от "!!!?":Да не заплачкаш само 😂
15:10 28.09.2026
15 Зеленски
До коментар #1 от "Пътят за мир":" Ще ида само на ракета в москва , по дяволите " .. край на цитата .
15:11 28.09.2026
16 Минското овчарче
15:11 28.09.2026
17 Мдаа
До коментар #9 от "!!!?":Да, на изложението кръстено "Срама на нато!" хахахахах
15:11 28.09.2026
18 То и аз
15:11 28.09.2026
19 Ох боли
15:11 28.09.2026
20 А Таурус
15:11 28.09.2026
21 ЧЕ ТОВА ВОЙНА ЛИ Е
15:12 28.09.2026
22 ЧЕ ТОВА ВОЙНА ЛИ Е
15:13 28.09.2026
23 Реалност
А дали?
Руската армия е сянка на предишното си аз
Русия в момента губи териториите, които преди това беше завладяла.
Руската икономика е в разруха.
Руската нефтена и газова инфраструктура е бомбардирана до забрава.
Русия не може да победи Украйна, камо ли НАТО.
Русия няма нито войските, нито материалите, нито икономиката, нито възможността да воюва срещу Украйна, камо ли НАТО.
И така, за какво са всички тези публикации, които се правят в момента?
В момента той се бави, надявайки се, че ще се случи някакво случайно събитие, при което ще си възвърне част от преговорното си влияние, което е загубил през 2026 г.
Единственият проблем с тази позиция е, че преговорната позиция на Путин продължава да се влошава.
Той губи все повече територия
Той губи все повече градове в селата
И Украйна нанася удари все по-дълбоко и по-дълбоко в руската родина в опит да осакати способността на Русия да води война.
Третата световна война е просто тактика, използвана от Путин, за да се опита да подобри влиянието си, когато е принуден да седне срещу Зеленски на масата за преговори.
Коментиран от #30, #37
15:13 28.09.2026
24 Брачет
До коментар #2 от "!!!?":Прав си .. Не знаех новата формула на " мирни преговори" означава - капитулация ..
15:15 28.09.2026
25 според кой
Коментиран от #28
15:15 28.09.2026
26 Войната
Коментиран от #34
15:16 28.09.2026
27 И друго решение
Коментиран от #29, #32
15:16 28.09.2026
28 Без преговори
До коментар #25 от "според кой":не знае условията!
15:17 28.09.2026
29 Ха ха
До коментар #27 от "И друго решение":ха ха
15:17 28.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Добър въпрос
До коментар #3 от "?????":Ама и аз да питам - Студебейкърите какво правеха в СССР ?
15:18 28.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Путин е готов
15:19 28.09.2026
34 въпрос към диванен коментатор като
До коментар #26 от "Войната":теб наясно ли си въобще какво драскаш - второ някога в живота с меки@те си пръсти държал ли си автомат не питам дали си зареждал оръжието и си стрелял .само дали си държал или като си се събудил тази сутрин си държал сала№ма на мъ@жката си поло@№винка
Коментиран от #40
15:22 28.09.2026
35 От два месеца
До коментар #10 от "Русия":бъхтят и Русия!Украйна издържа 5 години,Русия може много повече!
Коментиран от #42
15:22 28.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ами
До коментар #23 от "Реалност":Ей на това му се вика либерастка реалност:))),затова либерастите лидери и в своите страни вече нямат подкрепа:),защото на подобни фейкове вече не вярват нито в Германия,нито във Франция:)И дано все така да им се "подобряват "преговорните позиции на бандерите:)))
15:23 28.09.2026
38 Антон
15:23 28.09.2026
39 тъпа каска
15:23 28.09.2026
40 Не е ясно
До коментар #34 от "въпрос към диванен коментатор като":защо се вълнуваш?
15:24 28.09.2026
41 Е да де
До коментар #32 от "Соломон":Ама то и тях нямаше да ги има...
15:24 28.09.2026
42 кого бъхтят чак смешно
До коментар #35 от "От два месеца":с помоща на 50 държави и над 500 милиарда който повече от половината са потънали в джобовете на зеленски и компания с помоща на сателити и какво ли не и за тези 5 години украйна е тотал щета
Коментиран от #45
15:24 28.09.2026
43 Шопаров
15:26 28.09.2026
44 АМИ РУСИЯ НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ
НЕ ИМ ЗНАЕ ЕЗИКА
БИЛА НЕКВА МОВА
ТА ПЪРВО ДА НАУЧАТ РУСКИ
15:26 28.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ако Путин
15:28 28.09.2026
47 гаранция
До коментар #32 от "Соломон":щеше да я има, само войната може би била би по-дълга и с повече жертви! Четете внимателно историята на ВСВ от външни независими източници! Не слушайте и не вярвайте на продажните наши историци, журналисти и медиите им !
15:31 28.09.2026