Германия: Русия не желае да преговаря за край на войната в Украйна

Берлин заяви, че първите му преки разговори с Москва след пълномащабната руска инвазия в Украйна са показали, че двете страни остават на "силно раздалечени" позиции и че Русия не желае да започне сериозни преговори за прекратяване на войната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Нашите позиции, разбира се, остават силно раздалечени, факт, който за сетен път пролича ясно", заяви говорител на германското Министерство на външните работи, два дни след срещата между външния министър на Федералната република Йохан Вадефул и руския му колега Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН.

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Говорителят добави, че разговорите са затвърдили мнението на Берлин, че Москва не желае да преговаря нито за спиране на огъня, нито за край на войната.

Германският външен министър Йохан Вадефул се срещна с руския си колега Сергей Лавров в събота в Ню Йорк, предаде ДПА.

Двамата разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН, като това бе първата им двустранна среща от години насам. Германската страна е поискала срещата, заяви говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Това са първите разговори на такова равнище от началото на войната срещу Украйна през 2022 г. Въпреки че оттогава представители на германското и руското правителство са присъствали заедно на различни международни форуми, преки разговори между външните министри не е имало.