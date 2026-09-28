Демократите ще разследват сделки, свързани със семейство Тръмп, ако спечелят междинните избори

Бизнесите, свързани със семейство Тръмп, вероятно ще бъдат сред първите обекти на разследвания, ако демократите поемат контрола над Камарата на представителите или Сената на САЩ на междинните избори през ноември, съобщиха пред Ройтерс служители на Конгреса, законодатели и адвокати, предаде БТА.

Контролът над която и да е от двете камари би дал на демократите правомощия да изискват документи и да засилят разследващия си капацитет. Така проверки могат да започнат още през февруари и да доведат до продължителни съдебни спорове, поставяйки бизнес империята на семейство Тръмп под силен обществен и политически контрол.

Разследванията могат да се съсредоточат върху компании, свързани с Тръмп, включително криптофирми и инвестиционната компания „1789 Капитал“ на Доналд Тръмп-младши.

Демократът и конгресмен Джейми Раскин и сенаторът Ричард Блументал подчертаха, че все още няма окончателен списък на потенциалните обекти на проверки.

Компании, свързани със семейство Тръмп, вече се подготвят за евентуални разследвания, включително чрез наемане на адвокати за вътрешни проверки и консултанти по кризисни комуникации.

Сенаторът демократ Шелдън Уайтхаус представи доклад, според който петролни и газови компании са получили данъчни облекчения, субсидии и по-облекчени екологични регулации, след като Тръмп е поискал от тях дарения за 1 милиарда долара по време на президентската си кампания през 2024 г. Това също може да стане обект на разследване.

Особено внимание може да бъде насочено към Джаред Къшнър, зет на Тръмп, който управлява инвестиционната компания „Афинити Партнърс”, докато същевременно представлява САЩ в дипломатически преговори. Раскин, който би могъл да стане председател на влиятелната съдебна комисия, ако демократите поемат контрола над Камарата на представителите заяви, че Къшнър трябва да бъде разпитан за сделки с правителствата на Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ. Той определи ситуацията като „изключително сериозен конфликт на интереси“. Адвокатът на Къшнър отхвърли обвиненията и заяви, че не е посочено нито едно правило или закон, който той да е нарушил.

Раскин постави под въпрос и заем от 620 милиона долара от Пентагона за стартъпа „Вулкан Елементс”, обявен около три месеца след инвестиция във фирмата от фонда „1789 Капитал“ на Тръмп-младши. От „Вулкан Елементс” заявиха, че не са търсили съдействие от инвеститорите си за получаването на заема.

От „1789 Капитал“ посочиха, че приемат „легитимния конгресен надзор“, но няма да позволят да бъдат „заложници на политически игри“. В изявление говорител на компанията заяви пред Ройтерс: „Конгресменът Раскин не е представил никакви доказателства за нередности, а само политически мотивирани обвинения“, като добави, че писмото му разкрива „тревожна липса на финансова грамотност“.