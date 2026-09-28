Новини
Любопитно »
Разсеяни хирурзи: Най-странните предмети, зашивани в човешкото тяло след операция

Разсеяни хирурзи: Най-странните предмети, зашивани в човешкото тяло след операция

28 Септември, 2026 16:44 541 4

  • хирурзи-
  • забравени предмети-
  • операция-
  • медицинска грешка

Какво крият операционните зали, какви са правата ни при медицинска грешка и как да се защитим като пациенти

Разсеяни хирурзи: Най-странните предмети, зашивани в човешкото тяло след операция - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Забравянето на чужди тела в пациентите след операция остава един от най-големите кошмари в съвременната медицина. Макар здравните системи по света да класифицират тези случаи като „събития, които никога не трябва да се случват“ (never events), черната статистика показва стряскаща реалност. Проучвания в базата данни на PubMed и научни метаанализи потвърждават, че между 8 000 и 24 000 пациенти годишно в глобален мащаб се събуждат с нежелани „сувенири“ в телата си. Медицинските грешки често остават скрити с десетилетия, предизвиквайки абсурдни и опасни ситуации.

Феноменът „Госипибома“: Памучният тумор

Най-често забравяният предмет в човешката анатомия не е остър скалпел, а медицинската марля или тампон. В медицината този абсурд има официално име – госипибома (от латинското gossypium – памук, и наставката -oma – тумор). Според данни на здравния портал PMC (PubMed Central), марлите съставляват близо 80% от всички случаи на ретенирани предмети. Напоеният с кръв тампон лесно се слива с околните тъкани по време на тежки кръвоизливи и спешни операции. Още по-странното е, че човешкото тяло може да капсулира памука, образувайки лъжлив тумор, който лекарите често бъркат с рак при последващи прегледи.

Топ 4 на най-невероятните предмети, намирани в пациенти

Медицинските архиви в сайтове като ScienceDirect и NCBI описват случаи, които звучат като сценарий за черен комедиен сериал:

  • Хирургически ножици и щипки (кохери): Метални инструменти с дължина над 15 сантиметра са откривани в кореми на пациенти, които години наред са се оплаквали от мистериозни болки при навеждане.
  • Забравено острие от скалпел: Публикация в медицинското списание Cureus описва случай на 60-годишна жена, в която ръждясало острие от хирургически нож престоява цели 12 години след хистеректомия.
  • Метални водачи и катетри: При рутинни сърдечни или съдови процедури гъвкави метални нишки с дължина до 30-40 см понякога биват изпускани в кръвоносната система и мигрират към други органи.
  • Операционни кърпи: В най-фрапантните случаи разсеяни екипи са зашивали цели памучни кърпи за подсушаване, които буквално „изяждат“ стените на червата и предизвикват пълна чревна непроходимост.

Защо се случва това? Рискови фактори

Противно на очакванията, проблемът рядко се дължи на лична немърливост на един лекар, а е плод на системен срив в комуникацията вътре в операционната. Според експертни анализи от AORN (Асоциация на операционните медицински сестри), рисковите ситуации включват:

  • Спешни операции (Емердженси): Рискът от забравен предмет нараства до 9 пъти при внезапни, животоспасяващи интервенции с масивно кървене.
  • Резки промени в процедурата: Когато по време на операцията се наложи смяна на плана или преминаване от миниинвазивна към отворена технология.
  • Смяна на персонала по средата на работата: Ако дежурните сестри се сменят, броенето на марлите и инструментите лесно се обърква.
  • Висок индекс на телесна маса (ИТМ): При пациенти с наднормено тегло и дълбоки коремни кухини визуализацията е силно затруднена.

Реална съдебна практика: Случаят със зашитата 15-сантиметрова ножица

Един от най-емблематичните и абсурдни случаи в световната съдебна и медицинска практика е този на германеца Дитър Мелц. След рутинна операция от рак на простатата, той прекарва цели пет години с тежки, неописани болки. Лекарите постоянно го уверяват, че това са „нормални усложнения след интервенцията“.

Истината излиза наяве едва след рутинна рентгенова снимка. Тя показва, че в тялото му е зашита 15-сантиметрова хирургическа ножица. Преди откритието, металният инструмент буквално е пробил част от вътрешните му органи, причинявайки постоянни инфекции. Мелц завежда мащабно дело срещу болницата, което се превръща в прецедент за правата на пациентите в Европа.

Юридическа защита: Какви обезщетения се присъждат при дела за медицински грешки?

Забравянето на чуждо тяло е правно дефинирано като абсолютна медицинска грешка, при която вината на екипа е практически неоспорима. Подобни дела се водят по реда на Закона за задълженията и договорите (за непозволено увреждане) или по специализираното медицинско законодателство на съответната държава.

Пациентите имат право на два типа обезщетения:

  • Имуществени вреди: Покриват всички разходи за втората (ревизионна) операция за изваждане на предмета, лекарства, рехабилитация, както и пропуснати ползи от заплати поради неработоспособност.
  • Неимуществени вреди: Финансова компенсация за претърпените физически болки, психически страдания, уплаха и стрес от престоя на предмета в тялото.

В България присъжданите суми за неимуществени вреди при подобни казуси варират от 15 000 до над 75 000 евро в зависимост от тежестта на уврежданията. В САЩ и Западна Европа тези суми редовно надхвърлят стотици хиляди евро, особено ако се докаже опит за умишлено прикриване на грешката от страна на болничното заведение.

Ръководство за пациента: Как да се защитите преди и след операция

Въпреки че отговорността е изцяло на медицинския екип, вие като пациенти можете да предприемете стъпки, за да минимизирате риска:

Преди операцията (По време на информираното съгласие):

  • Попитайте изрично хирурга: "Какви протоколи за безопасност използвате за броене на инструментите и марлите?"
  • Информирайте се дали болницата разполага с модерна баркод система или RFID тагове за автоматично засичане на консумативи.

След операцията (При възстановяване у дома):

  • Следете за необичайни симптоми: Постоянна, тъпа и локализирана болка, която не отминава седмици след операцията, е червен флаг.
  • Внимавайте за инфекции: Субфебрилна температура (около 37.2 - 37.5 градуса) без видима причина, придружена от подуване или зачервяване около белега, може да сигнализира за капсулиран чужд предмет.
  • Изисквайте образно изследване: Ако болките продължават повече от 3-6 месеца, настоявайте за ехография, рентген или КТ (скенер). Повечето модерни хирургически марли имат вградена рентгеноконтрастна нишка, която се вижда веднага на снимка.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роза

    1 1 Отговор
    Затова големия руски хирург Н.Пирогов е казал,че най-добрата операция е тази,която е била предотвратена и не се е състояла!

    16:54 28.09.2026

  • 2 А в Гяуров и кондьов

    0 2 Отговор
    Са забравили на ламътъ от Педдрохан генитълиите

    17:01 28.09.2026

  • 3 МЕДИЦИНА?

    0 0 Отговор
    НА ПЪРВО МЯСТО ПО СМЪРТНОС В СВЕТЪ. ГРОБАРИ.КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ,НЯМА.ОТРОВА. ЗА РАКИЯТА СА СЕ ХВАНОЛИ,КАРАУЛ.

    17:07 28.09.2026

  • 4 Герги

    0 0 Отговор
    На мен ми зашиха задната част със забравена кожена спринцовка .

    17:13 28.09.2026