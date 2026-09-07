Зеленски очаква преговори със САЩ и Русия, Анджелина Джоли е в Харков

Украинският президент Володимир Зеленски допусна стартирането на нов кръг от тристранни преговори с участието на САЩ и Русия за прекратяване на военния конфликт. Новината идва непосредствено след историческото посещение в Киев на специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Дипломатическата совалка се проведе при засилени мерки за сигурност и тридневен мораториум върху въздушните удари над столиците.

Според интервю на украинския държавен глава пред Axios, пратениците на Тръмп са споделили информация за „нова готовност на руснаците за преговори“. Тези сигнали са били уловени по време на тяхната тричасова среща с руския президент Владимир Путин в Кремъл, състояла се само ден по-преди. Представители на европейската дипломация от Елисейския дворец също потвърждават, че Москва проявява признаци за подновяване на преговорния процес, като рестартът се очаква след провеждането на парламентарните избори в Русия между 18 и 20 септември.

Складове под огън: Руска атака в Киевска област

Паралелно с дипломатическите срещи, ситуацията на фронта остава критична. Въпреки неофициалното споразумение между Путин и Зеленски за временно прекратяване на ударите по двете столици (Киев и Москва) по време на визитата на американските пратеници, руската армия нанесе нови въздушни удари извън пределите на самия град Киев.

Както съобщи Киевската областна военна администрация пред агенция UNN, в Броварския район са нанесени щети по жилищна сграда и автомобил, а в Борисполския район руски дронове са ударили складова база и промишлено предприятие. Към момента няма данни за загинали или ранени граждани. Според доклади на Световната здравна организация (СЗО), през последните месеци руските сили системно атакуват логистични и хуманитарни складове на територията на Украйна.

Анджелина Джоли изненада защитниците на Харков

На фона на непрестанната заплаха от обстрел, холивудската актриса и хуманитарен активист Анджелина Джоли демонстрира силна морална подкрепа към украинския народ. От Федерацията по бокс на Украйна разкриха, че Джоли, придружена от най-малкия си син Нокс, е посетила боксовия клуб „Наследник“ в град Харков, разположен само на 35 км от руската граница.

Нокс се е включил в тренировка по Муай Тай (тайландски бокс) заедно с украински военнослужещи, които отбраняват региона. Представители на залата изразиха огромната си благодарност в социалните мрежи за проявената човечност и искрения интерес на актрисата към съдбата на местните спортисти и бойци. Преди да пристигне в Харков, Джоли беше забелязана от очевидци и в градовете Лвов, Тернопол и Кременчуг.