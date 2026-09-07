Зеленски очаква преговори със САЩ и Русия, Анджелина Джоли е в Харков

Украинският президент Володимир Зеленски допусна стартирането на нов кръг от тристранни преговори с участието на САЩ и Русия за прекратяване на военния конфликт. Новината идва непосредствено след историческото посещение в Киев на специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Дипломатическата совалка се проведе при засилени мерки за сигурност и тридневен мораториум върху въздушните удари над столиците.
Според интервю на украинския държавен глава пред Axios, пратениците на Тръмп са споделили информация за „нова готовност на руснаците за преговори“. Тези сигнали са били уловени по време на тяхната тричасова среща с руския президент Владимир Путин в Кремъл, състояла се само ден по-преди. Представители на европейската дипломация от Елисейския дворец също потвърждават, че Москва проявява признаци за подновяване на преговорния процес, като рестартът се очаква след провеждането на парламентарните избори в Русия между 18 и 20 септември.
Складове под огън: Руска атака в Киевска област
Паралелно с дипломатическите срещи, ситуацията на фронта остава критична. Въпреки неофициалното споразумение между Путин и Зеленски за временно прекратяване на ударите по двете столици (Киев и Москва) по време на визитата на американските пратеници, руската армия нанесе нови въздушни удари извън пределите на самия град Киев.
Както съобщи Киевската областна военна администрация пред агенция UNN, в Броварския район са нанесени щети по жилищна сграда и автомобил, а в Борисполския район руски дронове са ударили складова база и промишлено предприятие. Към момента няма данни за загинали или ранени граждани. Според доклади на Световната здравна организация (СЗО), през последните месеци руските сили системно атакуват логистични и хуманитарни складове на територията на Украйна.
Анджелина Джоли изненада защитниците на Харков
На фона на непрестанната заплаха от обстрел, холивудската актриса и хуманитарен активист Анджелина Джоли демонстрира силна морална подкрепа към украинския народ. От Федерацията по бокс на Украйна разкриха, че Джоли, придружена от най-малкия си син Нокс, е посетила боксовия клуб „Наследник“ в град Харков, разположен само на 35 км от руската граница.
Нокс се е включил в тренировка по Муай Тай (тайландски бокс) заедно с украински военнослужещи, които отбраняват региона. Представители на залата изразиха огромната си благодарност в социалните мрежи за проявената човечност и искрения интерес на актрисата към съдбата на местните спортисти и бойци. Преди да пристигне в Харков, Джоли беше забелязана от очевидци и в градовете Лвов, Тернопол и Кременчуг.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
21:33 07.09.2026
2 Урко фашисти ненормални
21:34 07.09.2026
3 Кина
21:35 07.09.2026
4 Малко сведения за Анжелина Жоли
Става актриса единствено поради връзките на баща си Джон Войт, известен актьор в Холивуд.
Коментиран от #9
21:36 07.09.2026
5 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #11
21:38 07.09.2026
6 Зелената жаба се надява
Тя просто изкукуригала. Щом е опряла до зеленски значи е много изпаднала.
Обяснете ми кой нормален индивид при положение че печели ще се откаже от двубоя.
21:40 07.09.2026
7 Някоя
21:40 07.09.2026
8 И Киев е Руски
Да си спомним за него.Д-р Т Живков
Коментиран от #12, #13, #15
21:42 07.09.2026
9 Не е така,
До коментар #4 от "Малко сведения за Анжелина Жоли":Джоли, както е известно, е наркоманка отдавна и е дошла при Зеленски, за да сподели дозичка с него.
21:42 07.09.2026
10 Дзак
21:45 07.09.2026
11 ВЕСЕЛЯК
До коментар #5 от "Хахаха!🎺🥳😀":Скоро ще заприлича на "княгиня" Калина.
По-чудно ми е обаче дали клошаря некъпан Шон Пен пак ще иде в украина. Щото предния път дойде уж да трепе руснаци. но на третия ден бе видян да минава полската граница. Дори колата си бе зарязал завалията.
21:46 07.09.2026
12 ВИС-2 🦁
До коментар #8 от "И Киев е Руски":Велик беше Тодор!
21:48 07.09.2026
13 Т Живков
До коментар #8 от "И Киев е Руски":Смрът на комунизма!
21:49 07.09.2026
14 ти да видиш
21:49 07.09.2026
15 Механик
До коментар #8 от "И Киев е Руски":Светла му памет на бай Тошо!
Отнесохме се зле с него. Не го заслужавахме... Млади бяхме и глупави, ако това може да е извинение изобщо.
Поклон !!!
21:50 07.09.2026
16 Тия посещения
Коментиран от #31
21:51 07.09.2026
17 Евроатлантик
21:51 07.09.2026
18 Тая
21:55 07.09.2026
19 Аавтомонтьор, със златни ръце ще ремонти
Само такаламит и литиева грес !
21:56 07.09.2026
20 Американски прелести
Коментиран от #24
21:56 07.09.2026
21 Ехо
21:58 07.09.2026
22 интересно
Коментиран от #28
22:03 07.09.2026
23 Проста и изтерясала
22:03 07.09.2026
24 Дзак
До коментар #20 от "Американски прелести":Вероятно обратното!
22:04 07.09.2026
25 Аууу Джулката
Че предишното го гепиха и право на фронта...
Нещо реалните бойни действия не са като в Холивуда...
22:05 07.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 кети
22:08 07.09.2026
28 Не уе пич...
До коментар #22 от "интересно":Твя с ръката е резултат от въображението на AI-то...
Укронацитата като фалшифицираха видеа - даже човечетата по знак пешеходна пътека движеха крачета...
22:09 07.09.2026
29 Гошо
22:10 07.09.2026
30 БАРС
22:12 07.09.2026
31 Изобщо няма да бъде забравено
До коментар #16 от "Тия посещения":Ти не познаваш американците. В САЩ и Холивуд обичат да си правят най-гадните майтапи със загубилите. Спомни си какви базици имаше във филмите на "Индиана Дожоунс" с нацистите.
Точно след три години, Холивуд ще започне масово да пуска подобни филми със злодеи, откровени тъпaци и сoциoпати като украинците.
Може би ще се появи някой внук на Индиана Джоунс, който ще се е борил срещу украинските бандеровци, изобщо не се съмнявай, че към края на войната САЩ ще обърнат палачинката и ще открият, че в Украйна имало нацистко-бандеровкса хунта.
22:12 07.09.2026
32 Смърф
Главния ректум на Фитки ,пак се изпусна .
Д.Г.Д. 🤣
22:13 07.09.2026
33 Бъдеще
22:14 07.09.2026