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Зеленски очаква преговори със САЩ и Русия, Анджелина Джоли е в Харков
  Тема: Украйна

Зеленски очаква преговори със САЩ и Русия, Анджелина Джоли е в Харков

7 Септември, 2026 21:21, обновена 7 Септември, 2026 21:31 1 056 33

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Пратеници на Доналд Тръмп разговаряха с Володимир Зеленски в Киев след тричасова среща с Владимир Путин в Москва

Зеленски очаква преговори със САЩ и Русия, Анджелина Джоли е в Харков - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски допусна стартирането на нов кръг от тристранни преговори с участието на САЩ и Русия за прекратяване на военния конфликт. Новината идва непосредствено след историческото посещение в Киев на специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Дипломатическата совалка се проведе при засилени мерки за сигурност и тридневен мораториум върху въздушните удари над столиците.

Според интервю на украинския държавен глава пред Axios, пратениците на Тръмп са споделили информация за „нова готовност на руснаците за преговори“. Тези сигнали са били уловени по време на тяхната тричасова среща с руския президент Владимир Путин в Кремъл, състояла се само ден по-преди. Представители на европейската дипломация от Елисейския дворец също потвърждават, че Москва проявява признаци за подновяване на преговорния процес, като рестартът се очаква след провеждането на парламентарните избори в Русия между 18 и 20 септември.

Складове под огън: Руска атака в Киевска област

Паралелно с дипломатическите срещи, ситуацията на фронта остава критична. Въпреки неофициалното споразумение между Путин и Зеленски за временно прекратяване на ударите по двете столици (Киев и Москва) по време на визитата на американските пратеници, руската армия нанесе нови въздушни удари извън пределите на самия град Киев.

Както съобщи Киевската областна военна администрация пред агенция UNN, в Броварския район са нанесени щети по жилищна сграда и автомобил, а в Борисполския район руски дронове са ударили складова база и промишлено предприятие. Към момента няма данни за загинали или ранени граждани. Според доклади на Световната здравна организация (СЗО), през последните месеци руските сили системно атакуват логистични и хуманитарни складове на територията на Украйна.

Анджелина Джоли изненада защитниците на Харков

На фона на непрестанната заплаха от обстрел, холивудската актриса и хуманитарен активист Анджелина Джоли демонстрира силна морална подкрепа към украинския народ. От Федерацията по бокс на Украйна разкриха, че Джоли, придружена от най-малкия си син Нокс, е посетила боксовия клуб „Наследник“ в град Харков, разположен само на 35 км от руската граница.

Нокс се е включил в тренировка по Муай Тай (тайландски бокс) заедно с украински военнослужещи, които отбраняват региона. Представители на залата изразиха огромната си благодарност в социалните мрежи за проявената човечност и искрения интерес на актрисата към съдбата на местните спортисти и бойци. Преди да пристигне в Харков, Джоли беше забелязана от очевидци и в градовете Лвов, Тернопол и Кременчуг.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    54 4 Отговор
    Анджелина изпадна в очите на целия свят

    21:33 07.09.2026

  • 2 Урко фашисти ненормални

    40 0 Отговор
    Зеления ненормален наркоман пак е объркал белите линии

    21:34 07.09.2026

  • 3 Кина

    30 0 Отговор
    Аман , жива да не бях..! Този още не усеща какви шамари бягат срещу него..! И като го настигнат ще му оскубят всичката перушина..!

    21:35 07.09.2026

  • 4 Малко сведения за Анжелина Жоли

    43 1 Отговор
    Поради психични проблемии тежка форма на дислексия Анжелина Жоли не успява да завърши средно училище и посещава училище до 16-годишна възраст.

    Става актриса единствено поради връзките на баща си Джон Войт, известен актьор в Холивуд.

    Коментиран от #9

    21:36 07.09.2026

  • 5 Хахаха!🎺🥳😀

    38 1 Отговор
    Анджелина е заприличала на Надежда Нейнски.

    Коментиран от #11

    21:38 07.09.2026

  • 6 Зелената жаба се надява

    27 1 Отговор
    да и оставят блатото в което корупцията и белото са на ниво. А изкукуригалата Анджи ....
    Тя просто изкукуригала. Щом е опряла до зеленски значи е много изпаднала.
    Обяснете ми кой нормален индивид при положение че печели ще се откаже от двубоя.

    21:40 07.09.2026

  • 7 Някоя

    32 0 Отговор
    Тази малоумната какво търси там? Че е тъпа стана ясно още преди много години, но защо парадира с този си единствен "талант"?

    21:40 07.09.2026

  • 8 И Киев е Руски

    35 4 Отговор
    Днес е рожденият ден на най великият български политик който направи България райска градина
    Да си спомним за него.Д-р Т Живков

    Коментиран от #12, #13, #15

    21:42 07.09.2026

  • 9 Не е така,

    29 2 Отговор

    До коментар #4 от "Малко сведения за Анжелина Жоли":

    Джоли, както е известно, е наркоманка отдавна и е дошла при Зеленски, за да сподели дозичка с него.

    21:42 07.09.2026

  • 10 Дзак

    10 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    21:45 07.09.2026

  • 11 ВЕСЕЛЯК

    22 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Скоро ще заприлича на "княгиня" Калина.
    По-чудно ми е обаче дали клошаря некъпан Шон Пен пак ще иде в украина. Щото предния път дойде уж да трепе руснаци. но на третия ден бе видян да минава полската граница. Дори колата си бе зарязал завалията.

    21:46 07.09.2026

  • 12 ВИС-2 🦁

    13 4 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    Велик беше Тодор!

    21:48 07.09.2026

  • 13 Т Живков

    2 16 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    Смрът на комунизма!

    21:49 07.09.2026

  • 14 ти да видиш

    24 1 Отговор
    Само кyкyвицата Джоли липсваше в целия цирк, ама на!

    21:49 07.09.2026

  • 15 Механик

    17 6 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    Светла му памет на бай Тошо!
    Отнесохме се зле с него. Не го заслужавахме... Млади бяхме и глупави, ако това може да е извинение изобщо.
    Поклон !!!

    21:50 07.09.2026

  • 16 Тия посещения

    12 0 Отговор
    не са нищо друго освен изкуствени дребнави грижи към безнадеждно болен, готов на всичко, което му нареди. До три години най-споменавано о име в българските медии ще бъде забравено.

    Коментиран от #31

    21:51 07.09.2026

  • 17 Евроатлантик

    13 1 Отговор
    Никакви преговори! Ще воювате до последния украинец!.....хи хи хи

    21:51 07.09.2026

  • 18 Тая

    10 1 Отговор
    Е толкова грозна ,

    21:55 07.09.2026

  • 19 Аавтомонтьор, със златни ръце ще ремонти

    7 1 Отговор
    Анджъту е вече само на грес ,даже и в двигателя ,защото всякво там течно масло изтича от цепнатините и луфтовете .
    Само такаламит и литиева грес !

    21:56 07.09.2026

  • 20 Американски прелести

    12 0 Отговор
    Анджелина отишла за пари при Зеленото и взела сбърканото си дете с нея. Кво няма да се пропие Брат Пит отново..

    Коментиран от #24

    21:56 07.09.2026

  • 21 Ехо

    11 1 Отговор
    Добре се продава. Предния път 10 милиона долара, сега колко.

    21:58 07.09.2026

  • 22 интересно

    5 0 Отговор
    Остана ли психопат, който да не отишъл да подкрепи ук.ронацитата? Обаче нещо в тая снимка не е нарез, или ако е наред, значи обектът не е наред. Обърнете внимание на дясната ръка на актрисата, това не може да е човешка ръка, това е остатък от такава.

    Коментиран от #28

    22:03 07.09.2026

  • 23 Проста и изтерясала

    9 0 Отговор
    женичка. Мозък колкото на прилеп.

    22:03 07.09.2026

  • 24 Дзак

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Американски прелести":

    Вероятно обратното!

    22:04 07.09.2026

  • 25 Аууу Джулката

    4 0 Отговор
    Да не е дошла пак с някое операторче с укренски паспорт...
    Че предишното го гепиха и право на фронта...
    Нещо реалните бойни действия не са като в Холивуда...

    22:05 07.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 кети

    2 0 Отговор
    по бързо една звезда не съм давал

    22:08 07.09.2026

  • 28 Не уе пич...

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "интересно":

    Твя с ръката е резултат от въображението на AI-то...
    Укронацитата като фалшифицираха видеа - даже човечетата по знак пешеходна пътека движеха крачета...

    22:09 07.09.2026

  • 29 Гошо

    1 0 Отговор
    И?....като е в Харков?.....какво да праиме?

    22:10 07.09.2026

  • 30 БАРС

    1 0 Отговор
    НИКОЙ НЕ ЗНАЕ ,ЧЕ АНГЕЛИНА ЗА ПЪРВИ ПЪТ КАТО ОТИДЕ В КИЕВ АМЕРИКА И ЗАПЛАТИ 24 000 000 ДЛАРА.ТА СЕГА НЕ Е ОТИШЛА ДА ПОКАЖЕ ЧЕ ПОДЪРЖА УКРАИНА.ТЯ НИТО ОТ ПОЛИТИКА РАЗБИРА НИТО ОТ ВОЙНА.ТЯ Е ТАМ ЗА ПАРИ .ТОГАВА И ШОН ПЕН БЕШЕ ТАМ ЗА 4 000 000 ДОЛАРА ЖАН КЛОД ВАН ДАМ 2 000 000 ДОЛАРА .

    22:12 07.09.2026

  • 31 Изобщо няма да бъде забравено

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тия посещения":

    Ти не познаваш американците. В САЩ и Холивуд обичат да си правят най-гадните майтапи със загубилите. Спомни си какви базици имаше във филмите на "Индиана Дожоунс" с нацистите.
    Точно след три години, Холивуд ще започне масово да пуска подобни филми със злодеи, откровени тъпaци и сoциoпати като украинците.

    Може би ще се появи някой внук на Индиана Джоунс, който ще се е борил срещу украинските бандеровци, изобщо не се съмнявай, че към края на войната САЩ ще обърнат палачинката и ще открият, че в Украйна имало нацистко-бандеровкса хунта.

    22:12 07.09.2026

  • 32 Смърф

    0 0 Отговор
    Миленчо
    Главния ректум на Фитки ,пак се изпусна .
    Д.Г.Д. 🤣

    22:13 07.09.2026

  • 33 Бъдеще

    1 0 Отговор
    Какви преговори иска наркоса? Нали той и алкохолика Джонсън казваха, че щом не могат да преговаря с Русия, всичко ще се реши на бойното поле... Е, желанието им е изпълнено, кво кряка сега златния к-енеф?

    22:14 07.09.2026

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