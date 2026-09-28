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Иран не планира нови преговори със САЩ в Ню Йорк
  Тема: Иранската криза

Иран не планира нови преговори със САЩ в Ню Йорк

28 Септември, 2026 04:46 430 1

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Техеран очаква отговор на предложение, предадено чрез Катар, докато Абас Арагчи подготвя завръщането си в Иран.

Иран не планира нови преговори със САЩ в Ню Йорк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранската делегация не планира нов кръг от преговори със САЩ в Ню Йорк, съобщи държавната агенция IRNA, позовавайки се на източник. Техеран очаква отговор на предложение, предадено през миналата седмица чрез катарски посредник.

„В дневния ред на иранската делегация няма план за провеждане на нов кръг от преговори с американската страна“, е заявил източникът, цитиран от IRNA. По думите му иранският външен министър Абас Арагчи ще се върне в страната във вторник, след като приключи планираните си ангажименти.

Президентът Масуд Пезешкиан и Арагчи пристигнаха в Ню Йорк за участие в 81-ата сесия на Общото събрание на ООН. В рамките на визитата иранската страна е предала чрез Катар своите позиции и условия за възобновяване на дипломатическия процес.

Техеран очаква официален отговор

Според информацията на IRNA Иран е представил предложение, свързано с прекратяване на военните действия, размразяване на ирански средства и прекратяване на морската блокада. Техеран е предложил и седемдневен план за възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток.

Арагчи заяви, че Иран е чул публичната реакция на американския президент Доналд Тръмп, но все още очаква официалната позиция на Вашингтон да бъде предадена чрез посредниците. „Очакваме окончателната позиция да бъде предадена чрез посредниците и ще вземем решение въз основа на нея“, каза иранският външен министър, цитиран от Анадолската агенция.

Тръмп заяви, че е отхвърлил последното иранско предложение. Според Арагчи обаче посредниците все още не са предали официален отговор на Техеран. Ройтерс съобщи, че Иран продължава да настоява за дипломатическо решение, като обвързва отварянето на Ормузкия проток с изпълнението на поставените условия.

Предишни контакти чрез Катар

Иранските и американските представители вече са поддържали контакт чрез катарски посредници в Ню Йорк. Разговорите са били свързани с условията на Техеран за възобновяване на преговорите и за свободното преминаване през стратегическия морски маршрут.

Последното съобщение от Техеран означава, че към момента не е потвърден нов кръг от преговори между двете страни в Ню Йорк. Иранската страна запазва дипломатическия канал, но очаква първо официална реакция от Вашингтон по предаденото предложение.

Източници: Ройтерс, Анадолска агенция


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Я виж ти

    0 0 Отговор
    Как си преговарят САЩ и Иран въпреки, че няма резултат, а украинци и руснаци не могат да се срещнат даже хахах

    05:58 28.09.2026

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