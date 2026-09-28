WSJ: САЩ нямат планове да продават оръжия на Китай

Администрацията на САЩ няма планове да продава оръжия на Китай и не е отправяла подобно предложение към Пекин, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на американски официални представители. По думите на един от тях Вашингтон не възнамерява да продава американско въоръжение на китайското правителство. Друг представител е заявил, че подобни продажби са забранени от американското законодателство и че не са правени нито планове, нито оферти към Китай.

Повод за уточнението стана изявление на посланика на САЩ в Китай Дейвид Пердю. В интервю за Fox News той каза, че президентът Доналд Тръмп „в един момент“ е попитал китайския лидер Си Цзинпин дали иска да купи американски оръжия. Пердю не уточни кога е бил направен коментарът и не съобщи как е реагирал Си.

Разминаване между изявлението и официалната позиция

„Президентът Тръмп продължава да казва: продаваме оръжия на други страни по света. В един момент той попита президента Си дали иска да купи някои“, заяви Дейвид Пердю.

Коментарът на посланика беше направен в разговор за продажбите на американско оръжие за Тайван и за отношенията между Вашингтон и Пекин. Пердю защити политиката на Тръмп спрямо Тайван, въпреки че Китай разглежда острова като част от своята територия и се противопоставя на американската военна подкрепа за него.

След изявлението американски представители са заявили пред The Wall Street Journal, че администрацията не подготвя сделка с Китай. Според тях продажбата на американски отбранителни изделия на Пекин е несъвместима с действащите ограничения за износ на оръжия и военни технологии. Американските правила за контрол на въоръженията предвиждат отказ на лицензи за износ на отбранителни изделия към държави, за които е въведена забрана.

Тайван остава основният спорен въпрос

Изявлението идва след срещата между Тръмп и Си във Вашингтон. Продажбите на американско оръжие за Тайван са сред най-чувствителните теми в отношенията между двете държави. Пердю заяви, че администрацията на Тръмп е продала повече оръжия на Тайван от всеки предишен президент на САЩ от 1979 г. насам, но не представи в интервюто конкретни данни, които да подкрепят сравнението.

Към момента публично потвърдената позиция на Вашингтон е, че няма планове за продажба на оръжия на Китай. Не е съобщено и за официално предложение към Пекин, отправено от президента Тръмп или от американската администрация.

Източници: Уолстрийт джърнъл, Фокс нюз