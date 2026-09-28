ЕС готви пътни карти за членство на четири страни, РСМ не е сред тях

Европейският съюз разработва отделни пътни карти за присъединяване на Черна гора, Украйна, Молдова и Албания – четирите държави, смятани за най-близки до членство в блока. Плановете трябва да дадат по-ясен и поетапен график за реформите и преговорите, без автоматично да определят дата за пълноправно присъединяване.

Това съобщи „Политико“, позовавайки се на двама високопоставени представители на Европейската комисия, които участват в подготовката на проектите. Според публикацията всяка от четирите държави ще получи конкретен списък с изисквания, ориентировъчни срокове и междинни цели за приключване на отделни преговорни клъстери.

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Планът ще постави ангажименти не само пред кандидатите, но и пред настоящите държави членки. Те ще трябва да одобряват преминаването към следващите етапи от процедурата, която се основава на единодушие между страните от ЕС.

Комисията обещава ясни срокове и задачи

Говорител на Европейската комисия потвърди пред „Политико“, че новите документи ще очертаят „път към приключването на преговорите за присъединяване“. По думите му те ще съдържат приоритетен списък, срокове и конкретни задачи, които да помогнат на най-напредналите кандидати да изпълнят необходимите реформи.

В същото време Брюксел подчертава, че процесът остава основан на постигнатите резултати. Европейската комисия заявява, че кандидатите трябва да изпълнят изцяло критериите за членство, а пътните карти няма да заменят изискванията за върховенство на закона, функциониращи демократични институции и съответствие с правото на ЕС.

На този етап планове няма да бъдат предложени на Косово, Северна Македония и Босна и Херцеговина. Извън инициативата остават и Грузия, Турция и Сърбия, чиито кандидатури са блокирани или забавени заради политически проблеми и опасения за отстъпление в демократичните стандарти и съдебната независимост.

Четирите кандидати вече отбелязаха напредък

Черна гора е най-напред в преговорния процес. Страната е отворила всичките 33 преговорни глави и временно е затворила 18 от тях. През април държавите членки се договориха да започне подготовката на договора за присъединяването ѝ – първата подобна стъпка след приемането на Хърватия през 2013 г.

Албания също е отворила всичките 33 глави, като три вече са временно затворени. Украйна и Молдова започнаха преговори по първите клъстери през юни 2026 г., включващи основополагащите въпроси и външните отношения. На 14 юли ЕС проведе четири междуправителствени конференции с четирите държави в един и същи ден.

Следващата политическа стъпка ще бъде представянето на отделния преглед за постепенното сближаване на кандидатите с ЕС на 6 октомври. Европейските лидери ще обсъдят темата и на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

Източници: Политико