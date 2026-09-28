ООН и Южна Корея разследват взрив край демилитаризираната зона

Командването на силите на ООН и въоръжените сили на Южна Корея започнаха съвместно разследване на експлозията на сухопътна мина край демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея. Близо 40 официални представители са претърсили района на взрива, станал на 21 септември, съобщи Общото командване на силите на Южна Корея, цитирано от Ройтерс.

При експлозията са били ранени трима южнокорейски военнослужещи, които разчиствали патрулен път в западния сектор на демилитаризираната зона. Районът е силно укрепен и граничи със Северна Корея.

Южнокорейският президент И Дже-мьон посочи, че взривът е причинен от сухопътна мина. Произходът на устройството обаче все още не е установен. На този етап няма потвърждение дали мината е била поставена от севернокорейски сили или е останала от по-старо укрепване.

Военните обещаха да оповестят резултатите

Южнокорейските въоръжени сили заявиха, че ще продължат разследването и ще установят причината за взрива. „Ще проучат причината на взрива“ и ще оповестят резултатите от проверката, увериха военните, след като опозиционни депутати поискаха повече прозрачност по случая.

Призивите за яснота са свързани със съмненията, че взривното устройство може да е с произход от Северна Корея. Ройтерс отбелязва, че експлозиите на мини и други взривове са постоянна опасност в района около демилитаризираната зона, където стари устройства и изоставени мини периодично нараняват военнослужещи от двете страни.

Северна Корея укрепва позициите си край границата

Севернокорейските сили са възобновили укрепителни дейности близо до границата през март. Според южнокорейски медии те включват залагане на мини и изграждане на огради.

Тези дейности засилват опасенията около произхода на мината, но не доказват кой е поставил взривното устройство. Следващият етап от разследването трябва да изясни причината за експлозията и дали тя е свързана с нови укрепления или с останала от миналото мина.

Източници: БТА, Ройтерс