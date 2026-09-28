САЩ и Китай влизат в нов етап на битката за ИИ

Надпреварата между САЩ и Китай за лидерство в изкуствения интелект навлиза в нов етап, в който технологичното съперничество се преплита с въпроса кой ще определя правилата за безопасност. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската страна изпреварва Китай с между една и една и половина години.

„Може би сме с година, а дори и с година и половина пред Китай. На трето място няма никого. Това сме само ние и Китай“, каза Тръмп. По думите му Вашингтон има значителна преднина, но запазването ѝ ще бъде сред основните теми на разговорите му с представители на технологичния сектор.

Тръмп потвърди, че ще се срещне с главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей. Американският президент обяви и среща с други ръководители в областта на изкуствения интелект в Белия дом на 29 септември. Той отхвърли идеята, че опасенията за бъдещи рискове трябва да доведат до спиране на развитието на индустрията.

„Не може да се откажем от индустрия, която струва 1 трилион долара или повече – 2, 3 или 4 трилиона долара – само защото се страхуваме от нещо подобно“, заяви Тръмп.

В същото време основателят на Microsoft Бил Гейтс предупреди, че международното регулиране на изкуствения интелект може да се окаже по-сложно от преговорите за ограничаване на ядрените оръжия по време на Студената война. Според него са необходими ясни механизми за контрол, които да ограничат употребата на технологията за вредни цели.

„Най-голямата опасност, пред която сме изправени, са хората със злонамерени намерения, които използват изкуствен интелект“, каза Гейтс.

Той посочи като възможни злоупотреби измамите, спирането на електрозахранването и криптирането на банкови сметки. Предупреждението му поставя акцент не толкова върху самостоятелното поведение на системите, колкото върху използването им от хора и организации с престъпни намерения.

Китай отхвърля „апокалиптичните“ сценарии

В Китай западните предупреждения за „края на света“ заради изкуствения интелект често се възприемат като опит за ограничаване на конкуренцията. The New York Times описва този подход като „маркетинг на страха“, насочен към забавяне на развитието на китайските компании.

Китайски експерти и представители на технологичния сектор смятат, че вероятността изкуственият интелект да стане по-силен от държавата е малка. В страната се разчита на широките правомощия на властите, включително възможността да бъде прекъсната интернет връзката, да бъде спряно електрозахранването или да бъдат потърсени отговорните лица.

Това не означава, че Пекин пренебрегва безопасността. Китай поставя акцент върху конкретни заплахи като киберпрестъпността, вредоносния код и възможното използване на изкуствен интелект за създаване на биологично оръжие. Въведени са изисквания за маркиране на съдържание, генерирано от ИИ, както и за регистрация на моделите пред държавните органи.

Така САЩ и Китай се оказват с различни приоритети. Вашингтон говори за глобално лидерство и необходимост от международни правила, докато Пекин се концентрира върху държавния контрол и ограничаването на конкретни рискове. И двете страни обаче приемат изкуствения интелект като стратегическа технология, която ще има значение далеч извън технологичния сектор.

Източници: Ню Йорк Таймс, Ен Би Си Нюз