Иранската криза: САЩ блокират кораби, цените растат

Ситуацията в Близкия изток и свързаните с нея глобални вериги за доставки ескалират критично към 8 септември. Военноморската блокада срещу Иран, подновена от САЩ, предизвика сериозен международен отзвук, засягащ световната икономика, корабоплаването и енергийните пазари.
САЩ затягат обръча около Иран с десетки прехванати съдове
Централното командване на ВС на САЩ (CENTCOM) официално обяви, че от подновяването на морската блокада на 14 юли до момента американските сили са прехванали и пренасочили 94 търговски кораба, свързани с Иран. Според официалния доклад, публикуван в социалната мрежа X, три плавателни съда са изведени от строя, а на други два са извършени военни бордови проверки. Напрежението ескалира след взаимни ракетни удари между американските сили и Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) в ключови точки като Ормузкия пролив и Оманския залив.
Ердоган алармира: Светът плаща сметката с шокови цени
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган излезе с остра позиция относно икономическите последици от конфликта. По думите му, предавани от агенция Anadolu, последиците от кризата с Иран се усещат по целия свят, като цените на петрола и дизеловото гориво достигат исторически максимуми. Поради конфликта правителството в Анкара бе принудено да коригира средносрочната си икономическа програма, отлагайки целта за едноцифрена инфлация чак до 2029 година. Централната банка на Турция оценява, че войната добавя директно около 7 процентни пункта към вътрешната инфлация на страната.
Дипломатическа совалка в Москва и хуманитарна драма в Индия
На фона на петролния шок руският министър на външните работи Сергей Лавров провежда спешни преговори в Москва с външния министър на Саудитска Арабия Фейсал бен Фархан Ал Сауд. Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова потвърди срещата, като основните теми са възстановяването на свободното корабоплаване в Ормузкия пролив и недопускането на нова ескалация.
Паралелно с това руската дипломация се опитва да разреши критичен казус в Индия. Пресслужбата на посолството на Русия в Ню Делхи, цитирана от медийната платформа Дзен (dzen.ru), съобщи, че 19 руски моряци са блокирани от месеци на борда на арестувания танкер Unity край индийското пристанище Парадип. Корабът е задържан заради търговски спорове и дългове на корабособственика за гориво, а екипажът страда от сериозен недостиг на храна и вода. Руските дипломатически мисии работят приоритетно по репатрирането на сънародниците си, като се очаква съдебно решение на 9 септември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крум
06:17 08.09.2026
2 Kaлпазанин
06:18 08.09.2026
3 Дон Балон
Цените на горивата в Иран скачат двойно от утре
Иранското правителство вдига цените на горивата на фона на тежката икономическа криза, обхванала страната от началото на войната, предаде ДПА.
Повишението ще окаже значителни последици в Иран предвид значително по-ниските доходи в страната, тъй като се отразява на транспортните разходи, цените на енергията и инфлацията.
В края на август опасенията от недостиг на горива доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите. В мегаполиса Техеран, с неговите милиони жители, шофьорите чакаха пред бензиностанциите дори по цяла нощ.
Коментиран от #7
06:27 08.09.2026
4 ГОЛЕМ СМЕХ
06:39 08.09.2026
5 Kaлпазанин
06:40 08.09.2026
6 ГОЛЕМ СМЕХ
Пролива да отвори...
06:47 08.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.