Иранската криза: САЩ блокират кораби, цените растат

Ситуацията в Близкия изток и свързаните с нея глобални вериги за доставки ескалират критично към 8 септември. Военноморската блокада срещу Иран, подновена от САЩ, предизвика сериозен международен отзвук, засягащ световната икономика, корабоплаването и енергийните пазари.

САЩ затягат обръча около Иран с десетки прехванати съдове

Централното командване на ВС на САЩ (CENTCOM) официално обяви, че от подновяването на морската блокада на 14 юли до момента американските сили са прехванали и пренасочили 94 търговски кораба, свързани с Иран. Според официалния доклад, публикуван в социалната мрежа X, три плавателни съда са изведени от строя, а на други два са извършени военни бордови проверки. Напрежението ескалира след взаимни ракетни удари между американските сили и Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) в ключови точки като Ормузкия пролив и Оманския залив.

Ердоган алармира: Светът плаща сметката с шокови цени

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган излезе с остра позиция относно икономическите последици от конфликта. По думите му, предавани от агенция Anadolu, последиците от кризата с Иран се усещат по целия свят, като цените на петрола и дизеловото гориво достигат исторически максимуми. Поради конфликта правителството в Анкара бе принудено да коригира средносрочната си икономическа програма, отлагайки целта за едноцифрена инфлация чак до 2029 година. Централната банка на Турция оценява, че войната добавя директно около 7 процентни пункта към вътрешната инфлация на страната.

Дипломатическа совалка в Москва и хуманитарна драма в Индия

На фона на петролния шок руският министър на външните работи Сергей Лавров провежда спешни преговори в Москва с външния министър на Саудитска Арабия Фейсал бен Фархан Ал Сауд. Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова потвърди срещата, като основните теми са възстановяването на свободното корабоплаване в Ормузкия пролив и недопускането на нова ескалация.

Паралелно с това руската дипломация се опитва да разреши критичен казус в Индия. Пресслужбата на посолството на Русия в Ню Делхи, цитирана от медийната платформа Дзен (dzen.ru), съобщи, че 19 руски моряци са блокирани от месеци на борда на арестувания танкер Unity край индийското пристанище Парадип. Корабът е задържан заради търговски спорове и дългове на корабособственика за гориво, а екипажът страда от сериозен недостиг на храна и вода. Руските дипломатически мисии работят приоритетно по репатрирането на сънародниците си, като се очаква съдебно решение на 9 септември.