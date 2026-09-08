Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иранската криза: САЩ блокират кораби, цените растат

Иранската криза: САЩ блокират кораби, цените растат

8 Септември, 2026 06:03, обновена 8 Септември, 2026 06:13 797 7

  • иран-
  • сащ-
  • русия-
  • ормузки проток-
  • саудитска арабия-
  • криза-
  • перол-
  • цени

Ердоган роптае срещу поскъпването. 19 руски моряци са блокирани в Индия. Лавров спешно приема колегата си от Саудитска Арабия в Москва

Иранската криза: САЩ блокират кораби, цените растат - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток и свързаните с нея глобални вериги за доставки ескалират критично към 8 септември. Военноморската блокада срещу Иран, подновена от САЩ, предизвика сериозен международен отзвук, засягащ световната икономика, корабоплаването и енергийните пазари.

САЩ затягат обръча около Иран с десетки прехванати съдове

Централното командване на ВС на САЩ (CENTCOM) официално обяви, че от подновяването на морската блокада на 14 юли до момента американските сили са прехванали и пренасочили 94 търговски кораба, свързани с Иран. Според официалния доклад, публикуван в социалната мрежа X, три плавателни съда са изведени от строя, а на други два са извършени военни бордови проверки. Напрежението ескалира след взаимни ракетни удари между американските сили и Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) в ключови точки като Ормузкия пролив и Оманския залив.

Ердоган алармира: Светът плаща сметката с шокови цени

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган излезе с остра позиция относно икономическите последици от конфликта. По думите му, предавани от агенция Anadolu, последиците от кризата с Иран се усещат по целия свят, като цените на петрола и дизеловото гориво достигат исторически максимуми. Поради конфликта правителството в Анкара бе принудено да коригира средносрочната си икономическа програма, отлагайки целта за едноцифрена инфлация чак до 2029 година. Централната банка на Турция оценява, че войната добавя директно около 7 процентни пункта към вътрешната инфлация на страната.

Дипломатическа совалка в Москва и хуманитарна драма в Индия

На фона на петролния шок руският министър на външните работи Сергей Лавров провежда спешни преговори в Москва с външния министър на Саудитска Арабия Фейсал бен Фархан Ал Сауд. Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова потвърди срещата, като основните теми са възстановяването на свободното корабоплаване в Ормузкия пролив и недопускането на нова ескалация.

Паралелно с това руската дипломация се опитва да разреши критичен казус в Индия. Пресслужбата на посолството на Русия в Ню Делхи, цитирана от медийната платформа Дзен (dzen.ru), съобщи, че 19 руски моряци са блокирани от месеци на борда на арестувания танкер Unity край индийското пристанище Парадип. Корабът е задържан заради търговски спорове и дългове на корабособственика за гориво, а екипажът страда от сериозен недостиг на храна и вода. Руските дипломатически мисии работят приоритетно по репатрирането на сънародниците си, като се очаква съдебно решение на 9 септември.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крум

    0 0 Отговор
    Сега стана ли ясно защо братята американци отидоха при батко....да му кажат че цените ще растат и да му оправят цените.

    06:17 08.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Вчера клоуна застанал за д карта на сев Америка в цветовете на фащ ,днес ще е хванал кълбото в душите цветове ,то и Хитлер се мислеше за велик

    06:18 08.09.2026

  • 3 Дон Балон

    2 0 Отговор
    След като Украйна спря бензина в раша ,рижия го спря в Иран. А двете псевдо империи са едни от най големите производители на петрол -

    Цените на горивата в Иран скачат двойно от утре

    Иранското правителство вдига цените на горивата на фона на тежката икономическа криза, обхванала страната от началото на войната, предаде ДПА.
    Повишението ще окаже значителни последици в Иран предвид значително по-ниските доходи в страната, тъй като се отразява на транспортните разходи, цените на енергията и инфлацията.
    В края на август опасенията от недостиг на горива доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите. В мегаполиса Техеран, с неговите милиони жители, шофьорите чакаха пред бензиностанциите дори по цяла нощ.

    Коментиран от #7

    06:27 08.09.2026

  • 4 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Да дойдат Путин и СИ да отблокират корабите.....

    06:39 08.09.2026

  • 5 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Дава а значи руснаците продават петрол на Индия ,а онези им арестуват моряците ,а добро утро пак на пропагандата ,а индийците изнасят ли за Русия гориво или всичко гори там пак ,,алтернативата от там започва МЕДИИИТЕ , и онези там на Ротшилд как беше "насърчаване на демокрацията" """"

    06:40 08.09.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Дка го БРИКС......
    Пролива да отвори...

    06:47 08.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания